เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี Young Lady and Gentleman [2021] มีคลิป

Young Lady and Gentleman신사와 아가씨โรแมนติก ดราม่า ครอบครัวชินชางซอก (ชาย, ผลงานกำกับ A Man in a Veil, KBS - 2020)คิมซาคยอง (หญิง, ผลงานเขียนบท Love You a Thousand Times, SBS - 2009)จีฮยอนอู รับบทเป็น อียองกุก, อีเซฮี รับบทเป็น พัคดันดัน, อีจองวอน รับบทเป็น พัคซูชอน, โอฮยอนคยองรับบทเป็น ชายอนซิล, อันอูยอน รับบทเป็น พัคแดบอม, คังอึนทัค รับบทเป็น ชากอน, คิมยองอ๊ก รับบทเป็น จินดัลแร, ชเวมยองบิน รับบทเป็น อีแจนี, ยูจุนซอ รับบทเป็น อีเซชาน, ซออูจิน รับบทเป็น อีเซรง พัคฮานา รับบทเป็น โจซารา, คังเซจอง รับบทเป็น คิมจียอง50 ตอนจบ ตอนละ 72 นาที โดยประมาณทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 19.55 น. (ตามเกาหลีใต้)25 กันยายน 2564 – 13 มีนาคม 2565KBSViu_Thailand ทุกวัน อาทิตย์ - จันทร์ซูชอล ตัดสินใจอุ้มลูกน้อยเด็กหญิงพัคดันดัน หวังจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย โชคดีที่ ชายอนชิล (รับบทโดย โอฮยอนคยอง) แม่หม้ายลูกชายติดหนึ่งคน เห็นเหตุการณ์จึงขอร้องไว้ บอกจะเป็นแม่ของลูกสาวให้ และให้กำลังใจว่า จะช่วยกันเลี้ยงลูกของทั้งสองฝ่าย26 ปีต่อมา ดันดันเติบโตขึ้นมาอย่างเข้มแข็ง ทั้งขยันทำงานสารพัด เพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อ และ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า แม้จะมีปมในใจเรื่องแม่มาตลอด โดยที่รับรู้จาก พัคซูชอน ผู้เป็นพ่อ แค่ว่าแม่แท้ๆ ของเธอตายไปแล้วเช้าวันหนึ่งหลังจากส่งพ่อไปทำงานแล้ว ดันดันแอบได้ยิน ชายอนชิล แม่เลี้ยงและ พัคแดบอม (รับบทโดย อันอูยอน) พี่ชายต่างแม่ทะเลาะกันเรื่องที่เอาเงินค่าเช่าบ้านรายปีไปลงทุน แต่ถูกคนหลอกเอาเงินไปแล้ววันเดียวกันนี้ ดันดันก็ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับงานของพ่อ เมื่อเจอชายคนหนึ่งขับรถส่งของแล้วโดยรถเมล์ประจำทางเฉี่ยวล้มลง และชายคนนั้นคือซูชอลพ่อของเธอเอง ดันดันรีบวิ่งลงจากรถเมล์ไปดู ทั้งตกใจที่รู้ว่าพ่อทำงานอะไร แล้วก็เสียใจที่พ่อเกือบตาย เธอจึงขอสัญญาจากพ่อให้ลาออกจากงานอันตรายแบบนี้ ซูชอนยอมรับปากลูกสาวสุดที่รักตกตอนค่ำวันเดียวกันนั้นเอง เจ้าของบ้านตามทวงเงินค่าเช่า ความลับจึงแตก ดันดันสุดทน ระเบิดอารมณ์ใส่ทั้ง ยอนชิลกับแดบอม และขอร้องให้พ่อหย่ากับแม่ ที่สร้างแต่ปัญหาให้ไม่จบไม่สิ้นเมื่อบวกรวมเข้ากับความน้อยใจเรื่องแม่ผู้ให้กำเนิด ที่ถามเท่าไหร่ก็ได้รู้แค่ว่าแม่ตายไปแล้ว แต่ไม่มีข้อมูลอื่นใด ทั้งรูปถ่ายหรือแม้แต่เถ้ากระดูก ดันดันจึงพาลใหญ่โต หาว่าพ่อกับแม่เลี้ยงเล่นชู้จนทำให้แม่ตาย ยอนชิลจะอธิบายความจริง แต่ถูกซูชอลห้ามไว้ ดันดันฟิวส์ขาดทะเลาะกับพ่ออย่างรุนแรง จนถูกชูซอลไล่ออกจากบ้านแดบอมก็ไม่อาจหน้าด้านอยู่ต่อไปได้ ที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดในคราวนี้ จึงออกจากบ้านไปอีกคน บอกว่าจะประสบความสำเร็จกลับมาให้ได้ ยอนชิลกับซูชอนเสียใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรอีกฟากหนึ่ง อียองกุก (รับบทโดย จีฮยอนอู) พ่อม่ายเลี้ยงเดี่ยวลูก 3 คน วัย 40 กว่าๆ เสียภรรยาไปเมื่อ 2 ปีก่อน ต้องปวดหัวกับลูกๆ ตัวแสบเข้าไส้ทุกคน ทั้งลูกสาววัยรุ่นคนโต อีแจนี (รับบทโดย ชเว มยองบิน) อีเซชาน (รับบทโดย ยูจุนซอ) ลูกชายคนกลาง และลูกชายคนเล็ก อีเซรง (รับบทโดย ซออูจิน) ขนาด โจซารา (รับบทโดย พัคฮานา) หัวหน้าแม่บ้าน และพี่เลี้ยงเด็กๆ รุ่นน้องของเมียที่ตายไป ก็เอาไม่อยู่แล้วยองกุก จึงขอร้องให้ กุกฮี (รับบทโดย วังบิตนา) เพื่อนสนิทอาจารย์สอนมหา’ลัยที่คบกันมานานกว่า 20 ปี ช่วยหาครูสอนพิเศษแบบอยู่ประจำให้ทางด้านแดบอมถูกเพื่อชวนไปเที่ยวผับ และเจอกับ อีเซรยอน (รับบทโดย ยุนจินอี) น้องสาวของยองกุก สองคนปิ๊งกันทันที และคืนนั้นก็มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งที่คอนโดของฝ่ายหญิง เซรยอน หลงเสน่ห์แดบอมอย่างหนัก พาไปชุบตัวแต่งหล่อ แนะนำให้คนรอบข้างรู้จักว่าเป็นแฟนเธอทางด้านดันดันเจอวิบากกรรมซัดเข้าไปอีกลูก เมื่อสถาบันกวดวิชาที่เธอเป็นอาจารย์สอนพิเศษอยู่ ปิดตัวลง แถมยังติดค้างเงินค่าจ้างเธออีกด้วย เพราะไม่มีเงินจ่าย!! ดันดันไปปีนเขาเป็นการแก้เครียด โดยพกโซจูไปดื่มด้วยอยู่ในสภาพกึ่มๆ ระหว่างลงจากเขาก็เจอกับ ยองกุก ซึ่งใส่สูทสุดเนี้ยบเดินสวนขึ้นมา ท่าทางไม่น่าไว้ใจที่แท้ ยองกุกมาเดินเขาเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่จากไป แต่ดันดันคิดว่ายองกุกเป็นอาชญากรโรคจิตหน้าตาดีเหมือนกับในหนังด้วยความตกใจและฤทธิ์โซจู ดันดันจึงเดินหนีขึ้นเขาเข้าไปในเขตหวงห้ามโดยไม่รู้ตัว ยองกุกกลับตามมาไม่ลดละ และเรียกเธอไว้ ดันดันยิ่งตกใจ คิดเตลิดไปไกลว่าเขาเป็นพวกโรคจิตหน้าตาดี จะมาทำมิดีมิร้าย ดันดันวิ่งหนีแต่ยองกุกกลับเร่งตามมาอารามตกใจสุดขีดดันดันใช้ขวดใส่โซจูฟาดเข้าที่กบาลยองกุกเต็มแรง จนเขาสลบลงไปกองกับพื้น ดันดันเรียกเท่าไหร่ ชายโรคจิตหน้าตาดีคนนั้นก็ไม่ฟื้น เธอจึงคิดว่าเขาตายแล้วดันดันโทร.แจ้งตำรวจ สารภาพว่าตัวเองทำร้ายคนจนตาย แต่พอพาตำรวจขึ้นไปยังตรงจุดเกิดเหตุ กลับเจอยองกุก เดินเช็ดเลือดที่หน้าผากลงมาพอดี ดันดันดีใจที่เขาไม่ตาย และโวยวายต่อว่า เขาจะทำร้ายเธอ จนยองกุกต้องพาไปพิสูจน์ว่า เขาตามขึ้นมา เพราะเธอเดินเข้าไปในเขตหวงห้ามอันตราย เล่นเอาสาวดวงตกซีดเป็นไข่ต้ม ยองกุกโทร.ตามทนายส่วนตัวมาจัดการเอาเรื่องดันดัน บอกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด ดันดันขอร้องไม่ให้ยองกุกเอาเรื่อง สุดท้ายเขาจึงตัดสินใจถอนแจ้งความให้ เมื่อเจอคำชมว่า เขาหน้าตาดี เหมือนคนโรคจิตระหว่างนั้น ซูชอล พ่อของดันดันที่ตัดสินใจเลิกขับรถส่งของ ก็เข้าไปสัมภาษณ์งานคนขับรถประจำให้ยองกุกที่บ้าน ในขณะที่ กุกฮี ก็แนะนำให้ดันดันเข้าไปสัมภาษณ์งานครูสอนพิเศษแบบอยู่ประจำที่บ้านของยองกุกเช่นกันยองกุกกับดันดันคาดไม่ถึงว่าจะเจอกันอีก เขาปฏิเสธที่จะรับดันดันมาดูแลลูกๆ แต่ด้วยความช่วยเหลือจากซารา ดันดันจึงได้งานเป็นครูสอนพิเศษแบบอยู่ประจำที่บ้านยองกุก แต่ว่าเพียงแค่คืนแรก ดันดันก็เจอปัญหาใหญ่ให้แก้ไขเสียแล้วขณะเดียวกันซาราได้รับคำเชิญจากยองกุก ให้ไปทานอาหารที่ร้านหรูด้วย และทำให้เธอเริ่มจะมีความหวังที่จะมัดใจพ่อหม้ายลูก 3 ขึ้นมา ในขณะที่ดันดันต้องพยายามจะปรับตัวอย่างหนักให้เข้ากับการใช้ชีวิต และการทำงานในบ้านของพ่อหม้ายผู้แสนเย็นชา ต้องคอยดูแลลูกๆ ตัวแสบของยองกุก แถมคุณลุงกับเธอก็มีเรื่องขัดแย้งกันอยู่เรื่อยๆ ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่และแล้วดันดันก็ต้องตกใจคาดไม่ถึง เมื่อพบกับใบหน้าอันคุ้นเคย และรู้ว่าพ่อเป็นคนขับรถส่วนตัวของเจ้านายตนพอดันดันและซูชอลได้รู้ว่าทั้งคู่ทำงานอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน ก็เกิดความกังวลใจว่าจะโดนนายจ้างคิดว่าวางแผนร้ายมาทำอะไรที่บ้านหลังนี้ ยอนชิลพยายามขอร้องให้ดันดันลาออก แต่ดันดันปฏิเสธเสียงแข็งในที่สุด ยองกุกก็ตัดสินใจจะปล่อยภรรยาที่จากไปแล้วให้ไปสู่สุคติ และจัดการเก็บข้าวของที่เหลืออยู่ภายในบ้านของภรรยา ซึ่งทำให้เด็กๆ ไม่พอใจและเสียใจเป็นอย่างมากรวมเข้ากับนิสัยเย็นชา เข้มงวดกับลูกๆ ของยองกุก ทำให้ความสัมพันธ์ของเขากับเซจง ลูกคนเล็ก แย่ลงไปกว่าที่เป็นอยู่ ยองกุกให้ดันดันเข้ามาช่วยแก้ปัญหา ถึงแม้ทั้งคู่จะเห็นไม่ตรงกันเรื่องการจัดการดูแลเด็ก แต่ทว่าคำแนะนำของดันดันก็ทำให้เด็กๆ ทั้งสามคน สดใสมากขึ้นเรื่อยๆแม้ด้วยวัยที่ห่างกันถึง 14 ปี และด้วยความช่วยเหลือของดันดัน ยองกุกจะสามารถก้าวข้ามความเสียใจและใกล้ชิดกับลูกๆ ได้มากขึ้น ด้วยความใกล้ชิดและความสดใสแสนซื่อของดันดัน ทำให้พ่อหม้ายผู้เย็นชา ใจบางอย่างช่วยไม่ได้ สองคนเริ่มสานสัมพันธ์ฉันคนรัก ทั้งๆ ที่มองเห็นแต่ปัญหารอบทิศ แต่เขาและเธอก็พร้อมจะจับมือกันต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรครักไปด้วยกันพ่อหม้ายลูก 3 คน เขายังคงโศกเศร้ากับการจากไปของภรรยาและพ่ออันเป็นที่รัก เขาทำงานเป็นประธานบริษัทแห่งหนึ่งและเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงินหญิงสาวผู้แสนสดใสและซื่อสัตย์ ขยันทำงานเพื่อเป้าหมายชีวิตที่ดีกว่า เธอเข้ามาทำงานเป็นครูสอนพิเศษแบบอยู่ประจำบ้าน ให้กับลูกๆ ตัวแสบทั้ง 3 คน ของ อียองกุก อีตาลุงหน้าตาดีที่เคยถูกเธอเพ่นกบาลจนสลบคาที่จิตรกรฝีมือดี ถูกเมียที่แสนรักทิ้งไป เพราะทนความทุกข์ยากไม่ได้ จนเกือบฆ่าตัวตาย ดีที่ได้ ชายอนชิล ช่วยเอาไว้แม่บ้านลูกติด ที่คอยอยู่เคียงข้างพัคชูซอล ในตอนที่ยากลำบากที่สุดในชีวิต จนทำให้ซูชอลตัดสินใจอยู่กินเป็นสามีภรรยากัน แต่ครอบครัวฝ่ายยอนซิลก็สร้างปัญหาให้ชูซอลเป็นระยะน้องชายของ ชายอนชิล และเป็นน้าของ พัคแดบอม และ คิมดันดัน เป็นคนที่สร้างปัญหาให้พ่อของดันดัน ทำให้บ้านถูกยึด ต้องมาเช่าบ้านอยู่หัวหน้าทีมพนักงานดูแลบ้าน เป็นรุ่นน้องของภรรยาอียองกุก ซึ่งตกหลุมรักเจ้านาย และวาดหวังลึกๆ ว่าจะมัดใจเขาอยู่พี่ชายต่างพอของ พัคดันดัน หล่อไปวันๆ ทำอะไรไม่เคยประสบความสำเร็จน้องสาวของ อียองกุก ตกหลุมรัก พัคแดบอม ตั้งแต่แรกพบในผับ และเอาแดบอมมาชุบตัวเป็นหนุ่มหล่อมาดดีแม่แท้ๆ ของ ดันดัน ที่ทิ้งลูกสาวหนีไป ทั้งๆที่ยังไม่หย่านม เพราะทนความยากลำบากไม่ได้ และกลายเป็นปมในใจดันดันViu_Thailand, hancinema.net, n.news.naver.com, soompi.comทวิตภพ และ แฟนเพจ KBSDrama, hancinema.net, Viu_Thailand