Scoop พิเศษ : 6 คู่จิ้นของ “ซิงเฟย” เจ้าแม่ซีรีส์โรแมนติกจาก "Hello, The Sharpshooter" หล่องานดีจนอยากสิงเป็นเธอ

พูดถึงความสวยเธออาจไม่ได้ยืนหนึ่ง แต่ถ้าพูดถึงความน่ารักคือเกินต้านและความเคมีดีงามพระรามแปดกับพระเอกในจอ เรียกว่าหาใครเทียบยาก เพราะไม่ว่าจะเล่นบทสวีทกับใคร เบาหวานขึ้นตายังน้อยไป จนไม่ว่าสาวๆ ก็อยากสิงเป็นเธอกันทั้งโลก สำหรับ ‘ซิงเฟย’ ( Xing Fei) นางเอกไซส์มินิที่ตอนนี้กำลังมีผลงานคู่กับ ‘หูอี้เทียน’ จากซีรีส์จีนโรแมนติก ‘พิชิตรักนักแม่นปืน’ (Hello The Sharpshooter - 2022) ที่เพิ่งออนแอร์บน WeTv หลังตรุษจีนที่ผ่านมา ไม่ทันไรก็ติดท็อป 10 ของ WeTv Hot อย่างรวดเร็วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ซิงเฟยนางเอกแสนน่ารักคนนี้ปล่อยเคมีความฟินประกบหนุ่มในฝันของสาวๆ เพราะเธอเป็นนางเอกแต้มบุญสูง (พอๆ กับจ้าวลู่ซือ) มีโอกาสโคจรมาเจอกับนักแสดงหล่อขั้นเทพหลายคน นับตั้งแต่เธอยังไม่ได้ดังพลุแตกด้วยซ้ำส่วนในอดีต (หรืออนาคต) จะจิ้นกับพระเอกคลั่งรักระดับท็อปฟอร์มคนไหนบ้าง ตามไปจิ๊กหมอนกันคนล่าสุดกำลังอินอยู่ในยามนี้ต้องยกให้ ‘หูอี้เทียน’ ที่มารับบท ‘เสิ่นชิงหยวน’ กัปตันทีมยิงปืนอัดลมสั้น ที่โฟกัสกับการไต่เต้าไปสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติ วันหนึ่งมาเจอกับถังซิน (ซิงเฟย) นักข่าวกีฬามือใหม่หัดไลฟ์ ผู้เคยหลงรักเสิ่นชิงหยวนเมื่อสมัยเรียน การกลับมาเจอกัน เสิ่นชิงหยวนจำถังซินไม่ได้เลย แต่กลับไม่สามารถสลัดเธอหลุดออกจากไปใจได้ และนำมาสู่เรื่องราวต่างๆจุดหนึ่งที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ติดหนึบกันงอมแงม ต้องยกนิ้วให้กับเคมีความดับเบิ้ลของการโคจรมาพบกัน ระหว่างความน่ารักของซิงเฟย ที่ได้ชื่อว่าเป็นตัวแม่ซีรีส์โรแมนติก มาคู่กับพระเอกสายละมุนเบอร์ต้นของวงการอย่าง ‘หูอี้เทียน’ ที่มาเจอเสน่ห์ความมินิมอลป้ายยาเข้าไปเป็นอันจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว รับชมได้ทาง WeTV จำนวน 40 ตอนจบถ้าเอ่ยชื่อซิงเฟย ต้องมีชื่อ ‘หลินอี้’ คู่จิ้นฟินกระจาย จูงมือกันสร้างเรตติ้งจนกลายเป็นซุปตาร์ชั่วข้ามคืนใน ‘อุ่นไอในใจเธอ’ ซีรีส์โรแมนติกเต็มสูตรที่ไม่ได้มีพล็อตซับซ้อนแปลกใดใหม่ๆ กับการพาผู้ชมย้อนไปวัยเรียนอีกครั้ง ผ่านเรื่องราวสองหนุ่มสาวต่างขั้วที่ต้องมาอยู่ร่วมหอพักเดียวกัน ระหว่างสาวบัญชีที่กำลังเรียนจบ แต่ยังสับสนกับอนาคต และกู้เว่ยอี้ หนุ่มอัจฉริยะสาขาฟิสิกส์สุดขรึมที่ใช้ชีวิตจืดๆ อยู่ในโลกหม่นๆ มาตลอดแต่เพราะความเคมีแรงของทั้งคู่ จนสร้างกระแสและปรากฏการณ์ไปทั่วทั้งจีนและไทย ส่งให้กลายเป็นผลงานแจ้งเกิดของสองนักแสดงดาวรุ่งหน้าใหม่ แรงขนาดในไทยมีงาน Meet&Greet หลินอี้ & ซิงเฟยอย่างเป็นทางการ แถมมีการนำมารีเมคเป็นซีรีส์เวอร์ชั่นไทยอีกด้วย เท่านั้นไม่พอความปังของซีรีส์เรื่องนี้ สื่อเกาหลียังมอบฉายาให้ซิงเฟยในฐานะรักแรกแห่งชาติจีนอีกต่างหาก (ของเขาแรงจริง...อะไรจริง) รับชมได้ทาง WeTV สั้นๆ แค่ 24 ตอนจบพระเอกอีกคนที่ใครได้เห็นบทบาทของเขาในเรื่องนี้ ต้องอิจฉาซิงเฟยขั้นสุดชัวร์ เขาคนนั้นคือ ‘ถังเสี่ยวเทียน’ ในบทหมอเวิน หรือ เวินเซ่าชิง จาก ‘สุขเล็ก ๆ ที่เรียกว่าเธอ’ ซีรีส์ตอกย้ำความเป็นตัวแม่สายโรแมนติกที่แท้ทรูของซิงเฟย ด้วยเรื่องราวที่เกือบลอกสูตรสำเร็จสไตล์เดียวกับ ‘อุ่นไอในใจเธอ’ ตรงพระนางจำใจต้องมาอยู่ร่วมหอพักตึกเดียวกันด้วยสถานการณ์จำยอมบางประการ ต่างตรงที่คาแรคเตอร์และเรื่องราวเมื่อฉงหรง (ซิงเฟย) นักกฎหมายฝึกหัดมาฝึกงานในโรงพยาบาลจีนจนมาพบกับเวินเซ่าชิง (เสี่ยวเทียน) ศัลยแพทย์มือหนึ่ง ซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่เธอแอบชอบบอกเลยว่าด้วยส่วนสูงที่ต่างกันมากของทั้งคู่ (ห่างกันมากกว่า 20 ซม.) ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการส่งเคมีความหวานแต่อย่างใด แต่ยังนำมาใช้ประโยชน์ในการครีเอตบทเลิฟซีนหนักๆ เน้นเอะอะกอด ปุ๊บปั๊บจูบกระจายตั้งแต่ต้นจนจบ เรียกเรตติ้งระหว่างออนแอร์เรียลไทม์ได้พุ่งกระฉูด ไปพร้อมกับผู้ชมตายสงบศพสีชมพูค้างหน้าจอไปตามๆ กัน ด้วยบทบาทในเรื่องนี้ยกระดับให้ถังเสี่ยวเทียนกลายเป็นผัวมโนของชาวติ่งไปโดยปริยาย และยังเป็นผลงานที่กลายเป็นสปริงบอร์ดให้เขาไปอีกขั้นหนึ่งของวงการบันเทิงเลยทีเดียว เรื่องนี้กล้าท้าเลยว่า ใครดูแล้วไม่ได้โดนความคลั่งรักของหมอเวินป้ายยา ถือว่าคุณใจหินมาก รับชมได้ทาง WeTV เบาๆ เพียง 28 ตอนจบปี 2021 ช่างเป็นขาขึ้นของซิงเฟย ได้ประกบพระเอกงานดีย์ถึง 2 คน หนึ่งในนั้นคือ ‘เหรินเจียหลุน’ หรือ ‘ใต้เท้าลู่’ จากองค์รักษ์เสื้อแพร (Under the Power - 2019) ใน ‘กระตุกรักหัวใจไฟช็อต’ ซีรีส์โรแมนติกดราม่าสอดแทรกกลิ่นสืบสวนสอบสวน ถือเป็นเรื่องแรกของซิงเฟยที่มาชิมลางแนวดราม่าเล็กๆ บ้าง ไม่ใช่แนวโรแมนติกเพียว แถมได้ประกบเหรินเจียหลุน ซึ่งในเวลานั้นกำลังปังสุดฉุดไม่อยู่พล็อตเรื่องน่าสนใจไม่น้อย เป็นเรื่องราวของกู้ซวน (เหรินเจียหลุน) สถาปนิกนักออกแบบหนุ่มที่มีความสามารถ แต่เพราะประสบอุบัติเหตุเฉียดตายเมื่อ 10 ปีก่อน แพทย์ต้องเปลี่ยนหัวใจจักรกลเข้ามาแทน ผลกระทบนี้ทำให้เขาต้องไม่อาจแสดงอารมณ์มากเกิน ไม่ว่าจะดีใจ เสียใจ เพราะจะทำให้หัวใจเต้นแรงจนปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมา เป็นอันตรายต่อคนรอบข้างและชีวิตตัวเอง นั่นทำให้กู้ชวนกลายเป็นคนเย็นชา จนมาพบกับเจียงเสี่ยวหนิง (ซิงเฟย) สาวน้อยสูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กแต่เป็นคนมองโลกในแง่ดี และกลายเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของกู้ซวน เธอเป็นคนเดียวที่ไม่โดนช็อตจากกู้ซวน โดยที่ตัวกู้ซวนไม่รู้สาเหตุเช่นกันนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ซิงเฟยต้องแบกอารมณ์ทั้งดราม่าและโรแมนติก เมื่อมาประกบคู่กับเจียหลุน เรียกว่าพลังดาเมจส่งอารมณ์กันได้ดีมาก แค่งานสายตาของทั้งคู่ก็ทำเอาใจละลาย ยิ่งเจอรอยยิ้มน้อยๆ ของเจียหลุน ให้รู้สึกอบอุ่นและกรี๊ดสลบไปพร้อมๆ กัน ไม่เชื่อตามส่องกันได้ ทาง WeTV จำนวน 36 ตอนจบหันมาที่พระเอกคนใหม่จากผลงานรอคิวฉายอยู่บ้าง คงไม่พ้นโปรเจ็คต์น่าจับตามองอย่าง My Girl ซีรีส์โรแมนติกคอเมดี้รีเมคจากซีรีส์เกาหลีระดับตำนานของวงการเกาหลี ซึ่งเชื่อว่าหลายคนต้องเคยผ่านตากันมาบ้าง ยุคนั้นนำแสดงโดย ลีดาเฮ-อีดงอุค-อีจุงกีใน My Girl เวอร์ชั่นรีเมคจีน คงทำให้เหล่าแม่ยกคอซีรีส์จีนได้ตาลุกกันอีกระลอก เพราะซิงเฟยจะได้มาประกบ ‘สิงเจาหลิน’ ตี๋หล่องานดีย์ พระเอกจาก ‘ท่านอ๋องเมื่อไหร่ท่านจะหย่ากับข้า’ (The Eternal Love) ซีรีส์โบราณประสบความสำเร็จล้นหลามจนมีภาคต่อถึง 3 ภาค และพรหมลิขิตนี้คือเธอ (You Are My Destiny - พระเอกอีกคนที่ซิงเฟยจะได้เจิมคนต่อไป คือ 'สวีไคเฉิ่ง' พระเอกหน้าหล่อที่เพิ่งได้ฉายาฝ่าบาทไบโพล่าไป จากบทบาท 'จูจงซวี่ ฮ่องเต้แคว้นต้าเจิง' ในซีรีส์ฟอร์มยักษ์ 'ไข่มุกเคียงบัลลังก์' (Novoland Pearl Eclipse - 2021) และบทสุดป่วนจากซีรีส์ 'ศิษย์สาวป่วนสำนัก' (A Female Student Arrives at the Imperial College - 2021) ประกบคู่ 'จ้าวลู่ซื่อ' นางเอกสายฮาครั้งนี้จะสลัดคราบฮ่องเต้ไบโพล่า มารับบทหัวหน้าหมู่บ้านในหุบเขาลึกลับนาม 'อันจิงจ้าว' (สวีไคเฉิง) มาเจอกับหญิงสาวนาม 'หลี่ฉู่เยว่' (ซิงเฟย) ซึ่งพลัดหลงเข้ามาในหมู่บ้านและเข้าไปพัวพันเหตุการณ์ในหมู่บ้าน จนตกกระไดพลอยโจนต้องแสร้งทำเป็นคู่รักปลอมๆ กับอันจิงจ้าว ทั้งที่ใจแทบไม่อยากมองหน้ากันด้วยซ้ำ โปรยมาแค่นี้คงพอเดาได้ว่าแนวพ่อแง่แม่งอนจะอลวนขนาดไหน เรื่องนี้ไม่นานเกินรอมีแผนออนแอร์ต้นปี 2022 ทาง iqiyi จำนวน 24 ตอน