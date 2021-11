Review ซีรีส์ : “Superman & Lois” เมื่อซูเปอร์แมนแต่งงาน มีลูก และ ทรยศโลก!

Superman & Lois | Official Trailer



ล่าสุดมาถึงคิวของซูเปอร์ฮีโร่ผู้ทรงพลังที่สุดในจักรวาล DC ในซีรีส์ Superman & Lois หลังจากการถ่ายทำล่าช้ากว่ากำหนดจากสถานการณ์โควิด-19 ในที่สุดซีรีส์ก็ออกฉายอย่างเป็นทางการบน The CW Network (สถานีโทรทัศน์จากการร่วมหุ้นของ CBS และ Warner Bros.) และมาสตรีมในฉบับบรรยายไทย เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้ทางแอป HBO GOSuperman & Lois เป็นซีรีส์ซูเปอร์แมนชุดแรก นับตั้งแต่การสิ้นสุดของ Smallville เมื่อปี 2011 เขียนบทและอำนวยการสร้างโดย เกร็ก เบอร์ลานติ ผู้ผลิตแฟรนไชส์ DC ในจักรวาล Arrowverse และ ทอดด์ เฮลบิง ทีมสร้างซีรีส์ The Flash ที่โด่งดังไปทั่วโลก นำแสดงโดย ไทเลอร์ เฮอคลิน (จากซีรีส์ Teen Wolf และหนังโรแมนติกคอมเมดี้ “Can You Keep a Secret?) และ อลิซาเบธ ทูลลอค (จากซีรีส์ Grimm)การมารับบทนักข่าวและซูเปอร์ฮีโร่จากหนังสือการ์ตูนแห่งตำนานที่สุดในโลก บนซีรีส์ Superman & Lois ไม่ใช่ครั้งแรกของนักแสดงนำทั้งสอง เพราะทั้งสองเคยแสดงบทเดียวกันนี้มาแล้ว ในฐานะนักแสดงรับเชิญจากตอนพิเศษครอสโอเวอร์ ‘Crisis on infinite earths’ ของซีรีส์ในจักรวาล Arrowverse (แฟรนไชส์เชื่อมต่อโลกซีรีส์ CD ประกอบด้วย Green Arrow, The Flash, DC's Legends of Tomorrow, Supergirl)ไทเลอร์ รับบท ซูเปอร์แมน ปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะลูกพี่ลูกน้องของคาร่า หรือ ซูเปอร์เกิร์ล ในซีรีส์ Supergirl ซีซั่น 2 ขณะที่อลิซาเบธเปิดตัวเป็นโลอิสครั้งแรกในการตอนพิเศษครอสโอเวอร์ ในซีรีส์ Supergirl ซีซั่น 5 หลังจากที่ทั้งคู่ตัดสินใจไปเยี่ยมอาร์โกซิตี้ นครกลางอวกาศ ดาวลี้ภัยแห่งสุดท้ายของชาวคริปตัลผู้รอดพ้นจากการระเบิดของดาวคริปตัลความแตกต่างของ Superman&Lois ในจักวาลของ DC พล็อตหลักไม่ได้เล่าเรื่องคลาร์ก เคนท์ ในการเรียนรู้เป็นฮีโร่, ชีวิตวัยรุ่นของคลาร์ก เคนท์ แบบในซีรีส์ Smallville 2001 หรือการเริ่มต้นชีวิตในเมืองใหญ่เมื่อเขาพัฒนาความสัมพันธ์กับลูอิสแบบในซีรีส์ Lois & Clark: The New Adventures of Superman เมื่อปี 1993แต่ DC เลือกที่จะ Renew เรื่องราวสองตัวละครที่มาอายุมากกว่าครึ่งศตวรรษ ให้เผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของพวกเขา นั่นคือการรับมือกับความเครียด ความกดดัน และความซับซ้อน ที่มาพร้อมกับการเป็นพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกวัยทีน และหน้าที่การทำงานในสังคมยุคใหม่เปิดเรื่องด้วยการที่คลาร์กและโลอิสหนักใจกับหน้าที่การงาน เมื่อเจอ มอร์แกน เอดจ์ นายทุนใหญ่หน้าเลือดมาเทคโอเวอร์เดลี่แพลนเน็ต คลาร์กโดนไล่ออกจากนโยบายลดขนาดองค์กร (นี่มันวิกฤตคนทำงานชัดๆ) และโลอิสตัดสินใจลาออกเพราะทนความเผด็จการของเจ้านายใหม่ไม่ได้ ไปพร้อมกับการเลี้ยงดูลูกชายฝาแฝดวัยทีน โจนาธาน (จอร์แดน เอลซาส) และจอร์แดน (อเล็กซานเดอร์ การ์ฟิน) ลูกชายที่ได้ตั้งชื่อตามปู่-ตาของทั้งสองนอกจากต้องกังวลว่าแฝดจะมีพลังเหมือนกับพ่อของเขาไหม? เพราะลูกๆ ไม่เคยรู้ความจริงว่าพ่อของเขา คือ ซูเปอร์แมน ทั้งคลาร์กและโลอิสยังต้องรับมือกับความต่างของลูกๆ เพราะถึงเขาจะเป็นแฝดแต่กลับไม่เหมือนกันเลย ขณะที่โจนาธานเป็นคนร่าเริง จิตใจดี เป็นนักกีฬาดาวเด่น จอร์แดนกลับเป็นคนเก็บตัว จนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลการเข้าสังคมบททดสอบของครอบครัวเคนท์ ยังไม่หมดแค่นั้น เมื่อมาร์ธ่า เคนท์ แม่บุญธรรมของคลาร์กเสียชีวิต ทำให้ครอบครัวเคนท์กลับมาบ้านที่สมอลล์วิลล์ แคนซัส เพื่อจัดการธุรกิจของครอบครัว และที่นี่คลาร์กและโลอิสได้กลับมาพบกับลาน่า แลงก์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อท้องถิ่น รักแรกของคลาร์ก ซึ่งตอนนี้เธอแต่งงานกับไคล์ คุชชิง หัวหน้าหน่วยดับเพลิงและมีลูกสาวชื่อซาร่าห์ทั้งหมดคือการผจญภัยครั้งใหม่ทั้งในฐานะมนุษย์คลาร์ก เคนท์ และในฐานะผู้กอบกู้ที่ซูเปอร์แมนต้องเจอ เรียกว่าชีวิตสองด้านของซูเปอร์ฮีโร่ผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกไม่เคยมีอะไรง่าย แล้วยิ่งมีชีวิตครอบครัวด้วยแล้ว นี่คือความท้าทายใหม่ของเขาและโลอิสต้องเจอ ใน Superman&Loisนับตั้งแต่ลูกชายฝาแฝดของคลาร์กเกิด ซูเปอร์แมนจึงไม่ใช่มีบทบาทแค่ซูเปอร์ฮีโร่หรือรักษาตัวตนเท่านั้น แต่เขาอยากทำหน้าที่ ‘คู่ชีวิตที่ดี’ และ ‘พ่อที่ดี’ แต่การเลือกไม่เปิดเผยตัวตนซูเปอร์แมนกับลูกๆ เพื่อปกป้องความปลอดภัยของพวกเขา บ่อยครั้งเขาแว่บไปทำภารกิจฮีโร่ จนพลาดหลายช่วงเวลากับครอบครัว ทำให้เขาห่างเหินกับลูกๆ เช่นเดียวกับโลอิสที่ต้องแบ่งเวลาของสามีให้ไปช่วยโลก การย้ายมาที่สมอลล์วิลล์เป็นการตัดสินใจที่คลาร์กตั้งใจว่าจะมีเวลาให้กับลูกๆ และภรรยามากขึ้นแต่จะเป็นไปตามแผนหรือเปล่า? เมื่อที่นี่ลูกทั้งสองค้นพบความจริงว่า พ่อของเขา คือ ซูเปอร์แมน?ไม่น่าเชื่อว่าซูเปอร์แมนผู้ปราบวายร้ายมาทั่วจักรวาล ยังต้องกุมขมับให้กับโรควิตกกังวลการเข้าสังคมของจอร์แดน เมื่อจอร์แดนกลายเป็นผู้สืบทอดพลังเหนือมนุษย์ของเขา และนิสัยเก็บตัวของจอร์แดนกลายเป็นอุปสรรคในการควบคุมพลังของเขา แม้พลังของจอร์แดนจะไม่เท่ากับผู้เป็นพ่อ แต่ก็มีแนวโน้มคาดเดาไม่ได้ปัญหาพ่อตาลูกเขยมีให้เห็นทุกครอบครัว แต่สำหรับแซม เลน พ่อของโลอิส และคลาร์ก มันยิ่งกว่านั้นเมื่อมีภารกิจซูเปอร์แมนมาคั่นกลาง แซม เลน รู้ว่าคลาร์กคือซูเปอร์แมน และโลอิสก็รู้ว่าพ่อของเขารู้ แต่เพราะความเป็นคุณตาบ้างาน ผู้มุ่งมั่นปกป้องอเมริกาและโลกให้ปลอดภัย เขาจึงมองซูเปอร์แมนเป็นทั้งฮีโร่และเป็นทั้งภัยคุกคามด้วยในเวลาเดียวกันการกลับมาของซูเปอร์แมนและโลอิส ในสมอลล์วิลล์อันเงียบสงบต้องเผชิญกับผู้มาเยือนลึกลับจากโลกคู่ขนาน ที่รู้ตัวตนของซูเปอร์แมน และพยายามพิสูจน์ให้เห็นว่าโลกไม่ต้องการซูเปอร์แมนอีกต่อไป เพราะในโลกของเขา ซูเปอร์แมนคือผู้ ผู้ทรยศมนุษยชาติ ผู้ทำลายล้าง และผู้ครองโลกนักธุรกิจจอมปลอม ผู้โหดเหี้ยม ฉลาด มีวาทศิลป์เป็นเลิศ ที่มาในคราบนักธุรกิจพ่อพระช่วยชุบชีวิตเมืองเล็กๆ ที่กำลังจะตาย ให้รอดพ้นจากวิกฤตว่างงาน ด้วยการหว่านซื้อเหมืองและเทคโอเวอร์หลากหลายธุรกิจ โดยมีเบื้องหลังแอบแฝง ก่อนภายหลังเขาจะเปิดเผยว่าเป็นพี่ชายต่างมารดาของคาร์ล-เอล และมีแผนจะกลืนกินโลกเพื่อฟื้นฟูเผ่าพันธุ์คริปโตเนี่ยนบนโลก มอร์แกน เอดจ์ ถือเป็นตัวละครที่รีไซเคิลคอนเซ็ปต์ของเล็กซ์ ลูเธอร์ และนายพลซ็อด คู่ปรับตลอดกาลของซูเปอร์แมน มาไว้ในคนๆ เดียว•สเปเชี่ยลเอฟเฟ็กต์แอคชั่นน่าประทับใจ ระดับน้องๆ เวอร์ชั่นภาพยนตร์เลยทีเดียว•ความเรียลลิสติกของงานภาพ ชวนให้รู้สึกจริงจัง เคร่งเครียด แม้ซัดประเด็นครอบครัวไว้เพียบ แต่ยังอยู่ในระดับดูเพลิน ไม่อึดอัด หรือซับซ้อนจนเกินไป เพราะอย่างไรนี่คือซีรีส์ครอบครัวในเรต PG-13•ฉากในตำนานที่ทำได้สมจริง ขึงขัง และสมเหตุสมผลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฉากยกรถเพื่อช่วยชีวิต, ฉากเป่าน้ำในทะเลสาบให้เป็นน้ำแข็งเพื่อยกมาดับไฟในโรงงาน เพียงแต่ในเวอร์ชั่นนี้มาช่วยดับไฟในโรงงานนิวเคลียร์ รวมถึงฉากแฟลชแบ็คเล่าอดีตการค้นหาตัวตนของซูเปอร์แมน จากสมอลล์วิลล์ มาที่เดลี่แพลนเน็ต จนมาถึงตกหลุมรักกับโลอิส การปรากฏตัวของซูเปอร์แมน ที่ DC มักรีไซเคิลเหตุการณ์เล่านี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อมีการ Renew เวอร์ชั่นใหม่ๆ•ฉากความรัก-ความสัมพันธ์แบบสามี-ภรรยา ของคลาร์กและโลอิส ที่รับมือทุกสถานการณ์และความยากลำบากที่เกิดขึ้น ทั้งปัญหาการเงินแบบมนุษย์และภัยคุกคามแบบซูเปอร์ฮีโร่ ซึ่งนักแสดงทั้งสองแสดงกันได้เข้าขากันดีจนชวนอิจฉา•บทบาทความเป็นพ่อแม่ของคลาร์ก-ซูเปอร์แมนและโลอิส เพราะในขณะที่คลาร์กกำลังพยายามใกล้ชิดกับจอร์แดน เพื่อช่วยเขาควบคุมพลังและผ่านชีวิตวัยทีนไปให้ได้อย่างปกติ (แบบที่ไม่ค่อยปกติเท่าไร) โลอิสก็ต้องช่วยโจนาธานผู้แสนดีที่รู้สึกน้อยใจและไร้ประโยชน์ เมื่อต้องเป็นมนุษย์ธรรมดาในครอบครัวยอดมนุษย์•เมื่อจอร์แดนหลงรักซาร่าห์ ลูกสาวของลาน่า แลงก์ รักแรกของพ่อ เรื่องจะยุ่งไปอีกแค่ไหน?•ฉายา Last Sons of Krypton ของคาร์ล-เอล ซูเปอร์แมน ไม่เคยเป็นจริงซะที เมื่อตัวร้ายสุดแข็งแกร่งที่มีพลังเทียมเท่ากับเขาในซีรีส์นี้ คือ พี่ชายต่างมารดาของเขาเอง•ซูเปอร์แมนได้รับบาดเจ็บจากกระสุนธรรมดาของมนุษย์ เพราะอะไร?และทำไมจึงเกิดขึ้น? 