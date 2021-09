คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 30/9/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย@ เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “Darli and Cocky Prince”@ ดัลลี นักวิจัยศิลปะ ได้รับมอบหมายให้ไปรับ “มิสเตอร์จิน” ฮิโตะนาริ นักสะสมงานศิลปะระดับโลก ที่สนามบินอัมสเตอร์ดัม เพื่อมาร่วมงานเลี้ยงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ แต่กลับรับ “มิสเตอร์จิน” มูฮัก เจ้าของ ดนทนคัมจาทัง มาแทน ติดตามรับชม ซีรีส์แนว รักโรแมนติก ตลก ปนดราม่าน้ำตาร่วง “Darli and Cocky Prince” ออกอากาศทางช่อง KBS ซับไทย สตรีมทาง Viu ทุกวัน พฤหัสบดี - ศุกร์ เริ่ม 23 กันยายน 2564 อ่านเรื่องย่อ รู้เรื่องที่สุดในสามโลก@ อ่านเรื่องย่อ https://mgronline.com/drama/detail/9640000096697cr : KBSDrama@ “Dear Diary – วุ่นนักยอดรักบาบิโลน” ซับไทยรับชมได้แล้ว ทางยูทูบ YOUKU@ ซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซี เรื่องใหม่ “Dear Diary – วุ่นนักยอดรักบาบิโลน” นำแสดงโดย เฟิ่งเสี่ยวเยว่ และ ปอกวนจินจู่ๆ เรื่องราวในไดอารี่สมัยเด็กของสาวช่างฝันกลายเป็นจริง ทำให้เธอได้พบเจอกับเจ้าชายและตัวละครที่เธอเคยเขียนขึ้น เรื่องราวทั้งหมดจะยุ่งยาก อลเวง ซับซ้อนมากเพียงไหน ติดตามรับชมซับไทย พร้อมจีน ได้ที่ช่องยูทูบ YOUKU เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 สมาชิก รับชมตอนมากกว่า เพียงเดือนละ 50 บาท เท่านั้น#DearDiary #วุ่นนักยอดรักบาบิโลนcr : weibo.cn , YOUKU@ ตั้งตารอเบิ่ง “จอนจีฮยอน” เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติจอมขุด ใน "Jirisan"@ “Jirisan” ซีรีส์ลึกลับเรื่องใหม่ จาก tvN นำแสดงโดย จอนจีฮยอน ในบท ซออีคัง และ จูจีฮุน ในบท คังฮยอนโจ ซึ่งทั้งคู่รับบทเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติจีรี ที่ช่วยกัน ขุด ค้น สืบหา ความจริงที่อยู่เบื้องหลังอุบัติเหตุลึกลับบนภูเขาจีรี@ ภาพนิ่งใหม่ เผยให้เห็น จอนจีฮยอน ในมาด ซออีคัง ยืนอยู่บนยอดเขาจีรี และสำรวจพื้นที่ผ่านกล้องส่องทางไกล พร้อมอุปกรณ์ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป้ ไม้เท้าเดินป่า GPS วิทยุสื่อสาร และสายรัด ซึ่งเห็นชัดว่าเธอพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ ที่จะมีเข้ามา@ อีกภาพแสดงให้เห็นว่าซออีคังกำลังกู้ภัย ท่ามกลางบรรยากาศมืดมิดและฝนตกหนัก แหล่งกำเนิดแสงเดียวที่เธอพึ่งพาได้คือไฟฉายที่หน้าผากของเธอ แม้สภาพอากาศจะเลวร้าย และเต็มไปด้วยอันตราย แต่เธอก็ไม่ย่อท้อ@ โปรดิวเซอร์กล่าวสั้นๆ ถึง ขุ่นแม่ “จอนจีฮยอน” ว่า “ได้โปรดตั้งตารอ การปรากฏตัวที่ไม่มีใครอาจเทียบได้ของจอนจีฮยอน บนอาณาบริเวณอันกว้างใหญ่ไพศาลของ ภูเขาจีรี”@ “Jirisan” เขียนบทโดย คิมอึนฮี (ผลงานปัง Signal , Kingdom) และกำกับโดย อีอึงบ๊ก (ผลงาน Goblin , Descendants of the Sun) ออกอากาศตอนแรกในวันที่ 23 ตุลาคม ทาง tvN รับชมซับไทยที่เดียวทาง iQIYI และ iQ.com#Jirisan #จอนจีฮยอน #JunJiHyun - - cr : tvNDrama , soompi.com@ ถอดชื่อนักเขียนบทออกพ้นซีรีส์ “Hometown” หลังพบเคยล่วงละเมิดทางเพศผกก.หญิง!!@ หลังจากมีข่าวปูดออกมาว่า “จูจิน” ผู้เขียนบท ซีรีส์เรื่อง Hometown ซึ่งก็คือนามปากกาของผู้กำกับ “โชฮยอนฮุน” มีประวัติเคยล่วงละเมิดทางเพศ ทำให้บริษัทผู้ผลิตอย่าง Studio Dragon ออกมาประกาศ เมื่อวันที่ 28 กันยายน ว่า หลังรู้เรื่องดังกล่าว ก็ได้ประชุมหารือกัน และ มีแผนจะเอาชื่อของเขาออกจากเครดิตในไตเติ้ลซีรีส์เรื่องนี้@ ทั้งนี้ เมื่อปี 2018 โชฮยอนฮุน ได้ออกมาขอโทษ หลังจากยอมรับว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้กำกับหญิงคนหนึ่ง ในงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ของเทศกาลหนังเมื่อปี 2013 ซึ่งในตอนนั้นเขาบอกว่าจะหยุดพักกิจกรรมทั้งหมด และบอกว่า “จะใช้ชีวิตอยู่อย่างสำนึกผิดตลอดไป”@ Hometown ซีรีส์ลึกลับ ระทึกขวัญ สืบสวน ทางช่อง tvN นำแสดงโดยนักแสดงเจ้าบทบาท “ยูแจมยอง” ซึ่งรับบทเป็นนักสืบที่ทำคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง กับ “ฮันเยรี” หญิงสาวที่ค้นหาความจริงหลังจากหลานสาววัย 15 ปี ที่ถูกลักพาตัวหาย และ ออมแทกู ผู้ก่อการร้าย พี่ชายของฮันเยรีและยังเป็นพ่อของเด็กสาวที่หายตัวไป ซีรีส์ออกอากาศทางช่องtvN ไปเมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา ซับไทยทาง Viu , WeTV และ iQIYI ทุกวัน พฤหัสบดี-ศุกร์ เริ่มตอนแรก 23 กันยายน@ เรื่องย่อ https://mgronline.com/drama/detail/9640000094968#Hometown - ซีรีส์ใหม่ "Melancholia" ประกาศออนแอร์ 3 พ.ย. นี้@ tvN เผยโปสเตอร์ซีรีส์ดราม่าเข้มข้น 16 ตอนจบ โปรแกรม พุธ-พฤหัส เวลา 22.30 น. เรื่องใหม่ "Melancholia" นำแสดงโดย "อิมซูจอง" และ "อีโดฮยอน" ผลงานกำกับของ "คิมซังฮยอบ" (ผู้กำกับ True Beauty - 2020) เขียนบทโดย "คิมจีอุน" (Doctor John - 2019) พร้อมประกาศวันออกอากาศ 3 พฤศจิกายน นี้ ทาง tvN ซับไทยยังไม่มีผู้แสดงตนเป็นทางการ@ เล่าเรื่องอื้อฉาวทางเพศ และการทุจริตรับสินบน ในโรงเรียนมัธยมเอกชนชื่อดังย่านกังนัม#Melancholia #อิมซูจอง #LeeDoHyun #อีโดฮยอนcr : hancinema.net , tvNDrama@ เผยภาพทีมนักแสดง "One Ordinary Day" ร่วมอ่านบท ออนแอร์ พ.ย. นี้@ มินิซีรีส์ดราม่า กฎหมาย 8 ตอนจบ "One Ordinary Day" (어느날) เผยภาพทีมนักแสดงนำโดย คิมซูฮยอน และ ชาซึงวอน ร่วมอ่านบท วิแคะ ตัวละครร่วมกัน ซึ่งได้เผยโฉม นักแสดงหลักเพิ่มเติม อันมี คิมชินร็อก, อีซอล และ ยังคยองวอน โดยพร้อมออนแอร์ให้รับชมทาง แอป Coupang Play ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซับไทย #ดูได้ที่Viu@ One Ordinary Day รีเมกจากซีรีส์ "Criminal Justice" ทางช่อง BBC "คิมซูฮยอน" รับบท "คิมฮยอนซู" นักศึกษาหนุ่มธรรมดาๆ ที่ชีวิตกลับตาลปัตรเมื่อเขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญของคดีฆาตกรรมโดยไม่คาดฝัน โดยมี "ชินจุงฮัน" รับบทโดย "ชาซึงวอน" ทนายความที่สอบผ่านเนติฯเฉียดฉิว เป็นคนเดียวที่ยื่นมือมาช่วยเขา#OneOrdinaryDay #어느날 #KimSooHyun #ChaSeungWon #Viucr : ทวิตภพ Coupang Play , soompi.com