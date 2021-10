เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “The King’s Affection – ราชันผู้งดงาม“ [2021] มีคลิป

The King’s Affection연모 (Yeonmo - ยอนโม)ราชันผู้งดงามโรแมนติก เมโลดราม่า อิงประวัติศาสตร์ซงฮยอนอุค (ชาย, ผลงานกำกับซีรีส์ Undercover, jTBC - 2021) และ อีฮยอนซอก (ชาย, ผลงานกำกับซีรีส์Hello, Me!, KBS - 2021 )ฮันฮีจอง (หญิง, ผลงานเขียนบทซีรีส์ Clean with Passion for Now , jTBC - 2018)연모 (Yeonmo - ยอนโม)อีโซยองพัคอึนบิน รับบทเป็น องค์รัชทายาท อีฮวี และ องค์หญิงดัมอี,โรอุน รับบทเป็น จองจีอุน,นัมยุนซู รับบทเป็น อีฮยอน, แบยุนคยอง รับบทเป็น ชินโซอึน, ชเวบยองชาน รับบทเป็น คิมกาอน, จองแชยอน รับบทเป็น โนฮาคยอง, แบซูบิน รับบทเป็น จองซอกโจ, เด็กหญิง ชเว มยองบิน รับบทเป็น องค์ชายอีฮวี และองค์หญิงดัมอี (ตอนเด็ก), โกกยูพิล รับบทเป็น ฮงบกดง (ตอนหนุ่ม), เด็กชายคิมกอน รับบทเป็น ฮงบกดง (ตอนเด็ก)KBS20 ตอนจบ ตอนละ 70 นาที โดยประมาณทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 21.30 น. (ตามเกาหลีใต้)วันที่ 11 ตุลาคม 2563 – 14 ธันวาคม 2564NetflixTH ทุกวัน จันทร์-อังคาร เวลา 21.30 น.เพราะทารกฝาแฝด โอรสสวรรค์ที่คลอดจากรกเดียวกับเด็กหญิง ถือเป็นสิ่งอัปมงคล เป็นเรื่องต้องห้ามไม่อาจยอมรับได้ในราชวงศ์นอกจากนี้ทุกๆ คน ตั้งแต่ เสนาบดี ขันที องครักษ์ ซังกุง ตลอดจนนางกำนัลที่รู้เรื่องนี้ต่างถูกสังหารล้มตายไปเป็นจำนวนมาก และศพถูกนำไปเผาทิ้งอย่างไม่เหลือร่องรอยใดๆ เพราะจะต้องไม่มีใครล่วงรู้ความลับนี้!!!แม้พระชายาจะพยายามอ้อนวอนขอร้อง องค์รัชทายาท อย่างไรก็ไม่เป็นผล แต่ในฐานะมารดา พระนางไม่อาจทำใจยอมรับได้ที่ต้องฆ่าพระธิดา จึงร่วมมือกับ ซังกุงคิม (รับบทโดย แบคฮยอนจู) วางแผนให้หมอหลวงฝังเข็มที่บริเวณต้นคอ เพื่อให้ทารกหยุดหายใจชั่วขณะ ระหว่างที่ เสนาบดีซังฮอน (รับบทโดย ยุนเจมุน) ผู้เป็นบิดา กับขุนนางคนสนิท ผู้ตรวจการจองซอกโจ (รับบทโดย แบซูบิน) เข้ามาตรวจสอบลมหายใจโดยหมอหลวงรายงานว่า องค์หญิงสิ้นพระชนม์ทันทีที่คลอดออกมา คล้อยหลังทั้งสองคนพ้นกายไปเพียงไม่นาน พระชายาสั่งการให้องค์รักษ์ขององค์รัชทายาทที่ไว้วางพระทัย รีบเร่งส่งองค์หญิงน้อยออกไปทิ้งที่นอกวังในกลางดึกท่ามกลางฝนฟ้าที่เทกระหน่ำลงมาของราตรีนั้น13 ปี ผ่านไป องค์ชายอีฮวี (รับบทโดย เด็กหญิง ชเว มยองบิน) เติบโตขึ้นมาอย่างงดงาม ฉลาดเฉลียว ขยันร่ำเรียนตำรากับอาจารย์หลวงเตรียมความพร้อมขึ้นครองบัลลังก์ ต่างจาก องค์หญิงดัมอี (รับบทโดย เด็กหญิง ชเว มยองบิน) ต้องขาดที่พึ่งพิงอีกครั้ง เมื่อเจ้าอาวาสของวัดที่นางอาศัยอยู่มาตั้งแต่วันที่ถูกนำมาทิ้ง ได้มรณภาพไปเพราะวัดถูกไฟไหม้ ดัมอี จึงลงจากเขามาเข้ารับการคัดเลือกเป็นนางกำนัลของวังหลวง กับ อีวอล เพื่อนเด็กกำพร้าที่เติบโตมาด้วยกัน และผ่านการทดสอบด้วยเลือดนกแก้วทั้งคู่จนกระทั่งวันหนึ่ง องค์ชายอีฮวีและขันทีฮงบกดง (รับบทโดย เด็กชายคิมกอน) ขันทีคนสนิท ได้เจอกับดัมอีโดยไม่คาดฝัน ต่างคนต้องตกตะลึงที่พบว่าพระโอรสกับนางกำนัลน้อย มีรูปร่างและใบหน้าเหมือนกันราวกับเป็นฝาแฝด แต่เมื่อนำเรื่องไปเล่าให้พระมารดาฟัง องค์ชายกลับถูกเอ็ดเอา บอกว่านางในผู้ต่ำต้อยจะมีหน้าตาเหมือนพระโอรสผู้สูงส่งได้อย่างไร พร้อมกับสั่งห้ามไม่ให้พูดถึงคนหน้าเหมือนอีกเด็ดขาดแต่ด้วยสายเลือดและสายสัมพันธ์ องค์หญิงกับองค์ชายฝาแฝดกลับยิ่งสนิทสนมกันอย่างรวดเร็ว ถึงขั้นปลอมตัวเป็นกันและกันโดยไม่มีใครจับได้ โดยองค์ชายอีฮวีปลอมตัวเป็นดัมอี เพื่อออกไปพบ คังฮวากิล อาจารย์หลวงที่ถูกสั่งปลดและขับออกไปอยู่นอกวัง เพราะไปถวายฎีการ้องเรียนเสนาบดีซังฮอนกับพรรคพวกนอกจากอีฮวี ยังมี จองจีอุน (รับบทโดย เด็กชายโกอูริม) หนุ่มน้อย ทายาทคนเดียวของ ผู้ตรวจการ จองซอกโจ ที่ได้พบและรู้จักกับดัมอีโดยบังเอิญในวันที่เข้าวังหลวงมาร่วมงานเลี้ยงกับบิดา ซึ่งดัมอีได้ช่วยชีวิตจีอุนเอาไว้จากอุบัติเหตุตกน้ำในสระบัวบริเวณที่พักนางกำนัลน้อย ดูเหมือนว่าสาวน้อยและหนุ่มน้อยต่างประทับใจในกันและกันเข้าให้แล้ว แถมจีอุนยังได้ตั้งชื่อให้ดัมอีใหม่ว่า ยอนซอน ซึ่งหมายถึง ดอกบัว จากในสระที่ทำให้ทั้งคู่ได้เจอกันนั่นเองในขณะที่พระชายาสั่งให้คิมซังกุงรีบหาทางพาพระธิดาออกจากวังหลวงโดยเร็วนั้น ทว่าโชคชะตาได้กำหนดเส้นทางชีวิตของสองฝาแฝดเอาไว้แล้วตอนสายวันเดียวกันนั้น องค์ชายอีฮวีได้รับข่าวร้ายจากขันทีฮง จึงขอร้องให้ดัมอีสลับตัวกันอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อที่อีฮวีจะออกนอกวังไปอำลา คังฮวากิล อาจารย์หลวง ซึ่งถูกองค์ราชาสั่งประหารชีวิตวันนี้ ด้วยข้อหาร้ายแรง เป็นภัยต่อเชื้อพระวงศ์และประเทศชาติโชคร้ายที่ จองซอกโจ ซึ่งรู้เรื่ององค์หญิงฝาแฝดเข้ามาเป็นนางกำนัลในวังจากจองจีอุนแล้ว และมาเห็นองค์ชายปลอมเป็นองค์หญิงกำลังออกนอกวังพอดี จึงรีบสะกดรอยตามไปเพื่อสังหาร เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นองค์หญิงแฝด แม้ว่าองค์รักษ์ของรัชทายาทจะคอยปกป้องสุดกำลัง แต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทัน สิ้นใจทันทีด้วยคมธนูจากจองซอกโจพระชายาหัวใจแทบสลายเมื่อพบว่า คนที่นอนตายตรงหน้า ซึ่งเบื้องแรกเข้าใจว่าเป็นพระธิดาดัมอี แต่กลับกลายเป็นพระโอรสอีฮวี จึงรีบตั้งสติตรงไปยังตำหนักพระโอรส บอกกับดัมอีว่าและยังกำชับอีกว่า หากดัมอีทำไม่ได้ ทุกคนที่รู้เรื่องนี้ อันมี พระชายา, ซังกุงคิม, ขันทีฮง, องครักษ์ขององค์รัชทายาท และดัมอี จะต้องถูกฆ่าตายทั้งหมดใขณะเดียวกันนั้น จองจีอุน ซึ่งไปรอพบดัมอีตามสถานที่ที่นัดกันเอาไว้ แต่รอคอยจนมืดค่ำก็ไม่เจอแม้เงา เด็กหนุ่มทั้งแปลกใจและเป็นกังวลมาก เมื่อไปสอบถามอีวอล นางกำนัลเพื่อนสนิท ก็รู้เพียงว่าดัมอีหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ภายหลังจากออกไปช่วยงานเลี้ยงผู้สูงอายุที่นอกวัง จีอุน ไปขอร้องบิดาให้ช่วยติดตามหาดัมอีให้ แต่กลับถูก จองซอกโจ ดุเอาและบอกให้เลิกพูดถึงนางกำนัลคนนี้นับจากวันนั้นเป็นต้นมา ในแต่ละวันองค์หญิงดัมอีต้องเรียนรู้กิจวัตรทุกอย่างในวังหลวงอันกว้างใหญ่ เพื่อสวมรอยเป็นองค์ชายอีฮวีอย่างแนบเนียนที่สุด เพื่อไม่ให้ใครจับได้ แม้จะขลุกขลักผิดพลาดอยู่บ้างในเบื้องแรก แต่ก็ผ่านไปได้อย่างเรียบร้อย โดยไม่มีใครติดใจสงสัยด้วยความช่วยเหลือของขันทีฮง กับซังกุงคิม ผู้ภักดีองค์หญิงดัมอีถูกสั่งสอนและอบรมจากพระมารดาว่า ไม่ให้ห่วงใยผู้อื่น ให้คิดถึงตัวเองเพียงอย่างเดียวเป็นสำคัญ แต่นางทักท้วงคำสอนนั้น พระมารดาจึงกำชับว่า มีแต่ทำให้ผู้อื่นหวาดเกรง และอย่าให้ใครเข้าใกล้ จึงจะมีชีวิดรอดในวังหลวงแห่งนี้แต่แล้วในวันเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันประสูติองค์ชายอีฮวี ก็ได้เกิดเรื่องขึ้นที่ทำให้ดัมอีไม่มีวันลืม เมื่อได้พบกับจองจีอุน ซึ่งมาในฐานะลูกขุนนาง มาอวยพรองค์ชายตามธรรมเนียม จีอุนบอกว่าตนมาอวยพรและมาอำลาไปเรียนต่อที่อาณาจักรหมิง พร้อมให้คำสัญญาว่าเมื่อเรียนสำเร็จแล้ว จะกลับมาถวายการรับใช้องค์ชายครั้นเมื่อองค์หญิงดัมอีในคราบองค์ชายอีฮวี ตามจีอุนออกไปเพื่อบอกลา กลับได้พบเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน นั่นคือได้เห็น จองซอกโจ สังหาร อีวอล จนตายต่อหน้าต่อตา เหตุเพราะอีวอลไปถามหาดัมอีเข้าดัมอีประกาศต่อหน้าพระมารดาว่า จะไม่มีวันให้อภัยผู้ตรวจการจองซอกโจ กับ จองจีอุน บุตรชายของเขาโดยเด็ดขาด แต่แล้วไม่นานต่อมา พระมารดาก็จากองค์หญิงไป มีพิธีขึ้นครองราชย์ของพระบิดาขึ้นเป็น พระเจ้าฮเยจง พร้อมๆ กับที่มีการแต่งตั้งอีฮวีขึ้นเป็นองค์ชายรัชทายาทวันเวลาผ่านไปอีก 10 ปี องค์รัชทายาทอีฮวี (รับบทโดย พัคอึนบิน) เติบโตขึ้นมาอย่างสง่างาม เก่งกาจในฝีมือยิงธนูยากหาใครสู้ได้ บัดนี้ทั้งวังหลวง มีเพียง 3 คน ที่ล่วงรู้ความลับขององค์ชายที่มีใบหน้าสวยงามยิ่งกว่าผู้หญิงพระองค์นี้ นั่นคือ ซังกุงคิม กับ ขันทีฮง (โกกยูพิล) และองครักษ์ขององค์เหนือหัวในพิธีล่าสัตว์ องค์ชายอีฮวีถูกลอบสังหารแต่ไม่เป็นอะไร และระหว่างนั้นก็ได้เจอกับ จองจีอุน (รับบทโดย โรอุน) ซึ่งเดินทางกลับจากอาณาจักรหมิง มาเปิดโรงหมอเพื่อรักษาคนป่วยในหมู่บ้านเล็กๆ และเข้าป่ามาหายาสมุนไพรพอดี องค์รัชทายาทต้องตกใจเมื่อเขาแนะนำตัวเองว่าชื่อ จองจีอุนหลังจากนั้นไม่นาน องค์หญิงดัมอีกับจองจีอุน ก็ได้พบเจอกันอีกครั้ง เมื่อจีอุนเข้ามาในวังหลวง ในฐานะ อาจารย์หลวง ของ องค์ชายรัชทายาทอีฮวีความรัก และ ความแค้น ที่องค์หญิงรัชทายาทอีฮวี มีต่อ จองจีอุน ลูกชายผู้ที่สังหารพี่ชายฝาแฝด กำลังได้ทำหน้าที่ของมันแล้วภายในใจ ว่าที่องค์ราชันผู้งดงามติดตาม เรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ใจขององค์หญิงที่สวมรอยเป็นรัชทายาทขึ้นครองบัลลังก์ กลายเป็นจอมกษัตริย์ผู้ถูกลืม และไม่ปรากฏชื่อในส่วนเสี้ยวไหนของหน้าประวัติศาสตร์องค์รัชทายาทผู้สมบูรณ์แบบ ทั้งทักษะทางวรรณกรรม และศิลปะการต่อสู้ อีกทั้งยังมีรูปร่างสง่างามองอาจผ่าเผย องค์หญิงในคราบองค์ชายผู้แสนเยือกเย็น ยังต้องเก็บซ่อนความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ไม่ให้ใครล่วงรู้ และรักษาระยะห่าง 5 ก้าว จากทุกใครที่พยายามเข้ามาใกล้ โดยเฉพาะสตรีนางในภายในวังอาจารย์หลวงที่คอยจัดเตรียมการสอนให้แก่องค์รัชทายาทอีฮวี ใดๆ จองจีอุนเป็นชายหนุ่มรูปงามเปี่ยมเสน่ห์ ที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญ เก่งทั้งบุ๋นและบู๊ แถมเป็นคนมองโลกในแง่ดี และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับชีวิตเต็มที่ แม้ว่าเขาจะเป็นลูกชายเจ้าหน้าที่สำนักตรวจการ ที่เส้นทางชีวิตถูกวางไว้อย่างมั่นคง แต่เขากลับเลือกหนทางชีวิตด้วยตัวเอง ซึ่งคนที่เปลี่ยนความคิดเขาไปตลอดกาลคือ องค์หญิงดัมอี นั่นเองเชื้อสายราชวงศ์ โอรสขององค์รัชทายาทโดฮยอนที่สวรรคตไปก่อนวัยอันควรถึงพร้อมทั้งการศึกษา และความสามารถทางศิลปะการต่อสู้ นิสัยอ่อนโยนและสงบเสงี่ยม มากไปกว่านั้นเขาเป็นคนที่รักความถูกต้อง สนิทสนมกับอีฮวีเหมือนพี่น้อง อีฮยอนเปรียบดั่งต้นไม้ต้นใหญ่ที่อีฮวีมาพักพิงได้เสมอธิดาสุดสวาทเพียงคนเดียวของเสนาบดีผู้มีอำนาจทางจัดการไพร่พล นิสัยทะเยอทะยาน และเชื่อมั่นในตัวเองหญิงสาวจากตระกูลขุนนาง ธิดาคนสุดท้องของเสนาบดีเจ้ากรมกลาโหม จิตใจอ่อนโยน ไร้เดียงสา และมองโลกในแง่ดี ผ่านการคัดเลือกจากราชวงศ์เพื่อให้เป็นพระชายาองค์กษัตริย์ทหารองครักษ์คอยอารักขารัชทายาทอีฮวี บุคลิกแข็งแกร่ง จิตใจเต็มไปด้วยความจงรักภักดีขันทีคนสนิทผู้ภักดี คอยดูแลองค์ชายอีฮวีตั้งแต่เด็กๆ และเป็น 1 ในไม่กี่คนที่รับรู้ความลับขององค์หญิงรัชทายาทดัมอีพระบิดาของ องค์ชายอีฮวี และ องค์หญิงดัมอี ต่อมาขึ้นครองราชย์เป็น พระเจ้าฮเยจงหัวหน้าผู้ตรวจการแห่งสำนักตรวจการ บิดาของ จองจีอุน เป็นขุนนางคนสนิทของเสนาบดีซังฮอน บิดาของพระชายาองค์รัชทายาท และเป็นคนลงมือสังหารองค์ชายอีฮวี ด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นองค์หญิงฝาแฝดดัมอีบิดาพระชายาขององค์รัชทายาท ท่านตาขององค์รัชทายาทอีฮวีที่สั่งฆ่าหลานสาวของตัวเอง เพื่อรักษาอำนาจในราชสำนักและราชวงศ์ของฝั่งตน