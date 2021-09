ครองใจอันดับหนึ่งในบริการ "3BB GIGATV"เดินหน้าให้บริการกล่องทีวี “3BB GIGATV” ที่ชูคอนเซ็ปต์ “ความบันเทิงที่เข้าใจคนไทย” ครบทุกความบันเทิงระดับพรีเมียมกว่า 30 ช่อง ทั้งหนัง ซีรีส์ การ์ตูน กีฬา วาไรตี้ สารคดี และข่าว โดยร่วมมือแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับพันธมิตรยักษ์ใหญ่ฝั่งฮอลลีวูดอย่าง HBO ทั้ง 5 ช่อง, กีฬา มวยปล้ำ WWE, ช่องข่าวระดับโลก Bloomberg TV พร้อมช่องบันเทิงฝั่งเอเชียทั้งไทย จีน และเกาหลี อย่างจุใจ พร้อมกระแสการตอบรับจากผู้ชมตัวจริงที่นั่งติดขอบจอตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมา กับภาพยนตร์เรื่อง BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE ULTIMATE EDITION กระแสแรง! ที่นำมาฉายเอาใจคอภาพยนตร์จักรวาลดีซีกี่ครั้ง ก็ยังมาแรงเป็นอันดับหนึ่งอยู่เสมอ รวมไปถึงอีกหลายๆ รายการที่น่าสนใจ จนเป็น 5 รายการยอดนิยมประจำเดือน ที่ไม่ควรพลาดชมโดยเด็ดขาดเริ่มต้นที่ อันดับ 1 ประจำเดือนกันยายน กับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ “BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE ULTIMATE EDITION” สมกับเป็นเดือนของราชันแห่งรัตติกาล “แบทแมน” (Batman Month) จากบริการ 3BB GIGATV ที่ครั้งนี้ซูเปอร์ฮีโร่บุรุษเหล็กและวีรบุรุษไร้เทียมทานแห่งก็อตแธม กลับมาประชันห้ำหั่นกันเอง ในขณะที่ทั่วโลกกำลังพบเจอกับมหันตภัยจากปีศาจที่จ้องทำลายโลก มนุษยชาติต้องพบเจอกับอันตรายที่โหดกว่าทุกครั้ง เตรียมรับการปะทะระหว่าง แบทแมน และ ซูเปอร์แมน และหายนะที่กำลังจะเกิดได้ทาง HBO GO เท่านั้น!!! ต่อกันด้วยภาพยนตร์ไทยจาก MONOMAX ที่กระโดดขึ้นมาเป็นอันดับ 2 โดยได้นักแสดงนำมากฝีมือมาประชันบทบาทสุดเข้มข้น อาทิ พันเอกพิเศษ วันชนะ สวัสดี และ ตั๊ก-นภัสรัญชน์ กับเรื่องราวของ จอย (มุก-พิชานา) ในบทมือสังหารนาม “บุษบา 029” ในขณะปฏิบัติภารกิจเธอค้นพบความน่าสงสัย และสาเหตุที่ทำให้พ่อของเธอถูกลอบสังหาร พบการไขปริศนาสุดเข้มข้น และการต่อสู้แบบสมจริง ในภาพยนตร์บู๊สุดมัน เรื่อง บุษบา (The Secret Weapon) มันส์พร้อมกันได้แล้วที่ MONOMAX, อันดับ 3 รายการ มวยปล้ำ รอว์ WWE RAW รายการมวยปล้ำที่รู้จักกันในชื่อ Monday Night ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากคอมวยปล้ำทั่วโลก สามารถรับชมเสมือนได้เชียร์ในสนามจริง ซึ่งในเดือนกันยายนที่ผ่านมา สมาคมมวยปล้ำ WWE ได้ปรับให้มีการเปิดเข้าชมของแฟนมวยปล้ำอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย แฟนชาวไทย ยังได้ร่วมลุ้นเหมือนนั่งอยู่ขอบสนามด้วยเช่นเดียวกัน พร้อมฟังเสียงบรรยายไทยโดย “น้าติง-สุวัฒน์ กลิ่นเกสร” สุดยอดนักพากย์ในตำนานของเมืองไทย ที่พากย์ได้แบบมันส์ไร้ขีดจำกัด จนติดชาร์ตอันดับรายการยอดนิยมประจำเดือน ร่วมพิสูจน์ความสนุกทุกแมตช์ ลุ้นลั่นสนามทุกช็อต ชั้นเชิงขั้นเทพแบบโหด-เลว-ดี ไม่มีสิ้นสุด ได้ทุกวันอังคาร เวลา 7.00 น. ทางช่อง 3BB Sports One หมายเลข 401, อันดับ 4 การ์ตูน นารุโตะ เดินทางมาถึงตอนที่ 137 แล้ว หลังจากออกเดินทางเพื่อฝึกวิชา นารุโตะ และ จิไรยะ ได้กลับมายังหมู่บ้านโคโนฮะ ในเวลาเดียวกันกลุ่มแสงอุษาได้ส่งซาโซริเข้าไปชิงตัวกาอาระ แห่งหมู่บ้านซึนะ ซึ่งเป็นร่างสถิตของปีศาจหางเดียว เหล่านินจาจากหมู่โคโนฮะ รวมถึงนารุโตะและซากุระ ไปชิงตัวกาอาระกลับคืนมา โดยสังหารซาโซริ แต่ทว่ายังมีแผนการที่ซาโซริได้เผยก่อนตาย นารุโตะ ซากุระ และพวกจากหมู่บ้านโคโนฮะ จะจัดการเรื่องนี้อย่างไร ติดตามลุ้นได้ทุกวันจันทร์-พุธ เวลา 17.30 น. ช่อง CARTOON CLUB หมายเลข 305 และอันดับ 5 รายการ Chasing Monsters เปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับ “Cyril Chauquet” นักผจญภัยในโลกของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่อันตรายที่สุดในโลก อาทิ การดำน้ำกับฉลามเสือขนาดยักษ์ในบาฮามาส ไปจนถึงการว่ายน้ำหลบจระเข้กินคน รวมไปถึงการออกล่าปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา เป็นซีรีส์ที่จะกระตุ้นความตื่นเต้นจนอะดรีนาลีนพลุ่งพล่าน สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ ช่อง BBC Earth หมายเลข 503พร้อมรับชมความสนุกและความบันเทิงอีกมากมายที่ทาง 3BB GIGATV คัดสรรมาให้ลูกค้าผู้ใช้บริการของเราได้รับชมแบบจุใจ สอบถามเพิ่มเติมที่ 3BB Shop ทุกสาขา โทร. 1530 หรือ Facebook : 3BB , 3BB GIGATV