คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 4/11/64

เรื่องอื่นๆ เลื่อนออนแอร์เป็นแถว เลยกลายเป็น #SecretRoyalInspectorJoy ที่ลงจอประเดิมเดือน พฤศจิกายน วันนี้ (3 พ.ย.) ทีมนักแสดงหลัก แทคยอน, คิมฮเยยุน, พัคคังซอบ, มินจินอุง และ อีซังฮี แสดงความพร้อมเปิดตัวกับสื่อแบบออนไลน์@ โปรดตั้งตารอ ทีมสืบสวนราชการลับนอกเครื่องแบบ ที่จะมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเราท่าน เริ่ม 8 พ.ย. ทาง tvN ซับไทย พร้อมกันทาง #Viu, #WeTV และ #iQIYI เริ่ม 9 พ.ย.@ มาลุ้นว่า จะมีใครโค่นแชมป์ ซับไว ตี 5 ครึ่ง ของ Viu ลงได้ไหม? มีเรื่องย่อให้อ่านทาง "ละครออนไลน์" เด้อ@ ปีนี้ "หลินชิงเสีย" อายุครบ 67 ปี แล้ว (เกิด 3 พ.ย. 1954) ถือเป็นอดีตนักแสดงชาวไต้หวันในยุคบุกเบิก ที่โด่งดัง มอบความสุขให้แฟนๆ ไปทั่วเอเชีย เธอมีผลงานราวๆ 100 กว่าเรื่อง เข้าวงการตั้งแต่อายุ 19 ปี จากการแสดงภาพยนตร์โรแมนติกเรื่องแรก คือ Outside the Window ในปี 1973 เธอโด่งดังคู่กับพระเอกคู่ขวัญ "ฉินฮั่น"@ เป็นผู้อำนวยงานสร้างภาพยนต์ ซ่งฉุนเทา เห็นแววเธอเข้า ขณะเดินซื้อของ หลังจากนั้นก็นำมาปลุกปั้นเป็นดาว โด่งดังในไต้หวัน จนกระทั่งในปี 1983 เธอได้เบนเข็มเข้าสู่การแสดงภาพยนตร์ของฮ่องกง ในยุคที่บันเทิงฮ่องกงรุ่งเรืองสุดขีดทั้งทีวี และภาพยนตร์กำลังภายในแนวแฟนตาซีเรื่อง Zu Warriors from the Magic Mountain (ศึกเทพยุทธเขาซูซัน) ทำให้เธอโด่งดังมากยิ่งขึ้น และตราตรึงมิรู้ลืมจากบท ตงฟางปุ๊ป้าย ใน เดชคัมภีร์เทวดา ภาค 2 (1992)@ ละครออนไลน์ขอร่วมอวยพรให้แม่มีความสุขล้น และอยู่ยั้งยืนยงตลอดไป ใครคึดฮอดขุ่นแม่ แวะไปดูหนังเหงาเท่าโลก Chungking Express ของ ผู้กำกับ หว่อง กาไว บน Netflix จ้ะ@ ในส่วนของงานการเมื่อวานนี้ (2 พ.ย.) คุณเหรินเจียหลุน ขายกระทะ โดยได้รับการอวยยศ เป็นโฆษก (กระทะและเครื่องครัว) แบรนด์ ASD ส่วนซีรีส์ใหม่ "ทาสปีศาจ" หรือ #thebluewhisper《#与君初相识 》ที่เล่นคู่กับ ตี๋ลี่เร่อปา ทาง YOUKU ก็ต้องร้องเพลงรอไปพลางๆ ไม่ก็ ดู ทุกชาติภพกระดูกงดงาม ภาคอดีตยันปัจจุบัน ดูซับแล้วก็ดูเว้าไทย วนไป@ เตรียมพบซีรีส์โรแมนติกเรื่องใหม่ #FallinLove หรือ #รักแรกเจอเผลอจนหมดใจ นำแสดงโดย #เฉินซิงซวี่ #จางจิ้งอี๋ และ #หลินเยี่ยนจวิ้น เริ่มตอนแรก 9 พฤศจิกายน ทางยูทูบ YOUKU เวลา 19.00 น. (ตามไทย)@ เรื่องราวของ มู่หว่านชิง (จางจิ้งอี๋) หญิงสาวจอมแก่นที่ออกตามสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องการตายของครอบครัว ทำให้ได้พบกับ (เฉินซิงซวี่) จอมพลหนุ่มที่อายุน้อยที่สุด ลูกชายผู้บัญชาการจอมกะล่อน และ ทหารหนุ่มแสนดี สวีกวงเย่า (#หลินเยี่ยนจวิ้น) เข้ามาเกี่ยวพัน จนเกิดเป็นเรื่องราวความรักอันวุ่นวายว้าวุ่น ให้เราท่านได้ฟิน@ ต.ย. 2 - https://www.youtube.com/watch?v=jkhxx5rR-fY&t=2s@ ต.ย. 1 - https://www.youtube.com/watch?v=vrSbD2FmBV4@ และสามารถติดตามชม ซับไทยและพากย์ไทย ผ่านแพ็กเกจ TrueID+ อีกด้วย ใช้ชื่อไทยเป็นของตัวเองไม่สนใจไลน์กลุ่มว่า #เพียงรักแรกพบ@ tvN คอนเฟิร์มรายชื่อนักแสดงหลัก ในซีรีส์ดราม่า กฎหมาย #MilitaryProsecutorDoberman (#군검사도베르만) ที่อวดโอ้ว่า เป็นซีรีส์ที่ตีแผ่เรื่องราวเกี่ยวกับ ศ า ล ท ห า ร เรื่องแรกของเกาหลีใต้ นำแสดงโดย อันโบฮยอน, โจโบอา, โอยอนซู, คิมยองมิน และ คิมอูซอก ตีแผ่ให้เห็นเป็นขวัญตา ครั้งแรกทางช่อง tvN ในปี 2022@ โปสเตอร์ทีเซอร์ โปสเตอร์แรก จากซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ Our Beloved Summer (그 해 우리는) ทางช่อง SBS นำแสดงโดย ชเวอูชิก และ คิมดามิ ประกาศวัน ออนแอร์ 6 ธ.ค. นี้ ซับไทยยังไม่แสดงตนชัดแจ้ง@ เรื่องราวของคู่รักที่ความสัมพันธ์จบกันไม่สวย และต่างสาปส่งกันเอาไว้ว่า ชาตินี้อย่าได้มาเจอะเจอกันอีกเล้ย ทว่าคำสาปไม่เป็นผล เพราะทั้งคู่ต้องกลับมาเจอกันอีก เมื่อสารคดีที่ถ่ายทำด้วยกันตั้งกะสมัยมัธยม กลายเป็นกระแสปังบนโซเชี่ยล ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก