Review ซีรีส์ : 7 เหตุผลกระตุกต่อมเผือก “ตำนานเจียหนาน” ครั้งแรกของ จวีจิ้งอี & เจิงซุ่นซี

เพิ่งออนแอร์มาได้สัปดาห์กว่าๆ ก็ค่อยๆ ไต่อันดับติดท็อปเทนในหมวด We TV Hot ของแอปฯ WeTV ได้อย่างไม่ยากเย็นพล็อตหลักจะเล่าเรื่องผ่านมุมมองของ ท่านหญิงเจียหนาน หรือ เจียงเป่าหนิง (จวีจิ้งอี) พระญาติห่างๆ ของฮ่องเต้ ความที่เติบโตมาพร้อมกันทำให้ฮ่องเต้หมายหมั่นจะผูกมัดให้เธอเป็นฮองเฮาในอนาคต โดยทางหนึ่งก็หวังผลประโยชน์ให้ตระกูลเจียงมาสนับสนุนฐานอำนาจของตัวเอง แต่ด้วยนิสัยของเจียงเป่าหนิงเป็นสาวน้อยซุกซนต่างจากท่านหญิงทั่วไป รักอิสระ ไม่ต้องการเป็นเครื่องมือทางการเมือง นางจึงใช้ความเฉลียวฉลาดหลีกเลี่ยงการแต่งงานครั้งนี้มาโดยตลอด โดยระวังไม่ให้เสียดุลอำนาจของแต่ละฝ่ายระหว่างแผนการหนีงานแต่งอันแสนซุกซนของท่านหญิง ทำให้เป่าหนิง ได้รู้จักกับ หลี่เชียน (เจิงซุ่นซี) บุตรชายแม่ทัพผู้ปกครองปิ่งโจว ที่มารับตำแหน่งทหารองครักษ์ไทเฮา (ศัตรูฝั่งตรงข้ามของฮ่องเต้) ด้วยวัตถุประสงค์บางอย่าง จนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อเป่าหนิง รวมถึงได้พบกับ จ้าวเซี่ยว (หวังจั๋วเฉิง) ผู้สืบทอดของจิ้งไห่โหว คุณชายที่มีความอ่อนโยน รักความยุติธรรม และหลงรักเป่าหนิงอย่างถอนตัวไม่ขึ้น ซึ่งต่อมาพวกเขาต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย ท่ามกลางการแย่งชิงความรักและอำนาจในวังหลวงถึงเนื้อเรื่องจะฟังดูหนักๆ แต่บอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ดูสบายกว่าที่คิด จะว่าเป็นแนวชิงไหวชิงพริบ-เบาสมอง ก็ว่าได้ส่วนจะมีเกร็ดความสนุกอะไรมากระตุกต่อมฟิน เราเก็บมาเรียกน้ำย่อยให้แล้ว…อย่างที่เกริ่นมาตั้งแต่บรรทัดแรกเลยว่า ตำนานเจียหนาน เป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของ จวีจิ้งอี-เจิงซุ่นซี นางเอกเก็บแต้มความโด่งดังในวงการซีรีส์มาตั้งแต่ ‘หยุนซี หมอพิษหญิงยอดอัจฉริยะ’ (Legend of yun xi 2018) และ ‘กรุ่นรักกลิ่นบุปผา’ (The Blooms at Ruyi Pavilion 2020) ที่มาประกบกับเจิงซุ่นซี พระเอกหน้าหวานที่แจ้งเกิดจากบท ‘เตียบ่อกี้’ ในดาบมังกรหยก เวอร์ชั่น 2019 (Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre 2019)เรียกว่าตั้งแต่ปล่อยโปสเตอร์ เหล่าแฟนๆ ก็เตรียมปูเสื่อลุ้นเคมีทั้งคู่ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร?ยิ่งได้ หวังจั๋วเฉิง พระรองสายอ่อนโยนจาก ปรมาจารย์ลัทธิมาร (The Untamed 2019) และ ‘ตำนานสองสตรีกู้แผ่นดิน’ (Legend Of Two Sisters In The Chaos 2020) มารับหน้าที่มือที่สามของเรื่อง บอกเลยว่างานนี้มีอารมณ์อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนตำนานเจียหนาน นอกจากจะเป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงจากนิยายของ จือจือ (Zhi Zhi) ที่มีผลงานสร้างชื่อในวงการซีรีส์มาแล้ว อย่างซีรีส์ดังพลุแตก ‘ร้อยรักปักดวงใจ’ (The Sword and The Brocade 2021) อีกทั้งยังได้ จวีฟางฟาง (Zhu Fangfang) มือดัดแปลงบทโทรทัศน์จากเรื่อง ‘หยุนซี หมอพิษหญิงยอดอัจฉริยะ’ (Legend of yun xi 2018) มาช่วยเติมเต็มอรรถรสความสนุกแถมยังได้ผู้กำกับที่เคยร่วมงานเข้าขากับนางเอกจวีจิ้งอีมาแล้วหลายเรื่อง อย่าง จื่อเหล่ย (Zhi Lei) ผู้กำกับจากบัณฑิตหน้าหวาน อลหม่านหัวใจ (In a Class of Her Own 2020) และ ตำนานนางพญางูขาว (The Legend of White Snake 2019)ด้วยโปรไฟล์ของทีมงานก็คงพอเดาๆ ได้ระดับหนึ่งว่าซีรีส์จะออกมาอารมณ์ไหนด้วยพล็อตหลักเป็นแนวชิงอำนาจ เรื่องราวจึงมีตัวละครค่อยข้างเยอะตามประสาซีรีส์แนววังหลวง แต่เพราะการวางคาแร็คเตอร์ของพระนางเป็นคนฉลาดทันคน มีไหวพริบ จึงเหมาะมากสำหรับผู้ชมที่มาสายพระนางทันกัน อย่างนางเอกเป่าหนิง แม้จะเป็นเพียงหญิงสูงศักดิ์ที่เติบโตมาในวัง แต่เพราะความซุกซนแสนกลฉลาดเฉลียว ไม่ถือตัว ทำให้มองสถานการณ์ได้ทะลุปรุโปร่ง วางแผนให้คนอื่นตกหลุมพรางได้ง่ายๆ แถมพระเอกหลี่เชียนก็อ่านเกมนางออกไปเสียทุกเรื่องและเพราะได้ทีมงานสกิลทรงนี้ บวกกับสไตล์การแสดงของจวีจิ้งอี ที่มีจริตความเหวอแกล้งโง่แบบน่ารักน่าเอ็นดู จึงดูเป็นความตั้งใจของทีมสร้างที่ไม่ได้ทำให้ ‘ตำนานเจียหนาน’ ดูเครียดหรือหนักจนเกินไป พอมีปมให้ชวนติดตามหาความจริง และมีการหยอดมุกให้ดูสนุกและอมยิ้มไปได้ตลอดทั้งเรื่องพล็อตไม่ได้แปลกใหม่นักสำหรับซีรีส์ทรงนี้ แต่ต้องบอกว่า 2 EP เปิดเรื่อง มีการหยิกมุกการแข่งขันเครื่องกลมาเป็นแม่เหล็กสร้างสีสันให้กับเรื่องราว ซึ่งไม่ได้มีบ่อยนัก โดยเล่าเรื่องผ่านนางเอกที่หลงใหลงานประดิษฐ์และเครื่องกล จนแอบหนีออกจากวังปลอมตัวมาร่วมการแข่งขันงานประดิษฐ์เครื่องกลประจำเมือง ตรงนี้ผู้ชมจะได้เห็นบรรยายกาศย่อมๆ เหมือนงานแข่งขันนวัตกรรมโบราณ โชว์ของประดิษฐ์ต่างๆ ทั้งของเล่นและข้าวของเครื่องใช้รวมถึงหลี่เชียนที่มาร่วมแข่งขันนี้ เพราะต้องการชิงรางวัลที่หนึ่ง คือ ตำราภาพอาวุธเทวะวิญญาณ ซึ่งตำราเล่มนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับแม่หลี่เชียน และเป็นเครื่องมือนำไปสู่ปมการสืบหาอีกหลายอย่างในช่วงแรกของซีรีส์จะได้เห็นฉากห้องกลและงานประดิษฐ์มาสร้างสีสันพอหอมปากหอมคอ จนผู้ชมเดาทางไม่ค่อยถูกว่าซีรีส์เรื่องนี้จะมาทรงไหนแน่สมการรอคอยของคู่พระนางอย่าง จวีจิ้งอี & เจิงซุ่นซี ที่มาในลุคชุดโบราณสวยหล่อจัดเต็ม คอสตูมจัดหนัก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับศรีษะของนางเอก และลุคองครักษ์-แม่ทัพของพระเอก ยิ่งใครที่ตามติดเจิงซุ่นซี มาตั้งแต่ดาบมังกรหยก 2019 จะรู้สึกได้ว่าเรื่องนี้ เขาเพิ่มออร่าความหล่อแมนไปอีกขั้น แม้จะอายุน้อยกว่าจวีจิ้งอี แต่เคมีความฟินเรียกว่าเพิ่มเลเวลไปในทุก Epแค่ Ep แรกๆ หลี่เชียนก็โดนนางเอกตกไปแบบไม่รู้ตัว ขณะที่เป่าหนิงก็ลีลาเยอะสไตล์ว่าเสียฟอร์มไม่ได้ แต่เมื่อพระเอกรู้ใจตัวเองเท่านั้นละ ก็ใส่กลายเป็นพระเอกสายรุกขึ้นมาทันทีเคมีแรงแค่ไหนมีคลิปมาฝากกันอ้าว…ไหนว่าโดนวางตัวเป็นว่าที่ฮองเฮา ฐานะสูงส่ง ไงกลายมาเป็นเจ้าสาวทหารองครักษ์เร็วแบบนี้จุดนี้เป็นการสรุปจากหลายเพจที่มีการรีวิวเรื่องย่อ ซึ่งต่างฟันธงว่าซีรีส์ไม่เหมือนกับนิยาย ที่ว่านางเอกจะตายแล้วย้อนกลับมาแก้ไขอดีต สำหรับคอซีรีส์จีนน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วว่า การเล่าเรื่องย้อนอดีตเป็นระเบียบต้องห้ามของการผลิตซีรีส์จีน ไม่เพียงแค่พระนางเท่านั้น แม้แต่พระรองนางรอง เพื่อนนางเอก ยันสาวใช้เข้าขั้นงานดีสวยหล่อทุกคน ดูเพลินตาไม่น้อยจนทำเอามองข้ามความไม่เนียนของ CG ในเรื่องไปเลย โดยเฉพาะการวางบทบาทมือที่สามอย่างจ้าวเซี่ยวและคุณหนูเกา (หลานสาวกุนซือของตระกูลหลี่) ที่มาเป็นกขค ให้กับพระนางของเราได้โชว์สกิลความฟินเข้าไปอีก