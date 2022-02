XYแซ่บEP16 : "Where Your Eyes Linger" เมื่อซีรีส์วายเกาหลีขย่มโลก!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

กลับมาเมาท์มอยกันตามประสาสาววายช่างเมาท์ค่ะ คราวนี้ จะขอพาคุณย้อนกลับไปรู้จักซีรีส์วายเรื่องแรกของเกาหลี นั่นคือ “Where Your Eyes Linger” หรือ “สายตาฉันอยู่ที่คุณเสมอ” (2020) ซึ่งเป็นซีรีส์วายที่อยู่ในกระแสตั้งแต่เปิดตัวออกฉาย เพราะแฟนวายทั่วโลกออกมาส่งเสียงตอบรับอย่างพร้อมเพรียงกันว่า ‘ผิดคาด’ !!ที่ว่าผิดคาดนี้หมายถึง ‘ดีผิดคาด’ นะคะ แถมเป็นครั้งแรกที่เกาหลีเปิดตัวซีรีส์วายอย่างจริงจัง เรามาระลึกถึงซีรีส์เรื่องนี้กันอีกสักครั้งWhere Your Eyes Linger I สายตาฉันอยู่ที่คุณเสมอ ทันทีที่ออกฉายเพียงตอนแรก ก็มีคนออกมาชื่นชมทั้งตัวแสดง พล็อตเรื่อง ด้วยเคมีที่เข้ากันของนักแสดงหลัก และตอนจบของเรื่องที่ไม่ปวดตับชนิดทำร้ายหัวใจคนดู ที่สำคัญ ซึ่งเป็นประเด็นอย่างมากคือ ผลงานดีเกินคาดไปมาก แม้จะเป็นครั้งแรกของเกาหลีที่ผลิตซีรีส์วายออกสู่ตลาดWhere Your Eyes Linger I สายตาฉันอยู่ที่คุณเสมอ นำแสดงโดย ฮันกีชาน (Han Gi-chan) รับบท ฮันแทจู นายเอก และจางอึยซู (Jang Eui-soo) รับบท คังกุ๊ก พระเอก โดยในตอนแรกออกอากาศผ่านแอป W-STORY ของเกาหลีใต้และบนเว็บไซต์สตรีมมิ่งวิดีโอ Viki สำหรับประเทศไทยออกฉายทาง WeTV มีทั้งหมด 8 ตอน ตอนละเพียง 10 นาทีเท่านั้นเนื้อหาของซีรีส์เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนที่ใช้ชีวิตด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก คนหนึ่งมีชีวิตที่เป็นคุณหนูผู้สูงส่ง ชาติตระกูลดี ร่ำรวยมหาศาล ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิท ที่มีสถานะเป็นบอดี้การ์ดไปด้วยในตัวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนจึงเป็นความสนิทสนมและใกล้ชิดกันตามประสาซีรีส์วายปกติทั่วไป ที่ตัวละครรู้สึกดีต่อกัน แต่ยังคงกั๊กความรู้สึกเอาไว้ เพราะยังสับสนกับความรู้สึกของตัวเอง จนกระทั่งตัวละครหญิงอีกตัวหนึ่งโผล่มา และเกิดมาชอบตัวละครที่เป็นพระเอกของเรื่อง ทำให้เกิดการทบทวนหัวใจของตัวละครทั้งพระเอกและนายเอก โดยเนื้อเรื่องต่อจากนี้ก็จะเป็นพัฒนาการความรู้สึกของสองตัวละคร ที่แสดงความรู้สึกแท้จริงออกมา ดังนั้น ฉากฟินๆ ชวนจิ้นชนิดจิกหมอนขาดกระจุยเลยเกิดขึ้นเป็นระยะๆ จนจบเรื่อง และที่สำคัญจบดีงามแบบไม่ตับพังอีกด้วยค่ะและเนื่องจากเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของเกาหลี จึงเป็นที่จับตาของแฟนซีรีส์ทั่วโลก ขณะเดียวกันก็มีเสียงเมาท์กันแรงมากว่า ในที่สุดประเทศที่รังเกียจการยอมรับ LGBTQ+ มากสุดขั้วอย่างเกาหลี ก็ยอมทำซีรีส์วายออกมาแข่งกับตลาดโลกเสียที แถมยังปล่อยให้มีฉากจูบในตอนจบของเรื่องอีกด้วย (ถึงตอนนี้ จะได้ยินเสียงกิ๊วก๊าวพร้อมกับเสียงปรบมือดังเป็นระยะๆ) เรียกว่าชาวเกาหลีถึงกับช็อคไปไม่น้อยเลยค่ะ ที่ปล่อยให้มีฉากผู้ชายจูบผู้ชายออกมาอย่างเปิดเผยแบบนี้ ก็นะ..ถ้าไม่มีเลย ก็คงจบเห่ ไม่เปรี้ยงแบบนี้นะคะ ว่าไหม???หลังจากเปิดตัวซีรีส์วายเรื่องแรก Where Your Eyes Linger I สายตาฉันอยู่ที่คุณเสมอ แถมกระแสตอบรับดีเกินคาดแบบนี้ ผู้ผลิตซีรีส์เกาหลีก็ไม่รอช้า อย่างที่เรียกว่าตีเหล็กกำลังร้อน รีบปล่อยซีรีส์วายออกมาอีกหลายเรื่องรัว ๆ เช่น Mr. Heart / Wish You: Your Melody From My Heart / To My Star / You Make Me Dance และ Light On Meเป็นต้น ซึ่งแต่ละเรื่องล้วนมีเนื้อเรื่องน่าสนใจและน่าติดตามแต่ถึงอย่างไร ซีรีส์วายสัญชาติเกาหลีก็ยังเป็นน้องใหม่ในวงการวายอยู่ดี บรรดานักวิจารณ์ สื่อมวลชน และแฟนซีรีส์วายบางส่วนก็ออกมาวิจารณ์ว่า หากเกาหลีจะเอาดีเกี่ยวกับการสร้างซีรีส์วายจริงๆ ก็ต้องปรับปรุงบางเรื่องเสียก่อน เพื่อสู้กับตลาดวายประเทศอื่น ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน จีนไต้หวัน รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยสิ่งที่สื่อของเกาหลีออกมาส่งเสียงท้วงติงให้ผู้ผลิตวายรีบเร่งปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนก็มี 4 ประเด็น ดังนี้เนื่องจากซีรีส์วายของเกาหลีแทบทุกเรื่องที่ออกมา จะเป็นซีรีส์สั้นๆ เรียกว่า มินิซีรีส์ คือมีความยาวไม่กี่ตอน และแต่ละตอนเวลาสั้นมากเพียงแค่สิบนาที ทำให้การถ่ายทำค่อนข้างยากลำบากกว่าซีรีส์ปกติ เสียงวิจารณ์ที่ออกมาจึงบ่นถึงเรื่องความน่าเบื่อของบทพูด เพราะบางครั้งบทพูดก็ไม่มีที่มาที่ไป รวมถึงแช่บางฉากนานเกินไปจนน่าเบื่อ ฉากดึงตัวกันไปมา หรือฉากฉุดกระชากลากถูก็ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ ฉากทะเลาะหรือต่อสู้ก็ดูไม่สมจริง การตัดฉากไปที่บทเข้าพระเข้านางรวดเร็วเกินไป หรือพูดง่ายๆ ก็คือ ตอนที่ควรขยี้ก็ไม่ทำ ดันไปตัดฉับเสียได้ ทำให้ขาดอรรถรสในการรับชมเป็นอย่างมาก แบบนี้ !! ค้างซิคะ บอกเลยว่า ผู้ชมอารมณ์ค้างมาก!ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่คล้ายกับบ้านเรา เพราะการสร้างซีรีส์วายมักเน้นเรื่องราวชีวิตเด็กในวัยเรียน อย่างชีวิตของนักเรียน นักศึกษา เด็กวัยรุ่นทั่วไป ที่เน้นสร้างฉากฟิน ๆ น่ารักๆ อวดคนดูให้รู้สึกเคลิบเคลิ้ม แต่หากผู้สร้างต้องการจับตลาดคนดูมากกว่านี้ ก็อยากให้เพิ่มความหลากหลายของเนื้อหามากขึ้น เช่น ควรสร้างเรื่องเกี่ยวกับชีวิตผู้คนในวัยผู้ใหญ่และมีหลากหลายอาชีพบ้าง หรือสร้างอะไรแปลกใหม่มากกว่าวนเวียนอยู่กับชีวิตเด็กวัยรุ่นอย่างเดียว แหม... พอพูดถึงประเด็นนี้ ไม่อยากบอกเลยว่า คุ้นๆ มาก เพราะเป็นปัญหาเดียวกับบ้านเราเลยจ้า...ซีรีส์วายเกาหลีที่ผ่านมา มีจำนวนตอนน้อย แถมแต่ละตอนมีเวลานำเสนอเรื่องเฉลี่ยที่ประมาณ 10-30 นาทีเท่านั้น ต่างจากซีรีส์ชายหญิง ที่ออกอากาศแต่ละตอนมีเวลานานกว่า ทำให้เรื่องราวที่อัดอยู่ในซีรีส์วายค่อนข้างขาดที่มาที่ไปอย่างช่วยไม่ได้ บางตัวละครที่คนดู ดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจถึงเบื้องหลังของอุปนิสัย ทำให้รู้สึกว่า เนื้อเรื่องขาดความสมเหตุสมผลไปบ้าง โดยสื่อเกาหลียกตัวอย่างซีรีส์เรื่อง Light On Me ซึ่งมีตัวละครที่ถูกเพื่อนรุมรังแก แต่ในเรื่องกลับไม่มีที่มาที่ไปว่า เพราะอะไร ตัวละครนี้ถึงถูกเพื่อน ๆ รังเกียจ และถูกกลั่นแกล้งเสมอเป็นต้น ดังนั้น ถ้าจะมีแค่ 7-8 ตอน ละก็ ทำให้ยาวกว่า 30 นาที ก็คงไม่นานเกินไปหรอกนะ (อันนี้เขาเขียนไว้ในบทความนะคะ พี่เคทเปล่าพูดเอง..จริง จริ๊ง !! )เอ้า!! มาเข้าประเด็นที่คนบ่นจนหูอื้อไปทั้งปฐพีซะที นั่นคือ มีกระแสออกมาคอมเมนต์ เรื่องของการใส่ฉากหวิวของซีรีส์เกาหลี ประเทศที่ไม่ยินดีปรีดากับบรรดากลุ่ม LGBTQ+ ว่าทำไม มันถึงมีน้อย ถึงน้อยที่สุดแบบนี้! เท่าที่ดูมา ซีรีส์เกาหลีจะเก็บฉากจูบไว้เป็นฉากท้ายๆ ของเรื่อง หรือเก็บไว้เป็นฉากจบ แล้วตามด้วยเพลง เพราะๆ แต่ว่าเดี๋ยวก่อนๆ ปัญหาไม่ใช่แค่มีฉากจูบอันน้อยนิดเท่านั้น คนดูยังแอบสังเกตว่า การจูบของดารานำยังหน่อมแน้มไปหน่อย 5555 ก็คนดูน่ะ เป็นสาววายสายแข็งไปแล้ว ผ่านฉากฟินๆ เลือดกระฉูดมามากมายหลายเรื่อง โดยเฉพาะงานซีรีส์วายไทยกับจีนไต้หวัน ที่มีการกดจูบ บดขยี้ริมฝีปากกันอย่างดุเดือดมาก่อน พอคนดูมาเห็นนักแสดงในซีรีส์วายเกาหลีจูบกัน โดยทำแค่เอาริมฝีปากมาแตะๆ หรือเอามากดกันไว้เฉย ๆ แบบนี้ ก็อดบ่นดังๆ ไม่ได้ เพราะมันไม่สมจริงสักเท่าไหร่น่ะสิคะ.. (เอ!! หรือว่าเราจะหื่นเกินไปหน่อยหว่า ?? ) แต่จุดนี้พี่เคทขอเสริมนิดว่า เกาหลีเป็นประเทศที่ปิดในเรื่องรักร่วมเพศอย่างมาก การที่นักแสดงออกมาเล่นซีรีส์วาย ก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงประมาณหนึ่ง แต่ขณะเดียวกัน ซีรีส์วายกลับกำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาด จึงเป็นเรื่องที่ทางผู้ผลิต ต้องพิจารณาการผลิตเนื้อหาออกมาให้เหมาะสมและถูกจริตกับตลาดด้วยเช่นกันค่ะสุดท้ายแล้ว ก็คงต้องบอกว่า ซีรีส์วายสายเกาแดนกิมจิ มาช้าแต่มาแรงนะคะ แม้จะมีข้อต้องปรับปรุงบ้าง แต่เชื่อเถอะว่าสำหรับพี่เกา ถ้าจะทำอะไร ต้องทำได้ดี และดีกว่าที่หลายคนคิดไว้แน่นอนมาถึงตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่า Where Your Eyes Linger I สายตาฉันอยู่ที่คุณเสมอ เป็นซีรีส์ที่เปิดประตูวายเกาหลีสู่ชาวโลกอย่างแท้จริงค่ะ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือเรื่องของการยอมรับกลุ่ม LGBTG+ ของสังคมคนเกาหลีมากกว่า เพราะหากเกาหลีทำซีรีส์วายออกมาได้เปรี้ยงปังเหมือนกับประเทศอื่นๆ แล้วจะมีปัญหาอะไรตามมาอีกไหม เพราะสังคมเกาหลี ยังไม่ยอมรับเรื่องของกลุ่มรักร่วมเพศ และค่อนข้างแอนตี้หนักมากด้วยซ้ำแต่หากคิดว่า ทำออกมาเพื่อธุรกิจ ก็ไม่ต้องคิดมาก เพราะมีซีรีส์วายเกาหลีอีกหลายเรื่องที่รอถล่มตลาดแฟนคลับวายทั่วโลกอยู่ในตอนนี้ค่ะ แต่ละเรื่องก็สนุกและฟินไม่น้อยหน้าซีรีส์วายชาติอื่น ไว้จะเอามาเล่าให้ฟังต่อนะคะ ว่ามีซีรีส์เรื่องไหนอีกบ้าง และมีซีรีส์ไทยเรื่องไหนไปปังที่เกาหลีบ้างwww.kpopmap.com , www.soompi.com , twitter.com