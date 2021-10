อินจันคว้า 3 รางวัล Asian Academy Creative Awards 2021

เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมบันเทิงไทย เมื่อ "อินจัน” ผลงานจากความร่วมมือของสองบริษัทยักษ์ใหญ่ ทรู ออริจินัล และ กันตนา โมชั่น พิคเจอร์ส โดยฝีมือการกำกับของ กัลป์ กัลย์จาฤก สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติจากงานประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่ระดับเอเชียอย่าง Asian Academy Creative Awards 2021 หรือ AAA เวทีที่มอบรางวัลให้แก่ผลงานคอนเทนต์จากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียเพื่อชูความเป็นเลิศในด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในงานนี้ ซีรีส์ “อินจัน” ก็ได้รับรางวัลถึง 3 สาขาได้แก่1.สาขาตัวอย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยม หรือ Best Promo or Trailer2.สาขากำกับภาพยอดเยี่ยม หรือ Best Cinematography3. สาขาผู้กำกับยอดเยี่ยม หรือ Best Direction (Fiction)โดย ซีรีส์ “อินจัน” เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของ ทรู ออริจินัล ที่ตั้งเป้าหมายสร้างงานคอนเทนต์ไทยให้ไปถึงระดับโลก จึงได้จับมือกับ กันตนา โมชั่น พิคเจอร์ส ผู้ผลิตคอนเทนต์ครบวงจรในมาตรฐานสากล ในการสร้างสรรค์ซีรีส์ฟอร์มใหญ่เรื่องนี้ อีกทั้งยังถือเป็นผลงานสำคัญในการฉลองโอกาสครบรอบ 70 ปีของกันตนา ที่ได้มีการรวมพลังของทีมงานทุกฝ่ายของกันตนามาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานซีรีส์ “อินจัน” ในครั้งนี้ ที่สามารถสร้างความสนใจจนเกิดเป็นกระแสให้ผู้ชมให้อยากติดตามตั้งแต่ได้ชมตัวอย่างซีรีส์ (Trailer) รวมไปถึงความโดดเด่นในเรื่องภาพและเสียงที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้พาผู้ชมย้อนเวลาไปทำความรู้จัก “อินจัน” แฝดสยามชื่อก้องโลกได้อย่างประทับใจกัลป์ กัลย์จาฤก ผู้กำกับซีรีส์ อินจัน กล่าวถึงรางวัลนี้อย่างภาคภูมิใจว่า อินจัน มีความผูกพันกับความพวกเราชาวกันตนามายาวนาน นับตั้งแต่เมื่อ 30 ปีที่แล้ว กันตนาได้สร้างสรรค์สารคดีย้อนรอยประวัติศาสตร์ชีวิตอินจัน โดยได้นำทีมงานไปถ่ายทำเก็บข้อมูลเรื่องราวของอินจันจากทายาทและบันทึกในจดหมายเหตุที่สหรัฐอเมริกา จนถือเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นประวัติศาสตร์ที่ภาคภูมิใจของคนไทย และในวันนี้กับการปัดฝุ่นผลงานสารคดีอินจันและนำมาถ่ายทอดใหม่ในรูปแบบซีรีส์ที่พาผู้ชมไปทำความรู้จักตัวตน ความคิด และชีวิตของ “อินจัน” ในแง่มุมหรือหลายคนอาจไม่เคยรู้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผลงานที่มีความซับซ้อนและท้าทายการทำงานในทุกขั้นตอนในการถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ออกมาให้น่าสนใจ ชวนติดตาม และเหมาะกับยุคสมัย ในฐานะผู้กำกับจึงรู้สึกยินดีและภูมิใจ และการได้รับรางวัลครั้งนี้จึงถือเป็นผลตอบแทนแห่งความตั้งใจของทีมงานทุกฝ่าย รวมถึงนักแสดงทุกคนที่สามารถถ่ายทอดความเป็นตัวละครทุกตัวออกมาได้อย่างน่าประทับใจ ขอบคุณคณะกรรมการผู้ตัดสินที่มองเห็นถึงความตั้งใจ และเห็นถึงคุณค่าของผลงานที่เราตั้งใจผลิตออกมาครับ”ซีรีส์ “อินจัน” นำแสดงโดย “บ็อบ-วรุตม์ บราวน์” และ “เบ็น-วราวุฒิ บราวน์” พี่น้องฝาแฝดที่เคยมีผลงานในวงการบันเทิงมากมาย ร่วมด้วย “มารีญา พูลเลิศลาภ” ในบท อาดิเลดหญิงสาวอเมริกัน ที่นาย "จัน" หลงรักตั้งแต่แรกเห็น และ “เดน่า สโลซาร์” ในบท ซาร่า พี่สาวของอาดิเลดผู้เก็บซ่อนความรู้สึกที่่มีต่อ “อิน” พร้อมทีมนักแสดงมากฝีมือ อาทิ เจสัน ยัง, ไบรอน บิชอพ, โอซา แวง, อติลา-อาร์เธอร์ อภิชาติ กานโยซ์ และอื่นๆ พร้อมด้วยเพลงประกอบซีรีส์ โดย ฮิวโก้-จุลจักร จักรพงษ์ และศิลปินไทยแนวคันทรี่อีกมากมายโดยทั้ง 3 สาขาที่ชนะเลิศรางวัลในระดับประเทศนี้ จะได้ไปเข้าชิงรางวัลเพื่อเป็น “ที่สุดของเอเชีย” ในงานประกาศ The Grand Awards ของ AAA 2021 ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 2-3 ธันวาคม นี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับความภาคภูมิใจกับการปลุกตำนาน 'Siamese Twins' ได้ในซีรีส์ “อินจัน” โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ทุกตอนผ่านทางแพลตฟอร์ม Disney+ Hotstar (https://www.hotstar.com/th) เท่านั้น