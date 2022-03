Review ซีรีส์ : “Lucky With You” ซีรีส์โรแมนติกแอ็กชั่นสไตล์บอดี้การ์ด “หวงจิ่งอวี๋ VS หวังลี่คุน”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

เห็นมาเงียบๆ แต่เอาคนดูอยู่หมัดเหมือนกัน สำหรับซีรีส์จีน Lucky With You - 2021 โชคดีของหัวใจที่ได้รักคุณ (หรืออีกชื่อ โชคดีนักที่รักเป็นเธอ) บางคนอาจตามมาตำเรื่องนี้จากอานุภาพความหล่อตี๋กล้ามแน่นของ ‘หวงจิ่งอวี๋’ พระเอกสุดหล่อจากภารกิจลับ ภารกิจรัก (My Dear Guardian - 2021) เพราะคิดว่าเขาจะได้กลับมาเล่นบทแนวผู้พิทักษ์อีกครั้ง แต่เปล่าเลย?มาเรื่องนี้หวงจิ่งอวี๋พลิกบทมาเล่นเป็นผู้ถูกพิทักษ์บ้าง เพราะใน Lucky with You ซีรีส์ครบรสทั้งโรแมนติก-คอเมดี้-ดราม่า-แอ็กชั่นเรื่องนี้ เขาจะมาโชว์สกิลยียวนกวนประสาทประกบ ‘หวังลี่คุน’ นางเอกสาวรุ่นพี่ แม้ในชีวิตจริงจะโตกว่าพระเอกของเรา แต่เพราะความหน้าเด็กก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการส่งพลังดาเมจแต่อย่างใด แถมยังมาในบทบดี้การ์ดสาวสุดสตรอง เก่งเว่อร์วังจนทำเอามองข้ามหุ่นบางๆ ของเธอไปเลยสำหรับหวงจิ่งอวี๋คงไม่ต้องแนะนำกันมาก แต่กับหวังลี่คุนแฟนๆ ชาวไทยอาจไม่คุ้นเคยกับเธอเท่าไร แต่ในจีนเธอถือเป็นนักแสดงมากฝีมือตีบทแตกกระจาย และการที่เธอยังรับบทนางเอกได้ในวัย 36 ปี ก็การันตีได้ถึงวินัยในการดูแลตัวเอง ความสามารถ และการได้รับการยอมรับในวงการบันเทิงจีนได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียว เธอมีผลงานสร้างชื่อที่พอผ่านตาคอซีรีส์จีนชาวไทยกันบ้าง จากบทน้องสาวของหลินซินหยูในซีรีส์ฟอร์มยักษ์ดังเปรี้ยงอย่างจอมนางชิงบัลลังก์ (Beauty's Rival in Palace - 2010) และบทนางเอกจากซีรีส์บุปผาสีชาด (Legend of Heavenly Tear : Phoenix Warriors - 2017)Lucky With You อาจไม่ใช่ซีรีส์ใหม่ฉายเรียลไทม์ เพราะที่จีนฉายจบไปแล้วทาง Dragon TV, iQiyi, Youku เมื่อมกราคม 2022 ที่ผ่านมา โดยในไทยเพิ่งมาฉายถูกลิขสิทธิ์พร้อมพากย์ไทยทาง MONOMAX และ TrueID+อ่านพล็อตของซีรีส์เรื่องนี้พานให้นึกถึงภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดในตำนานอย่าง The Bodyguard (1992) เกิดมาเจ็บเพื่อเธอ กลับกันที่เรื่องนี้บอดี้การ์ดเป็นสาวร่างเล็กกะทัดรัดที่เล่าออกมาในโทนสดใสกว่าเรื่องราวของอู่สืออี (หวังลี่คุน) พนักงานหญิงประจำบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่มีไหวพริบเป็นเลิศ แต่เพราะเธอเป็นคนร่างเล็กแรงอึดน้อยกว่าเพื่อนๆ ร่วมบริษัท จึงทำให้เธอได้รับเพียงงานส่งเอกสารสำคัญ ไม่ได้คุ้มครองบุคคลสำคัญอย่างเช่นในอดีต จนเมื่อเธอได้รับมอบหมายให้นำเอกสารไปส่งประธานโหว ระหว่างการส่งมอบเอกสารเธอสังเกตพิรุธว่ามีคนร้ายบุกมาจับตัวประธานโหวเป็นตัวประกันแม้จะไม่ใช่หน้าที่ของเธอ แต่สืออีใช้ทักษะการต่อสู้จัดการคนร้ายได้แบบราบคาบ แต่ก็ถูกบริษัทพักงานเพราะงานส่งเอกสารของเธอไม่เรียบร้อยโดยที่เธอไม่ปริปากบ่นสักคำ โชคดีที่ประธานโหวเห็นความสามารถจึงได้จ้างให้สืออีมาทำหน้าที่บอดี้การ์ดส่วนตัวให้กับลูกชายตัวแสบโหวเจวี๋ย (หวงจิ่งอวี๋) หนุ่มจอมเอาแต่ใจ ที่กำลังถูกปองร้ายทั้งจากความชอบหาเรื่องของลูกชายจอมกวนและจากบุคคลปริศนาผู้หวังสั่นคลอนอาณาจักรธุรกิจของประธานโหวประธานโหวจึงต้องการใครสักคน ที่มีฝีมือ ซื่อสัตย์ สุขุม เพราะหน้าที่นี้ไม่เพียงปกป้องความปลอดภัยของลูกชายเท่านั้น แต่ยังต้องคอยปรามเขาไม่ให้ก่อเรื่องอีกด้วย (สรุปว่าอยากได้บอดี้การ์ดหรือพี่เลี้ยงกันแน่?)แล้วมีหรือโหวน้อย (หวงจิ่งอวี๋) จะยอมให้ใครมาคุม ปกติไม่ค่อยถูกกับพ่ออยู่แล้ว ยิ่งมาเจอบอดี้การ์ดของพ่ออีก เขาจึงกวนประสาท (บวกกวนบาทา) สืออีทุกทาง แต่มีหรือเธอจะยอมง่ายๆ เพราะนี่มันกระดูกคนละเบอร์เห็นๆ เธอใช้ทั้งฝีมือความอดทนและความดี ผสมความกวนไม่น้อยไปกว่ากัน จนทำให้โหวน้อยเปิดใจยอมรับในตัวเธอ ไปพร้อมๆ กับซึมซับความดีของเธอ จนเขาค่อยๆ เปลี่ยนมุมมอง เห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นโหวเจวี๋ย รับบทโดย หวงจิ่งอวี๋ : ประธานน้อยโหว หนุ่มนักเรียนนอกด้านสถาปัตย์ ครบสูตรรูปหล่อพ่อรวย ทายาทของจื้อหรงก่อสร้าง ใจร้อน เอาแต่ใจ ชอบหาเรื่องใส่ตัว เพราะชีวิตไม่ต้องรับผิดชอบอะไร จึงมีนิสัยเหมือนเด็กไม่รู้จักโต แต่ลึกๆ เป็นคนมีจิตใจดี ชอบช่วยเหลือคน จึงมีงานอดิเรกเป็นอาสาสมัครกู้ภัย มีปมเรื่องแม่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก ทำให้เขาโทษพ่อมาตลอดว่าไม่ใส่ใจแม่ เป็นผลให้เข้ากับพ่อไม่ค่อยได้อู่สืออี รับบทโดย หวังลี่คุน : บอดี้การ์ดสาวสวยร่างเล็ก แต่สตรองสุดๆ อดทน สุขุม มาดนิ่ง ใจเย็น มีความเป็นผู้ใหญ่ มีไหวพริบเป็นเลิศ อดีตนักเทควันโดละทิ้งเส้นทางนักกีฬามาทำงานบอดี้การ์ด เพื่อหวังใช้หนี้ให้พ่อซึ่งทำธุรกิจผิดพลาดจนเป็นหนี้ก้อนโต ทักษะการต่อสู้ถึงจะไม่ได้เป็นที่หนึ่ง แต่ก็มีฝีมือไม่แพ้ผู้ชาย มีความรักและซื่อตรงในวิชาชีพนี้มากโหวจื้อหรง รับบทโดย หวางจื่อกัง : ท่านประธานเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ ในสายตาของลูกน้องเขาคือบอสใหญ่ผู้เด็ดเดี่ยว ฉลาดและเป็นผู้นำ แต่ในสายตาลูกชายแท้ๆ เขาเป็นตาแก่หัวดื้อจอมบงการและใช้วิธีไม่ซื่อตรงในการทำธุรกิจเฉียนเฉียน : เพื่อนรักอู่สืออี ครูฝึกบอดี้การ์ดบริษัทเดียวกัน เป็นสาวสวยสุดมั่นที่มีความเข้มงวด มีวินัย มีน้ำใจกับเพื่อนฝูง ตั้งใจจะลงหลักปักฐานกับใครสักคน แต่เพราะมาตรฐานสูง ผ่านการออกเดทมาเป็นสิบรอบก็ไม่เจอคนที่ใช่สักที จนกระทั่ง...ไห่ซิง : หนุ่มน้อยสร้างตัวจากการเปิดร้านอาหารเล็กๆ เพื่อนรุ่นน้องอาสาสมัครกู้ภัยเดียวกับโหวเจวี๋ย เป็นหนุ่มจอมทะเล้น เปิดเผย จิตใจดี แต่เพราะความขี้เล่นจึงทำให้เขาเหมือนเด็กไม่รู้จักโต (อีกคน) โหวเจวี๋ยไปก่อเรื่องที่ไหน ต้องมีเขาตามไปเป็นฝ่ายข้อมูลสนับสนุนผูกปมกำลังดีชวนติดตาม ดำเนินเรื่องค่อนข้างรวดเร็ว ให้สัดส่วนกำลังดีทั้งความโรแมนติก-แอ็กชั่น-สืบสวน-ดราม่า ไม่ได้เทน้ำหนักไปในโทนใดโทนหนึ่ง โดยรวมให้อารมณ์ดูสนุก ดูเพลิน ดูได้เรื่อยๆ ไม่เครียดหรือกุ๊กกิ๊กจนเกินไป สอดแทรกจริยธรรมการทำงานวงการรักษาความปลอดภัย ซึ่งไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นเท่าไรนักสำหรับสายซีรีส์ที่ชื่นชอบแนวสาวเก่งสาวแกร่ง ต้องไม่พลาดเรื่องนี้ด้วยประการทั้งปวง จากโปสเตอร์โปรโมทซีรีส์เห็นหวังลี่คุนตัวเล็กๆ หน้าจืดๆ แต่บอกเลยว่าเรื่องนี้เธอเท่มาก ให้อารมณ์เหมือนหมาป่าผู้โดดเดี่ยวท่ามกลางหิมะ ไม่เพียงจะโชว์ความฟิตตั้งแต่ฉากเปิดซีรีส์ แต่ชีวิตของสืออียังอยู่กลางมรสุม ไหนจะเรื่องงาน ครอบครัว แถมโดนคนรักที่คบมานานกว่า 3 ปี แอบไปมีคนใหม่แบบดื้อๆ ซึ่งเธอจับได้ และรับมือกับมันได้ชนิดดุเด็ดเผ็ดมัน บางวิธีในการแก้ปัญหาของเธอก็นำมาปรับใช้กับชีวิตได้จริงสืออีเป็นตัวละครประเภทพูดน้อยต่อยหนัก หวังลี่คุนถ่ายทอดจุดนี้ออกมาได้แบบ Less is more จริงๆ ตามท้องเรื่องเธอจะตามติดโหวน้อยเกือบทั้งเรื่อง จึงรู้ความลับและนิสัยแท้จริงพระเอกของเรา ตลอดทั้งเรื่องเราไม่ได้ลุ้นว่านางเอกจะตกระกำลำบาก แต่จะรอดูว่าคนที่เสนอหน้ามาลองดีกับเธอจะจบอนาถขนาดไหนต่างหากใครเป็น FC ของหวงจิ่งอวี๋ จะรู้ดีกว่าเขาแจ้งเกิดและครองบทชายในเครื่องแบบ แต่กับเรื่องนี้จะได้เห็นอีกบทบาทผิดลุคไปจากเดิม มาเต็มทั้งความยียวนกวนโมโห ทั้งแกงเพื่อน อำพ่อ ก่อกวนแฟนเก่า วีรกรรมไม่มีใครเกิน แต่ดูเหมือนจะแพ้ทางนางเอกตัวเล็กของเรา ผู้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวจนหน้าหงายไปแบบงงๆ ขนาดสืออีมาเริ่มงานวันแรก เขาแกงให้ชงกาแฟไม่รู้กี่รอบ แต่สืออีกลับใช้ความนิ่ง ทำเอาประธานน้อยถอยไปเอง เฉียบยังไง...ตามไปดูเองมิติใหม่ของมุกพ่อแง่แม่งอน : มาถึงบรรทัดนี้คงไม่ต้องบอกว่าพล็อตหลักเล่นกับความพ่อแง่แม่งอนกันไปทั้งเรื่อง แต่ความสดใหม่ของมุกนี้ใน Lucky With You อยู่ที่เคมีพระนาง แต่ละคนปล่อยของกันไม่ธรรมดา ไม่ได้ต่อปากต่อคำแบบที่เคยเห็นจนเจนตา เพราะคนหนึ่งขี้อำ อีกคนแทบจะถามคำตอบคำ งานนี้บอกเลยว่าลีลาการละครมาเต็ม!ส่วนคู่รองก็ขำไม่แพ้กันอย่างเฉียนเฉียนและไห่ซิง กับความรั่วของไห่ซิงที่ไม่รู้แบกความกล้ามาจากไหนตามไปจีบครูฝึกศิลปะป้องกันตัวถึงในค่าย (แอบบอกคู่นี้มีพลิกล็อค) แถมเจ้าหล่อนก็แก้เผ็ดอีกฝ่ายได้เงิบไปตามๆ กันแม่บ้านมือชง : อีกตัวละครเล็กๆ ที่ไม่ได้เป็นตัวแสดงหลัก แต่ทุกครั้งที่ป้าจาง (แม่บ้านผู้เลี้ยงโหวเจวี๋ย มาตั้งแต่เด็ก) ออกฉาก เสมือนจะเป็นตัวแทนผู้ชมคนทั้งหมู่บ้าน เพราะป้าแกเข้าข้างนางเอกออกหน้าออกตาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกัน อะไรที่นางเอกบอกว่า ‘ใช่’ พระเอกบอก ‘ไม่’ ป้าจางจะถือหางนางเอกตลอด ไม่รู้แม่บ้านใครกันแน่ นั่นเพราะระอาความดื้อและอยากดัดนิสัยพระเอกจอมแสบของเราเรียกว่าดูคลายเครียด น่าติดตาม โดยตอนนี้ปล่อยมาได้ครึ่งทางแล้ว ทั้งหมดดูกันเบาๆ 40 ตอนจบ แถมพากย์ไทยอีกต่างหากSoftlensmydramalist.comhttps://www.monomax.me/review/detail/Luckywithyou_stillhttps://www.monomax.me/title/103803_LuckyWithYou.html