คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 14/10/64

@ Happiness (해피니스) ซีรีส์ทริลเลอร์ นำแสดงโดย #พัคฮยองชิก, #ฮันฮโยจู, และ #โจอูจิน ออกอากาศทางช่อง tvN และ สตรีมมิ่ง TVING เริ่มตอนแรก 5 พ.ย. ซับไทย เริ่มชีวิต New Normal 6 พ.ย.นี้ พร้อมเพรียงกันทาง 3 สตรีมมิ่ง Viu, iQIYI และ WeTV@ เล่าเรื่องราว สงครามจิตวิทยาที่ระเบิดเกิดขึ้น ภายในอพาร์ตเมนต์ที่มีแต่ความเหลื่อมล้ำเต็มไปด้วยการแบ่งชนชั้น ขณะที่โลกภายนอกที่เต็มไปด้วยโรคระบาดอุบัติใหม่! เมื่อโลกเข้าสู่ยุค New Normal พวกเขาจะปรับตัว และต่อสู้กับหายนะครั้งใหญ่หลวงนี้ได้หรือไม่?#happiness #해피니스 #tvN #TVING #tvNDrama #Viu #WeTV #iQIYIcr : tvNDrama@ สิ้นสุดการรอคอย ทวิตภพ WeTV Official ประเทศจีนประกาศข่าวดี แจ้งวันออนแอร์ #RebirthForYou #慕南枝 แล้ว เริ่มตอนแรกในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ภายหลังจากเปิดตัวภาพนิ่งตัวละครหลักอย่างอลังการบนเวยป๋อ เมื่อวันก่อน@ ซีรีส์โรแมนติก อิงประวัติศาสตร์ ฟอร์มใหญ่ 40 ตอนจบ เล่าเรื่องราว รัก แค้น รอบรั้วริมวัง ที่แฟนๆ เฝ้ารอเรื่องนี้ นำแสดงโดย #จวีจิ้งอี, #เจิงซุ่นซี, #วังจั๋วเฉิง และ #หวังอี้ถิง ปักหมุดรอรับชมซับไทยลิขสิทธิ์ ทาง WeTV เท่านั้น#JuJingyi #Zengshunxi #WangZhuoCheng #WangYiTing - - cr : ทวิตภพ WeTVOfficial@ หลายคนอาจไม่รู้ว่า บทบาท "องค์ชายอีฮวี" และ "องค์หญิงดัมอี" ที่ทั้งน่ารักและน่าสงสาร โตมาเป็น "พัคอึนบิน" ในซีรีส์มาแรง "The King's Affection-ราชันผู้งดงาม" ที่เพิ่งออนแอร์สองตอนแรก เป็นเด็กหญิงคนเดียวกันจย้า@ น้อน "ชเวมยองบิน" สาวน้อยวัย 13 ปี คนนี้นี่เอง เข้าวงการตั้งแต่อายุ 4-5 ขวบ เรียกว่าโตคาวงการได้เลยละ@ เฉพาะปีนี้ ถือเป็นปีทองก็มิผิด น้อนมยองบิน มีผลงานปัง ถึง 3 เรื่องออกอากาศในปีเดียวกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ รับบทเป็นนางเอกเด็กในเรื่อง Voice 4 โดยรับบท คังกวอนจู ซึ่งโตมาเป็น "อีฮานา" นั่นเอง@ นอกจากจะควบสองบทบาทใน "ราชันผู้งดงาม" แล้ว น้องมยองบิน ยังมีผลงานซีรีส์ภาคค่ำเรตติ้งอันดับ 1 "Young Lady and Gentleman" ช่อง KBS รับบทเป็น อีแจนี ลูกสาววัยรุ่นที่กำลังสร้างความปวดหัวให้คุณพ่อ อียองกุก (จีฮยอนอู) เรื่องนี้ ดูกันไปยาวๆ ถึงปี มีนาคม หน้าโน่นเลย (ซับไทยทาง Viu)@ จากหน่วยก้าน ฝีมือ และ ผลงาน ละครออนไลน์ ขออวยยศเอาปูนแดงป้ายหน้าผากไว้เลย ในฐานะ ว่าที่ "นางเอก" ซีรีส์ ภาพยนตร์ ของบันเทิงเกาหลี#ChoiMyungBin - - cr : hancinema.net , NetflixTH , NAMOOACTORS2004@ เมื่อองค์ชายรัชทายาทถูกลอบสังหาร องค์หญิงฝาแฝดจึงต้องสวมรอยขึ้นครองบัลลังก์ ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ต้องพยายามปกปิดตัวตน และความรักลึกซึ้งที่มีต่อชายคนหนึ่งไม่ให้ใครล่วงรู้ "The King's Affection – ราชันผู้งดงาม" นำแสดงโดย พัคอึนบิน และ โรอุน อ่านเรื่องย่อได้ที่ ละครออนไลน์ เข้าใจ และรู้เรื่องที่สุดในสามโลก ซับไทยวันเดียวกับเกาหลีใต้ บน #NetflixTH@ อ่านเรื่องย่อ https://mgronline.com/drama/detail/9640000101688#TheKingsAffection #ราชันผู้งดงาม - - cr : KBSDrama , NetflixTH@ แสบและแซ่บขั้นสุดในโชซอน ต้องคุณนักสืบสองคนนี้! เตรียมพบ ซีรีส์โรแมนติก ตลก พีเรียด Secret Royal Inspector Joy (어사와 조이) นำแสดงโดย #แทคยอน #2PM & #คิมฮเยยุน เตรียมไขคดีพร้อมกัน 9 พ.ย. นี้ ซับไทยดูได้ที่ Viu , WeTV และ iQIYI@ เรื่องราวของนักชิมอาหาร รายีออน ชายหนุ่มธรรมดาๆ ที่กลายมาเป็น "สายสืบข้าราชการลับ" ของราชวงศ์ และได้พบกับ คิมโจอี แม่ม่ายยังสาวที่มีความคิดก้าวหน้า แตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆ ในยุคโชซอน ทั้งคู่และทีมสายสืบลับ ต้องร่วมมือกันไขคดีดังcr : tvNDrama , Viu , WeTV@ ชาวเน็ตเนื้อเต้น ซีรีส์โรแมนติกดราม่า Snow Drop ทางช่อง jTBC นำแสดงโดย #จองแฮอิน และ #จีซู #BLACKPINK ที่ทุกคนรอคอย และลุ้นว่าจะได้ออนแอร์ไหม ประกาศออนแอร์ ธันวาคมนี้ แน่นอน พร้อมปล่อยทีเซอร์ออกมายั่วๆ ในวันนี้ (14 ต.ค.) แถมมีเซอร์ไพร้ส์ เพราะ Snow Drop จะไปโผล่สตรีมทาง Disney Plus ไม่ใช่ สตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่อย่างที่เป็นข่าวมาตลอด@ Snow Drop เพราะถูกต่อต้านรุนแรงจากชาวเน็ตอีกขั้ว มาตั้งแต่เริ่มประกาศสร้าง และตลอดการถ่ายทำ เรื่องถูกร้องเรียนถึงทำเนียบประธานาธิบดีเลยทีเดียว ด้วยข้อหาบิดเบือนประวัติศาสตร์!! ตั้งแต่ยังไม่ออนแอร์เลยทีเดียว ทำให้ ช่อง jTBC ต้องคอยออกแถลงการณ์เป็นระยะๆ@ ดิสนีย์แจงว่า การสตรีมซีรีส์เกาหลีเรื่องดัง ภาพยนตร์ และรายการพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟอีกมากมาย (รวมทั้งซีรีส์คัมมิ่งออฟเอจ "Rookies" นำแสดงโดย คังแดเนียล, แชซูบิน) เพราะ Disney Plus เตรียมขยานฐานผู้ชม เปิดตัวในเกาหลีใต้, ฮ่องกง และไต้หวัน ในเดือนพฤศจิกายนนี้@ ใดๆ การที่ Snow Drop มาโผล่ทาง ดิสนีย์พลัส ครั้งนี้ ละครออนไลน์ ได้กลิ่นตุๆ บ่งบอกให้รู้ว่า สงครามสตรีมมิ่ง บนภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ปีหน้า สู้กันหนักหน่วงเป็นแน่#SnowDrop #DisneyPlus - - cr : allkpop.com@ นิตยสาร VOGUE China จัดปาร์ตี้เบาๆ VOGUE New Chapter Night เพื่อแนะนำ 2 บรรณาธิการบริหารคนใหม่ “มาร์กาเร็ต จาง” ( Margaret Zhang) และ “ถังเว่ย” (Tang Wei) เมื่อคืนก่อนนี้ (13 ตุลาคม) มีเซเล็บ คนดัง คนบังเทิง สายแฟ ไปร่วมยินดีคับคั่ง อาทิ #โจวตงอวี่, หลิวเหวิน, หยางมี่, กงจวิ้น, วิคตอเรียซ่ง, ซ่งเจีย, ไป๋อวี้, ตู้ฮวน, จูเสี่ยวเหวิน, เหอซุย, เจนีนชาง, ชิวเทียน เป็นอาทิ หล่อสวยตามสไตล์ใครมันกินกันไม่ลง@ แต่คนที่ทำเอาชาวเน็ต สตั๊นท์ ถึงขั้นตะลึง พากันแซ่ซ้องเมาท์มอย จนฮิตติดเทรนด์ #Trending! บนเวยป๋อ นั่นคือ "หยางมี่" ขุ่นแม่วัย 34 ปี ที่มาในลุคย้อนยุควินเทจ ครบองค์ทั้งเดรสเกาะอกผ่าข้างสีขาว สีหน้า ทรงผม เครื่องประดับ สวยงามไร้ที่ติ ปานนางเอกดังในอดีต ว่าซั่น เชิญพินิจพิเคราะห์กันเอาเองตามอำเภอใจ#YangMi #VogueNewChapter - - cr : m.weibo.cn/2744950651/4691908762536619