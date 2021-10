คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 3/10/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย@ มีข่าวเมาท์มอยที่มาพร้อมแฮชแท็ก #มีฉันมีเธอมีอ้ายฉีอี้ ในวันพบสื่อวันนี้ว่า “FengQiLuoyang” (#风起洛阳) ซีรีส์พีเรียด ผลงาน “หวังอี้ป๋อ” , หวงเซวียน และ วิคตอเรียซ่ง มาแน่นอน ในไตรมาสที่ 4 นี้ ทาง iQIYI และ iQ.com ที่เดียว หลังจาก คอซีรีส์จีน เทหัวใจให้ ซีรีส์ “Unforgettable Love – รักนี้ไม่ลืมเลือน” และ “ทุกชาติภพกระดูกงดงาม” ทั้ง สองภาค จนกลายเป็นซีรีส์สุดปังของไตรมาส 3 หวีดรอ อี้ป๋อ กันไว้ได้เลยจย้า#FengQiLuoyang #WangYibo #HuangXuan #VictoriaSong@ ซีรีส์ใหม่ "Reflection of You" ออนแอร์ 13 ต.ค. นี้ บน Netflix@ ซีรีส์ โรแมนติก ดราม่า "Reflection of You" (너를 닮은 사람) ทางช่อง jTBC ปล่อยโปสเตอร์ใหม่ออกมา สวยฉ่ำ และน่าดูมากกก ผลงานใหม่ของ “โกฮยอนจอง” ตัวแม่อีกคนของวงการ จากบทบาทที่ลืมไม่ลงใน “Queen Seon Duk : ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดินชิน - 2009” และ “ชินฮยอนบิน” (จาก Hospital Playlist 2) กำกับโดย "อิมฮยอนอุค" (Life - jTBC 2018) ประกาศ ออนแอร์ 13 ต.ค. นี้ ซับไทยวันเดียวกับเกาหลี ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี ทาง NetflixTH@ เล่าเรื่องราวของ ผู้หญิงคนหนึ่งที่ยอมละทิ้งบทบาทเมียและแม่ไปชั่วขณะ เพียงเพื่อแสดงความสัตย์ซื่อต่อความต้องการจริงแท้ของตนเอง ในขณะเดียวกันเธอได้พบกับผู้หญิงอีกคน ที่เป็นเสมือนภาพสะท้อนตอนวัยเยาว์ของเธอ#ReflectionOfYou #jTBCDrama #NetflixTH - - cr : hancinema.net@ ออกจากโหลดองแล้ว มหากาพย์ความรักแสนเศร้าสะเทือนใจ #ThePromiseofChangAn #长安诺#คำสัตย์แห่งเมืองฉางอัน นำแสดงโดย #จ้าวหานอิงจื่อ #เฉิงอี้ #หานต้ง มาช้าแต่มาพร้อม พากย์ไทย และ ซับไทย เริ่มวันนี้ 1 ตุลาคม ทาง #MONOMAX อัปเดต 7 ตอนใหม่ ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 น.@ หมายเหตุ เป็นคนละเรื่องกับ #ลำนำรักเคียงบัลลังก์ #DreamOfChangAn เด้อcr : MONOMAX , weibo.cn@ เปิดวงมอยจ้ามอยยย พบ “คู่รักชิกฮเย” และบทสรุปรักสามเศร้า คิมซอนโฮ, ชินมินอา และ อีซังอี คืนนี้@ ใน EP.10 ของ “Hometown Cha-Cha-Cha” หมอยุนฮเยจิน (ชินมินอา) บึ่งรถกลับจากโซลมากงจิน เพื่อสารภาพความรู้สึกของเธอที่มีต่อ ฮงดูซิก (คิมซอนโฮ) แล้วเจอหัวหน้าฮงสารภาพรักกลับ หลังจากได้แง่คิดจากคุณยายกัมรี@ ที่สำคัญทั้งคู่ได้แบ่งปันจูบแสนหวานๆ โรแมนติก ละมุนละไม มาทำให้หัวใจของผู้ชมตาดำๆ สั่นไหว ฟินนนนแตกแตนไปตามๆ กัน เลยเหอะ@ ภาพนิ่งที่เพิ่งออกมาใหม่ EP11 นี้ เห็นวี่แววความตึงเครียดระหว่าง ซองฮยอน และ ดูซิก เมื่อสองหนุ่มออกไปเที่ยวด้วยกัน ดูเหมือนต่างฝ่ายต่างจะพยายามจับสังเกตท่าทีกันและกันอย่างกังวล@ ภาพอื่นๆ ของซองฮยอนแม้จะดูร่าเริงมีความหวัง แต่กลับขัดแย้งกับภาพที่เขาก๊งโซจูอยู่คนเดียวตอนดึก ด้วยแววตาหมองเศร้าและโดดเดี่ยว ดึงเอาความห่วงใยของผู้ชมไปโหม้ดดด และทำให้เกิดคำถามว่า เขากำลังไตร่ตรองเรื่องอะไรอยู่นะ@ ภาพนิ่งชุดใหม่ที่ tvN เพิ่งเผยออกมา เป็นการจับภาพช่วงเวลาแห่งความรัก ความสุข ระหว่างคู่รักข้าวใหม่ ทั้ง หมอยุน กะหัวหน้าฮง สาดความหวานใส่กันที่ร้านกาแฟ เฉพาะอย่างยิ่งดวงตาของยุนฮเยจินหวานหยดย้อย ยิ้มอย่างเปี่ยมสุขให้แฟนหนุ่ม ด้านฮงดูซิกก็คอยอยู่ใกล้ๆ ไม่ยอมห่างไปไหน@ อีกภาพฟินตัวแตก เผยให้เห็นช่วงเวลาที่หัวใจเต้นระรัวระหว่างยุนฮเยจินและฮงดูซิก เขาอุ้มเธอราวกับเธอเป็นเจ้าหญิง และอวดลักยิ้มของทั้งคู่อย่างกว้างขวาง ผู้ชมตาดำๆ อย่างเราท่าน ตื่นเต้นที่จะได้เห็นฉากน่ารักๆ ของพวกเขาคืนนี้@ โปรดิวเซอร์มอยว่า “การแสดงที่ละเอียดและอารมณ์เศร้าของอีซังอี ในฉากที่ซองฮยอนนั่งดื่มคนเดียว ทำให้แม้แต่ทีมงานในกองฯ ต่างกลั้นหายใจจ้องมองดู หลายคนจะเห็นอกเห็นใจซองฮยอนสุดซึ้ง ซึ่งไม่สามารถอธิบายความรักที่เขามีต่อฮเยจิน และมิตรภาพของเขากับดูซิกได้”@ พีดีซีรีส์ปังมอยเสริมอีกว่า “EP.11 ซึ่งออกอากาศในวันที่ 2 ตุลาคม จะเป็นการนำเสนอซีนอารมณ์ของฮเยจินกับดูชิก เป็นพิเศษ คุณผู้ชมโปรดตั้งตารอพบความเปลี่ยนแปลงในรักสามเส้า ซึ่ง 'คู่รักชิกฮเย’ เพิ่งสารภาพความรู้สึกที่มีต่อกัน และความรู้สึกที่ทั้งคู่มีต่อซองฮยอน”@ ใดๆจริงแท้เป็นเช่นไรนั้นนน ได้โปรดติดตาม #HometownChaChaCha คืนนี้ 2 ต.ค. เวลา 21.00 น. (ตามเกาหลี) ทางช่อง tvN ซับไทย (ประมาณ) 3 ทุ่ม ทาง NetflixTH#tvNDrama #NetflixTH - - cr : soompi.com , tvNDrama@ ใน EP.11 หลังจาก ยุนฮเยจิน (ชินมินอา) กับ ฮงดูชิก (คิมซอนโซ) สารภาพรักต่อกัน และตัดสินใจเริ่มคบกันอย่างเป็นทางการ โดยฮเยจินได้ติดสินใจบอกพีดีซองฮยอนว่าเธอมีคนที่ชอบอยู่แล้ว ซึ่งซองฮยอนรับรู้ได้ว่าเขาคนนั้นคือ หัวหน้าฮง นั่นเอง@ แต่หมอยุนขอร้องให้หัวหน้าฮงปิดเรื่องนี้เป็นความลับจากขาเมาท์ชาวกงจินก่อน แต่หารู้ไม่พี่น้องชาวกงจินเขาจับไต๋ได้ และพากันซ้อนแผน จับสองคนแยกกัน จนสุดท้ายคู่รักชิกฮเย ต้องเปิดปากสารภาพเองว่า กำลังคบหากัน ท่ามกลางเสียงปรบมือและแรงเชียร์จากหมู่มวลด้วยความยินดี@ เมื่อไม่ต้องปิดบังความรักเป็นความลับอีกต่อไป ผู้ชมต่างหิวกระหายอยากรู้ว่ายุนฮเยจินและฮงดูซิกจะคลั่งรักกันขนาดไหนเหอะ มาจ้ะ ได้เวลามอยกันแล้ว@ นี่จ้ะ คือสิ่งที่เราท่านจะได้เห็นคืนเน้ โดยทั้งคู่ออกเดทกันในภาพนิ่งใหม่ โดยยิ้มกว้างกระชากวัยโพสท่าในชุดนักเรียนม. ปลาย บนโซฟาในบ้านของหัวหน้าฮง หลังจากจำได้ว่าเคยเจอกันในร้านมินิมาร์ทตอนเรียนม.ปลาย สองคนดูสดใสและอ่อนเยาว์เป็นพิเศษ ราวกับว่าได้ย้อนเวลากลับไปสมัยมัธยม ขณะโพสท่าหวานแหวว ฮงดูซิกคอยโอบไหล่แฟนสาวอย่างอบอุ่น@ ในภาพนิ่งอีกชุด ที่เปิดตัวตามมาติดๆ ในวันนี้ หมอยุน กะ หัวหน้าฮง อยู่ในเสื้อคู่สีหวาน พากันเดินทางเข้ากรุงโซลไปออกเดท ฮงดูซิกดูหล่อเหลาในชุดเชิ้ตสีน้ำเงินอ่อนแขนเสื้อที่พับขึ้น ฮงดูซิกประจำที่นั่งคนขับ มองไปที่ยุนฮเยจินในชุดสีชมพูอ่อนด้วยรอยยิ้มเต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่หา@ สองคนที่มีไลฟ์สไตล์ตรงข้ามกันสุดขั้วโลก พูดคุยกันที่หน้าเคาน์เตอร์เครื่องประดับ โดยหมอยุนส่งยิ้มสดใสให้แฟนหนุ่มด้วยดวงตาเป็นประกาย ขณะที่ หัวหน้าฮง ออกอาการยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คลั่งรักแฟนสาวหนักมากเช่นเดียวกัน@ เมื่อครั้งที่ทั้งคู่มาโซลด้วยกันคราวก่อน ยุนฮเยจินกังวลว่าจะมีใครมาพบเธออยู่กับเขา และเมื่อภาพของเธอกับฮงดูซิกถูกโพสต์ลงในห้องแชทกลุ่มหมอฟัน หมอยุนบอกว่าเขาเป็นคนที่คอยตามจีบเธอว่าซั่น@ ต่างจากคราวนี้ลิบลับ หมอฟันคนสวย กับนายช่างผู้ชำนาญการอาชีพร้อยแปด พวกเขาได้เริ่มออกเดทอย่างเป็นทางการแล้วจ้า ผู้ชมตาดำๆ ต่างตั้งตารอที่จะเห็นบรรยากาศเต็มๆ ว่าการเดทของพวกเขาในกรุงโซลจะเป็นอย่างไร@ ทีมผู้ผลิตซีรีส์เมาท์มอยว่า “จะมีขบวนพาเหรดเดท สำหรับคู่รัก 'Shik-Hye' ออกมาในEPนี้ หลังจากทั้งคู่ได้ยืนยันความรู้สึกที่มีต่อกัน กลายเป็นคู่รักอย่างเป็นทางการ หลังจากความลับแตกดังโพละไปแล้ว โปรดตั้งตารอดูความสัมพันธ์ของสองคนที่จะดำเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และอาจมีช่วงเวลาที่โรแมนติกมากมาย ที่คุณอยากดูซ้ำแล้วซ้ำอีก”@ หากต้องการทราบว่าเหตุการณ์ใดที่นำไปสู่การเดทอันแสนหวานของคู่รักข้าวใหม่ โปรดติดตาม #HometownChaChaCha คืนนี้ 3 ตุลาคม เวลา 21.00 น. มาด "จูจีฮุน" บทบาทเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสุดท้าทาย ใน "Jirisan"@ tvN เผยภาพ คาแร็คเตอร์ "คังฮยอนโจ" รับบทโดย "จูจีฮุน" ใน "Jirisan" ซีรีส์ ทริลเลอร์ ลึกลับ นำแสดงคู่กับ จอนจีฮยอน ในบท ซออีคัง โดยทั้งคู่จะช่วยกัน ขุด ค้น สืบหา ความจริงที่อยู่เบื้องหลังอุบัติเหตุลึกลับ ที่มีคนตาย บนภูเขาจีรี@ วานนี้ (1 ตุลาคม) ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่แฟนๆ รอคอย เปิดตัวภาพนิ่งใหม่ของ จูจีฮุน ในบท คังฮยอนโจ อดีตนายทหารที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย ที่ผันตัวมาเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติจีรี น้องใหม่ของ จอนจีฮยอน ในบท ซออีคัง ซึ่งแม้ว่าจะต้องปีนป่ายไต่ระดับความสูงที่แสนอันตราย แต่แรนเจอร์มือใหม่ก็ดูสงบและเยือกเย็น@ ภาพถ่ายทำให้เกิดคำถามว่า คังฮยอนโจ กำลังค้นหาอะไรอยู่ ทำไมเขาต้องปีนบนเส้นทางที่อันตรายเช่นนี้ ซึ่งในภาพสุดท้าย คังฮยอนโจ อยู่บนยอดเขาจีรี ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงอันดับ 2 ในเกาหลีใต้โปรดิวเซอร์กล่าวถึงบทบาท "จูจีฮุน" สั้นๆ ว่า "คังฮยอนโจ เป็นตัวละครที่มีเสน่ห์ลึกล้ำ ผู้ชมคนดูโปรดตั้งตารอการแสดงอันทรงพลังของจูจีฮุน ซึ่งหาใครเทียบยาก"@ "Jirisan" กำกับโดย อีอึงบ๊ก (ผลงานสุดปัง Goblin , Descendants of the Sun) และเขียนบทโดย คิมอึนฮี (ผลงานสุดปัง Signal , Kingdom) ออกอากาศตอนแรกในวันที่ 23 ตุลาคม ทาง tvN รับชมซับไทยที่เดียวทาง iQIYI และ iQ.com#Jirisan -- cr : soompi.com , tvNDrama@ ซีรีส์สะท้อนภาพวงการบันเทิง "ShiningLikeYou" ผลงานใหม่ "กงจวิ้น" เร็วๆ นี้ ทาง WeTV@ เพราะความใฝ่ฝันของพวกเค้าคือสิ่งเดียวกัน...นั่นคือเข้าวงการบันเทิงให้ได้! เตรียมพบกับ ซีรีส์โรแมนติก คอมเมดี้ สะท้อนภาพวงการบันเทิงจีน #ShiningLikeYou นำแสดงโดย #กงจวิ้น, #โจวเฉิงอ้าว และ #หลิวเจี้ยนอวี่ รับชมซับไทยได้เร็วๆ นี้ที่ WeTV เท่านั้น#WeTVth. -- cr : WeTV , weibo.cn• สวยงามและดีต่อใจสายซากึกมาก โปสเตอร์ใหม่ของ The King's Affection (연모) ทางช่อง KBS นำแสดงโดย พัคอึนบิน และ โรอุน SF9 ออนแอร์ 11 ต.ค. นี้ ซับไทยวันเดียวกับเกาหลี ทาง NetflixTHเรื่องราวขององค์หญิงที่ถูกราชวงศ์ทอดทิ้งไปนาน ต้องกลับเข้าวังหลวงมารับหน้าที่องค์รัชทายาท แทนรัชทายาทฝาแฝดชายที่เพิ่งตายไป โดยต้องปกปิดไม่ให้ใครรู้ว่าแท้จริงเธอเป็นองค์หญิง#TheKingsAffection #NetflixTH - - cr : naver.me/5JJOwHVq , KBSDrama@ tvN เผยภาพการอ่านสคริปต์ร่วมกันครั้งแรกจากทีม "Royal Secret Inspector Joy" (어사와조이) ซีรีส์แนวพีเรียด อิงประวัติศาสตร์ สืบสวนสอบสวน@ นำทีมโดย ผู้กำกับยูจองซอน, นักเขียนบทอีแจยุน และทีมนักแสดง แทคยอน 2PM , คิมฮเยยุน , อีแจคยุน , จองโบซอก , แบจองอ๊ก, มินจินอุง, พัคกังซอบ, แชวอนบิน, และอีซังฮี@ "Royal Secret Inspector Joy" เล่าเรื่องราวของหนุ่มนักกิน ซึ่งต้องกลายมาเป็นผู้ตรวจราชการลับโดยที่เขาไม่คาดคิด และหญิงม่ายซึ่งกำลังค้นหาความสุขในชีวิต ทั้งคู่ร่วมกันวางแผนเพื่อเปิดโปงความจริงของคดีหนึ่งอย่างยิ่งใหญ่ ออนแอร์ พฤศจิกายนนี้ ซับไทยแสดงตัวอย่างองอาจแล้วหนึ่งราย รับชม ทาง WeTV จ้ะ#RoyalSecretInspectorJoy #InspectorJoy #어사와조이@ ช่อง SBS เผยภาพยั่วๆ ซงฮเยคโย, จางกียง, ชเวฮีซอ, คิมจูฮอน, เซฮุน #EXO และทีมนักแสดง ร่วมกันอ่านบทซีรีส์เรื่อง "Now, We are Breaking Up" (지금헤어지는중입니다) กันพร้อมหน้าภายใต้หน้ากาก และมาตรการป้องกันโควิด-19 สุดเข้ม@ เรื่องราวความรักระหว่างสาวมั่นหัวหน้าทีมแฟชั่น กับช่างภาพฟรีแลนซ์หนุ่มหล่อรวยมากด้วย ซึ่งมีกำหนดออกอากาศตอนแรกในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางช่อง SBS ต่อจาก "One the Woman" ซับไทย #ดูได้ที่Viu ที่เดียว#NowWeAreBreakingUp #SongHyeKyo #JangKiYong - - cr : viu, n.news.naver.com