คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 31/10/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย@ ออกมาให้หวีดติดๆ กัน ชนิดไม่ต้องพัก สำหรับ “Now We Are Breaking Up” ซีรีส์โรแมนติกดราม่า ทางช่อง SBS สะท้อนความรักของผู้คนในโลกแฟชั่นแสนเริ่ด โฟกัสที่ ฮายองอึน หัวหน้าทีมออกแบบของแบรนด์ The One กับ ยุนแจกุก ช่างภาพอิสระหล่อ เก่ง และรวยมาก@ โดยในวันนี้ (29 ตุลาคม) ปล่อยโปสเตอร์หลักของ นักแสดงนำทั้งสอง ซึ่งเผยความโรแมนติกลึกซึ้งของพวกเขาขั้นสุด โดยที่จมูกชนจมูก ลมหายใจรดกัน นอกจากนี้ ฮายองอึน (ซงฮเนคโย) โอบแขนของเธอตระกองกอด ยุนแจกุก (จางกียง) เอาไว้@ ขณะที่ข้อความบนโปสเตอร์เขียนกำกับไว้ว่า “แต่เราจะรักกัน เมื่อเราเลิกรากันเท่านั้น” รับกับทีเซอร์ก่อนหน้านี้ของ “Now We Are Breaking Up” ที่บอกเล่าไว้ว่า “การเลิกราไม่ใช่จุดจบของความรัก แต่จริงๆ แล้วเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการแห่งความรัก”@ ใดๆ “Now We Are Breaking Up” จะออกอากาศตอนแรกในวันที่ 12 พฤศจิกายน ต่อจากซีรีส์ปัง “One the Woman” ซับไทยหลังเกาหลีจบ ที่เดียวทาง #Viu - - cr : SBSNOW , soompi.com@ เมื่อ ราอีออน (#แทคยอน 2PM) ชายหนุ่มธรรมดาๆ ที่ชื่นชอบการทำอาหาร และลิ้มชิมรสชาติอันเลิศล้ำ ได้กลายมาเป็น "สายสืบข้าราชการลับ" และได้พบกับ คิมโจอี (#คิมฮเยยุน) ม่ายสาวหัวคิดก้าวหน้าต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆ ในยุคโชซอน ทั้งคู่ต้องจับมือกันร่วมไขคดีลับสุดฮา@ ซีรีส์โรแมนติก คอมเมดี้ พีเรียด #SecretRoyalInspectorJoy (#어사와조이) ซับไทย เริ่ม 9 พ.ย. นี้ ดูได้ที่ #Viu #WeTV #iQIYI - - Cr : tvNDrama , Viu_Thailand@ ซีรีส์ทริลเลอร์ ลึกลับ สืบสวน ในโปรเจ็กต์ Light On เรื่องใหม่ “Wisher - ปรารถนาแห่งความตาย” ปล่อยโปสเตอร์ตัวละครชุดใหม่ของนักแสดงหลัก เฝิงเส้าเฟิง, เหวินฉี, ฟ่านเฉิงเฉิง และ กัวจื่อฝาน ออกมา ก่อนออกอากาศตอนแรก 3 พฤศจิกายน นี้ บน iQIYI และ iQ.com สร้างจากนิยายชื่อเดียวกัน ของนักเขียน “น่าตัว” กำกับโดย หยางเหมียว เจ้าของผลงานระทึกขวัญ ทะเลสีเลือด - Crimson River (iQIYI, 2020) และ อาจารย์ลดความผิด (iQIYI, 2021)@ เรื่องย่อๆ : จุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง ล้วนเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชั่นที่ชื่อว่า Wisher แอปนี้ปรากฏขึ้นในมือถือของนักศึกษากลุ่มหนึ่ง โดยไม่มีปี่มีขลุ่ย เพียงแค่ขอพรกับมันแล้วทำภารกิจง่ายๆ ที่สุ่มมาให้สำเร็จ พรนั้นก็จะเป็นจริง@ คนหนุ่มสาวต่างหลงใหลแอปนี้ราวกับไพ่โดมิโน และถูกความปรารถนาควบคุม ดั่งเซ็นสัญญากับปีศาจ นักข่าววัยกลางคน น่าตัว (เฝิงเส้าเฟิง) รวมถึง ลู่หลี่ (เหวินฉี) และฉิวเหวินตง (ฟ่านเฉิงเฉิง) เริ่มพากันต่อต้านอำนาจที่อยู่เบื้องหลังของแอป Wisher#Wisher #ปรารถนาแห่งความตาย #致命愿望 #FengShaofeng #WenQi #FanChengcheng #GuoZifancr : iQIYI@ เดินทางมาสู่รอบไฟนอล ในวันนี้แล้ว #StreetDanceofChinaS4 Finale ทั้ง 4 ทีมของ 4 กัปตัน หวังอี้ป๋อ, เลย์จาง, เฮนรี่หลิว และหานเกิง อุ่นเครื่องกันมาตั้งแต่รอบบ่าย ด้วย ไปกินหม้อไฟด้วยกันเถอะ ซีซั่น น่ารัก น่าชัง น่ากิน เอามากๆ แขกรับเชิญวันนี้ก็ปังๆ ทั้งนั้น 1 ในนั้นคือ เท้าไฟรุ่นใหญ่ในตำนาน แวนเนสวู หรือ อู๋เจี้ยนหาว@ แต่ทีมไหน ใครจะเป็นแชมป์ในปีนี้ เริ่มชมพร้อมกันทั่วโลกได้ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ที่ ยูทูบ Youkuhttps://www.youtube.com/watch?v=ttNsteilXmw#WangYibo #LayZhang #HenryLau #HanGeng - - cr : ทวิตเตอร์ Youku, weibo.cn หวังอี้ป๋อ สตูดิโอ@ ลุ้นบทสรุปความรักของกูอุงกับยูมี ซับไทย ครบทุกตอน บน iQIYI@ รักหรือเลิกขาด เมื่อ ยูมี (คึมโกอึน) บอกอยากขอเวลาทบทวนความสัมพันธ์ ตากูอุง (อันโบฮยอน) ดันตอบรับด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่า "ก็ได้" ซะงั้น@ มาลุ้นความสัมพันธ์ ของทั้งคู่ว่าจะลงเอยอย่างไร เพราะคุณผู้ช่วย ยูบาบี (จินยอง) แสนดี ก็เหมือนจะกลับเข้ามาให้เหล่าเซลล์ ต้องลุ้นอีกครั้งด้วย EP14 ตอนจบ มาแล้ว เปิดการ์ดดูไปพร้อมกัน@ สามารถรับชมจบครบ 14 ตอน (40 ตอนย่อย) ได้ทาง iQIYI และ iQ.com@ “เปิดตู้เสื้อผ้าของคุณโฆษกระดับโลก เซียวจ้าน พบเสื้อผ้าสไตล์ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาวสุดคลาสสิก เพื่อสร้างสมดุลระหว่างฟังก์ชั่นของความหนาวเย็นและต้องอินเทรนด์ให้ความอบอุ่นเสมอ” ข้อความเชื้อชวน สำหรับ คอลเล็คชั่นใหม่ของ Li Ning บน เวยป๋อ ของแบรนด์ Li Ning Sports Life ใส่แล้วอุ่นแค่ไหนไม่รู้ ที่แน่ๆ Global Brand Spokesman หล่อมาก หล่อเหลือเกินเหลือกิน#肖战 #LiNing #XiaoZhan - - cr : m.weibo.cn/5133232345/4697939400460148@ โลกกำลังถูกเปลี่ยนให้เป็นนรกบนดิน? มันคือการสังหารหมู่ หรือยมทูตลงมาเพื่อพิพากษาและลงทัณฑ์มนุษย์ชั่วด้วยประสงค์จากพระเจ้ากันแน่?@ ภาพนิ่งแรก จาก มินิซีรีส์ทริลเลอร์ “Hellbound - ทันฑ์นรก” ของ 4 นักนำแสดง ยูอาอิน, พัคจองมิน, คิมฮยอนจู,และ วอนจินอา ฝีมือ "ยอนซังโฮ" ผู้กำกับภาพยนตร์ Peninsula วันที่ 19 พฤศจิกายน นี้ ประตูสู่นรกจะเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ซับไทยพร้อมพากย์ไทย ครบ 6 ตอน ทาง Netflix#Hellbound #지옥 #Netflix - - cr : NetflixKR , NetflixTH@ กลายเป็น ฮันซองฮเย (จินซอยอน) ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องเลวร้ายทั้งหมด ทั้งการตายของทั้งพ่อ ฮันซึงอุค (อีซังยุน) และ ย่าของ โจยอนจู (อีฮานี) และเปิดหน้าแสดงความร้ายกาจโหดเหี้ยมไม่มีกั๊ก จับมืออัยการ รยูซึงด็อก (คิมวอนแฮ) ส่ง ฮันยองซิก (จอนกุกฮวาน) พ่อตัวเองเข้าคุก และยังจับได้อีกว่า ผู้ช่วยคนใหม่ที่แท้เป็น คังมีนา ผ่าตัดใบหน้าใหม่ปลอมตัวมาอยู่ข้างๆ เพื่อแก้แค้น แถมเป็นคนเปลี่ยนผลตรวจ DNA ช่วย คังมีนาตัวปลอม หรือ ยอนจู เอาไว้@ เรื่องราวเข้มข้นสมมงมั้ยล่ะจ๊ะ...พส เลยส่งผลให้เรตติ้งพุ่งสูงขึ้นไปอีก 16.0 % (ตอนที่ 13) และ พุ่งสูงสุดนับตั้งแต่ออกอากาศมา ที่ 16.9% (ตอนที่ 14) และครองแชมป์เรตติ้งซีรีส์ ศุกร์-เสาร์ ตลอดการออกอากาศ@ สัปดาห์หน้า ว่าดูว่า อัยการต่ำต้อยจะจัดการกับนักธุรกิจสาวโหดทายาทแชโบลอย่างไร? พ่อ ช่างเย็บผ้าจนๆ ใช้กรรไกรแทงอกฆ่าตัวตาย เมื่อ แม่ หนีไปกับชายชู้ เด็กหญิง เจี่ยนอ้าย ต้องมาอยู่ในความดูแลของป้าใจร้าย ที่หอบเอาลูกชายแสบกับลูกสาวตัวเองมายึดบ้านเธออีกด้วย หนำซ้ำยังบีบบังคับจะเอาสมุดบัญชีเงินฝากของพ่อให้ได้ ไม่อย่างนั้นเธอต้องไปอยู่บ้านเด็กกำพร้า@ เป็นไงแกรรร? ยังจ้ะ ยังไม่พอ ความความรันทดหดหู่ไม่รู้จบไม่รู้สิ้น มาลุ้นกันว่า "เจี่ยนอ้าย" ซึ่งโตมาเป็น เจ้าแม่ดราม่า "หลิวเทา" จะต้องไปพบเจอ เผชิญหน้ากับมรสุมชีวิตอะไรอีก ใน Star Of Ocean – ฝันปลายทะเลดาว@ ซีรีส์ดราม่าน้ำตาท่วมจอ นำแสดงโดย เจ้าแม่ดราม่า หลิวเทา, หลินเฟิง ร่วมด้วย หลูฟางเซิง ฉายปี้หวิน นักแสดงรุ่นใหญ่ จางเฉินกวง ถานเย่าเหวิน และยอดฝีมือคับคั่ง ซับไทย (สำหรับสมาชิก) เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม บุคคลทั่วไป รับชมรอบปฐมทัศน์ในวันที่ 31 ต.ค. นี้ ทาง YOUKU YouTube จากนั้นรับชม 7 วันรวด รออ่านเรื่องย่อทาง "ละครออนไลน์" เด้อสู#StarOfOcean #ฝันปลายทะเลดาว #YOUKU #LiuTao #LinFeng #LuFangsheng #ChaiBiyun #ZhangChenguang #TanYaowen #TianNiu #NiHongjie #LiuDan - - cr : ทวิตภพ YOUKU