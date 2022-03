เรื่องย่อซีรีส์จีน “ทาสปีศาจ – The Blue Whisper” ภาค 1 [2022]

ชื่อเรื่อง : The Blue Whisper ภาค 1ชื่อจีน : 驭鲛记之与君初相识ชื่อไทย : ทาสปีศาจ ภาค 1แนวซีรีส์ : เทพเซียน โรแมนติก ดราม่า แฟนตาซี อิงประวัติศาสตร์ผู้กำกับ : จูรุ่ยปิน ผลงานกำกับซีรีส์ สตรีหาญ ฉางเกอ - The Long Ballad (WeTV 2021) , มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - Ashes of Love (2018)ผู้เขียนบท : หลี่จิงหลิง ผลงานเขียนบทซีรีส์ ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ - The Rebel Princess (2021)ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง : 驭鲛记之与君初相识ผู้ประพันธ์ : จิ่วลู่เฟยเซียง (Jiu Lu Fei Xiang)ผู้ผลิต : Huace Croton FILM&TVรายชื่อนักแสดง : ตี๋ลี่เร่อปา รับบท จี้อวี๋นเหอ, เหรินเจียหลุน รับบท ฉางอี้, เสี่ยวซุนเหยา รับบท หลินห้าวชิง, กัวเสี่ยวถิง รับบท องค์หญิงซุนเต๋อ, ไห่อี้เทียน รับบท เจ้าหุบเขา หลินคังหลาน, หูอี้เสวียน รับบท ลั่วจิ่นซาง หรือ ลั่วลั่ว, ฟานเจิ้น รับบท เสวี่ยซานเยว่ออกอากาศในจีนทางสตรีมมิ่ง : YOUKUจำนวนตอนออกอากาศ : 43 ตอนจบ | ภาค 1 จำนวน 22 ตอน | ภาค 2 จำนวน 21 ตอน | ตอนละ 45 นาทีระยะเวลาออกอากาศ : วันที่ 17 มีนาคม – 1 เมษายน 2565ออกอากาศในไทยทาง : Youtube : Huace Croton TV Thai บรรยายไทย เริ่ม 22 เมษายน 2565 (อาจเปลี่ยนแปลง) | บรรยายไทย พร้อม พากย์ไทย ทาง MONOMAX เร็วๆ นี้จี้อวิ๋นเหอ (รับบทโดย ตี๋ลี่เร่อปา) เติบโตขึ้นมาภายใต้การเลี้ยงดูของ หลินคังหลาน (รับบทโดย ไห่อี้เทียน) เจ้าหุบเขาบัญชาปีศาจ และเก่งกาจสามารถจนได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้พิทักษ์กฎซ้าย ของหุบเขาบัญชาปีศาจ ทำหน้าที่ฝึกฝนอบรมปีศาจแต่อวิ๋นเหอรับรู้มาโดยตลอดว่า ตัวเองเป็นเพียงทาสรับใช้เจ้าหุบเขาเท่านั้น และใฝ่ฝันตลอดมาว่าสักวันจะได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระอยู่มาวันหนึ่ง จี้อวิ๋นเหอได้รับมอบหมายงานจากลูกค้าคนพิเศษ นั่นคือ องค์หญิงชุนเต๋อ (รับบทโดย กัวเสี่ยวถิง) แห่งจวนเซียนสือ ผู้มีนิสัยร้ายกาจ เอาแต่ใจ ให้จับตัว ปีศาจเงือกหนุ่ม ฉางอี้ (รับบทโดย เหรินเจียหลุน) ซึ่งเคยช่วยชีวิตนางเอาไว้ตอนตกลงไปในทะเลลึก และภายในเวลาสามเดือน ต้องนำตัวฉางอี้มามอบให้นาง พร้อมกับข้อเสนอ ความปรารถนาอีก 3 ประการหนึ่ง ต้องให้ปีศาจเงือกพูดภาษามนุษย์ได้ สอง ต้องเปลี่ยนหางเงือกให้เป็นขา และข้อสุดท้าย ต้องให้ปีศาจเงือกจงรักภักดีต่อองค์หญิงชุนเต๋อคนเดียวตลอดไป ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อแลกกับการได้ขึ้นครองตำแหน่งหัวหน้าหุบเขาปีศาจ โดยต้องช่วงชิงกับ เจ้าหุบเขาน้อย หลินห้าวชิง (รับบทโดย เสี่ยวซุนเหยา) ลูกชายคนเดียวของเจ้าหุบเขาจี้อวิ๋นเหอ ยอมรับข้อเสนอ ทั้งๆ ที่แท้จริงแล้วนางไม่อยากยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้นัก แต่เมื่อรับงานแล้วก็ต้องทำให้สุด โดยมี ลั่วจิ่นซาง หรือ ลั่วลั่ว (รับบทโดย หูอี้เสวียน) กับ เสวี่ยซานเยว่ (รับบทโดย ฟานเจิ้น) เพื่อนรัก เป็นผู้ช่วยฉางอี้ พลาดท่าถูกยิงด้วยธนูทอง และจับตัวจากทะเลบูรพาบ้านของเขา นำตัวมาคุมขังไว้ที่หุบเขาหมื่นบุปผา ใต้ทะเลลึก ปิดผนึกด้วยอาคมทองของราชครู เซียนสือ เพื่อไม่ให้เขามีฤทธิ์เดชมหาศาลต่อสู้ได้อย่างเดิม แต่ยังคงดุร้ายและเต็มไปด้วยความหวาดระแวงไม่ยอมเชื่อใจใครเลยทว่า จี้อวิ๋นเหอสามารถทำความปรารถนาขององค์หญิงซุ่นเต๋อสำเร็จในข้อแรกในเวลาเพียงสามวัน ด้วยการพยายามผูกมิตรคบหาอย่างเพื่อน คอยเอาอกเอาใจดูแลเจ้าปลาหางใหญ่อย่างดี หาอาหารสุดโปรดมาให้ทาน นอกจากนี้ยังแสดงน้ำใจเอายาเกร็ดหิมะไปรักษาบาดแผลจากธนูทองให้อีกด้วย จนสุดท้ายเงือกหนุ่มรูปงามยอมเปิดปากคุยภาษามนุษย์ด้วยและยอมบอกว่าตนชื่อ ฉางอี้อวิ๋นเหอตั้งใจว่าจะไม่ตัดหางของฉางอี้เด็ดขาด แต่สุดท้าย เจ้าหุบเขาน้อยห้าวชิง กลับใช้เล่ห์กลตัดหางเพื่อให้ขางอกออกมาในที่สุดสองข้อสำเร็จไปแล้ว แต่ข้อสุดท้ายกลับทำได้ยากยิ่งนัก เพราะยามนี้ ปีศาจเงือกหนุ่มรูปงาม ฉางอี้ กลับตัวติดเป็นตังเมอยู่กับเธอจี้อวิ๋นเหอคิดหนัก เร่งหาวิธีจัดการปีศาจเงือกรูปงามให้อยู่หมัด ครบจบสามข้อ แล้วส่งตัวให้ องค์หญิงซุ่นเต๋อ ตามกำหนดในเวลา 3 เดือนYoutube : Huace Croton TV Thai, mydramalist.com: m.weibo.cn , Huace Croton TV Thai , YUOKU