ต๊าชเว่อร์ “โอห์ม-ฟลุ้ค” หล่อไม่พัก...น่ารักไม่แผ่ว

เพิ่งปล่อยภาพโปสเตอร์แรกกันไป ก็เป็นกระแสจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 จากแฮชเทก #LoveAt9XAISPLAY ล่าสุดขอปังต่อไม่รอแล้วนะ แฮชแทก #LoveAt9Coming ฮอตติดเทรนด์ทวิเตอร์ อันดับ 1 อีกครั้ง กับภาพฟิตติ้งสุดฟิน สำหรับ โปรเจ็คซีรีส์วาย เรื่อง "เลิฟ@นาย" Oh! my Sunshine Night โดย บริษัท นิวส์อินฟินิตี้ เอนเตอเทนเม้นท์ จำกัด ซีรีส์เรื่องนี้เป็นคอนเท้นต์ Ais play Original ที่ดูฟรี จะออกอากาศให้ได้ชมทาง แอพพลิเคชั่น AIS PLAY ซึ่งเป็นผู้นำ Streaming Service Provider ความบันเทิงครบครันที่แตกต่าง และโดนใจคนไทยทั้งประเทศ โดยฝีมือ ผู้จัดมากฝีมือที่ผ่านงานละคร ซีรีส์ อีเว้นท์ คอนเสิร์ต และเอนเตอร์เทนเม้นท์ต่างๆนับ 10 ปีอย่าง "พี่นิวส์-เศกสิทธิ์ เป็นดี" และกำกับการแสดงโดย "ดร.โด่ง-องอาจ สิงห์ลำพอง" งานนี้ได้ 2 คู่จิ้นเคมีสุดละมุน อย่าง "โอห์ม-ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ" และ "ฟลุ้ค-ณธัช ศิริพงษ์ธร" มารับบทพระเอก นายเอก ให้เหล่าสาววายได้ฟินกัน ร่วมด้วยทัพนักแสดงเยาวรุ่น เจนใหม่ ที่ผ่านการแคสติ้งจากผู้สมัครมากกว่า 800 คน มาร่วมจัดเต็มจัดหนักความสนุกสนานแบบครบรส ได้แก่ ปีเตอร์แพน-ทัศน์พล วิวิธวรรธ์,โน่-ภูหลวง ทองประเสริฐ, ดิว-นิติกร ปานคร้าม,กันต์-กฤติกร จารุธรรมาภรณ์, ยูฟ่า-ณัฏวัฒน์ ตุ่นแก้ว, พีท-วสุธร ชัยจินดา, มีน-ณัฐกฤต หามนตรี, ปิง-สุกิจ เดชนที พร้อมด้วยทัพนักแสดงมืออาชีพ อย่าง ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม, ณฉัตร-วัลเณซ่า แฮร์มันน์, ใยไหม-ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ, สถาพร นาควิลัย, แพร-รัชนี ศิระเลิศ, ลิฟท์-สุพจน์ จันทร์เจริญ, แม่อี๊ด-ดวงใจ หทัยกาญจน์, ผักไผ่-ปารีณา บุศยศิริ ร่วมประชันบทบาทอย่างคับคั่งเป็นเรื่องราวของ คิม (โอห์ม) กับ เรน (โน่) สองพี่น้อง แห่งตระกูลกรรณกุล ลูกชายของ คชา (ถา) และ อรณี (แพร) ครอบครัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับต้น ๆ ของประเทศ เรน พี่ชาย หนุ่มนิสิตปี 4 ซึ่งอัธยาศัยดีจนเป็นที่รักใคร ๆ ซึ่งแตกต่างกับน้องชาย คิม นิสิตปี 3 ผู้เงียบขรึม มีโลกส่วนตัวสูงมาก ด้วยความรักในเสียงดนตรีของเชลโล่ และมีความใฝ่ฝันแค่จะไปแสดงเชลโล่บนเวทีเดียวกับศิลปินคนโปรดของตัวเอง โดยมี พายุ (ปีเตอร์แพน) หนุ่มวัยเดียวกับเรน ที่เป็นลูกชายของบัทเลอร์สันติ (ลิฟท์) ผู้ดูแลทุกอย่างในครอบครัวกรรณกุล พายุเป็นเสมือนเพื่อนและบอดี้การ์ดดูแลพี่น้องทั้งสองคน เพราะทั้งสามคนเติบโตมาด้วยกัน โลกของคิมต้องเปลี่ยนไป เมื่อเขาได้พบกับ ซัน (ฟลุ้ค) ที่เพิ่งย้ายมาเทียบโอนที่มหาวิทยาลัยนี้ ซันผู้มองโลกในแง่ดี ฝึกฝนการเล่นกีตาร์เพราะต้องการเข้าใกล้สิ่งที่เขารัก ซันโชคร้ายเกิดมาร่างกายผิดปกติทางโรคหัวใจ ซันเติบโตขึ้นมาได้แม้ไม่แข็งแรง แต่ก็ถือว่าเป็นผู้รอดชีวิตที่เติบโตมาแบบนักสู้ ซันพยายามเข้าชมรมดนตรีคลาสสิคของมหาวิทยาลัยให้ได้ แต่ก็พลาดจากการเข้านัดออดิชั่น ทำให้ซันรู้สึกผิดหวังในตัวเองมาก แต่ อ.วรรณสิงห์ (ณัฏฐ์) ก็ช่วยให้โอกาสซันเข้าในวงจนได้เรื่องราวของโชคชะตาและความผูกพันธ์ระหว่างเพื่อนวัยนักศึกษาที่ยากจะลงตัวของคิมและซัน ที่เหมือนว่าความสำพันธ์และความรู้สึกดีๆกำลังก่อตัวขึ้นจากความสนิทสนมกันในชมรมดนตรีและเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น แต่เมื่อมี พาย (ดิว) และเพชร (กันต์) สองหนุ่มจากชมรมฟันดาบ เข้ามาเกี่ยวพันกับทั้งคิมและซัน ยิ่งทำให้เกิดความวุ่นวายพัลวัน ทำให้ โอ (ไรอัน) เพื่อนในชมรมฟันดาบต้องเข้าช่วยเหลืออยู่เสมอ ส่วนที่ชมรมรักบี้ของเรน ก็มีชุน (ยูฟ่า) เพื่อนของซันที่เข้ามาเป็นสต๊าฟและตัวสำรองของทีมคอยสร้างสีสันให้กับชมรม นอกจากนั้น ใบบัว (ใยไหม) สาวสวยน่ารักเพื่อนของคิมมาแอบชอบรุ่นพี่อย่างพายุ จนทำให้เรื่องทุกอย่างดูคึกคักชุลมุน ผ่านกลุ่มเพื่อนพ้องน้องพี่อย่าง โทนี่ (มีน) ทอย (พีท) และยูโร (ปิง)แต่เมื่อเส้นทางธุรกิจของตระกูลกรรณกุลต้องมาพัวพันกับปัญหาหุ้นส่วน และชีวิตรวมถึงทุกๆอย่างในโลกนี้คงไม่มีอะไรน่าจดจำเลย ถ้ามันไม่เกิดเรื่องที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อน และนั่นคือเส้นทางชีวิตของทุกตัวละครที่จะร่วมกันฟันฝ่าไม่ว่าชตาฟ้าลิขิตให้ชีวิตพวกเขาลงเอยแบบไหน......ความรู้สึกดีๆกำลังจะก่อตัวขึ้นหรือกำลังจะหายไปเมื่อความเหงาในสายลมหนาวกำลังจะพัดผ่านมา...เมื่อภาพฟิตติ้ง เคมีสุดฟิน บวกกับพล็อตเรื่องที่มีความสดใหม่ของทีมบทมือดี รับรองฟินสมการรอคอย โดยการฟิตติ้งครั้งนี้ นักแสดงและทีมงานได้ผ่านการตรวจคัดกรอง โควิด – 19 อย่างเคร่งครัด โดยใช้หลัก COVID-Free Setting และ Universal Prevention ตามประกาศมาตรการ การถ่ายทำกองถ่ายฯ ของ กสทช. เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของทุกฝ่าย สำหรับ ซีรีส์วายเรื่อง เลิฟ@นาย" Oh! my Sunshine Night ได้ฤกษ์ดี เตรียมบวงสรวง 7 พฤศจิกายนนี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ หลังจากนี้ทีมซีรีส์ฯ ก็จะเดินหน้า Workshop เตรียมความพร้อมกันต่ออย่างเข้มข้น พร้อมลุยเปิดกล้องทันที คาดว่าช่วงต้นปีหน้าพร้อมออนแอร์แน่นอน ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทุกช่องทางโซเชี่ยลมีเดีย NEWSINFINITY ENTERTAINMENT