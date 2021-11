คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 2/11/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย@ SBS เผย เปิดตัวโปสเตอร์หลัก 2 แบบใหม่ อารมณ์สนุกๆ ของซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ “Let Me Be Your Knight” (너의 밤이 되어줄게) นำแสดงโดย อีจุนยอง, จองอินซอน, เจอาร์ NU'EST, จางดงจู, คิมดงฮยอน AB6IX และ ยุนจีซอง@ เรื่องราวเกี่ยวกับวงไอดอลยอดนิยมชื่อ LUNA กับผู้หญิงที่ปลอมเป็นหมอเข้ามาในหอพักหนุ่มๆ เพื่อรักษาโรคเดินละเมอของสมาชิกคนหนึ่งในวง@ โปสเตอร์ที่ออกมาใหม่ เต็มไปด้วยความสนุกสนานเฮฮาร่าเริง ที่บ่งบอกเป็นนัยถึงความโกลาหลที่จะเกิดขึ้น เมื่อคุณหมอปลอม อินยุนจู (จองอินซอน) ย้ายเข้ามาในหอพักของหนุ่มๆ โดยในโปสเตอร์ สมาชิก LUNA หลายคนถือเครื่องดนตรีของพวกเขาคว่ำ ขณะที่พวกเขาหัวเราะอย่างสดใสบนแป้นคีย์บอร์ดขนาดยักษ์@ และ ทั้ง 2 แบบ มาพร้อมคำบรรยายภาพอันอบอุ่นหัวใจว่า “สำหรับคุณ ที่ไม่อาจหลับลงได้ง่ายๆ ในคืนนี้” ออนแอร์ 7 พฤศจิกายน ซับไทย พร้อมเกาหลี ทาง iQIYI และ iQ.com#LetMeBeYourKnight - - cr : soompi.com@ สื่อบันเทิงเกาหลีสมยอมพร้อมใจกันรายงานข่าววันนี้ (1 พ.ย.) ว่า การคัดเลือกนักแสดงในบทนำของภาพยนตร์เรื่อง “Sad Tropics” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) จะยังคงเป็น “คิมซอนโฮ” ไม่เปลี่ยนแปลง@ ทั้งนี้บริษัทผู้ผลิต NEW เปิดเผยว่า “หลังจากการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน โปรดิวเซอร์ของ Sad Tropics ได้ตัดสินใจถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ในปีนี้กับนักแสดงคิมซอนโฮ”@ สิ่งนี้จะเป็นการยืนยันว่า ภายหลังจากตกเป็นข่าวฉาวหลังจากอดีตแฟนสาว คิมซอนโฮ จะยังมีผลงานต่อไป และจะเปิดตัวบนจอภาพยนตร์ผ่านผลงาน “Sad Tropics”@ แม้ก่อนหน้า ชื่อของเขาได้ถูกถอดออกจากภาพยนตร์ 2 เรื่องที่เขาคอนเฟิร์มไปแล้ว ทั้ง Dog Days ของผู้กำกับคิมด็อกมิน และภาพยนตร์โรแมนติกตลกของผู้กำกับอีซังกึน เรื่อง “2 O'Clock Date” ซึ่งในระหว่างนั้น โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ “Sad Tropics” กล่าวว่า พวกเขากำลังพูดคุยกันถึงแนวทางปฏิบัติโดยคำนึงถึงสถานการณ์รอบด้าน@ สถานการณ์พลิกอีกครั้งเมื่อ สื่อจอมแฉ Dispatch ได้เผยแพร่บทความ เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงระหว่างคิมซอนโฮและอดีตแฟนสาวของเขาอย่างละเอียด@ “Sad Tropics” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายที่มีพ่อเป็นชาวเกาหลีและแม่เป็นชาวฟิลิปปินส์ เขาฝันอยากเป็นนักมวยและมาเกาหลีเพื่อตามหาพ่อที่ทิ้งเขาไป ภาพยนตร์เรื่องนี้จะกำกับ พัคฮุนจอง ผู้ผลิตภาพยนตร์ฮิตระดับช็อคคนดูตลอดๆ อย่าง New World, VIP และ The Witch: Part 1. The Subversion ซึ่ง นักแสดงสาว Go Ara ก็กำลังพิจารณาบท เพื่อร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย@ ตามรายงานของ Star News ภาพยนตร์เรื่อง Sad Tropics วางแผนจะเริ่มถ่ายทำในเดือนธันวาคมนี้cr : soompi.com, entertain.naver.com, hancinema.net@ วัยรุ่นชายหญิงวัยช่างฝันกลุ่มหนึ่ง เลือกจะทำตามความฝันหาความรู้จากโรงเรียนมัธยมเฉพาะทาง แทนการเข้าเรียนโรงเรียนชื่อดังเหมือนเด็กคนอื่นๆ@ โปสเตอร์ คาแร็คเตอร์แสนสดใส ของ 4 ตัวละครหลัก คิมโยฮัน, โจอีฮยอน, ชูยองอู และ ฮวังโบรึมบยอล ในซีรีส์คัมมิ่งออฟเอจ School 2021 (학교 2021) ทางช่อง KBS ออนแอร์ 17 พ.ย. นี้ ซับไทยยังไม่มีผู้แสดงตนชัดแจ้ง #School2021cr : naver.me/IG6O4U73@ #CeCiStar ประจำเดือน พฤศจิกายน เป็น “อีจงซอก” นักแสดงเกาขวัญใจแม่จีนจย้า มาพร้อมคำอวยยศบนเวยป๋อของ Céci China ความดังนี้@ "ถึงจะ 30 ขวบ แล้ว แต่ อีจงซอก ยังคงเป็น "พี่ชายที่แสนอบอุ่น" ที่หล่อเหลาในใจคนดู อีจงซอก ตกหัวใจแม่จีนจากบทบาทน้องชาย พัคซูฮา ในซีรีส์เกาเรื่อง "I hear your voice" (2013) และยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของแฟนๆ และทุกบทบาท ทุกตัวละครที่เขาถ่ายทอดออกมาได้อย่างท้าทาย ตัวละครมีเสน่ห์เฉพาะตัว ซึ่งช่วยให้ทักษะการแสดงของเขาเติบโตอย่างรวดเร็ว"@ อีจงซอก มาในอาภรณ์และเครื่องประดับทั้งผองจากแบรนด์ Prada ในโทนสีเย็นตาต้อนรับต้นฤดูใบไม้ร่วง นี้@ สำหรับผลงานซีรีส์เรื่องใหม่รับแน่ๆ แล้ว 1 เรื่อง Big Mouth ประกบคู่ ยุนอา ทางช่อง tvN ออนแอร์ ปีหน้า 2022#LeeJongSuk. - - cr : m.weibo.cn/1749281944/4699060864287440@ "นรกกำลังมาเยือน" ผลงานจากฝีมือ "ยอนซังโฮ" ผู้กำกับภาพยนตร์ Peninsula เมื่อโลกกำลังถูกเปลี่ยนให้เป็นนรกบนดิน มันคือการสังหารหมู่ หรือยมทูตลงมาเพื่อพิพากษาและลงทัณฑ์มนุษย์ชั่วด้วยประสงค์จากพระเจ้ากันแน่? มินิซีรีส์ ทริลเลอร์ แฟนตาซี “Hellbound - ทันฑ์นรก” อวดคาแร็คเตอร์ 5 นักแสดงนำ ยูอาอิน, พัคจองมิน, คิมฮยอนจู, วอนจินอา และ ยังอิกจุน น่าดูมากกกกก....ก@ วันที่ 19 พฤศจิกายน นี้ เปิดคำพิพากษา และเปิดประตูสู่นรกอย่างเป็นทางการ ซับไทยพร้อมพากย์ไทย ครบ 6 ตอน ทาง Netflix#Hellbound #지옥 #Netflix - - cr : NetflixTH#lakornonlinefan #lakorn_online #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละครเว็บไซต์ยูทูปIG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/