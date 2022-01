Scoop พิเศษ : ตามรอย 3 ซีรีส์จีนเฉือนคมอิงประวัติศาสตร์ “หม่าป๋อยง” ผู้เขียน “ตำนานลั่วหยาง” พร้อมอัปเดต 3 ผลงานใหม่

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ปีผ่านมา (2021) แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสัญชาติจีนอิมพอร์ตซีรีส์จีนตาใสแนวตะมุตะมิเข้ามาออนแอร์ในไทยแทบล้นจอ ทำเอาช่วงหนึ่งแฟนๆ ซีรีส์จีนยังออกอาการเบื่อๆ เพลียๆ สำลักความรักกับซีรีส์ที่มาทรงเดิมๆจนการมาถึงของ ‘ตำนานลั่วหยาง’ (Wind from Luo Yang หรือ Luoyang - 2021) ซีรีส์หนักๆ แนวสืบสวนชิงไหวชิงพริบ จากนวนิยายของหม่าป๋อยง (Ma Boyong) นักเขียนมือฉมังแนวอิงประวัติศาสตร์ได้กลายเป็นกระแสซีรีส์ฮอตในจีนติดอันดับท็อป 3 ติดต่อนานหลายสัปดาห์ตั้งแต่ออนแอร์จนแทบเกือบจบเรื่องเลยทีเดียว จากการจัดอันดับของ VLinkage เว็บจัดอันดับยอดนิยมของสื่อบันเทิงจีนในไทยเองบน iqiyiThailand ก็ติดท็อป 10 นานหลายสัปดาห์เช่นเดียวกันจะด้วยส่วนผสมของนักแสดงระดับแม่เหล็กหรือโปรดักชั่นที่แปลกตาสุดอลังการก็ตามที ต้องยอมรับว่าพล็อตที่มีชั้นเชิง โครงเรื่องที่แข็งแรง บทที่มีน้ำหนัก และฝีไม้ลายมือการดัดแปลงมาเป็นบทโทรทัศน์ที่มีความกลมกล่อม เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าซีรีส์ที่ไม่ได้ขายแต่บทเลี่ยนๆ ก็มีพลังดึงดูดผู้ชมได้มหาศาลเช่นกันหม่าป๋อยงผู้ประพันธ์ตำนานลั่วหยาง ซึ่งเป็นนักเขียนนวนิยาย คอลัมนิสต์ และบล็อกเกอร์ชาวจีนผู้ช่ำชองและเชี่ยวชาญงานเขียนทรงนี้ เป็นคนหนึ่งที่ผลงานได้รับการยอมรับในฝีมือจนนำมาดัดแปลงเป็นหนังและซีรีส์อย่างต่อเนื่องวันนี้พามาตามรอยซีรีส์ที่สร้างมาจากงานเขียนของเขา ใครที่เคยโดนสไตล์แนวตำนานลั่วหยางป้ายตาจนลุ้นติดหนึบมาแล้ว ไปหาชมกันได้ การันตีความมันส์เข้มข้นไม่แพ้กัน‘ตำนานลับสามก๊ก’ ถือเป็นนิยายชุดแรกๆ ของหม่าป๋อยงที่นำมาแปลงร่างสู่จอแก้ว นอกจากเป็นนิยายขายดีแล้ว เมื่อกลายเป็นซีรีส์แม้ถึงไม่ขั้นติดอันดับซีรีส์ขึ้นหิ้ง แต่ก็ได้รับการชื่นชมจากผู้ชมไม่น้อย ขนาดเว็บ IMDb ให้คะแนนถึง 8.4 /10ฟังชื่อเรื่องที่มีความเกี่ยวพันประวัติศาสตร์สามก๊ก อาจทำให้คนไม่ถูกโฉลกแนวนี้อาจออกอาการลังเล เพราะเกรงจะดูยาก เสพยาก หรือสำหรับคอสามก๊กอาจรู้สึกเบื่อ เพราะสามก๊กก็ไม่น่ามีอะไรใหม่ มีการรีเมคกันไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้วแต่หนังสือดีวัดไม่ได้จากหน้าปก เพราะสามก๊กเวอร์ชั่นของหม่าป๋อยงบวกกับงานโปรดักชั่นที่เข้าถึงกลุ่มผู้ชมคนรุ่นใหม่ คือ ‘ความต่างที่น่าสนใจ’หม่าป๋อยงเลือกเล่าสามก๊กในมุมมองใหม่ หยิบเรื่องราวการแก่งแย่งสองขั้วอำนาจ ระหว่างฮ่องเต้หุ่นเชิดพระเจ้าเหี้ยนเต้กับโจโฉผู้สำเร็จราชการจอมเจ้าเล่ห์ มาเล่าใหม่ในมุมว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าเหี้ยนเต้เป็นเพียงหุ่นเชิดจริงหรือ? โดยใช้วิธีการเล่าเรื่องที่เข้าใจง่าย รวดเร็ว กระชับขณะที่คงความมิติตัวละครให้มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น ทุกตัวละครมีอารมณ์สุข เศร้า รัก แค้น มีเหตุผลในการกระทำ มีความเป็นปัจเจกมนุษย์มากขึ้น เสริมเรื่องราวโรแมนติกความสัมพันธ์พี่น้อง และมิตรภาพท่ามกลางดงศัตรู เข้ามาอยู่บนเส้นเรื่องประวัติศาสตร์ไว้ได้อย่างหมดจด ทำให้สามก๊กเวอร์ชั่นนี้มีน้ำหนักของหนังรักและมิตรภาพไปเลยประกอบกับจงใจใช้โปรดักชั่น แสงสี เสื้อผ้าหน้าผม ที่มีสีสันสดใส ดูมีความเป็นละครตามสมัยนิยม การเดินเรื่องโดยตัวละครหนุ่มสาว สอดแทรกสไตล์ความเป็นจอมยุทธและแนวคิดคนรุ่นใหม่กับเส้นเรื่องที่ฉับไว ทำให้ตำนานลับสามก๊กเป็นสามก๊กที่ดูเพลินตา ดูได้ทั้งชาย-หญิง รู้สึกลุ้นเอาใจช่วยในมุมความเป็นมนุษย์ของตัวละคร มากกว่าเล่าในเชิงซีรีส์ประวัติศาสตร์รักชาติแบบเดิมๆถือเป็นการเปิดตัวผลงานของหม่าป๋อยงในตลาดซีรีส์ได้อย่างสวยงาม โดยในไทยเคยนำมาฉายทางช่อง 9 MCOT และหาดูย้อนหลังได้ทาง Youtube ช่อง 9 MCOT Officialถ้าให้พูดถึงซีรีส์ดัดแปลงจากนิยายของหม่าป๋อยง โกยเรตติ้งและความสำเร็จถล่มทลาย จนได้ชื่อเป็นซีรีส์ขึ้นหิ้งต้อง ‘ฉางอันสิบสองชั่วยาม’ ซีรีส์ฟอร์มยักษ์แนวสืบสวนอิงประวัติศาสตร์ยุคถังไม่เพียงตัวนิยายจะได้รับความนิยมอย่างสูง ตัวซีรีส์ยังได้รับคำวิจารณ์เชิงบวกมากมาย การันตีความเป็นซีรีส์สุดปังด้วย Douban เว็บไซต์วิจารณ์หนังและซีรีส์ชื่อดังของจีนให้ระดับคะแนนที่ดีเยี่ยม เข้าชิงรางวัลและกวาดรางวัลมากที่สุดไปถึง 19 รางวัลภายในระยะเวลา 1 ปีนอกจากนี้ยังได้รับคำชื่นชมในแง่โปรดักชั่น ทั้งเสื้อผ้าหน้าผม ทีมนักแสดง และฉากสุดอลังการ โดยทีมงานตั้งใจเนรมิตความรุ่งเรืองของเมืองฉางอันให้ออกมายิ่งใหญ่ จึงระดมทีมงานกว่า 100 ชีวิตเพื่องานฉากสุดประณีต ตลอดจนแสงสีในโทนอึมครึมจริงจัง ให้ความรู้สึกเหมือนดูโปรดักชั่นภาพยนตร์เลยทีเดียว‘ฉางอันสิบสองชั่วยาม’ เล่าเรื่องราว ‘หลี่ปี้’ ผู้บัญชาการหน่วยจิ้งอันซือ ที่ได้รับภารกิจสำคัญตามจับผู้ก่อการร้ายตัวเบิ้มที่แอบลอบเข้ามาในเมือง โดยต้องร่วมมือกับ ‘จางเสี่ยวจิ้ง’ อดีตนักโทษเดนตายที่รู้ทุกซอกทุกมุมของฉางอันเพื่อสืบหาตัวผู้ก่อการร้ายที่หมายระเบิดเมืองนี้ภายใน 12 ชั่วยามก่อนที่งานเทศกาลโคมไฟซั่งหยวนจะเริ่มขึ้น! โดยมีชาวเมืองฉางอันกว่าหลายหมื่นคนเป็นตัวประกันพล็อตราวกับหนังฮอลลีวู้ด ด้วยเส้นเรื่องที่จำกัดเวลาในการเล่าเรื่อง ตัวซีรีส์จึงมีการลงลึกรายละเอียดของตัวละครค่อนข้างมากในมิติและแง่มุมที่แตกต่างกันบนไทม์ไลน์เดียว อีกทั้งเป็นการเล่าผ่านมุมมองชนชั้นข้าราชการฝ่ายปฏิบัติงานและชาวบ้านธรรมดาที่ตั้งใจจะปกป้องบ้านเมือง มาผูกปมปริศนา การฉ้อฉล และกลเกมข้าราชการระดับกลางและล่าง ทำให้ผู้ชมได้เสพอรรถรสและเรื่องราวที่แตกต่างจากซีรีส์จีนแบบเดิมที่มักเล่าในมุมชนชั้นสูงแถมเรื่องนี้ยังได้ไอดอลหนุ่มขวัญใจสาวๆ อย่าง ‘อี้หยางเซียนสี่’ บอยแบนด์วง TFBOYS มาปะทะฝีมือ ‘เหลยเจียอิน’ นักแสดงรุ่นใหญ่ฝีมือฉกาจ ร่วมด้วยนักแสดงชื่อดังคับคั่งมาร่วมถ่ายทอดความยิ่งใหญ่นี้ โดยเรื่องนี้สามารถรับชมพากย์ไทยได้ทางแอป MONOMAXสำหรับเรื่องนี้คงไม่ต้องพูดเยอะ เพราะเพิ่งจบไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เรียกว่าตามรอยสูตรสำเร็จของ ‘ฉางอันสิบสองชั่วยาม’ มาติดๆ ไม่เพียงใช้ยุคสมัยเดียวกัน ฉากและงานโปรดักชั่นที่มีความยิ่งใหญ่ใกล้เคียงกัน แถมยังใช้แง่มุมของชนชั้นข้าราชการและพลเมืองชั้นสองของสังคมมาเป็นตัวดำเนินเรื่องที่สำคัญยังเป็นการรวมตัว 3 นักแสดงระดับแม่เหล็ก 3 แนว อย่าง หวังอี้ป๋อ-หวงเซวียน-วิคตอเรีย ซ่ง มาพลิกบทบาทครั้งสำคัญ จึงทำให้ตัวซีรีส์เป็นที่กล่าวถึงตั้งแต่แคสติ้งและประสบความสำเร็จไปตามคาดเฉพาะกระแสในไทยติดท็อป 5 เทรนด์ทวิตเตอร์ตั้งแต่ก่อนออกอากาศ! และหลังออนแอร์เพียง 5 วันแรกก็ทุบสถิติซีรีส์ยอดคอมเมนต์มากที่สุดบน iQiyi ที่ประเทศจีนถึง 10,000,000 คอมเมนต์ ซึ่งเป็นจำนวนสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์เท่าที่เคยมีมา! แถมระดับสากลยังได้คะแนนจาก IMDb ระดับที่ดีถึง 8.5/10'ตำนานลั่วหยาง' บอกเล่าเรื่องราวคนชนชั้นต่างๆ ที่เกิดในยุคพระนางบูเช็กเทียน ที่มาสืบคดีวุ่นวายในเมืองลั่วหยาง ผ่าน 3 ตัวละครหลัก เกาปิ่งจู๋ (หวงเซวียน) อดีตรองแม่ทัพผู้เก่งกาจ, ไป๋หลี่หงอี้ (หวังอี้ป๋อ) คุณชายรองเสนาบดีกรมโยธาธิการ และ อู่ซือเยว่ (วิกตอเรีย ซ่ง) หน่วยสืบสวนมือฉกาจ ต่างมาเกี่ยวพันกันเพราะต้องการสืบหาความจริงกันคนละอย่าง แต่ยิ่งสืบเบาะแสกลับยิ่งพาไปเจอแผนการโค่นล้มราชบังลังก์ที่ยิ่งใหญ่กว่าแม้ตำนานลั่วหยางมีกลิ่นอายคล้ายกับยุคสมัยของฉางอันสิบสองชั่วยาม แต่การดำเนินเรื่องจะย่อยง่ายกว่า เพราะตำนานลั่วหยางเน้นไปที่การสืบสวนแผนการสมรู้ร่วมคิดมากกว่าการชิงไหวชิงพริบทางการเมือง ที่มาพร้อมส่วนผสมของฉากแอ็กชั่น โชว์ลีลาการออกหมัดของชาวยุทธ แม้ไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่ดีไซน์มาได้สะดุดตาสอดแทรกมาเป็นระยะ จึงทำให้ผู้ชมดูสนุกยิ่งขึ้น ตอนนี้มีพากย์ไทยแล้ว รับชมได้ทาง iQIYI Thailandจบตำนานลั่วหยาง ก็มี The Wind Blows From Longxi ซีรีส์แนวสงครามสายลับสืบสวนสอบสวนอีกหนึ่งผลงานปลายปากกาของหม่าป๋อยงนำมาดัดแปลงเป็นซีรีส์สุดเข้มข้นในโทนดาร์กเต็มขั้น ซึ่งมีแผนจะออนแอร์ปีนี้เรื่องราวการชิงไหวชิงพริบในสถานการณ์สุดตึงเครียดยุคสงครามสามก๊ก การหักเหลี่ยมเฉือนคมของเหล่าสายลับระหว่างแคว้นเว่ยและแคว้นฉู่ เมื่อซุนซวี่ (ไป๋อวี่) สายลับจากแคว้นฉู่และเฉินกง (เฉินคุน) หน่วยสืบราชการลับของแคว้นฉู่ร่วมมือกัน โดยแฝงตัวเป็นสายลับในแคว้นเว่ยหลายปีเพื่อสืบหาไส้ศึกและสืบเสาะแผนการร้ายของอีกฝ่ายเรื่องนี้อัดแน่นด้วยซุป'ตาร์และนักแสดงเจ้าบทบาทคับจอ นำโดย 'เฉินคุน' พระเอกรุ่นใหญ่จากซีรีส์ฟอร์มโต 'หงสาประกาศิต' (The Rise of Phoenixes -2018) และหนังเรื่อง 'จงขุย ศึกเทพฤทธิ์พิชิตมาร', 'ไป๋อวี่' พระเอกแจ้งเกิดจากซีรีส์วายงานดีย์ 'จิตวิญญาณแห่งผู้พิทักษ์' (Guardian 2018) ร่วมด้วย 'ซุนอี๋' นางเอกจาก 'ภพรักภพพราก' (Twisted Fate Of Love - 2020) และการหวนคืนซีรีส์แนวโบราณอีกครั้งในรอบ 5 ปีของ 'แองเจล่าเบบี้' (หยาง อิ่ง) นางเอกสายแฟชั่น เจ้าของฉายานางฟ้าแห่งเอเชีย ที่เคยฝากซีรีส์แนวย้อนยุคเรื่องสุดท้ายไว้ใน 'ศึกรักพิชิตบัลลังก์' (General and I - 2017)ตอนนี้ทาง iQiyi ยังไม่ได้ประกาศเวลาฉายแน่นอน แต่การันตีได้ว่าโดนใจสายเข้มแน่นอน ระดับเฉินคุนมาเองธรรมดาที่ไหน พ่อเขาเลือกบทจะตายแถมท้ายอีก 2 เรื่อง กับ Da Ming Under Microscope นำโดย 'จางรั่วหยุน' พระเอกมาดกวนจาก 'ดาบพิฆาตกลางหิมะ' (Sword Snow Stride - 2021) และ 'ฉีเวย' จาก 'เพราะความลับไม่มีในโลก' (No Secrets -2019) ที่จะมาถ่ายทอดซีรีส์สืบสวนอิงประวัติศาสตร์ เรื่องราว 6 เหตุการณ์ทางการเมืองสมัยราชวงศ์หมิง ที่เกี่ยวพันกับข้าราชการระดับรากหญ้าและพลเรือน เตรียมฉายทาง iQiyi จำนวน 12 ตอนคิดว่าไม่น่าจะได้ชมเร็ววันนี้ เพราะเพิ่งเปิดกล้องไปไตรมาสที่ 3 ปี 2021 ที่ผ่านมานี้เอง แต่มีทีเซอร์สั้นๆ มาให้ชมอีกเรื่องที่น่าจับตาไม่แพ้กัน วางตัว 'เติ้งหลุน' ตี๋หล่อพรีเมี่ยมจาก 'หยิน หยาง ศึกมหาเวทสะท้านพิภพ: สู่ฝันอมตะ' (The Yin-Yang Master: Dream of Eternity - 2020) และ 'หลี่ซิน' จาก 'ภารกิจลับ ภารกิจรัก' (My Dear Guardian - 2021) มารับบทนำใน Liang Jing Shi Wu Ri (2022) เรื่องราวสมัยราชวงค์หมิงยุคองค์รัชทายาทจูเจียนจี (เติ้งหลุน) ระหว่างเดินทางกลับหมิง เกิดอุบัติเหตุเรือจม ระหว่างนั้นองค์จักรพรรดิหงซีพระบิดาป่วยหนัก ราชวงศ์ระส่ำระส่าย จูเจียนจีจึงเร่งเดินทางอย่างไม่คิดชีวิต ฝ่าระยะทางกว่า 2,200 ลี้ เพื่อกลับมากอบกู้ราชวงศ์เรื่องนี้มีแผนฉายทาง iQiyi เช่นกัน ข่าวว่าจะออนแอร์ปี 2022 แต่ถึงบัดนี้รายชื่อนักแสดงยังประกาศมาไม่ครบเลย