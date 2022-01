ปังไม่หยุด “Squid Game” ซีรีส์ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเรื่องแรก เข้าชิงรางวัล PGA Awards 2022

เมื่อวันที่ 27 มกราคม (ตามเกาหลีใต้) เวทีประกาศรางวัล Producers Guild of America (PGA) Awards ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในปี 2022 และ “Squid Game” กลายเป็นรายการทีวีที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษรายการแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง“Squid Game” ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Best Episodic Drama พร้อมกับ The Handmaid's Tale, The Morning Show, Succession และ Yellowstoneซีรีส์ยอดฮิตที่สร้างสถิติมีผู้ชมมากถึง 1.65 พันล้านชั่วโมง ในเวลาเพียง 28 วัน และก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นละครโทรทัศน์ (ซีรีส์) ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเรื่องแรก ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Screen Actors Guild (SAG) โดย นักแสดง อีจองแจ และ จองโฮยอนcr : soompi.com, deadline.com