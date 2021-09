Scoop พิเศษ : ทำความรู้จักว่าที่สามี ‘5 พระเอกซีรีส์ดัง ดีต่อใจ’

ว่าแล้วเราก็ตามเสียงกรีดร้องและเศษนุ่นที่ฟุ้งกระจายจากอาการฟินจิกหมอน จนค้นพบ 5 ท็อปสตาร์หล่อละลายเหล่านี้ที่รับรองว่า...ฤดูน้ำหลากต้องมาเยือนค่ะซิส!โดนตกตั้งแต่ต้นปี 2021 จนต้องยกตำแหน่งสามีแห่งชาติให้ ‘ชาอึนอู’ พระเอกสุดฮอตจากซีรีส์ ‘True Beauty - ความลับของนางฟ้า’ มาพร้อมส่วนสูง 183 เซนติเมตร หนุ่มราศีมีน (เกิดวันที่ 30 มีนาคม 1997) คนนี้เป็นทั้งนักแสดง นายแบบ และสมาชิกวง Astro นอกจากความหล่อกระชากใจ แล้วยังมาพร้อมมันสมองระดับหัวกะทิ ทั้งเรียนดี กีฬาเด่น (เคยเป็นกัปตันทีมบาสเก็ตบอลและนักฟุตบอลกองกลาง) เคยเป็นประธานนักเรียนด้วยนะเออ ไม่แปลกถ้าเราจะเพ้อถึงความหล่อชนิดที่แฟนคลับยกย่องให้เป็น “อัจฉริยะด้านหน้าตา” เชียวล่ะเสียงลือดังไกลจากเกาหลีมาถึงเมืองไทยว่าตัวจริงเขาทั้งน่ารัก ใจดี ขี้เล่น ไม่หยิ่ง และไม่ถือตัว จนแฟนคลับหลงรักหัวปักหัวปำ ทั้งยังเกิดมาพร้อมพรสวรรค์การเล่นดนตรี ทั้งเปียโน ไวโอลิน กีต้าร์ และฟลูต แถมเจ้าตัวยังเคย Cover เพลง “หมายความว่าอะไร” ของวง So Mean ที่ร้องได้ชัดถ้อยชัดคำจนสาวไทยใจละลายตายสงบกันทั้งฮอลล์แหม! เกิดมาพร้อมความหล่อและพรสวรรค์ประหนึ่งลูกรักของพระเจ้าเบอร์นี้ ไม่ให้ฝากตัวเป็นว่าที่สะใภ้ก็คงไม่ได้แล้วมั้งคะนอกจากสาวๆ ค่อนเอเชียจะพ่ายแพ้ให้กับพลังดาเมจของคุณลุงจิ้งจอกจาก ‘My Roommate is a Gumiho’ แล้วหนุ่มหน้าใสอย่าง ตงตง เดอะสตาร์ และ ก๊อต-อิทธิพันธ์ ยังขอแปลงร่างอยากจะหล่อเกาหลีงานดีพรีเมี่ยมแบบจางกียงบ้าง ลูกรักของพระเจ้าคนนี้พกพาความสูง 187 เซนติเมตร ก้าวเข้าสู่วงการนายแบบตั้งแต่ปี 2012 จนทำให้รันเวย์ Seoul Fashion Week แทบจะลุกเป็นไฟ ความที่คุณสามีเป็นคนทำอะไรจริงจัง รักจะเป็นนายแบบก็เลยศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขา Model Acting มหาวิทยาลัยซอคยอง ทำให้เขามีสกิลเดินแบบและโพสท่าระดับมืออาชีพเลยละความหล่อกระชากใจทำให้เขาเข้าสู่วงการนักแสดงครั้งแรกในปี 2014 และก็เป็นวงการนักแสดงนี่แหละที่เปลี่ยนหนุ่มขี้อายให้กลายเป็นชายเจ้าเสน่ห์ พร้อมคว้ารางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจาก APAN Star Awards 2018 จากซีรีส์ ‘My Mister’ และอีกครั้งกับรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ชายยอดเยี่ยมจาก Baeksang Arts Awards 2019 จากซีรีส์ ‘Come and Hug Me’ หนุ่มหล่อราศีกรกฎ (เกิดวันที่ 7 สิงหาคม 1992) ขึ้นแท่นว่าที่คุณสามีจากการรับบท ‘ลุงจิ้งจอก’ ปีนี้เขายังมีผลงานให้ตามกรี๊ดอีก 2 เรื่อง คือภาพยนตร์ ‘Sweet & Sour’ (รับชมได้ ทาง Netflix) และซีรีส์ ‘Now, We are Breaking up’ ที่คุณสามีทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า ระหว่างเข้ากรมทหารรับใช้ชาติยังไม่หมด! จางกียงยังมาพร้อมพรสวรรค์ในการร้องเพลงที่ทำเอาสาวๆ ใจบาง อยากจะชวนมาร้องเพลงกล่อมนอนทุกคืน ไม่ว่าจะเป็นเพลง Eyekiss, Some Guys และ Paradise Tree แถมยังมีสกิลแร็ปที่ไม่ธรรมดาจนเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายของรายการ ‘Tribe of Hip Hop SS 2’ ปี 2016 มาแล้วเรียกว่าดีกรีความหล่อขั้นเทพขนาดนี้ ไม่ยกตำแหน่งว่าที่คุณสามีแห่งชาติให้ก็คงไม่ได้แล้วละ!เจ้าของวลีเด็ดแห่งปี “มาดูผีเสื้อที่ห้องเรามั้ย” พร้อมกับสายตาหวานเชื่อมและพลังดาเมจรุนแรงระดับ 10.10.10 หลายคนจึงเทใจให้ซงคังเป็นว่าที่คุณสามีคนใหม่ แม้ในซีรีส์ ‘Nevertheless’ เขาจะเจ้าชู้ขั้นสุดและไม่หยุดที่ใครสักคน (นอกจากยูนาบี) แต่รอยยิ้มและนัยน์ตาหวานซึ้งของพ่อหนุ่มผีเสื้อคนนี้ก็ตกสาว ๆ ในภาคพื้นเอเชียเป็นที่เรียบร้อย‘ซงคัง’ เป็นหนุ่มราศีเมษ (เกิดวันที่ 23 เมษายน 1994) ที่พกพาความหล่อและความสูง 185 เซนติเมตร ทำให้เขากลายเป็นนักศึกษาที่โดดเด่นในคณะ Film Arts มหาวิทยาลัยคอนกุก เขาเคยถูกทาบทามเข้าวงการเพลงและผ่านการแคสติ้งในค่ายเพลงดังของเกาหลีถึง 8 ค่าย แต่สุดท้ายเขาก็ปฏิเสธเส้นทางการเป็นไอดอล เพราะเขาหลงใหลในวงการแสดงมากกว่าด้วยใจรักในการแสดงซงคังจึงทุ่มเทให้กับทุกบทบาทที่ได้รับ และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล นักแสดงชายหน้าใหม่ยอดเยี่ยม จากเวทีระดับประเทศอย่าง 57th Baeksang Arts Awards แม้จะพลาดรางวัลใหญ่แต่ก็คว้าใจสื่อมวลชนจนได้รับการยกย่องให้เป็น “นักแสดงดาวรุ่งเกาหลีที่น่าจับตามอง” ถึงสองปีซ้อน (2019-2020)ความที่คุณสามีมีใจรักและทุ่มเทให้กับการแสดงมากๆ ซงคังจึงได้รับเสียงชื่นชมจากนักแสดงและทีมงานอยู่เสมอ เขาเคยฝึกซ้อมเต้นบัลเล่ต์นานกว่า 6 เดือนเพื่อความสมจริงเวลาเข้าฉากเต้นบันเล่ต์ในซีรีส์ ‘Navillera’ และลดน้ำหนักมากถึง 10 กิโลกรัม เพื่อรับบทพระเอกในซีรีส์ ‘Love Alarm’ ‘Sweet Home’ และล่าสุดตกหัวใจสาวๆ ทั่วโลกอย่าง ‘Nevertheless’ โดยการออนแอร์ตอนสุดท้ายส่งผลให้ยอดติดตามใน IG ของเขาพุ่งทยานทะลุ 10 ล้านไปอย่างรวดเร็วแม้คุณสามีจะรับบทหนุ่มมาดนุ่มผู้แสนจะโรแมนติกอยู่บ่อยๆ แต่ตัวจริงเขาเป็นหนุ่มอารมณ์ดี ขี้เล่น ไหวพริบดี มีจังหวะโบ๊ะบ๊ะเวลาเป็นพิธีกร เรียกว่าอยู่ด้วยแล้วคงมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ จนยากจะหักห้ามใจไม่ให้หลงรักคุณสามีวันละหลายสิบรอบผลงานซีรีส์ของคุณสามี ไม่ว่าสร้างจากทีวีช่องไหน เป็นต้องถูกนำมาสตรีมทาง Netflix แล้วไหนจะ ออริจินัลซีรีส์ อีกล่ะ จะไม่ให้สื่อมอบฉายา พระเอกลูกรัก Netflix ได้ไงผีเสื้อตัวใหม่สมัยราชวงศ์ทัน ที่กำลังมาแรงจากซีรีส์ ‘Lovers of the Red Sky’ เป็นหนุ่มราศีเมษ (เกิดวันที่ 17 เมษายน 1995) พกพาความหล่อมาพร้อมส่วนสูงถึง 187 เซนติเมตร อันฮโยซอบเข้าสู่วงการด้วยการเดบิวต์เป็นศิลปินค่าย JYP Entertainment และเกือบจะได้เป็นหนึ่งในสมาชิกวง GOT7 ด้วยนะเธอ ก่อนจะมีผลงานเพลงกับค่าย Starhaus Entertainment ในฐานะสมาชิกกลุ่ม One O One แต่แล้วโชคชะตาก็นำพาเข้าสู่วงการแสดงในปี 2015 จากซีรีส์ ‘Splash Splash Love’ และเป็นใบเบิกทางสู่วงการ K-Series นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอันฮโยซอบมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า ‘Paul Ahn’ (พอล อัน) เพราะคุณสามีเคยใช้ชีวิตในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา (จึงพูดภาษาอังกฤษได้คล่องปาก) ก่อนจะย้ายมาศึกษาต่อที่เกาหลีใต้และได้ฝึกฝนเป็นไอดอลกับค่าย JYP ถึงสามปีเขาจบปริญญาตรีสาขา Department of International Business จากมหาวิทยาลัยกุกมิน แม้จะเข้าสู่วงการได้ราว 6 ปีเศษ แต่เขาก็กวาดรางวัลมาเพียบเชียวล่ะ ไม่ว่าจะเป็น Asia Artist Awards 2017 สาขา Rookie Award, SBS Drama Awards 2018 สาขา Best New Actor, Asia Artist Awards 2019 สาขา Choice Award, Asia Artist Awards 2020 สาขา Best Actor Award, Baeksang Arts Awards 2020 สาขา Best New Actor และ SBS Drama Awards 2020 สาขา Excellence Award กับ Actor in a Miniseries Action Drama ในปีเดียวกันนอกจากโดดเด่นด้านการแสดง บวกกับมีทักษะในการร้องเพลงและเล่นดนตรี คุณสามียังเป็นคนสบายๆ อยู่ด้วยแล้วสบายใจ เขาจึงมีสเปคผู้หญิงในฝันต้องเป็นคนใจดี เข้าใจง่าย คุยง่าย เพราะคุณสามีไม่ได้ตั้งสเปคไว้สูง เน้นคุยกันแล้วเข้าใจเป็นอันจบ แถมยังประกาศตัวเป็นทาสแมวอีกต่างหากงู้ยยยยย! ทั้งหล่อและน่ารักเบอร์นี้ “ให้ฉันเป็นแมวตัวโปรดของเธอ” ได้เปล่า?ชายผู้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆ ต้องยกให้ ‘หัวหน้าฮง’ แห่งหมู่บ้านกงจินจากซีรีส์ Hometown Cha-Cha-Cha ผู้มาพร้อมรอยยิ้มละลายเหมือนฟองนมบนกาแฟลาเต้ หนุ่มราศีเมษคนนี้เกิดวันที่ 8 พฤษภาคม 1986 พร้อมกับส่วนสูง 183 เซนติเมตรแม้จะเป็นหนุ่มรูปงามอายุย่างเข้าสู่ 35 ปีเต็ม แต่ก็ทำเอาสาวๆ ใจบางกลางสี่แยกกับบทบาทที่เขาได้รับในซีรีส์เรื่องนี้ ที่อบอุ่น อ่อนโยน แสนดี เป็นที่รักของคนทั้งหมู่บ้าน แว่วมาว่าตัวจริงเขาเป็นคนตลก อารมณ์ดี สุภาพ เป็นกันเอง และเข้ากับคนง่ายมากแต่ๆๆๆ การจะยืนหนึ่งในใจคุณสามีเราต้องเข้าใจก่อนว่า เขามีโลกส่วนตัวสูงและไม่ชอบอยู่ท่ามกลางผู้คนมากหน้าหลายตา เพราะมันทำให้เขาอึดอัดจนหายใจไม่ออกนั่นเองเหตุนี้คุณสามีจึงชอบอยู่กับสาวๆ คุยง่ายและอยู่ด้วยแล้วสบายใจ ความเป็นหนุ่มโลกส่วนตัวสูงจึงไม่ค่อยเห็นเขาโพสต์รูปลง IG หรือเล่นโซเชียลฯ สักเท่าไหร่ แต่คุณสามีเป็นคาเฟ่ฮอปเปอร์ตัวยงและมักจะลงรูปเมนูหน้าตาดีและน่ากิน (เหมือนเขาเลยล่ะ) พอๆ กับที่เป็น Dog Person เพราะเจอน้องหมาที่ไหนเป็นต้องขอถ่ายรูปร่วมเฟรม พร้อมอวดรอยยิ้มละมุนจนทำเอาแฟนคลับแทบหลอมละลายพร้อมอุทิศกายใจ ไหนจะเอาใจแฟนคลับเก่งอย่าบอกใคร (ไม่รักโอปป้าคงไม่ได้แล้วละ)ด้วยการแต่งตัวเรียบง่ายทำให้เขาดูเป็นคนเข้าถึงง่าย อบอุ่น และจริงใจ ผิดกับบทบาทที่ได้รับในฐานะพระรองจากซีรีส์ ‘Start-Up’ ที่เขารับบทหนุ่มแข็งกระด้าง กล้าหาญ และปากจัด ถึงอย่างนั้นก็กร้าวใจสาวๆ ยิ่งนักพ่อคุณเอ๊ย! อีกทั้งคุณสามียังเป็นนักแสดงคุณภาพและกวาดรางวัลมาจากหลายสำนักไม่ว่าจะเป็น Best New Actor จาก MBC Drama Awards 2017, Tik Tok Most Popular Artist Awards จาก 57th Baeksang Arts Awards, Best Emotive Award จาก Asia Artist Awards 2020 และ Model Star Award จาก Asia Model Festival 2020 อีกด้วยว่าที่ “คุณสามีแห่งชาติ” ทั้ง 5 หนุ่มหล่อมาพร้อมคาแร็กเตอร์ ไลฟ์สไตล์ และนิสัยใจคอที่แตกต่างกัน ถึงอย่างนั้นเสน่ห์อย่างร้ายกาจของเหล่าคุณสามีก็ทำเอาสาวๆ ทั่วโลก ทั้งเคลิ้มฝันและมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นหน้า (จริงมั้ย?) อย่างน้อยก็ช่วยให้คลายเหงายาม WFH ได้อย่างดีเชียวละGlindahancinema.net , ทวิตเตอร์ NAMOOACTORS , ig | eunwo.o_c | seonho__kim