Review ซีรีส์ : "ศิษย์สาวป่วนสำนัก" โรแมนติกขายขำมาตรฐานความฮาสูง สไตล์ ‘จ้าวลู่ซือ’

ผลงานเรื่องล่าสุดของ ‘จ้าวลู่ซือ’ ที่กลับมารับบทสุดถนัดของเธอ แนวพีเรียดฮาแตก สไตล์เดียวกับซีรีส์ที่เคยส่งให้เธอดังเปรี้ยงอย่าง ‘ข้านี่แหละองค์หญิงสาม’ (The Romance of Tiger and Rose - 2020) ก่อนจะแอบไปรับบทแนวคุณหนูผู้เรียบร้อยบ้าง จากซีรีส์ฟอร์มใหญ่ ‘ฉางเกอสิง’ (The Long Ballad - 2021)เรื่องนี้เป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกกับพระเอกหนุ่มสุดหล่อ ‘สวีไคเฉิ่ง’ ที่คอซีรีส์จีนพอจะคุ้นๆ กันมาแล้วจากซีรีส์ ‘แต่งรักมัดใจบอส’ (Well-Intended Love - 2019) และ ‘หงส์เริงระบำ’ (Dance of the Phoenix - 2020) ร่วมด้วย ‘เหรินหาว’ อดีตสมาชิกวง R1SE ในบทบาท ‘จั๋วเหวินหย่วน’ คุณชายเจ้าสำราญ เพื่อนวัยเด็กของนางเอกศิษย์สาวป่วนสำนัก (A Female Student Arrives at the Imperial College - 2021) เล่าเรื่องของ ‘ซางฉี’ (จ้าวลู่ซือ) บุตรสาวคนรองของแม่ทัพผู้ดูแลชายแดน ซึ่งดันไปตกหลุมพรางรับพนันว่าต้องให้เยี่ยนอวิ๋นจือ (สวีไคเฉิ่ง) รับถุงหอมประจำตัวของนาง หากทำไม่ได้ต้องบรรเลงและร้องเพลงแทนนักดนตรีต่อหน้าเหล่าผู้ดีชั้นสูงซางฉีเติบโตในชายแดนจึงไม่รู้ว่าเยี่ยนอวิ๋นจือ (สวีไคเฉิ่ง) คือหนึ่งในสี่คุณชายแห่งเมืองเปี้ยนจิงที่ไม่สนใจผู้หญิง และไม่รู้ว่าการให้ถุงหอมผู้ชาย หมายถึงการรับรักฝ่ายหญิง จึงรับพนันง่ายๆแต่ทุกครั้งที่นางพยายามมอบถุงหอมให้เยี่ยนอวิ๋นจือ เขาก็ปฏิเสธทุกครั้ง ตามมาด้วยการต่อปากต่อคำชนิดไม่ใครก็ใครต้องม้วนเสื่อไป จนเมื่อซางฉีพยายามเข้าศึกษาที่กั๋วจื่อเจี้ยน สถานศึกษาเลื่องชื่อที่เหล่าคุณชายไปร่ำเรียนเตรียมตัวสอบเป็นขุนนาง เพื่อสานฝันของพี่ชายที่เสียไป ทำให้ซางฉีได้รู้อีกว่าเยี่ยนอวิ๋นจือเป็นรองอาจารย์ใหญ่ที่นี่ ยิ่งทำให้เรื่องทุกอย่างวุ่นขึ้นไปอีกไม่เพียงต้องพิชิตคำท้าให้ได้ แต่ยังต้องรับมือกับเหล่าเพื่อนร่วมชั้นบรรดาคุณชายทั้งหลายที่ต่างรุมแกล้งนาง เพราะนางคือศิษย์หญิงคนแรกและคนเดียวของประวัติศาสตร์สถาบันกั๋วจื่อเจี้ยนแค่ฟังพล็อตก็เดาได้เลยว่า นี่มันซีรีส์แนววัยรุ่นไฮสคูลวายป่วงที่มีฉากหลังเป็นจีนโบราณชัดๆ ยิ่งได้นางเอกสายฮาอย่าง ‘จ้าวลู่ซือ’ มารับบทนำแล้ว จึงการันตีได้ว่างานขำปวดปอดต้องมา ซึ่งก็ไม่ผิดหวัง เพราะตัวซีรีส์ใส่ความเกรียนความตลกสไตล์ซิทคอมมาเต็ม ตั้งแต่เสียงประกอบยันวิธีแสดง ใช้สูตรสำเร็จเดียวกับที่เคยสร้างความขำกระจายมาแล้วจากซีรีส์เรื่อง ‘ข้านี่แหละองค์หญิงสาม’ (The Romance of Tiger and Rose - 2020) และ ‘ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้’ (A Girl Like Me - 2021) ถ้าติ๊งต่างเลเวลความฮาสองเรื่องแรกเป็น 10 เรื่อง ‘ศิษย์สาวป่วนสำนัก’ อยู่ที่ระดับ 7-8 เลยทีเดียว• เปิดฉากมาก็เล่นใหญ่เลย แถมมีกลิ่นเหมือนฉากใน ‘ข้านี่แหละองค์หญิงสาม’ด้วยคาแรคเตอร์พระนางที่มีความคล้ายกับ ‘ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้’ (A Girl Like Me - 2021) โดยสร้าง ‘ซางฉี’ เป็นคนร่าเริง สดใส มีนิสัยตรงไปตรงมา เปิดเผย ไม่เป็นกุลสตรี แต่ขี้ม้า ยิงธนู วรยุทธ์เป็นเลิศ ขณะที่พระเอกของเรา ‘เยี่ยนอวิ๋นจือ’ หรือที่ใครๆ เรียกในตำแหน่งว่า ‘ซือเย่’ เป็นอาจารย์ผู้หล่อเหลา ฉลาดเฉลียว ความสามารถรอบด้าน แต่จริงจัง เคร่งขรึม ไม่สนใจหญิงใด แต่มาหวั่นไหวกับซางฉี ผู้เป็นน้องสาวของเพื่อนรักในอดีตแน่นอนว่าความที่นางเอกเป็นเช่นนี้ บวกกับสกิลการแสดงตัวแม่เรื่องความป่วนอย่างจ้าวลู่ซือ มีหรือ?ว่าลีลาการมอบ (หรือเรียกว่ายัดเยียดดีกว่า) ถุงหอมให้กับเยี่ยนอวิ๋นจือ (สวีไคเฉิ่ง) จะธรรมดา มีตั้งแต่ยิงธนูใส่ โรยตัวมาจากเพดาน หรือยัดไว้ใต้กระถางต้นไม้ในห้องของเยี่ยนอวิ๋นจือแต่ไหนเลยจะพ้นสายตาของซือเย่ผู้หลักแหลม เพราะทุกกระบวนท่าพระเอกของเรารับมือได้หมด แถมมีเอาคืนนางเอกของเราชนิดแสบพอกัน ตั้งแต่ให้นางเอกของเราไปอยู่ห้องบ๊วยสุดของสำนัก หรือแกงให้นางเอกรับบทเป็นคนตายสาธิตการเรียนวิชาสืบคดีในชั้นเรียนแม้จะเป็นการประชันบทบาทกันครั้งแรกระหว่างพระนางต่างวัย จ้าวลู่ซือ VS สวีไคเฉิ่ง แต่เคมีคือดีงาม ยิ่งความที่ทั้งคู่มีส่วนสูงต่างกันมาก ทำให้มีโมเมนต์น่ารักน่าเอ็นดูเล่นกับความสูงอยู่ไม่น้อย• นางเอกของเราอยู่ใกล้อะไร ตรงนั้นเป็นต้องหายนะความสนุกของเรื่องนี้ไม่เพียงอยู่ที่การปะทะคารมระหว่างพระนางเท่านั้น แต่ความอลเวงยังรวมไปถึงความป่วนของซางฉีที่ก่อเรื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ และการรับมือกับเพื่อนร่วมชั้น เพราะตามท้องเรื่องนางเอกของเราไม่ต้องปลอมตัวชายไปร่ำเรียนแต่อย่างใด แต่อ้อนพ่อให้ขอฮ่องเต้ส่งนางไปเรียนอย่างเปิดเผย จึงเท่ากับว่านางเป็นศิษย์ผู้หญิงคนแรกและคนเดียวในสำนักศึกษา ถือเป็นการแหกกฎเกณฑ์ที่มีมานานของสำนัก ทำให้นางโดนดูถูกจากเพื่อนร่วมสำนักแต่ไม่ว่าจะมากี่แผนการของเพื่อนสายแกล้งก็ไม่สามารถทำอะไรนางได้ เพราะซางฉีรู้ทันไปซะทุกครั้ง แถมยังได้จั๋วเหวินหย่วน เพื่อนวัยเด็กอีกทั้งเป็นเพื่อนร่วมสำนักคอยช่วยเหลือ จนในที่สุดเพื่อนๆ ก็ยอมรับในความเกรียนและความเก่งกาจของซางฉีนอกจากนี้ยังมีเรื่องรักสามเส้าเข้ามาแทรก เมื่อจั๋วเหวินหย่วน เพื่อนสนิทคิดกับซางฉีเกินเพื่อน และการสืบหาตายของซางอวี่พี่ชายนางเอก ที่ยังไม่คลี่คลาย ทำให้ซางฉีและเยี่ยนอวิ๋นจือต้องมาร่วมมือกันสืบหาความจริงด้วยกันเอาเป็นว่าถ้าใครกำลังมองหาซีรีส์ดูตลกขำอร่อย ต้องไม่พลาดเรื่องนี้ โดยเฉพาะเหล่า FC ของจ้าวลู่ซือ ที่เชื่อว่าต้องหลงไปกับรอยยิ้มสดใสน่ารักของเธอ ถือเป็นซีรีส์ระหว่างรอโปรเจ็คต์ ‘ข้านี่แหละองค์หญิงสาม ภาคสอง’ (ที่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไร)Softlenswetv.vip/th, ทวิตเตอร์ WeTV, mydramalist.com, m.weibo.cn