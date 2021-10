“เต๋อ – เดียร์น่า – ปาริธ” ทุ่มความฮา “Help Me คุณผีช่วยด้วย”

เตรียมเกณฑ์ครอบครัวเปิดจอช่อง 3 มานั่งขำปะปนกับความดราม่ากินใจในรสชาติความบันเทิงที่เข้าใจกันได้ง่าย ๆ ในละคร “Help Me คุณผีช่วยด้วย” ผลงานจากบริษัท ทีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด ฝีมือของผู้จัด “ปิ่น ณัฏฐนันท์” และผู้กำกับ “ฟิวส์ กิตติศักดิ์” ต้องขอบอกเลยว่าเรื่องนี้ค่าย “ทีวีซีน” จัดเต็มดึงนักแสดงนำฝีมือไม่ธรรมดาอย่างหนุ่มหล่อ “เต๋อ ฉันทวิชช์”ผู้ที่พร้อมโกยเสียงฮาจากคนดูมาพลิกบทบาทเป็นผีเต็มตัวครั้งแรกที่ชื่อว่า “อานนท์” อดีตสตั๊นแมนที่ได้ตายก่อนกำหนด และความน่าตื่นตาตื่นใจของละครเรื่องนี้ยังไม่จบเพียงแค่นี้ เพราะว่าในเรื่องยังมีสาวน่ารัก “เดียร์น่า ฟลีโป” ที่ต้องพลิกคาแรคเตอร์ครั้งใหญ่ในบทบาท “มุทิตา” Youtuber สาวสวยรวยเสน่ห์ที่ดันตกกระไดพลอยโจนได้เป็นบัดดี้กับผีอานนท์ เรียกได้ว่าเรื่องนี้คนดูจะได้เห็นสาว เดียร์น่า ในแบบที่คุณไม่เคยเห็นแน่นอน และยิ่งเป็นเคมีคู่หูคู่กัดตบมุกกันโบ๊ะบ๊ะกับหนุ่ม เต๋อ บอกเลยว่าลงตัว ส่วนเส้นเรื่องความรักของสาว เดียร์น่า หรือ มุทิตา ในเรื่องก็ได้หนุ่มมาดเข้ม “ปาริธ ทิมทอง” ที่รับบทเป็น “เขตขันธ์” มาประกบคู่ด้วยกันเป็นครั้งแรก เคมีจะน่ารักมุ้งมิ้งโดนใจคนดูหรือไม่ต้องรอชม นอกจากนี้ “ทีวีซีน” ยังเพิ่มระดับความเข้มข้นของเรื่องโดยการเสริมทัพนักแสดงคุณภาพ อาทิ ปราง กัญญ์ณรัณ, แม็ค วีรคณิศร์, อู๋ สมิทธิ, เดี่ยว สุริยนต์, มี้ พิสมัย, กล้วย เชิญยิ้ม, กบ ทรงสิทธิ์, แหม่ม คัทลียา, เอ็ม อภินันท์, กิ๊ก มยุริญ, คริสซี่ กฤษณ์สิรี ฯลฯ แค่เห็นลิสรายชื่อนักแสดงคร่าว ๆ ก็คอนเฟิร์มคุณภาพของละครเลยว่าต้องออกมาดีด้านหนุ่ม “เต๋อ ฉันทวิชช์” เลยขอเผยความรู้สึกที่ได้ลงเล่นละครเรื่องนี้ว่า “เรื่องนี้ผมได้รับบทผีเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เป็นผีเต็ม ๆ เพราะปกติก็อาจจะเป็นผีแว็บ ๆ อารมณ์วิญญาณออกจากร่าง แต่เรื่องนี้คือตายแล้วเลย เป็นผีทั้งเรื่อง นั่นก็เป็นสาเหตุหลักที่ผมรับเล่นเรื่องนี้ด้วยครับ เพราะผมคิดในใจว่ามันต้องสนุกมากแน่ๆ เลย ในการที่เราเป็นผี เพราะว่าหนึ่งคือเราสามารถทำอะไรก็ได้แล้วไม่มีใครมองเห็นเรา และสองก็คือการเป็นผีมันทลายข้อจำกัดหลาย ๆ อย่างในชีวิตของการแสดง มีหลายอย่างที่มันเป็นความท้าทายของเรา เช่นถ้าเป็นผีจะดีไซน์ออกมาอย่างไรให้มันสนุก คือมันแปลกและท้าทายกับการเล่นดีครับ ส่วนความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับพี่ปิ่นกับพี่ฟิวส์คือดีใจมาก พี่ปิ่นใจดีมาก ทุกครั้งที่มากองก็จะมีของกินมาให้ และถามไถ่ทุกครั้งเลยว่าวันนี้เป็นไงบ้าง คือดูแลดีมาก ส่วนพี่ฟิวส์เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรก พี่ฟิวส์เป็นคนตั้งใจทำงานมาก และละเอียดมาก คือมันช่วยให้นักแสดงเล่นได้ดีมาก ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับทั้งสองคน ก็ขอฝากละคร Help Me คุณผีช่วยด้วย รับรองว่าสนุกได้สาระไม่ผิดหวังแน่นอน”ส่วนสาว “เดียร์น่า ฟลีโป” ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “เรื่องนี้บอกเลยว่าเดียร์ได้ทำอะไรแบบเยอะมาก และปล่อยพลังแบบสุด ๆ มันเก็บอะไรไม่ได้เลย เพราะตัวละคร มุทิตา เป็นตัวละครที่พลังเยอะมาก ก็รู้สึกดีใจนะคะ ที่ได้เล่นเรื่องนี้ คือจะได้เห็นตัวเองในมุมใหม่ ๆ บ้าง ได้ทำอะไรที่ตัวเองไม่เคยทำเยอะมาก ท้าทายตัวเองมาก โดยเฉพาะต้องเล่นเป็นพี่เต๋อ เพราะในเรื่องพี่เต๋อต้องเข้าสิงร่างเดียร์ คือเห็นบทตอนแรกเครียดมากว่าจะเล่นยังไง แล้วพี่เต๋อเขาเป็นคนที่ก๊อปยาก เดียร์ต้องขอร้องให้พี่เต๋อช่วยเล่นให้ดู คือมันยากจริง ๆ ต้องเล่นเป็นผู้ชายด้วย เดียร์ยังรู้สึกเขินตัวเองเลยค่ะเวลาเล่น คือมันหลุดโลกไปหลายอันเลย และทุกคนในกองก็จะชอบให้เดียร์เล่นแบบบ้า ๆ บอ ๆ เขาจะมีความสุขเวลาที่ได้เห็นเราเล่นหลุดจากการเป็นตัวเอง ก็ฝากละคร Help Me คุณผีช่วยด้วย เป็นละครที่ไม่ได้มีแค่คอมเมดี้อย่างเดียวคือมันครบทุกรสเลย เรียกว่าแค่เห็นพี่เต๋อก็ตลกแล้ว ต้องห้ามพลาดเลยค่ะ”ฟากหนุ่ม “ปาริธ ทิมทอง” ก็ได้เผยว่า “เรื่องนี้เป็นความท้าทายสำหรับผมมากครับ คือตัวละคร เขตขันธ์ เป็นนักธุรกิจที่มีความตั้งใจในการทำงาน และด้วยช่วงวัยของเขามันค่อนข้างที่จะห่างกับตัวผม มันเลยทำให้ผมต้องไปนั่งดูว่าคนที่มีบุคลิกอยู่ในช่วงอายุเท่านี้ที่เป็นนักธุรกิจเขามีบุคลิกหรือการทำงานยังไง และความท้าทายอีกเรื่องก็คือผมได้เล่นสองคาแรคเตอร์ที่ตอนแรกเขตขันธ์จะเป็นคนที่รักแฟนมาก เป็นคนน่ารักโรแมนติก แต่พอหลังจากกลางเรื่องไปแล้วตัวเขตขันธ์ได้ประสบอุบัติเหตุทำให้ความจำเสื่อมเลย ทำให้เขตขันธ์กลายเป็นอีกบุคลิกหนึ่ง เป็นบุคลิกที่โมโหง่าย มันเลยการเป็นความยากและท้าทายตัวผมที่ต้องเล่นสองบุคลิก ยังไงผมฝากละคร Help Me คุณผีช่วยด้วย ละครเรื่องนี้เป็นละครเรื่องที่สองของผม และเป็นเรื่องที่ท้าทายผมมาก ก็ขอกำลังใจจากทุก ๆ คนด้วยนะครับ ละครเรื่องนี้นักแสดงทุกคนและทีมงานตั้งใจทำมาก ๆ ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ”“Help Me คุณผีช่วยด้วย” บทประพันธ์โดย “กรุง ญ. ฉัตร” และบทโทรทัศน์ของ “ตฤณณา” เรื่องราวของสาว มุทิตา สาวที่ใครๆ ก็ต้องอิจฉา เพราะมีคู่หมั้นที่ทั้งหล่อ ทั้งรวย อย่าง เขตขันธ์ ทั้งคู่กำลังจะเข้าพิธีวิวาห์ที่สวยหรู แต่ชีวิตกลับไม่เป็นอย่างที่คิด เมื่อมุทิตาได้มาเจอกับ อานนท์ วิญญาณผีหนุ่มขี้หึงที่ตายก่อนกำหนด ซึ่งทำให้ทั้งคู่ได้กลายมาเป็นบัดดี้กันในที่สุด ความซวยกลับกลายเป็นดี เพราะอานนท์มีภารกิจต้องมาช่วยเหลือทั้งคนและวิญญาณมากมาย นอกจากนี้อานนท์ยังมาเป็นที่ปรึกษาความรักให้มุทิตากับเขตขันธ์ และดูแลปกป้องเธออีกด้วย ทำให้ความวุ่นวายของคนกับผีจึงบังเกิดขึ้น...งานนี้ไปรอชมกันว่า “เต๋อ – เดียร์น่า – ปาริธ” จะทุ่มพลังความฮาและพลังความดราม่าโดนใจคนดูหรือไม่ ต้องติดตามได้ในละคร “Help Me คุณผีช่วยด้วย” ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรกวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ทางช่อง 3 กด 33 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ CH3Thailand และแอปพลิเคชัน ‎CH3Plus