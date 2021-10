คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 19/10/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย@ ตามรายงานของ Nielsen Korea บริษัทสำรวจเรตติ้ง ซีรีส์ฮีลใจ วันเสาร์-อาทิตย์ เรื่อง "Hometown Cha-Cha-Cha" ทางช่องtvN ซึ่งออกอากาศตอนสุดท้ายในวันที่ 17 ต.ค. มีเรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่ 12.665% (ตอนที่ 16) เพิ่มขึ้นจาก 10.347% (ตอนที่ 15) สูงกว่าเรตติ้งสูงสุดที่ 11.643% (ตอนที่ 14) วีคหน้ามาตามลุ้นเรตติ้งซีรีส์ทริลเลอร์ "Jirisan" ที่มาลงจอแทน และจะเปิดตัวในวันที่ 23 ตุลาคม ซับไทยรับชมทาง iQIYI และ iQ.com@ ช่อง SBS ปาโปสเตอร์หลักและโปสเตอร์ตัวละคร 3 แบบ จาก “Now, We Are Breaking Up” (지금, 헤어지는 중입니다) ของ 2 นักแสดงนำ “ซงฮเยคโย” กับ “จางกียง” ออกมาติดๆ กัน (แอบมีจาก #วิวอินโด มาฝากด้วย) สวยสมมง ซีรีส์สะท้อนเรื่องราวในแวดวงแฟชั่น เห็นแล้วอยากเร่งให้ถึงวันออนแอร์ เริ่ม 12 พฤศจิกายน 2564 ไวๆ ซับไทยวันเดียวกับเกาหลี #ดูได้ที่Viu ที่เดียวเท่านั้น!@ เรื่องแฟชั่น และเรื่องรักหวานอมขมกลืน ระหว่างเจ้าแม่แฟชั่นสวยเก่ง ฮายองอึน (ซงฮเยคโย) หัวหน้าทีมออกแบบของแบรนด์แฟชั่นดัง กับ ยุนแจกุก (จางกียง) ช่างภาพอิสระชื่อดัง หล่อ ฉลาด และรวยมาก#ViuOriginal #SongHyeKyo #JangKiYong #NowWeAreBreakingUpcr : SBSDrama , Viu_Indonedia@ 4 ตอนสุดท้าย โค้งสุดท้ายอันเข้มข้น เพราะแหวนหยกของพ่อกับแม่ที่ฮารัมมอบให้ และชอนกีสวมติดนิ้วอยู่ ได้ช่วยชีวิตฮารัมไว้จากการถูกพญามารกลืนกิน คืนนี้มีพิธีปิดผนึกพญามาร พิธีจะสำเร็จหรือไม่? ลุ้นไปด้วยกัน เวลา 21.30 น. ใน #LoversOfTheRedSkyEp13 (รอยรักลิขิตเลือด) #ดูได้ที่Viuที่เดียว#KimYooJung #AhnHyoSeop #GongMyung #KwakSiYang #LoversOfTheRedSky #Viucr : SBSDrama , Viu_Thailand@ Youku ผู้ผลิตซีรีส์ #ARomanceoftheLittleForest #ป่าผืนน้อยของสองเรา #两个人的小森林 ปล่อยภาพตัวละครออกมาเป็นครั้งแรก นำแสดงโดย #จางปินปิน #อวี๋ซูซิน #หลี่เจียฉี #ติงเซินหลิน ซีรีส์รักแนวอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่จะพาเพื่อนๆ ไปร่วมรักษ์โลกกับ จวงอวี่ และ อวี๋เหม่ยเหริน ติดตามและร่วมให้กำลังใจในความรักและอุดมการณ์ของพวกเขาได้ที่ช่อง YOUKU ดีนะที่เป็น ป่าผืนน้อย อิอิมีบรรยากาศวันปิดกล้อง พร้อมซับไทย ที่นี่https://www.youtube.com/watch?v=gm8p7tD_baE#EstherYu #ZhangBinbin #LiJiaQi #DingSenLin - - cr : ทวิตภพ YOUKU@ ซีรีส์ดราม่า ฮีลใจ Work Later, Drink Now สร้างจากเว็บตูนยอดนิยมชื่อเดียวกัน นำแสดงโดย อีซอนบิน, ฮันซอนฮวา , จองอึนจี , และ ชเวชีวอน เล่าถึงเรื่องราวของผู้หญิงวัย 30 อัพ 3 นาง นักเขียนบท, ยูทูบเบอร์, ครูสอนโยคะ@ ซึ่งต่างมีความเชื่อว่า การดื่มเพื่อปรับทุกข์และเมาท์มอยกันหลังเลิกงาน คือความรื่นรมย์ของชีวิต และเป็นการปลอบประโลมใจในการใช้ชีวิตของกันและกัน โดยมีหนึ่งหนุ่มพีดีรายการทีวี คอยรับฟังชีวิตสามเธออย่างสนใจ สตรีมทาง TVING ในเครือ tvN เริ่ม 22 ตุลาคม นี้ ซับไทยไม่มีผู้แสดงตน #WorkLaterDrinkNow - - cr : soompi.com@ ซีรีส์ดราม่าเข้มข้น 8 ตอนจบ One Ordinary Day (어느날) การพลิกบทบาทที่น่าจับตาของ “คิมซูฮยอน” ประชัน “ชาซึงวอน” รีเมคจากซีรีส์ผู้ดี Criminal Justice สตรีม ทาง Coupang Play เดือนพฤศจิกายนนี้ ซับไทย #ดูได้ที่Viu@ เรื่องของ “คิมฮยอนซู” หนุ่มนักศึกษาธรรมดาคนหนึ่ง ที่ชีวิตตาลปัตรต้องกลายเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมเพียงชั่วข้ามคืน เขาได้ “ชินจุงฮัน” ทนายที่สอบผ่านเนติฯผ่านเฉียดฉิว และเป็นคนเดียวที่ยื่นมือเข้ามาช่วย#OneOrdinaryDay - - cr : naver.me/x9JkQnQG#lakornonlinefan #lakorn_online #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละครเว็บไซต์ยูทูปIG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/