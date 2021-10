The Ice Road เหยียบระห่ำ ฝ่านรกเยือกแข็ง

: แอ็กชัน มหันตภัย: 28 ตุลาคม 2021: มงคลเมเจอร์: ชิวานี วารัต (Trumbo, Captain Fantastic)กำกับ : โจนาธาน เฮนส์ลี (The Punisher, Kill the Irishman) ร่วมเขียนบทภาพยนตร์อย่าง die hard /jamanji / armagadon):โจนาธาน เฮนส์ลีห์ (Armageddon, Jumanji): เลียม นีสัน (Taken, Schindler’s List), ลอเรนซ์ ฟิชเบิร์น (The Matrix, John Wick 2) , มาร์คัส โทมัส (Kill The Irishman)เตรียมมหากาพย์ความมันครั้งใหม่ Ice Road คือภาพยนตร์แอ็กชันที่มีครบทุกรสชาติ ไม่ว่าจะเป็นการฝ่าพายุหิมะ และมหาสมุทรเยือกแข็ง แข่งกับเวลา แต่ไม่ทิ้งปมดราม่าของตัวละคร ผลงานโดย โจนาธาน เฮนส์ลี ที่ปลายปากกาของเขาได้สร้างภาพยนตร์แอ็กชันขึ้นหิ้งไว้มากมายไม่ว่าจะเป็น Armageddon, Die Hard 3: With Vengeance และ Jumanjiเมื่อเหมืองเพชรที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแคนาดาเกิดถล่ม ทำให้คนขับรถบรรทุกสิบแปดล้อประสบการณ์สูงอย่าง ไมค์ (เลียม นีสัน) ต้องนำทีมกู้ภัยซิ่งข้ามมหาสมุทรเยือกแข็งเพื่อช่วยเหลือชาวเหมืองที่ติดอยู่ใต้ดินก่อนที่ออกซิเจนจะหมด พร้อมฝ่าทุกอุปสรรคแม้ว่าสภาพอากาศที่เลวร้ายอาจไม่ใช่อันตรายเพียงหนึ่งเดียว•โจนาธาน เฮนส์ลีห์ ได้แรงบันดาลใจในการทำหนังเรื่องนี้จากภาพยนตร์เรื่อง The Wages of Fear เกี่ยวกับคนกล้าที่ต้องขับรถบรรทุกสารไนโตรกลีเซอลีนขึ้นไปเพื่อช่วยนักปีนเขา ส่วนสายสัมพันธ์ระหว่างพี่ชายต้องดูแลน้องชายที่พิการได้แรงบันดาลใจจาก Of Mice and Men•สายสัมพันธ์ระหว่างตัวละครคือสิ่งที่ทำให้ Ice Road เป็นอะไรมากกว่าแค่หนังรถบรรทุกซิ่งบนมหาสมุทรน้ำแข็ง•เกอร์ตี้ (มาร์คัส โธมัส) น้องชายของ ไมค์ (เลียม นีสัน) มีปัญหาด้านการพูด หลังจากที่เขาถูกกระสุนเข้าที่ศีรษะ ครั้งเมื่อยังเป็นทหาร การที่ไมค์พร้อมทำทุกอย่างเพื่อดูแลเกอร์ตี และสายสัมพันธ์ระหว่างตัวละครคือสิ่งที่ทำให้ Ice Road เป็นอะไรมากกว่าแค่หนังรถบรรทุกซิ่งบนมหาสมุทรน้ำแข็ง•ไมค์ แม็คคาน (เลียม นีสัน) คือคนขับรถบรรทุกรับจ้างมากฝีมือ ยอมรับภารกิจเสี่ยงตายเพื่อดูแลปากท้องตัวเองและน้องชายเลียม นีสัน ติดรถไปพร้อมกับคนขับรถบรรทุกสิบแปดล้อตัวจริง เขาถึงกับอึ้งเมื่อพบว่าตัวเองยืนตรงในรถได้แบบที่ศีรษะตัวเองไม่ติดหลังคา แม้เขาจะสูงถึง195 ซม. ก็ตาม•คนงานที่ิติดอยู่ใต้เหมืองเพชรมีเส้นเรื่องของตัวเอง เหมือนเป็นหนังซ้อนหนัง ทีมงานได้แรงบันดาลใจการสร้างพวกเขาจากข่าวชาวเหมืองชิลีที่ติดอยู่ใต้เดินนาน 33 วันจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลก•ถ่ายทำที่ เมืองวินนิเพ็ก, มานิโตบา ประเทศแคนาดา บนผืนน้ำแข็งจริงๆ•ด้วยความที่ตัวเอกขับรถบรรทุกสิบแปดล้อ ทำให้ทีมงานไม่สามารถใช้เทคนิคยกขึ้นบนรถบรรทุกแล้วถ่ายหลอกได้ เลียมนีสัน จำเป็นต้องขับ บิ๊ก ริ๊ก เป็นจริงๆ•ทอม สเติร์น ตากล้องคู่ใจ คลินท์ อีสต์วู้ด ถ่ายภาพให้เรื่องนี้ เขาบอกว่างานภาพเรื่องนี้ คล้ายLawrence of Arabia ที่แสดงความเวิ้งว้างของทิวทัศน์ เส้นขอบฟ้าไร้ที่สิ้นสุด แต่แทนที่ทะเลทรายและพระอาทิตย์ด้วยน้ำแข็งและหิมะ•เป็นงานร่วมงานกันครั้งที่ 24 ระหว่างเลียมนีสัน และ มาร์ค แวนเซโลว์ สตั๊นท์แมน และนักออกแบบคิวบู๊คู่ใจ•มีฉากนึงที่รถบรรทุกของนีสัน จมลงในร่องน้ำแข็ง การถ่ายทำต้องให้นีสันถ่ายในแทงค์น้ำแข็งจริงๆ เขาเผยว่าการถ่ายทำฉากนี้ทำให้เขาเข้าใจประสบการณ์ของเหยื่อในเหตุการณ์เรือไททานิคล่มเลยทีเดียว