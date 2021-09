เรื่องย่อซีรีส์จีน “Fall In Love With A Scientist – สะดุดรักนายนักวิทย์” [2021] มีคลิป

Fall In Love With A Scientist当爱情遇上科学家 Dang Ai Qing Yu Shang Ke Xue Jiaสะดุดรักนายนักวิทย์โรแมนติก , คอมเมดี้ , วิทยาศาสตร์ , ร่วมสมัยไต้เสี่ยวเจ๋อ - Dai Xiao Zhe (ผลงานสุดปัง You Complete Me – กุหลาบกลางมรสุม 2020) และ เฉินเจียหลิน - Chan Ka Lam (ผลงานสุดปัง ร่วมกำกับ The Untamed – ปรมาจารย์ลัทธิมาร 2019)当爱情遇上科学家 Dang Ai Qing Yu Shang Ke Xue Jiaเย่วลั่วอู๋ซิน (Ye Luo Wu Xin - 叶落无心)Huace Film and TV และ Xiangxiang Timesแจสเปอร์หลิว รับบทเป็น หยางหลานหาง, โจวอวี่ถง รับบทเป็น ไป๋หลิงหลิง, ไต้จิ่งเหย้า รับบทเป็น หยินฟาน , อู๋ฉงเซวียน รับบทเป็น เจิ้งหมิงห่าว , ฟู่อวิ้นเจ๋อ รับบทเป็น จ๋ายชิงอี้ , เฉาซีเยว่ รับบทเป็น กวนเสี่ยวหยู24 ตอนจบ ตอนละ 45 นาทีทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ - จันทร์ เวลา 19.00 น. วันละ 2 ตอนวันที่ 25 กันยายน - วันที่ 11 ตุลาคม 2564iQIYI และ Tencent VideoiQIYI ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ - จันทร์ เวลา 19.00 น. วันละ 2 ตอนเรื่องราวความรักของนักวิทยาศาสตร์ หยางหลานหาง (รับบทโดย แจสเปอร์หลิว) กับ ไป๋หลิงหลิง (รับบทโดย) จากโลกเสมือนจริงและโลกแห่งความจริง ทั้งสองรู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตหลังจากหยางหลานหางกลับประเทศจีน เขาก็ได้สอบเข้าศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยที (T University) แต่นึกไม่ถึงเลย ว่าเขาจะได้เจอกับ ไป๋หลิงหลิง (รับบทโดย โจวอวี่ถง) “เพื่อนทางเน็ต” ที่เขาคิดถึงแต่แล้วเขากลับเป็นคนทำลายการประชุมวิทยานิพนธ์ของหลิงหลิงที่ได้เตรียมการมาอย่างดี จนย่อยยับเพื่อเป็นการชดเชย และทำให้การตามติดไป๋หลิงหลิงเป็นไปอย่างราบรื่น หยางหลานหางจึงกลับไปเป็นเพื่อนทางเน็ต เพื่อคลี่คลายปัญหากับไป๋หลิงหลิงหยางหลานหางจัดการให้ไป๋หลิงหลิงเข้าไปอยู่ในห้องทดลองสำเร็จ ในฐานะแม่บ้านคนดูแลความสะอาดความเข้าใจผิดระหว่างไป๋หลิงหลิงกับหยางหลานหางค่อยๆ คลี่คลาย ทั้งสองต่อสู้ปัญหาและอุปสรรคมากมายไปด้วยกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และด้วยความเข้าอกเข้าใจในกันและกันiQIYI_Thailand , mydramalist.com , DramaWikiweibo.com , iQIYI