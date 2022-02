เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “ยี่สิบห้า ยี่สิบเอ็ด - Twenty Five Twenty One” [2022]

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ชื่อเรื่อง : Twenty Five Twenty Oneชื่อเกาหลี : 스물다섯 스물하나ชื่อไทย : ยี่สิบห้า ยี่สิบเอ็ดแนวซีรีส์ : โรแมนติก, คอมเมดี้, เมโลดราม่า, เยาวชน, คัมมิ่งออฟเอจประเทศผู้ผลิต : เกาหลีใต้ ผู้ผลิต : Hwa&Dam Picturesผู้กำกับ : จองจีฮยอน (ผลงานกำกับซีรีส์ เสิร์ชรัก ตามหัวใจ -Search: WWW, จอมราชัน บัลลังก์อมตะ -The King: Eternal Monarch และ เธอคือรักที่ผลิบาน -You Are My Spring)ผู้เขียนบท : ควอนโดอึน (ผลงานเขียนบทซีรีส์ เสิร์ชรัก ตามหัวใจ -Search: WWW)รายชื่อนักแสดง : คิมแทรี, นัมจูฮยอก, คิมจียอน (โบนา), ชเวฮยอนอุค และ อีจูมยองออกอากาศในเกาหลีใต้ ทางช่อง :tvNจำนวนตอน ออกอากาศ : 16 ตอนจบ ตอนละ 75 นาที โดยประมาณระยะเวลา ออกอากาศ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 3 เมษายน 2022 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.00 น. (ตามเกาหลี)ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ออกอากาศทาง : NetflixTH ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.00 น. (ตามไทย)นักกีฬาฟันดาบระดับชั้นมัธยมปลาย ผู้มุ่งมั่นในการเดินตามความฝันอย่างแรงกล้า แม้ว่าทีมฟันดาบของโรงเรียนจะถูกยุบ เพราะวิกฤตไอเอ็มเอฟในเกาหลีใต้ และส่งผลกระทบไปทั่วโลกช่วงปี 1998 แต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ แม้ต้องเผชิญหน้ากับความลำบากมากมายยังคงแน่วแน่ในฝัน จนกระทั่งได้เป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติ ประเภทเซเบอร์ครอบครัวของเขาล้มละลาย สิ้นเนื้อประดาตัว ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาอย่างหนัก จากวิกฤตไอเอ็มเอฟ แพคอีจินต้องแบกรับความรับผิดชอบต่อครอบครัวเนื่องในฐานะลูกชายคนโต เขารับจ้างทำงานเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ และทำงานพาร์ทไทม์ในร้านเช่าหนังสือเพื่อหาเลี้ยงปากท้อง และเดินตามความใฝ่ฝันจนได้กลายมาเป็นผู้ประกาศข่าวในที่สุดในปี 1997 ด้วยวัยเพียง 17 ปี เธอกลายเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติระดับเหรียญทอง ผู้โด่งดังและเป็นที่ยอมรับไปทั่งประเทศ เธอเผยเสน่ห์อันน่าประทับใจทุกครั้งที่ลงเล่นฟันดาบ และต่อมากลายเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อของนาฮีโด แต่เบื้องหลังชุดเครื่องแบบกีฬาอันทรงพลังนั้น แท้จริงเธอก็คือเด็กหญิงวัยรุ่นที่น่ารักน่าเอ็นดูคนหนึ่ง เวลาอยู่นอกสนามเซเล็บคนดังและเน็ตไอดอลผู้โดดเด่น ด้วยสไตล์แฟชั่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่อยากเป็นดาวเด่นบน Cyworld (โซเชียลมีเดียยอดฮิตของเกาหลีในยุคปี 2000) มุนจีอุงเป็นวัยรุ่นสายติสต์ที่มีสไตล์และความเป็นตัวของตัวเองสูงนักเรียนดีเด่นระดับท็อป แต่ลึกๆ มีนิสัยชอบแหกกฎ เต็มไปด้วยจิตวิญญาณขบถ จีซึงวานเป็นสมาชิกของชมรมวิทยุกระจายเสียงตามสายของโรงเรียนมัธยมปลาย ที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตประจำวันของนักเรียนในโรงเรียนแต่เธอก็ไม่ท้อถอย หาโอกาสย้ายไปเรียนโรงเรียนใหม่ที่มีหลักสูตรฟันดาบเพื่อจะได้สานต่อความฝัน ทุกเย็นวันเสาร์หลังเลิกเรียน นาโดฮี ต้องรีบบึ่งจากโรงเรียนมัธยมปลายซอนจุง พุ่งไปที่โรงเรียนมัธยมปลายแทยัง เพื่อไปแอบดูการฝึกซ้อมฟันดาบของ โกยูริม (รับบทโดย คิมจียอน หรือ โบนา) นักฟันดาบเหรียญทองในตำนาน เธอฝันว่า นี่แหละคือคู่แข่งฟันดาบของเธอจากคำแนะนำของ “อินจอลมี” เพื่อนชาวเน็ตที่บอกว่า หากอย่างเก่งเหมือนใคร ก็ให้ก้าวเข้าไปในโลกของคนๆ นั้น รุ่งเช้า นาโดฮี จึงขอแม่ให้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายแทยัง แต่ ชินแจกยอง (รับบทโดย ซอแจฮี) แม่ของเธอ ผู้ประกาศข่าวคนดังช่องUBS กลับบอกให้เธอเลิกเรียนฟันดาบแล้วหันมาตั้งใจเรียนจนแม่ลูกเกิดทะเลาะกันรุนแรงแพคอีจิน (รับบทโดย นัมจูฮยอก) มาส่งหนังสือพิมพ์เช้านั้นบังเอิญได้ยินเข้า นาโดฮีทั้งโกรธและน้อยใจที่แม่ของเธอขายแหวนแต่งงานของพ่อที่เสียชีวิตไปการพบกันครั้งแรกระหว่างนาโดฮี กับ แพคอีจิน ไม่ค่อยจะดีนัก เพราะเธอโมโหที่เขาโยนหนังสือพิมพ์เข้าไปส่งในบ้านแล้วไปโดนจู๋ตุ๊กตาหนูน้อยจอมฉี่ตัวโปรดตรงบ่อน้ำในบ้านจนจู๋หักทำให้มันเยี่ยวเป็นสายน้ำอย่างเดิมไม่ได้ แพคอีจินผู้มีเหตุผลถามว่าเขาต้องชดใช้อย่างไรเธอถึงจะหายโกรธ เธอบอกว่าไม่ต้อง เธอแค่โมโหและอยากระบายเท่านั้น พร้อมกับบอกให้เขากลับๆ ดี แล้วเดินไปขึ้นรถไปโรงเรียนแพคอีจิน ในวัย 22 ปี ต้องพักการเรียนระดับมหาวิทยาลัย เพราะพิษเศรษฐกิจ เขามาเช่าห้องพักละแวกบ้าน นาโดฮี และหางานพาร์ทไทม์สารพัดทำ เพื่อใช้เงินมาจุนเจือชีวิตตัวเองและครอบครัวในฐานะลูกชายคนโตเย็นวันนั้น นาโดฮี ก็ต้องประหลาดใจเมื่อได้เจอหนุ่มคู่ปรับที่ทำร้ายตุ๊กตาจอมฉี่ให้กลายเป็นขันที ที่ร้านเช่าหนังสือมยองจินละแวกหมู่บ้าน เธอเหน็บแนมเขาว่า คงเหมางานพาร์ทไทม์แถวหมู่บ้านจนหมดคนเดียว แต่ถูกเขาตำหนิกลับว่าหนังสือที่เธอเช่าไปแล้วเอามาคืนมีรอยขี้มูกเปื้อนถึงแม้ว่าแผนการใช้ความรุนแรงยกพวกตบตีกันในหมู่นักเรียนหญิง รวมทั้งหวังไปก่อเรื่องในผับบาร์ให้ถูกจับ เพื่อให้ได้ย้ายโรงเรียนไวๆ จะพังไม่เป็นท่า และได้ พัคอีจิน ช่วยออกมาก่อนจะเกิดเรื่องที่คาดไม่ถึง ทั้งคู่ได้แนะนำตัวต่อกันและกันอย่างเป็นทางการในวันนั้นในที่สุดนาโดฮีก็ได้ย้ายมาเรียนต่อที่โรงเรียนสหศึกษามัธยมปลายแทยัง หลังจากพยายามขอร้องยานชางมี (รับบทโดย คิมฮเยอึน) โค้ชฟันดาบ ซึ่งแท้จริงเป็นเพื่อนกับแม่ของเธอ ให้รับเธอเข้าชมรม เพื่อสานต่อความฝันการไปโรงเรียนวันแรก โดฮีได้รู้จักกับเพื่อนใหม่อีก 2 คน หนุ่มฮ็อต มุนจีอุง (รับบทโดย ชเวฮยอนฮุค) กับ จีซึงวาน (รับบทโดย อีจูมยอง) ดาวเด่นของโรงเรียนที่ชมรมฟันดาบวันนั้น แม้ว่าจะตกใจกับท่าทีอันเย็นชาและไม่เป็นมิตรของ โกยูริม (รับบทโดย คิมจียอน) นักกีฬาฟันดาบเหรียญทองที่ยึดถือเป็นไอดอล แต่นาฮีโดก็ทุ่มเทให้กับการแข่งขันฟันดาบในเกมแรกอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกัน เรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับแบคอีจินก็ถูกเปิดเผยออกมามาร่วมลุ้น มิตรภาพอันแสนอบอุ่น ความรัก แรงปรารถนา การเติบโตอันแสนสดใส รวมถึงเคมีระหว่างกัน และความยากลำบากที่กลุ่ม หนุ่มสาว 5 คน ต้องเผชิญ เรียนรู้ไปด้วยกันในยุคไอเอ็มเอฟ ที่จะย้อนเตือนให้เรานึกถึงชีวิตวัยรุ่นที่แม้จะเหนื่อยยากแต่ก็สวยงามยิ่งนักซีรีส์ “ยี่สิบห้า ยี่สิบเอ็ด -Twenty Five, Twenty One” ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ทางช่องtvN เวลา 21.30 น.(ตามเกาหลี) เริ่มตอนแรก วันที่12 กุมภาพันธ์ 2565 นี้NetflixTHทวิตภพ tvN Drama , NetflixKR , NetflixTH