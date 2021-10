“เต๋อ ฉันทวิชช์” เผยรับบท “ผี” เหงาแต่สนุก

แฟนช่อง 3 อินหนักมากกับละคร “Help Me คุณผีช่วยด้วย” เรียกได้ว่าทั้งขำ ทั้งสงสาร ทั้งลุ้นไปกับเรื่องราวและตัวละครหลัก โดยเฉพาะตัวละคร “อานนท์” อดีตสตั๊นแมนที่ต้องตายก่อนกำหนด และวิญญาณยังไม่รู้จักปล่อยวาง จึงทำให้เกิดเรื่องวุ่นๆ ขึ้นในเรื่อง ซึ่งบทบาทนี้แสดงโดยดาราหนุ่มอารมณ์ดีมากความสามารถ “เต๋อ ฉันทวิชช์” แน่นอนว่าหลายคนคงจะรู้จักเขาดีจากผลงานมากมายทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง ทั้งบนจอเงินและจอแก้ว แถมฝีมือด้านการแสดงของเขาก็เหนือชั้นไม่แพ้ใครอีกด้วย แต่ต้องขอบอกว่าละคร “Help Me คุณผีช่วยด้วย” ถือว่าเป็นเรื่องที่นำหนุ่ม “เต๋อ” มาพลิกบทบาทเป็น “ผี” เต็มตัวครั้งแรก และหนุ่ม “เต๋อ” ก็ถ่ายทอดความเป็น “ผีอานนท์” ออกมาได้เป็นอย่างดี จนทำให้แฟน ๆ ถึงกับติดใจและติดละครงอมแงมเลยทีเดียวเมื่อแฟน ๆ ต่างชื่นชอบและสนุกไปกับตัวละคร “ผีอานนท์” ขนาดนี้ ทางด้านหนุ่ม “เต๋อ ฉันทวิชช์” ก็ได้มาเผยความรู้สึกกับบทบาทนี้ว่า “การเล่นเป็นผีเต็มตัวครั้งแรก ตอนแรกผมคิดในใจว่ามันต้องสนุกแน่ ๆ เลย เพราะว่าเราสามารถทำอะไรก็ได้ในซีนโดยที่ทุกคนห้ามรีแอคกับเรา เพราะว่าทุกคนจะไม่เห็นเราไง แต่พอถึงเวลาจริง ๆ มันมีสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือความเหงาครับ เพราะว่ามันเหมือนเราเป็นส่วนเกินในซีน ทุก ๆ ซีน คือทุกครั้งเวลาที่เราเล่นกับคนอื่น ตาเราก็ต้องไปโฟกัสที่เดียร์น่าตลอด เพราะเป็นคนเดียวที่เห็นเรา เราก็เลยรู้สึกเหงา ๆ ครับ คือในซีนก็จะมีเดียร์น่าคนเดียวที่เข้าใจคอยให้อานนท์ปรับทุกข์ แต่มันก็มีความสนุกตรงที่เราเป็นผีจะทำอะไรก็ได้ในซีน คือในแง่ความเป็นจริงถ้าเราเป็นวิญญาณเป็นผีเราก็ต้องอยากทำให้เขาเห็นเรา ไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนก็ได้ เอาหน้าเข้าไปใกล้ ๆ ตะโกนเสียงดัง ๆ บางทีผมปรบมือขึ้นมาดัง ๆ จนนักแสดงที่เข้าฉากตกใจ แต่เขาต้องไม่เห็นผมไง มันเลยทำให้จากเดิมที่มันเป็นเรื่องอินเนอร์ของเราที่ต้องการให้คนเห็น หลัง ๆ ก็กลายเป็นความสนุกส่วนตัวของผมเหมือนกันครับ ก็จะทำอะไรแปลก ๆ ให้เขาตกใจ จะว่าแกล้งก็ไม่เชิง เพราะว่ามันก็เหมือนเป็นหนึ่งในตัวละครเราด้วย ยังไงก็ฝากละคร Help Me คุณผีช่วยด้วย เรื่องนี้มันมีข้อคิดเยอะมากถึงแม้มันจะครอบคลุมไปด้วยความสนุกแต่ลึก ๆ ข้างในมันคือสาระที่เยอะมาก ก็อยากให้ติดตามกันด้วยครับ”บอกเลยว่าใครที่ยังไม่ได้ดูหนุ่ม “เต๋อ ฉันทวิชช์” รับบทเป็น “ผีอานนท์” ในเรื่อง “Help Me คุณผีช่วยด้วย” ถือว่าพลาด เพราะมีทั้งความฮาผสมผสานดราม่าที่ครบทุกอารมณ์ สามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ CH3Thailand และแอปพลิเคชัน ‎CH3Plus