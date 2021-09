Riot Games และ Netflix เปิดตัวเทรลเลอร์ซีรีส์แอนิเมชัน “Arcane” รับชมพร้อมกัน 7 พ.ย.นี้

Arcane ซีรีส์เรื่องแรกของ Riot Games จะเริ่มฉายในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน โดยจะเริ่มพรีเมียร์ทาง Tencent Video ในประเทศจีน และทาง Netflix ทั่วโลกหลังจากการแข่งขัน League of Legends Worlds Final ไม่กี่ชั่วโมงซีรีส์นี้จะถูกแบ่งเป็นสามองก์ โดยแต่ละองก์จะมีสามตอน เรื่องราวสามตอนแรกจะเน้นถึงจุดเริ่มต้นระหว่างสองพี่น้อง และจะปล่อยให้รับชมในวันที่ 7 พฤศจิกายน องก์ที่สองจะปล่อยในสัปดาห์ต่อไป ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน และองก์ที่สามจะปล่อยในวันที่ 20 พฤศจิกายนโดยพรีเมียร์สำหรับซีรีส์นี้จะเป็นศูนย์กลางของการเฉลิมฉลองระดับโลกสำหรับเกมเมอร์และแฟนๆ ของแฟรนไชส์ League of LegendsNicolo Laurent, CEO ของ Riot Games กล่าวว่า “ผู้เล่นทั่วโลกชื่นชอบ League และจักรวาลของมัน ความคลั่งไคล้เหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราสร้างสรรค์เรื่องราวที่บอกเล่าเหตุการณ์ในรูนเทอร์ราที่แฟน ๆ สมควรได้รับ การปล่อย Arcane ถือเป็นจุดเริ่มต้นของบทถัดไปสำหรับ Riot เท่านั้น และเราก็อยากที่จะให้ผู้เล่นได้เห็นสิ่งอื่น ๆ ที่เราเตรียมไว้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกม สื่อบันเทิง และกีฬาเพื่อตอบแทนช่วงเวลานี้ เราจึงจะมอบประสบการณ์เปิดตัวสุดพิเศษที่มีผู้เล่นเป็นศูนย์กลาง Worlds และ Arcane จะผสานกันเพื่อก่อกำเนิดการเฉลิมฉลองระดับโลกเป็นหนึ่งเดียวกัน และรวมการแข่งขัน ความบันเทิง และคอมมูนิตี้ในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน คิดซะว่าเป็นสุดสัปดาห์ที่สุดยอดสำหรับผู้เล่นทุกคน”Arcane เป็นซีรีส์ที่อิงโลกของ League of Legends และบอกเล่าเรื่องราวของเส้นแบ่งบางๆ ที่รักษาสมดุลระหว่างพิลโทเวอร์ (Piltover) เมืองแห่งความมั่งคั่ง และซอน (Zaun) เมืองเบื้องล่างที่ไม่น่าอภิรมย์ “เมืองแห่งความก้าวหน้า” ที่ผู้คนทั่วรูนเทอร์รารู้จักเป็นที่อาศัยและบ้านของอัจฉริยะผู้ปราดเปรื่องมากมาย แต่การถือกำเนิดของเฮ็กซ์เทค เทคโนโลยีที่ทำให้คนธรรมดาสามารถควบคุมพลังเวมทนตร์ได้จะเป็นสิ่งที่ทำลายสมดุลนั้น ถึงแม้ว่า Arcane จะเน้นถึงการเล่าเรื่องราวเบื้องหลังแชมเปี้ยนของ League of Legends แต่ซีรีส์นี้ก็ได้รับการออกแบบมาให้เป็นเรื่องราวที่โดดเด่นด้วยตัวเองในโลกที่แสนซับซ้อนเต็มไปด้วยการตัดสินใจที่จะพิสูจน์ ศีลธรรมของตัวละคร แอนิเมชันที่ลื่นไหลน่าทึ่ง และการเล่าเรื่องที่ลุ้นจนนั่งไม่ติดChristian Linke ผู้สร้างร่วมของ Arcane “ตอนที่เราเริ่มพัฒนา Arcane เรารู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Jinx และ Vi เป็นเรื่องราวที่วิเศษมาก ๆ เราต้องการที่จะสำรวจแนวคิดว่าคุณพร้อมจะทำสิ่งใดบ้างเพื่อครอบครัว คุณค่าใดที่คุณพร้อมละทิ้ง และอุปสรรคใดที่คุณต้องเผชิญ เรื่องราวเหล่านี้ ผนวกกับภาพสไตล์สีพู่กันเพนท์มือ และแอนิเมชันของตัวละครละเอียดลออที่เราได้สร้างขึ้นร่วมกับ Fortiche จะทำให้ผู้เล่นได้มองเห็นภาพอันงดงามจากโลกของ League of Legends”ผู้เล่นจะได้เห็นตัวละครที่คุ้นเคยใน Arcane อย่าง Jinx, Vi, Jayce และ Caitlyn และได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขากลายเป็นแชมเปี้ยนที่มีเอกลักษณ์ที่เราทุกคนรู้จัก พร้อมกับการผลักดันเรื่องราวของพวกเขา ผู้เล่นจะได้พบกับตัวละครหน้าใหม่ด้วยเช่นกัน อย่าง Vander และ Silco ผู้อาศัยในซอนและมีบทบาทสำคัญในการก่อร่างโลกที่กำลังก้าวไปข้างหน้าAlex Yee ผู้สร้างร่วมของ Arcane: “Arcane เป็นเรื่องราวระหว่างสองขั้ว ตัวละครถูกแบ่งแยกกันระหว่างสองซีกเมืองที่มีคุณค่าและโอกาสตรงกันข้าม แต่ส่งเสริมกัน ตัวละครแต่ละตัวมีจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง คุณอาจเป็นฮีโร่ในเรื่องราวของคุณ แต่เป็นวายร้ายในเรื่องราวของคนอื่น”แชมเปี้ยนใน Arcane เป็นแชมเปี้ยนที่ผู้เล่นได้รู้จักและหลงรักในเกมของเรา คุณน่าจะคุ้นเคยกับตัวละครเหล่านี้ แต่คุณอาจจะเห็นความแตกต่างบางจุดจากการที่เราต้องปรับพวกเขาให้เข้ากับรูปแบบรายการโทรทัศน์โชว์นี้จะเสาะหาคำตอบว่าตัวละครของเราจะเดินบนเส้นทางใดเมื่อครอบครัวและวัฒนธรรมมีความขัดแย้งกับหลักการและความเชื่อของตน การดิ้นรนของตัวละครเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อโลกในแบบที่พวกเขาไม่คาดคิด และนำไปสู่อนาคตใหม่ของเมืองอีกฟากเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้ Riot ได้ประกาศรายชื่อนักพากย์ตัวละครทั่วโลกสำหรับ Arcane นักพากย์ส่วนหนึ่งสำหรับภาษาไทย มีดังนี้ :Vi - อารยา มะริดCaitlyn - วิชยา หวังเชิดชูวงศ์Jayce - อภิชิต ลิขิตลิ้มปรีชาSilco - ชานน จำเนียรแพทย์Jinx - ศุภินทรา หานMel - นลินี ชีวะสาครVander - วรวุฒิ วรเนตรViktor - พิชาภพ ภัทรกูลนิยมNetflix และ Riot Games นำ League of Legends แฟรนไชส์ดังระดับโลกมาสู่จอแก้วด้วยซีรีส์แอนิเมชัน Arcane ซีรีส์นี้จะยังรับชมได้ทาง Tencent Video ในประเทศจีน และถือเป็นครั้งแรกที่ Riot Games ปล่อยซีรีส์ผ่านทางรายการโทรทัศน์ Arcane คือซีรีส์แอนิเมชันที่จะบอกเล่าเรื่องราวจาก League of Legends แฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกของ Riot พัฒนาและสร้างสรรค์โดย Riot Games และได้รับความร่วมมือจาก Fortiche ProductionsRiot Games ก่อตั้งในปี 2549 เพื่อพัฒนา จัดจำหน่าย และสนับสนุนเกมที่ใส่ใจผู้เล่นมากที่สุดในโลก ในปี 2009 (พ.ศ. 2552) Riot ได้เปิดตัว League of Legends ซึ่งเป็นเกมแรกออกสู่สายตาของผู้คนทั่วโลก League ได้กลายมาเป็นเกม PC ที่มีผู้เล่นมากที่สุดในโลก และเป็นกำลังสำคัญในการเติบโตแบบก้าวกระโดดของอีสปอร์ตตอนนี้ League กำลังก้าวสู่ทศวรรษที่สองแล้ว Riot ยังคงพัฒนาเกมนี้อย่างต่อเนื่องและในขณะเดียวกันก็กำลังส่งมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ผู้เล่นด้วย Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, VALORANT, League of Legends: Wild Rift และอีกหลากหลายเกมที่ยังอยู่ระหว่าง ขั้นตอนของการพัฒนา และผู้เล่นยังจะได้สำรวจโลกรูนเทอร์ราผ่านสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งบทเพลง หนังสือการ์ตูน รายการโทรทัศน์ และอื่น ๆ Riot ยังได้ก่อตั้งกลุ่มเผยแพร่เกม Riot Forge เพื่อร่วมมือกับผู้พัฒนาจากภายนอกและสร้างเกมใหม่ในจักรวาล League เกมแรกของ Forge คือ Ruined King: A League of Legends Story เกมสวมบทบาท (RPG) ระบบเทิร์นที่เน้นเนื้อเรื่อง ได้รับการพัฒนาโดย Airship Syndicateก่อตั้งโดย Brandon Beck และ Marc Merrill และนำโดย CEO Nicolo Laurent ซึ่งสำนักงานใหญ่ของ Riot นั้นตั้งอยู่ที่ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย และมีพนักงานมากกว่า 3,000 คนในสำนักงานกว่า 20 แห่งทั่วโลกNetflix คือผู้นำบริการสตรีมมิ่งความบันเทิงระดับโลกที่มีสมาชิกจ่ายเงินรับชม 209 ล้านคนในจำนวนกว่า 190 ประเทศ มีผู้ชมซีรีส์ สารคดี และภาพยนตร์หลากหลายแนวและในหลายภาษา สมาชิกสามารถรับชมได้จุใจทุกที่ ทุกเวลาผ่านหน้าจออุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งเล่น หยุดรับชมชั่วคราว และกลับมารับชมต่อได้โดยไม่มีโฆษณาคั่นหรือข้อผูกมัดใดๆ