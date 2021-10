What If…? อนิเมชั่นพลิกประวัติศาสตร์ทีม ‘Avengers’ สู่เฟส 4 ที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลมาร์เวล!

เมื่อทุกความทรงจำจากหนังฟอร์มยักษ์ของจักรวาลมาร์เวล กำลังสั่นคลอนอย่างหนัก ในซีรีส์ 9 ตอนที่ออนแอร์ทาง Disney+ (ดิสนีย์พลัส)อนิเมชั่นของ Marvel Cinematic Universe เรื่องนี้จะพลิกโฉมเหตุการณ์จากโลกภาพยนตร์จนคุณคาดไม่ถึงเพราะทันทีที่ What if…? ซีซั่นแรกใกล้จะออนแอร์ครบทั้ง 9 ตอน แหล่งข่าววงในก็กระซิบมาว่า ซีซั่นสองได้รับการอนุมัติให้เริ่มโปรเจ็กต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (แม้จะขลุกขลักเพราะสถานการณ์โควิด-19 ก็ตามที)บรรดาสาวกมาร์เวลจะรู้กันดีว่า MCU สนุกกับการเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ ในจักรวาลเข้าด้วยกัน แล้วยังชอบวางไข่อีสเตอร์ไว้ในภาพยนตร์จนถึงซีรีส์ (ชนิดที่ตามเก็บไข่กันแทบไม่หวาดไม่ไหว) และที่ดูจะเชื่อมโยงกับอนิเมชั่นชุดนี้ก็มาจากตอนจบของซีรีส์ ‘Loki’ กับเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์ได้แตกแขนงออกไปจนวุ่นวายพูดให้เข้าใจง่ายก็คือ เหตุการณ์ต่างๆ ในโลกคู่ขนานและไทม์ไลน์พังพินาศไปหมด จนเกิดชุดความจริงใหม่ที่คาดเดาไม่ถูกเลยว่าซีรีส์จะพาเราไปสิ้นสุดที่จุดใด เราจึงทำคู่มือฉบับรวบตึงเกี่ยวกับทุกสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนดู What if…? จะได้คุยกับเขารู้เรื่อง!สืบเนื่องจากตอนจบของมินิซีรีส์ Loki ที่คุณซิลวี่ (โลกิเวอร์ชั่นผู้หญิง) ได้สังหารแคงผู้พิชิตหรือ ‘Kang The Conqueror’ ส่งผลให้แคงตัวร้ายในมิติคู่ขนานอื่นๆ สร้าง TVA (Time Variance Authority) หรือหน่วยพิทักษ์เวลาศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาใหม่ พร้อมกับไทม์ไลน์ที่แตกแขนงออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เหมือนปริซึมที่มีรอยร้าวและลุกลามบานปลายจนยากจะคาดเดา นำไปสู่ความโกลาหลในซีรีส์ What if…? ที่จะบอกเล่าเรื่องราวในโลกคู่ขนานผ่านตัวละครลึกลับที่ทรงพลังอย่างมากในจักรวาลมาร์เวลอย่าง ‘The Watcher’ (ให้เสียงพากย์โดย เจฟฟรีย์ ไรต์) มนุษย์ต่างดาวที่ไม่เคยแทรกแซงทุกการกระทำใดๆ ในจักรวาล โดย The Watcher จะทำหน้าที่เชื่อมโยงเรื่องราวให้เข้าใจง่ายขึ้น เหมือนการบรีฟสั้นๆ ก่อนชมซีรีส์แต่ละ Ep. นั่นล่ะWhat if…? จะพาคุณไปท่องโลกคู่ขนานจากมิติหนึ่งสู่อีกมิติหนึ่ง พูดให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือ โลกหลายใบที่มีซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นโทนี่ สตาร์ก, บรูซ แบนเนอร์, สตีฟ โรเจอร์ส, ธอร์, นาตาชา โรมานอฟ ฯลฯ ต่างก็แตกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละจักรวาลแตกต่างกันไป และในโลกทุกใบที่ The Watcher พาเราไปเยือนเขาก็ได้ทำการสรุปเหตุผลสั้นๆ ที่ทำให้เกิดความปั่นป่วนในแต่ละจักรวาลขึ้น โดยคำสอนของเขามักจะสอดแทรกหลักปรัชญาในแบบของเทพเจ้าผู้เข้าใจโลกเอาไว้ในซีรีส์จึงเห็นการปรากฎตัวของ The Watcher ตามที่ต่างๆ ให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังมองเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นผ่านสายตาของเขานั่นเองอนิเมชั่นเรื่องนี้ของ Marvel Studios เป็นผลงานการกำกับของ ไบรอัน แอนดรูว์ส (Brian Andrews) และนำทีมเขียนบทโดย เอ.ซี.แบรดลีย์ (A.C. Brandley) ถ่ายทอดเรื่องราวเหนือจินตนาการในมิติคู่ขนานผ่าน Cel-sheading หรือเทคนิคการสร้างงานอนิเมชั่นให้มีความแบนแบบสองมิติ ทำให้อารมณ์ของภาพเหมือนเรากำลังอ่านการ์ตูนแนวคลาสสิคในเวลาเดียวกัน (บอกเลยว่ามาร์เวลทำออกมาได้ดีและเก็บรายละเอียดได้เนียนเชียวล่ะ) แต่ละตอนมีความยาวไม่เกิน 30 นาที ซีรีส์จึงเดินเกมเร็วแบบรวบตึงจนบางทีผู้ชมอาจจะยังไม่ทันอินกับเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่ก็จบตอนซะดื้อๆ แต่ก็ดูเพลินและสอดแทรกมุขตลกสไตล์มาร์เวลไว้อย่างลงตัว แม้บางตอนอาจจะไปไม่สุดและจบเร็วจนเราสับสนพร้อมกับเกาหัวเบาๆ แล้วอุทานว่า “อิหยังวะ”ความสนุกของ What if…? อยู่ที่คุณจะกระโดดจากโลกอีกใบสู่โลกอีกใบที่ไม่เชื่อมโยงกันเลย ตั้งแต่โลกใบแรกที่มี ‘เพ็กกี้ คาร์เตอร์’ เป็นสตรีคนแรกของโลกที่ได้รับเซรุ่มซูเปอร์โซลเยอร์แทนสตีฟ โรเจอร์ส ส่งผลให้เธอเป็น ‘กัปตันคาร์เตอร์’ และซูเปอร์ฮีโร่หญิงคนแรกของทีมอเวนเจอร์ส ในยุคที่สิทธิสตรีและความเท่าเทียมไม่มีอยู่จริง เธอจึงโดนกีดกันอย่างหนักในช่วงต้น จนในที่สุดเธอก็พิสูจน์ความสตรองของฮีโร่พลังหญิงได้สำเร็จจากนั้น The Watcher ก็พาเราไปโลกอีกใบที่ความผิดพลาดของยอนดู ทำให้ทีชาลากลายเป็นสตาร์ลอร์ด ซึ่งส่วนตัวเราว่าเขาทำหน้าที่เจ้าชายแห่งจักวาลได้น่าเกรงขามกว่าปีเตอร์ ควิลล์ซะอีก ถึงขนาดที่เกลี้ยกล่อมให้ธานอสปล่อยวางแผนดีดนิ้วทำลายล้างโลกได้สำเร็จ และกลายเป็นโจ๊กชามใหญ่ของจักรวาลที่เอาไว้หยอกล้อธานอส (แถมเจ้าตัวก็ไม่โกรธด้วยนะ)แต่ที่ดาร์คเวิลด์สุดๆ ต้องยกให้ ‘ด็อกเตอร์สเตรนจ์’ ที่พาเราดิ่งสุดสู่ด้านมืดของจิตใจมนุษย์ เมื่อโลกใบนั้นเขาไม่ได้สูญเสียมือแต่กลับสูญเสียคนรักไปตลอดกาล เขาจึงฝึกฝนความเป็นนักเวทย์กับเอเชี่ยนวัน จนได้ครอบครองไทม์สโตน แต่เขากลับนำไปใช้ในทางที่ผิดและดูดกินพลังมืด ช่วยเพิ่มวิชามารให้กับตัวเอง เพื่อชุบชีวิตคนรักจึงต้องแลกกับทุกชีวิตในจักรวาลเข้าทำนอง “โลกทั้งใบให้เธอคนเดียว”ความสนุกของโลกแต่ละใบล้วนมีเสน่ห์ไม่แพ้กัน อย่างคดีฆาตกรรมหมู่ทีมอเวนเจอร์สเพื่อยุบโปรเจ็คต์ลับของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ (เหมือนเป็นการตอกฝาโลงตั้งแต่ยังไม่ทันได้ตัดสายสะดือ) จะเกิดอะไรขึ้นถ้าความผิดพลาดในมิติควอนตัมส่งผลให้ซูเปอร์ฮีโร่และชาวโลกกลายเป็นซอมบี้ ที่แตกต่างจากซอมบี้ในหนังแนวนี้ก็ตรงซอมบี้ซูเปอร์ฮีโร่สามารถใช้พลังและเคล็ดลับวิชาเหมือนตอนยังมีชีวิตได้อย่างคล่องแคล่วด้วยนะจ๊ะ หรือตอนเบาสมองอย่างการที่ธอร์กลายเป็นเทพเจ้าสายเอนท์ฯ ที่พามนุษย์ต่างดาวมาปาร์ตี้สุดมันบนดาวโลกแต่ที่พีคสุดๆ ต้องยกให้ตอน 8 ‘What if…Ultron Won?’ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอัลตรอนสามารถรวมร่างกับวิชั่นได้สำเร็จ มีเพียงนาตาชา โรมานอฟ (แบล็ควิโดว์) และคลินท์ บาร์ตัน (ฮอว์คอาย) สองเพื่อนซี้ที่คอยกอบกู้โลกจากแผนการร้ายของอัลตรอน ถึงขนาดที่ทำให้ The Watcher อาจจะอดรนทนไม่ไหวยอมผิดคำสาบานและลงมาปกป้องทุกสิ่งก่อนที่จะสายเกินไป ซึ่งก็เป็นตอน 8 นี่แหละที่ทำให้เหล่านักวิจารณ์ทั่วโลกถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้ต้องลุกขึ้นมาคาดเดาตอนจบของซีซั่น และเรื่องราวภาคต่อในซีซั่น 2 จนถึงการเชื่อมโยงสู่เฟส 4 ของจักรวาลมาร์เวลกันชนิดถ้าเป็นจริงตามนั้นคงมันหยดติ๋งเลยล่ะGlindahttps://fanart.tv/series/367147/what-if/https://www.marvel.com/articles/tv-shows/marvel-studios-what-if-guide-disney-plushttps://d23.com/5-things-you-need-to-know-about-marvel-studios-what-if/https://www.digitalspy.com/tv/ustv/a37508768/marvel-what-if-episode-5-uncle-ben/https://www.denofgeek.com/tv/marvel-what-if-episode-2-mcu-ramifications-thanos-ravagers/https://epicstream.com/news/MargaritaRances/Marvel-What-If-Episode-3-RELEASE-DATE-and-TIME-Countdown-Spoilers-Trailer-Clips-Plot-Theories-Leaks-Previews-News-and-Everything-You-Need-To-Knowhttps://www.belloflostsouls.net/2021/08/marvels-what-if-episode-3-break-down-the-big-week-on-the-worst-timeline.htmlhttps://kakuchopurei.com/2021/09/22/marvels-what-if-episode-7-breakdown-easter-eggs/https://otakukart.com/what-if-season-1-episode-6-release-date-recap-and-more/