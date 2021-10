คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 17/10/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย@ ออริจินัลซีรีส์ แนวทริลเลอร์ ผลงานการพลิกบทบาทสุดขั้วของ #ฮันโซฮี ร่วมด้วย #พัคฮีซุน และ #อันโบฮยอน สตรีมแล้ววันนี้ ดูครบจบ ทั้ง 8 ตอน ที่สำคัญมีทั้งพากย์ไทย-ซับไทย ให้เลือกชมตามจริตใครมัน เริ่มตั้งแต่ 14.00 น. วันนี้ (15 ตุลาคม) ทาง NetflixTH@ เรื่องราวของ จีอู (รับบทโดย ฮันโซฮี) ได้เห็นการตายของพ่อต่อหน้าต่อตา นับจากนั้นเป็นต้นมา เธอมุ่งมั่นเพื่อการแก้แค้น ยอมละทิ้งชื่อเดิมและปลอมตัวในชื่อ โอฮเยจิน เป็นสายตำรวจแฝงตัวเข้าไปในแก๊งค้ายาเสพติด และเริ่มต้นไล่ล่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมของพ่อของเธอ#MyName #NetflixTH #NetflixKR - - cr : Netflix@ ซีรีส์แนวทริลเลอร์ สืบสวน กำลังมาแรง YOUKU ส่ง “Truth – ความจริง” ผลงาน ผู้กำกับ หลี่อีฝาน นำแสดงโดย เฉินเซิงซวี่, ก้ายเยว่ซี, ซวีย่าจวิน, หลิวช่าง, เหวินเจิงหรง, ฟู่ฟางจวิ้น, จ้าวหลงหาว, หลิ่วปิน, หลวี่สิง, หวังเจียอวี่, มี่ลู่, จางติ้งหาน, เหยี่ยนเวิ้นเซวี่ยน, และอีกมากมาย แน่นจอ สตรีมให้ชมแล้ว (สำหรับสมาชิก) เริ่มตั้งแต่ 14 ต.ค. เวลา 19.00 น. ทาง Youtube YOUKU ที่เดียว (ซับไทย ตั้งค่าแปลอัตโนมัติ เอาเด้อ)@ เล่าเรื่องราว การไขคดีฆ่าหั่นศพลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อน ของคู่หูทีมสืบสวน หลินหย่วนฮ่าว และ หลินหลาน ซึ่งใช้เทคนิคเฉพาะทางในการช่วยตำรวจหาเบาะแสของคนร้ายคดีฆ่าหั่นศพ จากเดิมที่เบาะแสเลือนราง ทำให้ได้สืบสาวไปถึงคดีอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน สุดท้ายพวกเขาจะตามล่าหาคนผิดได้หรือไม่ ต้องติดตาม#YOUKU #ความจริง #Truth #真相 #ซีรีส์จีน #ซีรีส์ดราม่าทริลเลอร์ #Chinesedrama@ เรตติ้งแรงดีไม่มีตก มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุด ซีรีส์ม้ามืด แนวโรแมนติก ตลก “One The Weman” ฟาดเรตติ้ง 15.0 % (EP7) เรื่องราวดำเนินมาแค่ครึ่งทางและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ใครดี ใครร้าย ไม่ต้องแอ๊บ ขณะที่ ยอนจู (อีฮานี) ที่ทั้งถูกวางยา ถูกลอบฆ่า และถูกฟาดกบาล จนเวลานี้ความทรงจำของชีกลับมาฟูลแล้วจ้า รู้แล้วว่าตัวเองเป็นอัยการห้าวเป้ง ซึ่งสร้างความดีใจให้กับ อันยูจุน (อีวอนกึน) อัยการรุ่นน้องแสนดีเป็นอย่างมาก แต่ดูท่า ฮันซึงอุค (อีซังยุน) คุณหุ้นส่วนใหญ่ จะว้าวุ่นเอามากๆ@ รับชม ซับไทย EP9 - EP10 ทาง #Viu ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ หลัง 12.00 น. เป็นต้นไป #OneTheWemancr : SBSDrama@ อีเวนท์ยักษ์ iQiyi iJoy งานปล่อยของเมื่อวานนี้ (15 ตุลาคม) ของสตรีมมิ่ง iQIYI ไม่ใครก็ใครต้องมีค้อนมั่งแหละ เพราะอ้ายฯเล่นขนกองทัพซีรีส์มาโชว์เรียกแขก ยาวเป็นหางว่าว ชนิดตาแตก ตามเก็บตามเซฟรูปกันไม่หวาดไม่ไหว หนึ่งในนั้นคือ ซีรีส์ระทึกขวัญ อิงประวัติศาสตร์ #FengQiLuoyang ผลงานใหม่ของ “หวังอี้ป๋อ” ที่แฟนๆ รอคอย ซึ่งสตูดิโอของ 3 นักแสดง หวังอี้ป๋อ, วิคตอเรียซ่ง และ หวงเซวียน ต่างพร้อมใจกันแชร์ภาพนิ่งใหม่ของ 3 ตัวละคร บน เวยป๋อ รัวๆ เป็นสัญญาณว่าใกล้จะได้เบิ่งกันแล้ว เรื่องอื่นๆ ไว้จะเก็บมาฝากอีกรอบนะ ขอตัวไปเซฟรูปต่อก่อน#IQiyi - - cr : weibo.cn@ ใน EP14 ถือเป็นช่วงเวลาที่แสนเศร้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวด บีบหัวใจคนดูตาดำๆ อย่างหนัก เมื่อ หัวหน้าฮง (คิมซอนโฮ) บอกว่าจะยอมเปิดใจเล่าเรื่องราวในชีวิตที่ปกปิด จนเกิดข่าวลือมากมายให้ หมอยุน (ชินมินอา) ฟัง และ ยุนฮเยจินเองก็ได้รับการทาบทามให้ไปเป็นอาจารย์ในมหา'ลัยที่โซล ทั้งคู่นัดเจอกันตอนกลางคืน@ แต่ก็ดันมาเกิดเรื่องขึ้น กลางงานเลี้ยงส่งทีมงานรายการของพีดีซองฮยอน (อีซังอี) ซะก่อน โดยหลังจาก ทีมงานฝ่ายผลิตคนหนึ่ง ได้รู้ชื่อจริงของหัวหน้าฮงก็เดินเข้ามาถาม แล้วตะบันหน้าฮงดูชิกจนล้มลงไปกองกับพื้นปากแตก ท่ามความตกใจของยุนฮเยจินกับทุกๆ คน และกระตุ้นต่อมสู่รู้ของคนดูเกี่ยวกับอดีตของหัวหน้าฮง ที่ตามหลอกหลอนเขามาจนถึงทุกวันนี้@ ภาพนิ่งใหม่วันนี้ เผยให้เห็นสภาพพพ ยุนฮเยจินและฮงดูซิกที่ถูกขังอยู่ท่ามกลางบรรยากาศซีเรียส สีหน้าเรียบเฉยแฝงความเศร้า ในภาพหนึ่งแม้ยุนฮเยจินจะพยายามยิ้มร่าเริงเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ แต่ก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลย ฮงดูชิกยังคงนั่งเศร้ากอดเข่านิ่งขึงอยู่บนโซฟา บอกเป็นนัยว่าเขาต้องผ่านความยากลำบากอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อน@ ทีมผู้ผลิตเมาท์มอยว่า “สุดท้ายเมื่อ ฮงดูชิก ยอมเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับอดีตของเขาให้ ยุนฮเยจิน ฟัง โปรดติดตามว่าเธอจะทำอย่างไร หลังจากรับรู้เรื่องราวอันเจ็บปวดของเขา การแสดงของชินมินอาและคิมซอนโฮ ในฉากนี้ ทั้งคู่ถ่ายทอดบุคลิกตัวละครของพวกเขา ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ ที่จะทำให้คุณน้ำตาไหลเลยทีเดียว ห้ามพลาด”โปรดติดตามตอนต่อไปของ #HometownChaChaCha คืนนี้ 16 ตุลาคม เวลา 21.00 น. (ตามเกาหลี) ทางช่อง tvN ซับไทย (ประมาณ) 3 ทุ่ม ทาง NetflixTH#tvNDrama #NetflixTH - - cr : soompi.com , tvNDrama@ ผู้กำกับ นักเขียนบท และทีมนักแสดง ชินมินอา, คิมซอนโฮ และ อีซังอี แชร์ความรู้สึกและกล่าวคำขอบคุณต่อ ผู้ชม สำหรับ Hometown Cha-Cha-Cha ที่อำลาจอคืนนี้@ เริ่มด้วย ชินมินอา กล่าวว่า “ฉันสนุกมากกับการถ่ายทำในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ฉันอยากจะขอบคุณผู้กำกับยูเจวอน นักเขียนชินฮาอึน นักแสดงและทีมงานทุกคนที่ทำงานหนักในซีรีส์เรื่องนี้ เวลาที่ฉันเป็นตัวละครยุนฮเยจินเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากสำหรับฉัน และฉันหวังว่าละครเรื่องนี้จะยังคงอยู่ในความทรงจำของคนดู ในฐานะซีรีส์ที่ทำให้ทุกคนได้พักผ่อนอย่างอบอุ่นใจ”@ ส่วน คิมซอนโฮกล่าวว่า “ขอบคุณมากครับที่รัก Hometown Cha-Cha-Cha ผมรู้สึกเหมือนฝันและประทับใจทุกความทรงจำมากมายระหว่างการถ่ายทำ ทั้งทีมนักแสดงและทีมงานทุกคน ผมหวังว่าผู้ชมจะได้รับความอบอุ่นเช่นกัน”@ อีซังอีบอกว่า “ผมรู้สึกขอบคุณผู้กำกับ ยูเจวอน ผู้ทำให้ผมเป็นจีซองฮยอน นักเขียนชินฮาอึน และทีมงานทั้งหมดที่ทำงานอย่างหนัก ผมมีความสุขมากที่ได้ร่วมงานกับชินมินอา, คิมซอนโฮ และนักแสดงทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของกงจิน”@ ผู้กำกับยูเจวอน ยังได้แชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับซีรีส์ที่จะจบลงว่า “มันหวานอมขมกลืน ผมขอขอบคุณนักแสดง ทีมงาน และนักเขียนที่ทุ่มเททำงานอย่างหนัก ผมอยากจะกล่าวขอบคุณชาวเมืองซอกบยองและตลาดชุงฮา เจ้าของร้านอาหารซาซิมิ และเจ้าหน้าที่ของเมืองโพฮังด้วย (สถานที่ถ่ายทำ) สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้ชมทุกคนครับ”@ ด้านนักเขียนบท ชินฮาอึน กล่าวว่า “ฉันไม่คิดว่าคงอีกนาน กว่าที่ตัวเองจะสามารถลืมหมู่บ้านริมทะเลกงจินหรือฤดูร้อนนี้ได้ ขอขอบคุณนักแสดง ทีมงาน และผู้กำกับที่นำเรื่องราวธรรมดาๆ มาเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และพิเศษสุดสำหรับผู้ชม ฉันหวังว่า Hometown Cha-Cha-Cha จะเป็นความอุ่นใจในชีวิตของคุณ”@ รับชมตอนสุดท้ายของ “Hometown Cha-Cha-Cha” ออกอากาศคืนนี้ 17 ตุลาคม เวลา 21.00 น. #RebirthForYou #ตำนานเจียหนาน #JuJingYi #ZengShunXi #WangZhuoCheng #WangYiTingcr : m.weibo.cn/7706818076/4693234687152273 , WeTV