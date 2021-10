คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 24/10/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย@ “หมดเวลาของคุณแล้ว” มินิซีรีส์ #Hellbound #ทันฑ์นรก #넷플릭스 ซีรีส์แนว ทริลเลอร์ ลึกลับ เหนือธรรมชาติ ประกาศวันออนแอร์ 19 พฤศจิกายน ซับไทย พร้อมพากย์ไทย ครบ 6 ตอน ทาง Netflix@ ดัดแปลงจากเว็บตูนเรื่อง Hell ฝีมือ "ยอนซังโฮ" เจ้าของผลงานกำกับภาพยนตร์ Peninsula ซึ่งได้ร่วมเขียนบทกับ "ชเวยูซอก" ผู้แต่งเว็บตูนเรื่องดังกล่าวด้วย การันตีโดยนักแสดงยอดฝีมือล้วนๆ นำโดย ยูอาอิน, พัคจองมิน, คิมฮยอนจู, วอนจินอา และ ยังอิกจุน@ เมื่อผู้คนต้องเผชิญหน้ากับยมทูตแห่งความตาย ซึ่งปรากฏตัวขึ้นบนโลกมนุษย์โดยไม่คาดคิด และทำหน้าที่พิพากษาลงทัณฑ์มนุษย์ไปลงนรก ผู้นำลัทธิศาสนา ป่าวประกาศว่าทั้งหมดนี้ล้วนเป็นประสงค์ของพระเจ้า ผู้คนพยายามหนีตาย จนเกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นครั้งมโหฬารcr : NetflixKR , NetflixTH@ ประกาศลงไปทั่วใต้หล้า วันนี้ (22 ตุลาคม) แบรนด์ Gucci ประกาศอวยยศ #เซียวจ้าน ขึ้นเป็น ทั่นโฆษกของแบรนด์ Gucci ประจำประเทศจีนแล้วจย้า (Gucci Brand Spokesperson) และขอแสดงความยินดีกับพิจ้าน ซวดๆ ปรบมืออออ #XiaoZhan #Guccicr : weibo.cn@ ผลงานคัมแบ็คเรื่องแรกของ “จุนโฮ” 2PM หลังออกจากกรม@ เธอคนนี้ไม่ปรารถนาเป็นสตรีของกษัตริย์? ซีรีส์พีเรียด ประวัติศาสตร์ โรแมนติก ดราม่า #TheRedSleeve (#옷소매붉은끝동) ทางช่อง MBC ผลงานเรื่องแรกของ จุนโฮ 2PM หลังออกจากกรมทหารรับใช้ชาติ และการคัมแบ็คซีรีส์แนวพีเรียดของ อีเซยอง ร่วมด้วย คังฮุน และนักแสดงอาวุโส อีด๊อกฮวา@ องค์รัชทายาทอีซัน ตกหลุมรักสาวสามัญ ซองด็อกอิม เมื่อขึ้นครองบัลลังก์กลายเป็น กษัตริย์จองโจ พระองค์ต้องการรับด็อกอิมมาเป็นนางสนม แต่เธอกลับไม่ปรารถนา@ คลานเข่าเข้าวัง (อีกแล้ว) จย้า ยืนโดยสแตนด์บาย พร้อมกัน 6 พ.ย. ทางแอป Viu และ viu.com #MBCDrama #Viucr : MBCDrama , Viu_Thailand@ ซีรีส์ ตลกร้าย สืบสวน Inspector Koo (구경이) ทางช่อง jTBC นำแสดงโดย อียองแอ, คิมฮเยจุน, คิมแฮซุก, ควักซอนยอง, แบคซองชอล, โจฮยอนชอล และ อีฮงแน รีเมกจากซีรีส์ช่อง BBC เมืองผู้ดี Killing Eve ออนแอร์ 30 ต.ค. นี้ ซับไทยวันเดียวกับเกาหลี ทาง Netflix@ เรื่องราวของ อดีตตำรวจหญิงที่ผันตัวมาเป็นนักสืบบริษัทประกันภัย แต่ขณะสืบลูกค้ารายหนึ่ง ดันไปเจอเบาะแสคดีฆาตกรรม ที่มีการวางแผนให้เป็นอุบัติเหตุอย่างสมบูรณ์แบบ และพบว่าฆาตกรเป็นนักศึกษาสาว#InspectorKoo #LeeYoungAe #NetflixTH - - cr : naver.me/5IFBLjFU , jTBCLove@ ซีรีส์วัยรุ่น คัมมิ่งออฟเอจ เรื่องใหม่ School 2021 (학교 2021) ทางช่อง KBS นำแสดงโดย คิมโยฮัน, โจอีฮยอน, ชูยองอู, ฮวังโบรึมพยอล, จอนซอกโฮ, คิมคังมิน และ ซอฮีซอน เปิดตัวโปสเตอร์แรก และแจ้งออนแอร์ ในเดือนพฤศจิกายน นี้ ซับไทยยังไม่มีผู้แสดงตน@ เรื่องราวของนักเรียนที่เลือกจะทำตามความฝันในโรงเรียนเฉพาะทาง แทนการเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนเด็กคนอื่นๆ#School2021 #KBSDrama - - cr : naver.me/FJH9z7We , KBSDrama@ ซีรีส์แนว เมโลดราม่า ลึกลับ พล็อต ผัวเขารักฉัน Show Window: Queen's House (쇼윈도:여왕의 집) ทางช่อง Channel A นำแสดงโดย ซงยุนอา, อีซองแจ และ จอนโซมิน เรื่องราวของหญิงคนหนึ่งที่คอยให้กำลังใจผู้หญิงอีกคนหนึ่ง โดยไม่รู้เลยว่าเธอคนนั้นเป็นชู้กับสามีตัวเอง ออนแอร์ พ.ย. นี้ ซับไทยยังไม่มีผู้แสดงตน#ShowWindowQueensHouse #ChannelA - - cr : naver.me/FrKHTIGD@ ซีรีส์โรแมนติก คอมเมดี้ เรื่องใหม่ I'll Be Your Night หรือ Let Me Be Your Knight (너의 밤이 되어줄게) ทางช่อง SBS เผยโปสเตอร์ตัวละคร ทั้ง 6 ของ นักแสดงหลัก อีจุนยอง, จองอินซอน, เจอาร์ NU'EST, จางดงจู, คิมดงฮยอน AB6IX และ ยุนจีซอง พร้อมประกาศวันออนแอร์ 7 พฤศจิกายน นี้@ เมื่อแพทย์สาวตัวปลอมย้ายเข้ามาอยู่หอพักเดียวกับวง LUNA ไอดอลบอยแบนด์สุดฮอตอย่างลับๆ เพื่อรักษาอาการเดินละเมอของเมมเบอร์คนหนึ่งในวง แค่พล็อตก็น่าดูชม และตั้งตารอแล้วว ซับไทยยังไม่มีผู้แสดงตนชัดแจ้ง#IWillBeYourNight #SBSDrama - - Cr : SBSDrama, hancinema.net@ ซีรีส์โรแมนติก แฟนตาซี “My Girlfriend Is An Alient - รักนะ...ยัยต่างดาว” ภาค 2 จัดพิธีบวงสรวงวันนี้ (24 ตุลาคม) ก่อนเดินหน้าถ่ายทำ นำทีมโดยนักแสดงนำ พระนางคู่เดิม #สวีจื้อเสียน หรือ บี้KPN - ธรรศภาคย์ ซี และ ว่านเผิง@ มาลุ้นความรักของสาวน้อยมนุษย์ต่างดาว ไฉเสี่ยวชี (ว่านเผิง) กับทั่นประธานขี้เก๊กสุดขรึม ฟางเหลิ่ง (บี้ ธรรศภาคย์) ในซีซั่น 2 ว่าจะฟินจิกหมอนขนาดไหน รอชมทาง WeTV กันจ้า#MyGirlfriendIsAnAlient #外星女生柴小七2 #XuZhixian #บี้ธรรศภาคย์ #WanPengcr : m.weibo.cn/3752699924/4695839408392358@ หนุ่มฮอต “อันโบฮยอน” นักแสดงดาวรุ่งที่กำลังมีผลงานในซีรีส์ 2 เรื่อง 2 คาแร็คเตอร์ ซึ่งแตกต่างกันลิบลับ เปิดใจให้สัมภาษณ์ พร้อมถ่ายแบบแฟชั่นขึ้นปก นิตยสารดัง 1st Look ฉบับที่ 228 โดยเปิดเผยการทำงาน ในซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่อง “Yumi's Cells” ทางช่อง tvN เขารับบทเป็น กูอุง แฟนหนุ่มเนิร์ดที่น่ารักของ ยูมี (คิมโกอึน) และในซีรีส์ Netflix เรื่องใหม่ “My Name” เขารับบทเป็นตำรวจมาดเข้ม จอนพิลโด คู่หูของ ยุนจีอู (ฮันโซฮี)@ อันโบฮยอนเล่าว่า เขาใช้ประสบการณ์ในชีวิตจริง สะท้อนออกมาในการแสดง โดยเฉพาะใน My Name@ “ผมไม่ต้องการเป็นตัวละครในลักษณะที่ประดิษฐ์ขึ้น และผมคิดว่าผมสามารถใช้ประสบการณ์ในชีวิตจริงของผม แสดงส่วนหนึ่งออกมา [ผ่านตัวละคร]” เขาอธิบาย “ผมสร้างกรอบสำหรับตัวละครในขณะที่นึกถึงความทรงจำในการอยู่คนเดียวเป็นเวลานาน การต่อสู้ดิ้นรนในช่วงเวลานั้น และสิ่งดีๆ เกี่ยวกับ [เวลานั้น]”@ อันโบฮยอนยังได้พูดถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขา ตั้งแต่เริ่มมีผลงานมากขึ้นในฐานะนักแสดง“ผมกลายเป็นคนเกียจคร้านมากกว่าเมื่อก่อนมาก” เขาตั้งข้อสังเกต “เมื่อก่อนพูดถึงเรื่องต่างๆ เช่น การจัดระเบียบ การทำความสะอาด ซักผ้า หรือล้างจาน ผมพบว่าเวลานี้ตัวเองกำลังรอรวบตึงที่จะทำทั้งหมดในครั้งเดียว จากเมื่อก่อนที่ผมเคยทำความสะอาดทันทีโดยไม่คิดว่า 'ไว้ค่อยทำทีหลัง' แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว ผมคิดว่าผมคงจะเหนื่อยมากขึ้นแหละ”cr : soompi.com#lakornonlinefan #lakorn_online #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละครเว็บไซต์ยูทูปIG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/