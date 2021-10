“ปาริธ ทิมทอง” พระเอกน้องใหม่ช่อง 3 ยิ่งรู้จักยิ่งใจสั่น!

เชื่อว่าหลายคนที่ดูละคร “Help Me คุณผีช่วยด้วย” คงจะต้องโดนหนุ่มหล่อคมเข้มที่แฝงไปด้วยความน่ารักอย่าง “ปาริธ ทิมทอง” ที่ในเรื่องรับบทเป็น “เขตขันธ์” ทำให้ใจสั่นหวั่นไหวกันบ้างแน่ และละครเรื่องนี้ยังเป็นผลงานละครเรื่องที่สองสำหรับเขา แถมเขายังขึ้นแท่นเป็นพระเอกอีกด้วย ซึ่งบางคนก็อาจจะรู้จักเขามาแล้วในผลงานละครเรื่องแรก “เขาวานให้หนูเป็นสายลับ” งานนี้เลยจะขอมาล้วงลึกเผยบางมุมที่แฟน ๆ อาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับหนุ่มหล่อคนนี้ เรียกได้ว่าถ้ารู้แล้วอาจจะทำให้ต้องหลงเสน่ห์เขาเพิ่มขึ้นแน่นอนเริ่มจากหนุ่ม “ปาริธ” คนนี้มีดีกรีเรียนจบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเขาได้เผยถึงวิชาที่เขาชอบเรียนที่สุดว่า “ผมชอบเรียนวิชาฟิสิกส์ที่สุด เป็นวิชาที่ผมถนัดที่สุดครับ ก็เลยรู้สึกว่าฟิสิกส์เป็นอะไรที่เข้าใจง่าย” บอกเลยว่าใครที่ชอบหนุ่มสายวิศวะฯ ต้องเก็บหนุ่มคนนี้ไว้ในใจได้เลยจากนั้น “ปาริธ” ยังเผยถึงส่วนที่ตนเองชอบที่สุดในร่างกายนั่นก็คือ ดวงตา “ปาริธ” เล่าว่า “ผมชอบดวงตาที่สุด เพราะว่าเรามองเห็นกันเป็นส่วนแรกเลยครับ อาจจะเป็นเพราะว่าตาผมเป็นสีออกน้ำตาลด้วยครับ ผมก็เลยรู้สึกว่ามันเด่นดีครับ”ส่วนในเรื่องของสีที่ “ปาริธ” ชอบที่สุด หลายคนคงคิดว่าหนุ่มหล่อมาดเท่ขนาดนี้ต้องชอบสีโทนเข้มๆ แน่นอน แต่ไม่ใช่สำหรับ “ปาริธ” เพราะเขาชอบ สีชมพู และ “ปาริธ” ก็ได้ให้เหตุผลที่ชอบสีนี้ว่า “ผมว่ามันเป็นสีของความรัก และมันหวาน เป็นสีที่ผมชอบมาตั้งแต่เด็กเลยครับ ผมก็จะมีพวกผ้าห่ม ปลอกหมอนที่บ้านที่เป็นสีชมพูครับ”อีกทั้งหนุ่ม “ปาริธ” เขายังเผยเรื่องที่ตนเป็นคนกินเก่งว่า “ผมเป็นคนที่กินเก่ง เป็นแบบสายกินเลยครับ คือเราชอบลองกินอะไรใหม่ ๆ คือแบบเวลาเขาฮิตกินอะไรกัน ผมก็จะอยากลองกินบ้างไปตระเวนกินบ้าง ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่กินเก่งครับ” และเขายังเผยถึงอาหารที่เขาชอบที่สุดคือ “ผมชอบกินอาหารอีสาน พวกข้าวเหนียว ส้มตำ ลาบ น้ำตก ผมรู้สึกว่ามันเป็นอาหารที่กินง่ายครับ และผมกินแล้วไม่รู้สึกว่าเบื่อเลย”ต่อไปเป็นเรื่องนิสัยที่คนภายนอกอาจจะมองว่า “ปาริธ” ดูเป็นคนนิ่ง ๆ งานนี้เจ้าตัวเลยออกมาเผยว่า “ผมมีนิสัยเป็นคนคอยสังเกตคน หลายคนเลยอาจจะมองว่าผมเป็นคนนิ่ง ๆ แต่จริง ๆ แล้ว ถ้าได้สนิทกันได้พูดคุยกัน ก็จะรู้ว่าจริง ๆ ผมเป็นคนที่ไม่ได้นิ่ง ก็พูดมากอยู่เหมือนกันครับ และพอผมมาเจอเดียร์น่าในละคร Help Me คุณผีช่วยด้วย ก็อาจจะได้ซึมซับการพูดเก่งมาจากเดียร์น่าบ้างครับ คือด้วยเดียร์น่าเขาเป็นคนที่พูดเก่ง บางครั้งเวลาเขาไม่ได้ไปกองถ่าย ผมจะรู้สึกว่ากองถ่ายมันจะเหงา ๆ เพราะเหมือนว่ากองถ่ายมันขาดเสียงของเดียร์น่าไปครับ”ทั้งนี้หนุ่ม “ปาริธ” ยังเป็นคนที่รักครอบครัวมาก ๆ อีกด้วย ทำให้สถานที่ที่เขาชอบไปหรือชอบอยู่ที่สุดก็คือ บ้านตัวเอง นั้นเอง “ปาริธ” เผยว่า “ผมชอบอยู่บ้านที่สุดครับ เพราะว่าเป็นที่ที่ผมรู้สึกว่าผ่อนคลาย และผมสงบมาก รู้สึกว่าเวลาที่เราอยู่บ้านกับครอบครับมันอบอุ่นและมีความสุขครับ”นอกจากนี้ “ปาริธ” ยังเป็นหนุ่มผู้รักการสะสมรองเท้าอีกด้วย เขาได้เล่าว่า “ผมเป็นคนชอบสะสมรองเท้า พวกรองเท้าผ้าใบ รองเท้าสนีกเกอร์ คือเราชอบมาตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วครับ เราชอบสะสม ชอบดู ชอบหาซื้อรองเท้าแปลก ๆ มาครับ และก็อาจจะมีรองเท้าที่อยู่ในกระแสบ้าง หรือว่าเป็นรองเท้าที่คนเขาไม่ค่อยรู้จักกันบ้าง คือเราชอบด้วยดีไซน์ ด้วยความหายาก ผมเลยกลายเป็นคนชอบสะสมรองเท้าครับ”ปิดท้ายกับเรื่องบทบาทที่หนุ่ม “ปาริธ” อยากเล่นที่สุดในตอนนี้ เขาได้เผยว่า “ถ้าเป็น ณ ตอนนี้ บทบาทที่ผมอยากลองเล่นมากที่สุด ก็คือบทบาทนักรบที่อยู่ในละครพีเรียด พวกถือดาบต่อสู้ คือผมรู้สึกว่าบทนี้เป็นบทที่ผมอยากที่จะมีโอกาสลองเล่น รู้สึกว่าน่าจะเป็นบทที่ท้าทายผม และผมรู้สึกว่าเป็นบทที่มีเสน่ห์มากครับ”ใครบ้างที่หลงเสน่ห์หนุ่ม “ปาริธ ทิมทอง” เพิ่มขึ้นบ้าง จากการที่ได้รู้เรื่องราวเหล่านี้ ดังนี้ห้ามพลาดผลงานการแสดงของหนุ่มคนนี้ในละคร “Help Me คุณผีช่วยด้วย” ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ CH3Thailand และแอปพลิเคชัน ‎CH3Plus นอกจากนี้แฟน ๆ ก็ยังสามารถติดตาม “ปาริธ” ได้ใน IG: pariit