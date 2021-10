เรื่องย่อ “Spiral: From the Book of Saw”

: เกม/ลอก อำหมิต: เขย่าขวัญ: 4 พฤศจิกายน 2021: มงคลเมเจอร์: เจมส์ วาน (Saw, The Conjuring, Insidious), ลีห์ แวนเนล (Jigsaw, Invisible Man), คริส ร็อค (Grown Ups): ดาร์เรน ลินน์ บูสแมน (Saw II, III, IV): จอช สโตลเบิร์ก (Jigsaw, Sorority Row), พีท โกลด์ฟิงเกอร์ (Jigsaw, Sorority Row): คริส ร็อค (Grown Ups) , แซมมวล แอล. แจ็คสัน (Avengers: End Game, Pulp fiction)เกมเชือดครั้งใหม่ได้อุบัติขึ้นแล้ว ภาพยนตร์สยองขวัญในจักรวาลของแฟรนไชส์ระดับพันล้านอย่าง Saw โดยได้นักแสดงตลก ผู้กำกับ และนักเดี่ยวไมโครโฟนระดับแนวหน้าอย่าง คริส ร็อค มาทำหน้าที่อำนวยการสร้างและนำแสดง เขาได้ชื่อว่าเป็นแฟนพันธ์ุแท้แฟรนไชส์นี้ตัวจริงคนหนึ่ง สมทบด้วย แซมมวล แอล. แจ็คสัน อีกหนึ่งดาราคุณภาพการกลับมาครั้งนี้ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ครบ ทั้งความซับซ้อน ปริศนา ความโหด และจุดหักมุมที่ต้องอ้าปากค้าง พร้อมเผยมุมใหม่ของ จิ๊กซอว์ สุดยอดฆาตกรโรคจิตแห่งโลกภาพยนตร์ที่ไม่มีใครเคยได้เห็นมาก่อน กำกับโดย ดาร์เรน ลินน์ เบาส์แมน (Saw II, Saw III, Saw IV) ผู้ที่ทำให้แฟรนไชส์ SAW ฮิตติดลมบนมาแล้ว