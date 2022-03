เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “Crazy Love” [2022]

ชื่อเรื่อง : Crazy Loveชื่อเกาหลี : 크레이지 러브แนวซีรีส์ : โรแมนติก คอมเมดี้ ดราม่าผู้กำกับ : คิมจองฮยอน (ผลงานกำกับซีรีส์ Awaken – tvN 2020)ผู้เขียนบท : คิมโบกยอม (ผลงานเขียนบทซีรีส์ Drama Stage Season 2: All About My Rival in Love – tvN 2018)ผู้ผลิต : Arc Mediaรายชื่อนักแสดง : คิมแจอุค รับบทเป็น โนโกจิน, จองซูจอง หรือ คริสตัล รับบทเป็น อีชินอา, ฮาจุน รับบทเป็น โอเซกี, อิมวอนฮี รับบทเป็น พัคยังแท, อีซีออน รับบทเป็น คังมิน, พัคฮันซอล รับบทเป็น ชูอ๊กฮี, ยุนซันฮา รับบทเป็น อีซูโฮ, คิมฮักซ็อน รับบทเป็น อียงกูออกอากาศในเกาหลีทางช่อง : KBSจำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบ ตอนละ 70 นาที โดยประมาณระยะเวลาออกอากาศ : วันที่ 7 มีนาคม – 26 เมษายน 2565วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 21.30 น. (ตามเกาหลี)ออกอากาศในไทยถูกลิขสิทธิ์ ทาง : Disney Plus Hotstar ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 21.00 น. (ตามไทย) เริ่ม 7 มีนาคม เป็นต้นไปประธานสถาบันการศึกษาเอกชนโกท็อป (GOTOP) และเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์ชั้นนำของประเทศ ถือเป็นบุคคลในตำนานของแวดวงการศึกษาเอกชนที่เริ่มต้นเส้นทางอาชีพอาจารย์จากจุดต่ำสุด เป็นเพียงภารโรงทำความสะอาด แต่ด้วยไอคิวระดับ 190 เขาสามารถแก้โจทย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกได้ จนได้ก้าวขึ้นมาเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์แถวหน้า ใต้ภาพลักษณ์หล่อเหลาดูดีและเป็นผู้ชายสมบูรณ์แบบ แท้จริงเป็นคนหลงตัวเองขั้นสุด ปากร้าย ไร้มารยาท นิสัยหยาบคาย และดูถูกคนเก่งเป็นที่หนึ่งเลขาของ โนโกจิน และยังเป็นเบ๊ของอาจารย์ในโกท็อป เป็นคนจริงใจและมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานอย่างเต็มที่ ด้วยความฝันว่าวันหนึ่งจะได้เป็นอาจารย์ของที่นี่ นิสัยเงียบขรึม เก็บอารมณ์ ความรู้สึกเก่ง จนเมื่อได้รับรู้ว่าเธอป่วยเป็นเนื้องอกในสมองระยะสุดท้าย มีเวลาในชีวิตเหลืออีกไม่มากแล้ว ทุกอย่างจึงระเบิดออกมา เธอจึงวางแผนจะแก้แค้นเอาคืนอีตาโนไร้มารยาทรองประธานผู้แสนอบอุ่นใจดี เป็นหุ้นส่วน เป็นหน้าเป็นตาของสถาบันการศึกษาเอกชนโกท็อป หนุ่มหล่อมาดเนี้ยบคนนี้เป็นคนเดียวที่สามารถทำให้ โนโกจิน ใจเย็นลงได้ และยังเป็นเซฟโซนของโนโกจินที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจประธานสถาบันการศึกษาอิลพุมเอดู คู่แข่งและคู่ปรับของโนโกจิน แต่ถือเป็นคนที่เปิดโลกแห่งการศึกษาให้โนโกจิน เพราะระหว่างการทำงานเป็นภารโรงทำความสะอาดออฟฟิศพัคยังแทนั้น โนโกจินได้แก้โจทย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกชนิดที่พัคยังแทยังแก้ไม่ได้ และก้าวมาเป็นคู่แข่งที่พัคยังแททำใจยอมรับไม่ได้ด้วยชีวิตที่เติบโตมาอย่างแร้นแค้น ต้องมองคนที่รักในครอบครัวตายจากไปเพราะความจน โนโกจินจึงสนใจอย่างเดียวในโลกนี้ คือเงินเท่านั้นในวันอันแสนวุ่นวาย โนโกจิน ไล่ คังมิน (รับบทโดย อีซีออน) ครูสอนภาษาอังกฤษออก โดยไม่แยแส ทั้งที่ร่วมก่อตั้งโกท็อปมาด้วยกันตั้งแต่ต้น ไม่ใช่เพราะข้อหาเล่นการพนันจนตกเป็นข่าวฉาว ถูกแฉทางโซเชียล แต่เพราะทำยอดขาย ดึงนักเรียนใหม่ได้ไม่ถึงเป้า จึงหมดผลประโยชน์ กลายเป็นเพียงขยะในสายตาของเขา คังมินแค้นแทบกระอัก อาละวาดทำลายข้าวของและประกาศลั่นว่าจะฆ่าโนโกจิน ก่อนจะถูก รปภ. หิ้วปีกออกไปทิ้งหน้าตึกคล้อยหลังคังมินไปได้ไม่นาน ก็มีพัสดุถูกส่งมาที่โกท็อป ระบุชื่อผู้รับคือ โนโกจิน และกล่องดังกล่าวถูกวางอยู่บนเคาน์เตอร์ หน้าโต๊ะทำงานของเลขาสาว อีชินอา (รับบทโดย คริสตัล) ที่กำลังง่วนอยู่กับการเก็บกวาดขยะในห้องทำงานท่านประธานหลังจากที่ โนโกจิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมบรรดาอาจารย์ของสถาบัน เรื่องปลดคังมินออก แล้วก็ไล่เฉ่งอาจารย์ที่ทำยอดขายตกเรียงตัว กำชับให้เร่งพัฒนาถ้าไม่อยากเป็นอย่างคังมิน ในท่ามกลางความอึดอัดนั้น โอเซกี (รับบทโดย ฮาจุน) รองประธานของโกท็อป และหุ้นส่วนธุรกิจ ที่รักใคร่นับถือกันเหมือนเป็นน้องชายของโนโกจิน ก็เดินเข้ามาช่วยคลี่คลายบรรยากาศอันมาคุ ก่อนที่สองหนุ่มจะขึ้นมาคุยกันในห้องทำงานโนโกจิน ซึ่ง อีชินอา เพิ่งนำพัสดุไปวางบนโต๊ะให้โอเซกี รับปากว่า จะจัดการเรื่องข่าวการปลด คังมิน โดยไม่ให้มีกระแสลบต่อสถาบัน แล้วกลับออกไปทันทีอ้างว่ามีนัด โกโกจิน หงุดหงิดมาก เพราะวันนี้เป็นวันเกิดของเขาแท้ๆ โนโกจินบ่นบ้าเป็นหมีกินผึ้งเสร็จและกำลังจะออกจากห้องไปนั้น ประตูห้องทำงานท่านประธานก็ถูกเปิดเข้ามา โดย โอเซกี ในมือถือเค้กจุดเทียนวันเกิดเข้ามา พร้อมกับร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ โอเซกี และมี อีชินอาเข้ามาด้วยโอเซกี ขอร้อง โนโกจิน ในฐานะน้องชายว่า ลองให้โอกาสอาจารย์คังมินอีกครั้งได้ไหม แต่โนโกจินไม่เอาด้วย เมื่อเดินไปแกะกล่องพัสดุที่โต๊ะทำงานดู สีหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดอย่างชัดแจ้ง แต่ปฏิเสธว่าไม่มีอะไรเมื่อถูกน้องชายถามหลังจากโอเซกีกลับไปและบอกว่าจะไปบินไปอมเริกา เพื่อเจรจาเรื่องธุรกิจ โนโกจิน เปิดประตู พาตัวเองเข้าไปในห้องลับที่ซ่อนอยู่ภายในห้องนั้น พบว่า ข้างในเต็มไปด้วย ข้าวของ รูปถ่าย และข้อความขู่ฆ่าเขาเต็มไปหมด และอันล่าสุดที่ส่งมาวันนี้ เป็นหนูนอนตายจมกองเลือดในกล่องท่ามกลางการทำงานที่เต็มไปด้วยความเครียดขั้นสุด ทั้งคำด่าทอจากเจ้านาย แล้วไหนจะต้องคอยรองรับอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ จากบรรดาอาจารย์ในสถาบันที่คอยโขกสับเป็นว่าเล่นอีกด้วย แต่ในวันนี้ อีชินอา สามารถทนทุกอย่างที่ว่ามาได้จนครบ 1 ปี พอดิบพอดี โอเซกี มอบกระเช้าดอกไม้ให้ พร้อมการ์ดอวยพรว่าอย่าล้มเลิกความคิดที่จะเป็นอาจารย์เด็ดขาด อีชินอาเป็นปลื้ม เพราะแอบชอบรองประธานแสนดีมาตลอด เลยถูก ชูอ๊กฮี (รับบทโดย พัคฮันซอล) เพื่อนซี้ที่ร่วมแชร์ค่าเช่าห้องด้วยกัน แซวหนักในการไปร่วมบรรยายพิเศษที่มาหาวิทยาลัยชื่อดัง โนโกจิน ถูก ประธานพัคยังแท (รับบทโดย อิมวอนฮี) แห่ง สถาบันการศึกษาอิลพุมเอดู คู่แข่งและอดีตเจ้านายเก่าของเขากลั่นแกล้งให้ขายหน้า แต่กลับถูกโนโกจินเอาคืนอย่างสาสมโนโกจิน ควันออกหูเมื่ออาจารย์ที่ต้องรับผิดชอบเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย โกหกว่าเลขาอีชินอาลืมเอาเอกสารดังกล่าวมา เขาจึงชี้หน้าประจานและกล่าวคำปรามาส ดูถูกเธอต่อหน้านักศึกษาที่ร่วมฟังบรรยายว่า น้ำหน้าอย่างเธอไม่มีวันเป็นอาจารย์ได้ ไม่เท่านั้นวันต่อมา โนโกจิน ยังย้ายที่ประชุมโดยไม่บอกกล่าว ปล่อยให้เธอเตรียมเอกสารการประชุมโดยไม่ได้หลับได้นอน และเตรียมการประชุมเก้อการไปตรวจร่างกายตามที่หมอนัด ทำให้อีชินอาต้องหัวใจสลาย โลกถล่มตรงหน้า เมื่อได้รู้ความจริงว่า เธอจะไม่ได้แก่ตายอย่างคนอื่นๆ เพราะผลตรวจออกมาว่าเธอป่วยเป็น โรคเนื้องอกกลัยโอบลาสโตมา หรือ มะเร็งเนื้องอกในสมอง และหมอบอกให้แอดมิตเป็นการด่วน เพราะเป็นอาการป่วยในระยะสุดท้ายแล้วขยันก่อศัตรูไว้รอบทิศ แถมการขู่ฆ่าหนักข้อมากขึ้นถึงขั้นเลือดตกยางออกถูกรถชนอาการสาหัส เมื่อฟื้นขึ้นมา โนโกจิน ตัดสินใจวางแผนแกล้งทำเป็นคนป่วยความจำเสื่อมชั่วคราว ในขณะที่อีชินอาสมอ้างเป็นคู่หมั้นของเขาเพื่อคอยดูแล เลขาสาว ผู้เหลือเวลาในชีวิตอีกไม่นาน วางแผนจะแก้แค้นเอาคืนเขาอย่างสาสมซีรีส์โรแมนติกที่มากับมุกตลกร้าย และการแสดงโอเวอร์แอ็คอย่างตัวการ์ตูนแบบจัดเต็ม คะแนนความน่าหมั่นไส้และเชียร์ให้โนโกจิน ถูกฆ่าตายไวๆ ของ อีแจอุค เอาไป 10-10-10 ไม่หักสักคะแนน และยิ่งทำให้การลุ้นการล้างแค้นของ แม่คริสตัล ในบทเลขาสาวผู้น่าสงสาร อีชินอา สนุกมากขึ้นทบทวี รองประธานฮาจุนก็ละมุนเหลือเกินพ่อเอ๊ย ตำหนิเดียวอันชวนหงุดหงิดและน่าโมโห คือการแต่งหน้านักแสดงชาย ทำให้นึกว่ากำลังดูละครไทย!hotstar.com , hancinema.net , soompi.comทวิตภพ แฟนเพจ KBS Drama , MyloveKBS , Disney Plus Hotsar , hancinema.net , H&Entertainment