เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี Darli and Cocky Prince [2021] มีคลิป

Darli and Cocky Prince , Dali and Cocky Prince , Dalri and Gamjatang달리와 감자탕โรแมนติก คอมเมดี้ ดราม่าอีจองซอบ (ผลงาน ซีรีส์ Angle Last Mission: Love)ซนอึนฮเย (ผลงาน เขียนบทซีรีส์ Witch’s Love)คิมมินแจ รับบทเป็น จินมูฮัก, พัคกยูยอง รับบทเป็น คิมดัลลี, ควอนยูล รับบทเป็น จางแทจิน, ยอนอู รับบทเป็น อันชัคฮี, ฮวังฮี รับบทเป็น จูวอนแทค, จางกวาง รับบทเป็น คิมนักชอน, ซงจีออน รับบทเป็น นากงจู, อีเจยอน รับบทเป็น จินกีชอล, อันกิลคัง รับบทเป็น จินเบควอนKBS16 ตอนจบ ตอนละ 65 นาที โดยประมาณทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.30 น. (ตามเกาหลี)วันที่ 22 กันยายน – วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564Viu ทุกวัน พฤหัสบดี-ศุกร์ เริ่ม 23 กันยายนและได้รับมอบหมายจากผอ.พิพิธภัณฑ์ให้ไปรับ “จิน ฮิโตะนาริ” นักสะสมงานศิลปะระดับโลกชาวญี่ปุ่น-เกาหลี ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายยักษ์ที่สนามบิน และพาเขามาร่วมงานเลี้ยง พร้อมกำชับว่าให้เธอเอาใจเขาทุกอย่างอีกฟากหนึ่งที่เกาหลีใต้ “จินมูฮัก” (รับบทโดย คิมมินแจ) บอสหนุ่มปากร้ายพูดจาขวานผ่าซาก และหัวร้อน ผู้บริหารของ ทนดนเอฟแอนด์บี (DonDon F&B) ซึ่งกำลังจะบินไปเจรจาเซ็นสัญญาทางธุรกิจกับสมาคมเลี้ยงหมูที่เนเธอร์แลนด์ แต่ต้องเจียดเวลามาชิม คัมทังจา สูตรใหม่ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาใหม่เพื่อเอาใจลูกค้าโรงแรม 5 ดาว สายกิน โดยฝีมือเชฟชื่อดังแต่เมนูใหม่กลับไม่ถูกลิ้นของมูฮักสัดนิด เพราะเชฟพรีเซ็นต์รสชาติอาหารแบบศิลปะ จนเวอร์และราคาสูงลิ่ว ผิดกับปณิธานของ คัมทังจา ที่ต้องเป็นอาหารธรรมดาราคาถูกและต้องอิ่มท้อง ไม่แพง ต้องให้เยอะและอิ่มท้อง เขาโวยวายลั่นว่านี่คือขยะ และทำให้เขาเสียเวลาอันมีค่าจินมูฮักหัวเสียออกไปขึ้นเครื่องบิน โดย ยอมิรี (รับบทโดย ฮวังโบรา) ผู้ช่วยและเลขาส่วนตัวของเขากำชับดิบดีว่า เมื่อไปถึงจะมีผู้ดูแลมารอรับตอนลงเครื่อง แล้วพาไปร่วมงานเลี้ยงรับรอง โดยที่เขาไม่ต้องทำอะไรเลย!ก่อนจะขึ้นเขากลับเครื่องโดนผู้เป็นพ่อ จินเบควอน (รับบทโดย อันกิลคัง) โทร.มาด่ายับด้วยความโมโห เมื่อรู้ว่าเขาแอบเอาเงินไปให้หอศิลป์ชองซงกู้ยืม แล้วเรื่องมาแตก เพราะทางฝ่ายนั้นดันส่งกระโถนเยี่ยวโบราณมาให้แทนคำขอบคุณ มูฮักปฏิเสธเสียงแข็ง แต่กำชับพ่อว่าห้ามทำกระโถนเยี่ยวแตกเด็ดขาดจินมูฮักต้องหนีพ่อที่มาตามตัวให้กลับไปชิมอาหารสูตรใหม่ เผ่นขึ้นแท็กซี่ไปขึ้นเครื่องบินจนได้—อย่างทุลักทุเล มูฮักพยายามติดต่อ จินกีชอล (รับบทโดย อีเจยอน) คนที่โน้มน้าวให้เขาปล่อยเงินกู้ให้หอศิลป์ดังกล่าว ซึ่งอ้างว่านี่เป็นการลงทุนทางธุรกิจอย่างหนึ่ง แต่กลับติดต่อไม่ได้ ด้าน จินเบควอน โมโหสุดขีด สั่งระงับบัตรเครดิตลูกชายทุกใบแล้วกลับเกิดความเข้าใจผิดมโหฬาร ดัลลีไปถึง อัมสเตอร์ดัมแอร์พอร์ต พร้อมป้าย “ขอต้อนรับ มิสเตอร์จิน” สองหนุ่มสาวปิ๊งกันตั้งแต่วินาทีแรกพบ ดัลฮีรับ มิสเตอร์จินมูฮัก มาแทน ปล่อยให้ มิสเตอร์ จิน ฮิโตะนาริ ซึ่งเพิ่งเดินชนกับจินมูฮัก ยืนงง ที่ไม่เห็นคนมารับตนและนับตั้งแต่จุดนั้น ทุกอย่างในชีวิตเธอกับเขา ก็พลิกกลับตาลปัตรไปอย่างสิ้นเชิงในงานเลี้ยงอันหรูหรา ท่ามกลางผลงานศิลปะ และนักสะสมงานศิลป์ระดับโลก มิสเตอร์จิน ผู้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษติดลบ และกำลังคิดว่าตัวเองกำลังอยู่ในงานเลี้ยงรับรองของสมาคมเลี้ยงหมู ได้แต่เออออห่อหมกไปกับแขกในงานที่เข้ามาทักทายเขาในฐานะนักสะสมงานศิลปะคนดัง เขาชี้ไปที่ภาพวาดหมู โดยไม่ลังเล เมื่อถูกถามถึงผลงานที่ชื่นชอบ แถมวิจารณ์พันธุ์หมูได้อย่างผู้เชี่ยวชาญดัลลีช่วยชีวิตมิสเตอร์จินมูฮักไว้ หลังจากเขาเกิดอุบัติเหตุทำภาพวาดของศิลปินคนดัง ราคา 120 ล้านยูโร หรือ 6 แสนล้านวอน เสียหาย ซึ่งคิมดัลลีดูออกว่า ภาพวาดชิ้นนี้เป็นภาพปลอม ไม่ใช่ของจริง ทั้งคู่จึงถูกอัญเชิญออกจากงานที่ไปฉีกหน้ามาดามผู้จัดการ และไม่ให้เข้าไปเหยียบในงานอีกความมาแตกเมื่อจินมูฮัก ถามเรื่องสมาคมสุกรขึ้นมา และแสดงตัวว่า เขามาจาก ทนดนเอฟแอนด์บี หรือ ทนดนคัมทังจา ซึ่ง ได้รับเชิญจากสมาคมฟาร์มสุกรดัตช์มาเจรจาธุรกิจดัลลีตกใจแทบช็อค กรีดร้องดังลั่น เมื่อรู้ว่าเขาคือ “จินมูฮัก” ไม่ใช่ “จิน ฮิโตะนาริ” ทั้งคู่รีบช่วยกันติดต่อตามหา มิสเตอร์จิน กันจ้าละหวั่น แต่ติดต่อไม่ได้ แล้วยิ่งสติแตก เมื่อไปตามที่สนามบินก็ไม่เจอ โชคดีที่ได้จินมูฮัก ช่วยปลอบและให้สติด้วยความเศร้าที่ต้องบอกลาสาวที่เขาแอบปิ๊ง มูฮักจึงบอกดัลลีว่าเขาจะมาเจอเธออีก โดยเอานาฬิกาของตนใส่ให้กับดัลลีแต่แล้วเมื่อมูฮักเจรจาธุรกิจกับสมาคมฟาร์มสุกรสำเร็จรีบกลับมาหาเพื่อขอช่องทางติดต่อ ดัลลีก็หายตัวไป หลังจากที่ได้รับสายโทรศัพท์ลึกลับไม่นานต่อมา มูฮักก็ได้เจอดัลลีโดยไม่คาดคิดอีกครั้ง หลังจากที่เขาออกตามหาเธอจนทั่วแต่ไม่พบ ในฐานะ เจ้าหนี้ของเธอสองหนุ่มสาวที่มีภูมิหลังชีวิต การเลี้ยงดู พื้นฐานการศึกษา และค่านิยมในชีวิตที่ไม่เหมือนกันสักน้อย แต่กลับได้มาพบเจอกัน โดยมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่กำลังจะเจ๊งเป็นสื่อกลาง พวกเขาได้เรียนรู้เพื่อเข้าใจชีวิตของกันและกัน ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง และเติบโตในแบบที่เขากับเธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเติบโตมาในครอบครัวที่ทำธุรกิจร้านอาหารคัมจาทัง หรือ ต้มซุปกระดูกหมูใส่มันฝรั่ง เขาบริหารงานจนประสบความสำเร็จ กลายมาเป็นแบรนด์ธุรกิจอาหารระดับโลกในชื่อ ทนดนเอฟแอนด์บี (DonDon F&B) ปัจจุบันเขาเป็นผู้อำนวยการของ ทนดนเอฟแอนด์บี ที่มีสาขากว่า 400 แห่งทั่วโลก สร้างตัวจากธุรกิจเล็กๆ ภายในครอบครัว จนประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ ชีวิตทั้งชีวิตของเขา หายใจเข้าออก เป็น คัมทังจา แม้จะไม่เก่งเรื่องเรียน แต่เชี่ยวชาญระดับตัวพ่อในเรื่องการเจรจาด้านธุรกิจ การเงิน และเรื่องอาหารการกินชื่อ ดัลลี ของเธอ มาจาก ซัลบาโด ดาลี ศิลปินผู้ออกแบบลูกอม ซึ่งทำให้ทุกคนที่ได้อม ลูกอมของเขา หยุดร้องไห้ทันที ทำงานวิจัยประจำพิพิธภัณฑ์แสดงงานศิลปะระดับโลก เป็นลูกสาวและทายาทคนเดียวในครอบครัวชนชั้นสูงผู้ดีเก่า สามารถพูดได้ถึง 7 ภาษา เก่งการคำนวณ ฉลาด บุคลิกภาพดี แต่กลับทำงานบ้านงานเรือนหรือการครัวไม่เป็นเอาเลย ดัลมีพยายามอย่างหนักเพื่อกอบกู้และฟื้นฟูหอศิลป์ซองชงของครอบครัว ที่กำลังตกที่นั่งลำบากเพราะปัญหาหนี้สินรักแรกของ คิมดัลลี และเป็นหัวหน้าทีมวางแผนและประสานงานแห่ง Century Groupลูกสาวของสมาชิกรัฐสภา เป็นนักสะสมงานศิลปะตัวเป้งนายตำรวจนักสืบหนุ่มจากแผนคดีอาชญากรรมรุนแรง เขาได้รับการสนับสนุนจากคิมนักชอนพ่อของคิมดัลลีให้จีบลูกสาวพ่อของคิมดัลลี เป็นผู้อำนวยการและเจ้าของหอศิลป์ชองซงเลขาและผู้ช่วยของ จินมูฮักเจ้าหน้าที่ของหอศิลป์ชองซง หลงใหลและชื่นชอบงานศิลปะViu_Thailand , hancinema.net, n.news.naver.comทวิตภพ และ แฟนเพจ KBSDrama , hancinema.net