คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 23/9/64

@ ซีรีส์ดราม่าแม่ๆ และฆาตกรรม "High Class" เรตติ้ง ฟื้นคืนสู่ 3 %@ เรตติ้ง ซีรีส์วันจันทร์และอังคาร เรื่อง "High Class" ทางช่อง tvN ซึ่งออกอากาศในวันที่ 21 กันยายน มีเรตติ้ง 3.856% (ตอนที่ 6) ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2.953% (ตอนที่ 5 - 20 กันยายน) ตามรายงาน Nielsen Korea@ ในขณะเดียวกัน ซีรีส์ วันจันทร์-อังคาร อีก 2 เรื่อง คือ "Lovers of the Red Sky" ทางช่อง SBS และ"Police University"ทางช่อง KBS2 ได้งดออกอากาศ เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลชูซอก และจะออกอากาศตอนต่อไปในวันที่ 27 กันยายน 2564@ High Class เล่าเรื่องราวการฟาดฟันกันของทนายซงยออุล กับ บรรดาแม่ๆ ไฮโซ เพื่อ ลูกๆ นักเรียนชั้นประถม ในโรงเรียนนานาชาติชั้นยอดบนเกาะเชจู โดยล่าสุดได้เผยตัวนางมารร้ายออกมาแล้วอีกหนึ่งคนนั่นคือ ฮวังนายุน เมียอีกคนของ อันจียง สามีที่หายตัวไปอย่างลึกลับ ที่สำคัญ ฮวังแจอิน กับ อันอีชาน มีพ่อคนเดียวกัน@ อ่านเรื่องย่อ https://mgronline.com/drama/detail/9640000090521@ เก็บตก วันไหว้พระจันทร์ คืนก่อน น้อน #ซุนซือเฉิง หรือ #เสี่ยอเป่า จากซีรีส์ปัง "UnforgettableLove - รักนี้ไม่ลืมเลือน" โพสต์รูปที่เต็มไปด้วยความน่ารักสดใส แถมด้วยวิวสวยๆ อีกด้วย น้องบอกในโพสต์@ ใครคิดถึงก็เปิดไปดูความน่ารักของน้องวนนนไปได้ ทาง #iQIYI และ #WeTV หรือใครอยากฟัง เสี่ยวเป่า พูดไทย ปักหมุดรอ วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นี้ ทาง #MONOMAX@ "Hometown" สตรีมแล้ววันนี้ (23 ก.ย.) ทาง Viu, WeTV และ iQIYI@ ความสยองในอดีต หวนกลับมาที่เมืองนี้อีกครั้งซีรีส์แนว ระทึกขวัญ ลึกลับ สืบสวน #Hometown (홈타운) นำแสดงโดย #ยูแจมยอง & #ฮันเยริ ผลงาน #พัคฮยอนซอก ผู้กำกับ Stranger 2 ออกอากาศ ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทาง ช่อง tvN เริ่ม พุธ ที่ 22 กันยายน 2564 ซับไทย รับชมได้ที่ #Viu , #WeTV และ #iQIYI ทุกวัน พฤหัสบดี - ศุกร์ เริ่ม 23 กันยายนเล่าเรื่องราว ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในปี 1999 นายตำรวจสายสืบ ชเวฮยองอิน (ยูแจมยอง) สืบสวนคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้น แล้วพบว่าคดีดังกล่าวอาจเกี่ยวพัน กับเหตุการณ์ที่พรากชีวิตภรรยาของตนเมื่อ 10 ปีที่แล้ว@ ตั้งตารอ "The King's Affection" 11 ต.ค. นี้ ทาง NetflixTH@ องค์หญิงที่ถูกราชวงศ์ทอดทิ้งไปนาน ต้องกลับมารับหน้าที่องค์รัชทายาท แทนรัชทายาทฝาแฝดชายตัวจริงที่เพิ่งสิ้นพระชนม์ไป ความวุ่นวายทบทวีเพื่อองค์หญิงในคราบองค์ชาย ต้องเจอกับอาจารย์สุดหล่อ@ ซีรีส์แนวโรแมนติก สร้างจากเว็บตูนชื่อเดียวกัน "The King's Affection" (연모) นำแสดงโดย พัคอึนบิน, โรอุน SF9, อีพิลโม, นัมยุนซู และ อีอิลฮวา ผลงาน ซงฮยอนอุค ผู้กำกับซีรีส์ The Beauty Inside และ Another Miss Oh ออกอากาศ ทางช่อง KBS #ซับไทยวันเดียวกับเกาหลี ทาง NetflixTH เริ่ม 11 ตุลาคม นี้@ ไปทำความรู้จักและรักว่าที่สามี "5 พระเอกซีรีส์ดัง ดีต่อใจ" ท็อปสตาร์หล่อละลาย ที่มากับ...ฤดูน้ำหลากค่ะซิส! ชาอึนอู : อัจฉริยะด้านหน้าตา , จางกียง : เทพบุตรหล่อครบรส, ซงคัง : ผีเสื้อหนุ่มลูกรัก Netflix, อันฮโยซอบ : คุณสามีทาสแมว และ คิมซอนโฮ : หล่อละมุนยิ้มละลายใจ ไปจ้ะ@ อ่านสกู๊ปพิเศษ https://mgronline.com/drama/detail/9640000094639