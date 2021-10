คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 10/10/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย@ สงครามจิตวิทยา ระเบิดเกิดขึ้นภายในอพาร์ตเมนต์ที่มีแต่ความเหลื่อมล้ำเต็มไปด้วยการแบ่งชนชั้น ขณะที่โลกภายนอกที่เต็มไปด้วยโรคระบาด! เมื่อโลกเข้าสู่ยุค New Normal พวกเขาจะปรับตัว และต่อสู้กับหายนะครั้งใหญ่หลวงนี้ได้หรือไม่?@ พบกับซีรีส์ทริลเลอร์เรื่องใหม่ #Happiness (해피니스) นำแสดงโดย #ฮันฮโยจู, #พัคฮยองชิก, #โจอูจิน ออกอากาศทางช่อง tvN และ สตรีมมิ่งทาง TVING เริ่มตอนแรก 5 พ.ย. ซับไทย เริ่มชีวิต New Normal 6 พ.ย.นี้ พร้อมกันทาง 3 สตรีมมิ่ง Viu, iQIYI และ WeTV#happiness #해피니스 #tvN #TVING #tvNDrama #Viu #WeTVcr : tvNDrama , Viu, iQIYI , WeTV@ My Name ออริจินัลซีรีส์ เรื่องใหม่ ทาง Netflix ปล่อยโปสเตอร์ออกมาเร่งเร้าความสนใจของผู้ชม จับภาพสีหน้าท่าทางช่วงเวลาของตัวละครหลักทั้ง 3 ในขณะที่พวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียด ทั้ง #ฮันโซฮี #พัคฮีซุน และ #อันโบฮยอน มาพร้อมซับไทยและพากย์ไทย 15 ตุลาคม นี้ บน NetflixTH@ เล่าเรื่องราวของ จีอู (รับบทโดย ฮันโซฮี) หญิงสาวผู้ซึ่งได้เห็นการตายของพ่อของเธอต่อหน้าต่อตา นับจากนั้นเป็นต้นมา เธอมุ่งมั่นเพื่อการแก้แค้น ได้พาตัวเองเข้าสู่โลกสายดาร์กเพื่อให้บรรลุภารกิจ ยอมละทิ้งชื่อเดิมและปลอมตัวในชื่อ โอฮเยจิน เป็นสายตำรวจแฝงตัวเข้าไปในแก๊งค้ายาเสพติด ที่มีหัวหน้าแก๊งเป็นเพื่อนพ่อ และเริ่มต้นไล่ล่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมของพ่อของเธอ#MyName #NetflixTH #NetflixKR - - cr : NetflixKR , allkpop.com@ ซีรีส์พีเรียด โรแมนติก ดราม่า เรื่องใหม่ “TheRedSleeve” (옷소매 붉은 끝동) ทางช่อง MBC นำแสดงโดย #อีจุนโฮ #2PM & #อีเซยอง ประกาศวัน ออนแอร์ 5 พ.ย. นี้ เกียมตัวเข้าวังพร้อมกัน 6 พ.ย. #ดูได้ที่Viuที่เดียว@ เรื่องราวของ องค์รัชทายาท อีซัน ตกหลุมรัก ซองด็อกอิม จนเมื่อได้กลายเป็น กษัตริย์จงโจ พระองค์ต้องการรับซองด็อกเข้ามาเป็นนางสนมของตน แต่นางกลับไม่ต้องการ#TheRedSleeve - - cr : MBCDrama , Viu_Thailand@ ช่อง OCN เปิดตัวโปสเตอร์ซีรีส์แนวทริลเลอร์เรื่องใหม่ “Chimera” นำแสดงโดย พัคแฮซู, ซูฮยอน และ อีฮีจุน ออนแอร์ 30 ต.ค.นี้ ซับไทย #ดูได้ที่Viu ผลงานถูกจับตามองเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผลงานใหม่ของ “พัคแฮซู” จากซีรีส์ “Squid Game”@ เล่าเรื่องราวการสืบสวนคดี ที่พบว่าไปความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดและคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง ในปี 1984 ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อ “คดี Chimera” เขาและเธอ 3 คน จาก 3 ที่มา ช่วยกันไขคดี ตามล่าหาตัวฆาตกร และเปิดเผยความลับระหว่างคดี 2 เคสนี้#OCNDRAMA #KDRAMA #키마이라 #Chimera - - cr : OCN_ORIGINAL , soompi.com@ นักแสดงไอดอล “จินยอง” GOT7 มาตามนัด ตามการข่าวที่ถูกนำเสนอมาก่อนหน้านี้ เขาพาใบหน้าหล่อเหลา มาในฐานะ รักใหม่? ของ “คิมโกอึน” ใน “Yumi's Cells” ซึ่งเหล่าชาวเซลล์ ไม่พอใจสิ่งนี้ แน่นอน@ ขณะที่ความรักกำลังเบ่งบานสะพรั่งกลางใจ ยูมิ (คึมโกอึน) และ กูอุง (อันโบฮยอน) จู่ๆ ก็ต้องเผชิญหน้ากับตัวแปรใหม่ที่ไม่คาดคิด นั่นคือการปรากฏตัวของ ยูบาบี (จินยอง) เพื่อนร่วมงานสุดหล่อเหลา พนักงานผู้โด่งดังที่สุดในบริษัทบะหมี่ ซึ่งยูมิและยูบาบีบังเอิญมาเจอกันที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต การมาถึงของยูบาบีส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคู่รักสุดแนว อย่างไร ติดตาม ทาง tVN และ TVING ซับไทยพร้อมเกาหลี ศุกร์-เสาร์ เวลา 21.50 น. ทาง iQIYI และ iQ.com@ เรื่องย่อ https://mgronline.com/drama/detail/9640000092554#YumisCell -- cr : tvNDrama , soompi.com@ องค์หญิงจิ่วหลิงกับคนรักรัฐทายาทจูจ้าน จะปกป้องประชาชนและ เทียนโย่ว บ้านเกิดเมืองนอนของเธออย่างไร ศรัทธาของจิ่วหลิง จะทำให้เราท่านตื้นตัน คืนพรุ่งนี้ 11 ตุลาคม เวลา 20.00 น. (ตามเวลาไทย) ห้ามพลาด 2 ตอนสุดท้าย EP39 - EP40 บน YOUKU YouTube (สมาชิกวีไอพี)#YOUKU #优酷 #JunJiuLing #หวนชะตารัก - - cr : ทวิตภพ YOUKU@ ซีรีส์ใหม่ไตรมาส4 จะมามั้ย? จะมาเมื่อไหร่? นี่ เงี่ยหูฟังข่าวดีจาก iQIYI ทุกวี่วัน จนแอดหูแว่วไปแล้ว เมื่อไหร่จะได้เจอ “ไป๋หลี่หงอี้” จาก #FENGQILUOYANG เพราะระหว่างนี้เทรนด์ซีรีส์จีน แนวสืบสวนสอบเค้ามาแรงจริมๆ เพราะ FENGQI LUOYANG ก็เข้าข่ายสืบสวนจ้า ระหว่างรอ ก็ไสเข้าไปดูมาด กัปตันหวังอี้ป๋อ ใน #StreetDanceofChinaS4 ทาง YOUKU YouTube เยียวยาหัวใจ@ ยิ้มหัวจนสาแก่ใจ กับยอดวิว ทะลุทะลวง 4 แสน - 6 แสน ต่อตอน และเลยแวะเข้าไปสูบรูปจาก เวยป๋อ มาฝากญาติมิตรใต้หล้า หนนี้ อี้ป๋อขึ้นปกและถ่ายแฟชั่น GQ China - ฉบับเดือนตุลาคม 2564 ไม่มีอะไรเช่นเคย นอกจากหล่อๆๆๆๆ เต็มมมมมไปหมด ดูเองเหอะสู#WangYibo #GQChina - - cr : m.weibo.cn/1667999147/4690368266240875@ นักแสดงสาวยอดฝีมือตัวแม่ระดับตำนาน “อียองแอ” หรือ แดจังกึม ของคอซีรีส์เกาหลี หวนคืนจอแก้วกลับมารับงานแสดงซีรีส์ในรอบ 4 ปี ในซีรีส์แนวสืบสวนปนฮา “Inspector Koo” (구경이) ฝีมือผู้กำกับ “อีจองฮึม” รีเมกจากซีรีส์ผู้ดี Killing Eve ผลงานฉลอง 10 ปี ช่อง jTBC@ ในเรื่อง อียองแอ รับบท “กูคยองอี” นักสืบแห่งบริษัทประกันชีวิตและรวบตึงเป็นนักสืบเอกชนด้วย สาวใหญ่วัย 40 กว่า ที่วันๆ สนใจแต่เล่นเกมและก๊งเบียร์ จนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้สืบค้น ติดตามคดีอุบัติเหตุเคสหนึ่ง แต่ดูเหมือนจะเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง ไฟแห่งการสืบสวนของเธอจึงถูกปลุกให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้ง@ นอกจาก อียองแอ ยังมีนักแสดงจอมบทบาทอีกคับคั่ง อาทิ คิมฮเยจุน, คิมแฮซุก, ควักซอนยอง, แบคซองชอล, อีฮงเน และ โชฮยอนชอล@ พร้อมเริ่มสืบคดีแรกตอนแรก 30 ตุลาคม นี้ คิวต่อจาก Lost โดยจะออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 22.30 น. (เกาหลี) ทางช่อง jTBC ซับไทยยังไม่มีผู้แสดงตน#InspectorKoo - - cr : jTBCLove , soompi.com#lakornonlinefan #lakorn_online #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร #เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์เว็บไซต์ยูทูปIG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/