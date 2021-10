Review ซีรีส์ : “Midnight Mass มิดไนท์ แมส” เมื่อปีศาจร้ายกลายเป็นความหวังของหมู่บ้าน

ถึงอย่างนั้น Midnight Mass ก็เป็นซีรีส์ที่เราไม่อยากให้พลาดด้วยประการทั้งปวง ต่อให้จะนับถือศาสนาพุทธ มุสลิม หรือเป็นคนไม่มีศาสนาเลยก็ตามใครชอบซีรีส์แนวปรัชญา ศาสนา และบทสนทนาแน่นๆ คงไม่ยากที่จะตกหลุมรัก Midnight Mass แต่คนที่ชอบความหลอนคงต้องบอกผ่านไปก่อน นอกจากคุณจะอยากเปลี่ยนอารมณ์มาสัมผัสความขมของชีวิตดูบ้าง แม้จะมี ‘แวมไพร์’ เป็นตัวเอกของเรื่องก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีฉากต่อสู้กับผีดูดเลือดให้ลุ้นระทึกเหมือนซีรีส์เรื่องอื่นอย่างไรก็ดี ‘Midnight Mass’ กลายเป็นซีรีส์แนวสยองขวัญที่ถูกกล่าวขานถึงมากที่สุด ณ ช่วงเวลานี้ พร้อมชวนให้เราตั้งคำถามถึง ‘ความดี’ VS ‘ปีศาจ’ ซึ่งอาจจะเป็นคนละด้านของเหรียญที่หลายคนไม่เคยรู้ชื่อของ Mike Flanagan เป็นทั้งนักเขียนบท โปรดิวเซอร์ และผู้กำกับฯ แนวสยองขวัญ (Horror) แห่งยุคที่ประสบความสำเร็จจากภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง Oculus, Ouija : Origin of Evil, Doctor Sleep ก่อนที่ไมค์จะจับงานซีรีส์สยองขวัญเรื่องแรกกับ Netflix อย่าง ‘The Haunting of Hill House’ (2019) ท่ามกลางกระแสตอบรับถล่มทลาย ด้วยสไตล์ที่มีเสน่ห์ในการผสมผสานความสยองขวัญ ปรัชญา ดราม่า และวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ทำให้ซีรีส์ลิมิเต็ด 7 ตอน ‘Midnight Mass’ ที่นำบทประพันธ์ชั้นครูของสตีเฟ่น คิง มาตีความในแบบของไมค์ ได้รับความสนใจจากคนรักหนังสยองขวัญทั่วโลกเรื่องเริ่มต้นเมื่อ ‘ไรลีย์ ฟลินน์’ (รับบทโดย Zach Gilford) เดินทางกลับบ้านหลังจากชีวิตพังเพราะเมาแล้วขับทำให้หญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ สภาพศพของเธอกลายเป็นภาพติดตาที่ตามหลอกหลอนไรลีย์มาตั้งแต่นั้น หลังพ้นโทษจากการติดคุกอยู่นาน 4 ปีไรลีย์ (ผู้เป็นโรคซึมเศร้า) จึงตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่อยู่บนเกาะคร็อกเกตที่มีประชากรเพียงร้อยกว่าคน และมีเรือเฟอร์รี่รับส่งผู้คนวันละ 2 ลำ ไรลีย์กลับมาช่วยงานของพ่อ ผู้เป็นชาวประมง เขาพักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่มีแม่เป็นแม่บ้าน และน้องชายวัยรุ่นที่มักจะหนีเที่ยวกลางดึกด้วยการพายเรือไปสูบบุหรี่และกินเหล้าบนเกาะร้าง ที่มีแมวเร่ร่อนถูกนำไปปล่อยทิ้งไว้นับร้อยตัวด้วยความที่คร็อกเกตเป็นเกาะเล็กๆ กลางทะเล ผู้คนส่วนใหญ่จึงรู้จักกันหมด ตัวละครสำคัญของเรื่อง ได้แก่ ครอบครัวฟลินน์ ครอบครัวนายกเทศมนตรีที่มีลูกสาวพิการขาทั้งสองข้างจากเหตุปืนลั่นของชายขี้เมาชื่อโจ (ตัวแทนคนเสเพล) นายอำเภอโอมาร์ ฮัดซัน และลูกชาย ชาวมุสลิมครอบครัวเดียวบนเกาะ (ตัวแทนคนนอกศาสนา) ‘ซาร่าห์’ คุณหมอหญิงคนเดียวของเกาะ (ตัวแทนเลสเบี้ยนและนักวิทยาศาสตร์) ‘เบฟ คีน’ สาวโสดผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาถึงขั้นงมงาย (ตัวแทนคนคลั่งศาสนา) และเอริน กรีน สาวสวยตั้งท้องผู้หนีจากสามีมาใช้ชีวิตลำพังในบ้านเกิด (ตัวแทนหญิงแพศยา) เอรินกับไรลีย์กลับมาบ้านเกิดเพื่อพบรักกันอีกครั้งซีรีส์นำเสนอความรักแบบผู้ใหญ่ที่ไม่ต้องมีฉากเซ็กซ์หวือหวา ทว่าบทสนทนาของทั้งคู่ดูแล้วอบอุ่นและลุ่มลึกอย่าบอกใครกระทั่งการมาถึงของบาทหลวงพอล (ตัวแทนผู้นำทางจิตวิญญาณ) หลังจากที่บาทหลวงพรูอิตต์วัย 80 ปีหายตัวไปอย่างลึกลับ ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนบนเกาะเริ่มเปลี่ยนไป เมื่อบาทหลวงพอลได้สร้างปาฏิหาริย์ด้วยการทำให้ลูกสาวของนายกเทศมนตรีกลับมาเดินได้อีกครั้ง หลังจากที่เธอดื่มไวน์และรับพรจากพระเจ้า คุณแม่ผู้ความจำเสื่อมของคุณหมอซาร่าห์ก็ค่อยๆ กลับมาสาวปิ๊งและอาการเจ็บป่วยก็หายเป็นปลิดทิ้งขณะเดียวกันผู้คนก็ดูจะไม่มีใครตั้งคำถามกับพฤติกรรมแปลกๆ ของบาทหลวงพอล ที่อยู่ดีๆ ก็ไม่ออกมารับแดดและเปลี่ยนมาสวดมนต์ตอนกลางคืนแทน หรือแม้แต่การหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของโจ คอลลี่ ชายขี้เมาที่เข้าร่วมชมรมบำบัดกับบาทหลวงพอลและไรลีย์ ฟลินน์ปาฏิหาริย์จากพระเจ้าเรียกศรัทธาจากผู้คนบนเกาะอย่างมาก ถึงขนาดที่เบฟตั้งตัวเป็นอัครสาวกคอยช่วยเหลือบาทหลวงพอลและเก็บงำความลับดำมืดให้กับเขา ซีรีส์ค่อยๆ เชื่อมโยงการตายปริศนาของแมวนับร้อยตัวบนเกาะร้าง เข้ากับการปรากฎตัวอย่างลึกลับของบาทหลวงพอล และการเดินทางสู่ผืนดินศักดิ์สิทธิ์ของบาทหลวงพรูอิตต์ ที่ที่เจ้าตัวเผชิญหน้ากับแวมไพร์ในถ้ำลึกลับกลางทะเลทราย (แต่ด้วยสายตาอันพร่ามัวทำให้เขาคิดว่าเป็นเทวทูต) แถมยังพาแวมไพร์ใส่หีบไม้กลับมาบนเกาะ เพื่อมอบปาฏิหาริย์ดังเช่นที่เขาได้รับชีวิตวัยหนุ่มอันกระชุ่มกระชวยกลับคืนมาอีกครั้งแต่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นดีเห็นงามไปซะทั้งหมด เมื่อไรลีย์ เอริน ซาร่าห์ และโอมาร์ ต่างก็เริ่มตั้งคำถามถึงศรัทธาอันงมงายกับการหายตัวไปอย่างลึกลับของผู้คนบนเกาะ งมงายถึงขั้นที่ผู้ชมอาจจะอยากตั๊นท์หน้าเบฟ คีน ผู้ทำได้ทุกอย่างโดยอ้างความถูกต้องและหลักคำสอนในคัมภีร์ไบเบิ้ลMidnight Mass เป็นส่วนผสมจากนวนิยายหลายเรื่องของสตีเฟ่น คิง อาทิ The Mist, The Shining และ The Tommyknockers ทั้งยังเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆ กับเลข 7 ซึ่งเป็นตัวเลขสำคัญตามหลักศาสนาคริสต์ ดังจะเห็นได้จากพระเจ้าสร้างโลกใน 7 วัน บาป 7 ประการ และพระคุณ 7 ประการของพระเจ้า ผ่านเรื่องราวทั้ง 7 ตอนที่ได้แรงบันดาลใจจากชื่อพระคัมภีร์ ได้แก่ Genesis (คัมภีร์ปฐมกาล) Psalms (บทเพลงสดุดี) Proverbs (พันธสัญญาเดิม) Lamentations (บทเพลงคร่ำครวญ) Gospel (พระวรสารในพันธสัญญาใหม่) Act of the Apostles (กิจการของอัครทูต) และ Revelation (วิวรณ์)แค่ชื่อก็บอกแล้วว่า เรื่องราวในแต่ละตอนจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แปลกๆ บนเกาะคร็อกเกต อย่างตอนที่พีคสุดต้องยกให้ Apostles เมื่อปีศาจอ้างความเป็น ‘อัครทูต’ และเริ่มดำเนินพิธีกรรมบาปภายในบ้านของพระเจ้า (โบสถ์) ชนิดที่ไม่กลัวไม้กางเขนเลยล่ะ รวมถึง Revelation (วิวรณ์) คืนโหดบนเกาะคร็อกเกตที่บทสรุปออกแนวสะเทือนใจ (เดาทางได้) แต่ก็ให้บทเรียนผู้คนบนเกาะไปตลอดกาลนอกจากนี้ซีรีส์ยังชวนให้ผู้คนตั้งคำถามถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังตัวแทนแห่งความดีอย่าง ‘บาทหลวงพอล’ และศรัทธาจริตอันงมงายที่กลายเป็นผลร้ายใหญ่หลวงเกินกว่าจะคาดคิด และบทสนทนาถึงชีวิตกับความตายของเอรินกับไรลีย์ก็เป็นหนึ่งในฉากที่หลายคนประทับใจ เมื่อคนหนึ่งพูดถึงความตายในแง่มุมของศาสนา ส่วนอีกคนพูดถึงความตายในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ จนถึงการต่อสู้ระหว่าง ‘มนุษย์’ และ ‘แวมไพร์’ เมื่อปีศาจร้ายสวมเครื่องแบบของพระเจ้า 