คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 28/9/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย@ ติดตามชมซีรีส์แนวโรแมนติก “Fall In Love With A Scientist – สะดุดรักนายนักวิทย์” เรื่องราวความรักของหนุ่มสาวนักวิทย์ จากโลกเสมือนจริงอินเตอร์เน็ต มาสู่โลกแห่งความจริง หลังจาก หยางหลานหาง กลับถึงจีน ก็ได้สอบเข้าศึกษาปริญญาเอกที่ T University ทันที แต่นึกไม่ถึงเลยว่าจะได้เจอกับ ไป๋หลิงหลิง “เพื่อนทางเน็ต” ที่เขาคิดถึง@ สตรีมแบบฟ้าผ่า มาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว - รับชมซับไทย สตรีมที่เดียว ทาง iQIYI และ iQ.com อ่านเรื่องย่อ ข้อมูลแน่นๆ และรู้เรื่องที่สุดในสามโลก@ เรื่องย่อ - https://mgronline.com/drama/detail/9640000095423#FallInLoveWithAScientist #สะดุดรักนายนักวิทย์ -- cr : weibo.com@ “My Name” การพลิกบทบาทสุดขั้วของ #ฮันโซฮี@ เธอต้องแฝงตัวเข้าไปในแก๊งค้ายาเสพติด เป็นสายให้กับตำรวจ และสืบหาความจริง คนที่ทำให้พ่อของเธอต้องตาย เพื่อแก้แค้น ซีรีส์ แนวแอ็คชั่น ดราม่า ทริลเลอร์ “My Name” (마이 네임) Netflix Original เรื่องใหม่ การพลิกบทบาทสุดขั้วของ #ฮันโซฮี ประชัน #พัคฮีซุน และ #อันโบฮยอน ผลงาน #คิมจินมิน ผู้กำกับ “Extracurricular - ชมรมลับ ธุรกิจรัก” ออนแอร์ให้ดูรวดเดียว ซับไทยและพากย์ไทย 15 ตุลาคม นี้ บน NetflixTH#MyName #NetflixTH@ หนู "พัคโซอี" ลู้กกกก ทำไม ยิ่งโตยิ่งสวย จากบท ของจำนำ ใน หนังเรื่อง Pawn ปี 2020 มาสู่บทบาท หนูน้อยแจอิน นักเรียนนานาชาติที่จู่ๆ มีน้องชายพ่อเดียวกันโดยไม่รู้ตัว ในซีรีส์แม่ๆ High Class มีใครตกหลุมรักอีหนู #พัคโซอี บ้าง@ ใดๆ เอาปูนแดงป้ายหน้าผากไว้เลย ปัจจุบัน นักแสดงเด็กที่น่าจับตามอง บทบาทการแสดงก็ไม่ธรรมดา อนาคต ว่าที่นางเอกซีรีส์เกาหลีชัดๆพิสูจน์การแสดงในหนังเกาหลี เรื่อง #Pawn ดูได้ทาง Viu รับชมซีรีส์ #HighClass ซับไทย ดูพร้อมกันทาง Viu, WeTV และ iQIYI ทุกอังคาร-พุธ@ อ่านเรื่องย่อ https://mgronline.com/drama/detail/9640000090521cr : hancinema.net@ ได้เวลาชำระความเหงาและกระทำความหว่อง@ 21 ตุลาคมนี้ เตรียมมารับคลื่นความเหงาลูกยักษ์ จาก 5 ภาพยนตร์ขึ้นหิ้ง เหนือกาลเวลา ผลงานผู้กำกับ “หว่องกาไว” หรือ “หวังเจียเหว่ย”@ In the Mood for Love | เรื่องราวความรักความห่วงใยของหญิงชายข้างห้อง ที่มีฉากหลังเป็นฮ่องกงปี 1962 โดยทั้งคู่ต่างสงสัยว่าคู่ชีวิตที่ไม่ค่อยมีเวลาให้อาจกำลังนอกใจตัวเองอยู่@ Fallen Angels | เรื่องราวของชายหนุ่มนักฆ่า หญิงลึกลับ หนุ่มใบ้ที่ชอบสวมรอยเป็นเจ้าของร้านค้า และสาวที่เพิ่งอกหัก ที่โคจรมาเจอกันอย่างเหงาๆ ท่ามกลางความวุ่นวายในฮ่องกงยามวิกาล@ Chungking Express | นายตำรวจหนุ่มที่เชื่อว่าทุกสิ่งในโลกล้วนมีวันหมดอายุ เฝ้ารอคอยคนรักเก่าจนถึงวันที่สับปะรดกระป๋องหมดอายุไป และได้พบว่ามีหญิงสาวที่แอบเข้ามาจัดระเบียบในห้องให้ใหม่ หรือเธอจะเป็นสับปะรดกระป๋องที่เขาพยายามตามหากันนะ@ Happy Together | คู่รักจากฮ่องกงเดินทางไปบัวโนสไอเรสโดยหวังที่จะสมานรอยร้าวในความสัมพันธ์ แต่ทั้งคู่อาจมาถึงจุดที่ความรักไม่อาจเอาชนะความต่างได้@ 2046 | นักเขียนหนุ่มผู้ผิดหวังในความรัก เดินทางกลับมาที่ฮ่องกงอีกครั้ง และครั้งนี้เขาได้พบกับหญิงสาวในห้อง 2046 ก่อนที่เธอจะหายตัวไปอย่างลึกลับ พบกับห้องแห่งความเหงา เรื่องเล่า และสาวแปลกหน้าได้ในเรื่องนี้@ ทั้งหมดนี้กำลังจะมีให้ดูใน Netflix ใครพร้อมจะรับบรรยากาศซึมๆ ท่ามกลางแสงสีจัดจ้านในเมืองใหญ่ ปักหมุดรอเหงาพร้อมกันได้เลยcr : NetflixTH@ โปรเจ็กต์ TV Cinema "Drama Special - F20" ลงจอ KBS 6 ตุลาคม นี้@ “F20” มินิซีรีส์ แนวระทึกขวัญ จิตวิทยา ตอนเดียวจบ ในโปรเจ็กต์ TV Cinema "Drama Special" กำกับการแสดงโดย ฮงอึนมี เขียนบทโดย แชอู ได้ นักแสดงจอมบทบาท “จางยองนัม” ที่งานแน่นๆ จุกๆ ตั้งแต่ปีที่แล้วจนปีนี้ (ล่าสุด รับบท รองผู้บัญชาการ NIS “โดจินซุก” ในภาพยนตร์ซีรีส์สายลับ The Veil ช่อง MBC) มารับบทนำ ร่วมด้วย คิมจองยอง, คิมคังมิน, และยูดงฮุน@ ออกอากาศทางช่อง KBS วันที่ 6 ตุลาคม นี้ เล่าเรื่องราวของแม่กับลูกชายที่เป็นโรคจิตเภท ต้องมาอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกัน #DramaSpecial #F20 - - cr : hancinema.net@ เรตติ้ง "Lovers of the Red Sky" ลดลงแต่ยังเป็นแชมป์@ ตามรายงานของ บริษัทสำรวจเรตติ้งชื่อดัง Nielsen Korea เมื่อวันที่ 28 ซีรีส์วันจันทร์และวันอังคารเรื่อง "Lovers of the Red Sky" ทางช่อง SBS ซึ่งออกอากาศในวันที่ 27 มีเรตติ้งทั่วประเทศ 9.3% (ตอนที่ 7)@ แม้ตัวเลขจะลดลงเล็กน้อยจาก 10.2% (ตอนที่ 6) แต่ยังคงครองแชมป์เรตติ้งอันดับ 1 ในล็อต วันจันทร์-อังคาร@ ซีรีส์วันจันทร์และวันอังคารอีกเรื่อง "Police University" ทางช่อง KBS2 ซึ่งออกอากาศในวันเดียวกัน เป็น 4 ตอนสุดท้ายแล้ว ได้เรตติ้ง 5.4% (ตอนที่ 13) ลดลงจาก 6.5% (ตอนที่ 12)@ ในขณะเดียวกัน "High Class" ทางช่อง tvN ที่กำลังเข้มข้น เรตติ้งสูงสุดที่ 4.193% (ตอนที่ 7) จาก 3.856% (ตอนที่ 6)cr : hancinema.net@ #หวังอี้ป๋อ หล่อล้ำ บนปก #MarieClaireNow ฉบับพิเศษ ฤดูใบไม้ร่วงปี 2021@ ข่าวซีรีส์ที่เฝ้ารอ เงี่ยหูฟังข่าวบนเวยป๋อ ยังเงียบๆ อยู่จ้ะ แต่แฟนๆ ยังได้เห็นเบ้าหน้าฟ้าประทาน พร้อมเชียร์ กัปตัน #หวังอี้ป๋อ ของเรา #CaptainYiboSDC4 ทาง รายการวาไรตี้แข่งแดนซ์ #StreetDanceofChinaS4 ที่มีให้ดูพร้อมซับไทย ทาง ยูทูบ YOUKU ทุกวันเสาร์ เวลา 19.00 น.@ ส่วนที่ไปสูบมาฝากโดยเฉพาะ วันนี้ เป็นแฟชั่นเซ็ต ที่อี้ป๋อ ไป ยืน นั่งๆ นอนๆ ให้ ช่างภาพคนดัง หลิวสง - Liu Song กดชัตเตอร์บันทึกทุกโมเมนต์ สำหรับ Marie Claire Now ฉบับพิเศษ ประจำ ฤดูใบไม้ร่วงปี 2021#WangYibo #MarieClaireNow - - cr : m.weibo.cn/6567447391/4686057372651105#lakornonlinefan #lakorn_online #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร #เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์เว็บไซต์ยูทูปIG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/