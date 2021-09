“ไป๋จิงถิง” หนุ่มในฝันขวัญใจสาวๆ

กำลังขึ้นแท่นเป็นขวัญใจสาวๆ ในแดนมังกรอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้ สำหรับ “ไป๋จิงถิง” พระเอกหนุ่มหล่อ กล้ามบึ้ก ซิกแพคแน่นกับบทบาท “ผู้กองสิงเค่อเหล่ย” จากซีรีส์ “You are my Hero คุณคือป้อมปราการของฉัน” ประกบคู่กับนางเอกสาว “หม่าซือฉุน” รับชมผ่านทาง “MONOMAX” (โมโนแมกซ์) ซึ่งกำลังเป็นกระแสร้อนแรงกับคอซีรีส์ชาวไทยในตอนนี้ไม่น้อย! งานนี้อย่ารอช้าเราไปทำความรู้จักกับผู้ชายในเครื่องแบบคนนี้ให้มากขึ้นกันดีกว่า!“ไป๋จิงถิง” เกิดวันที่ 15 ตุลาคม 1993 ณ หวายโหรว ปักกิ่ง ประเทศจีน ปัจจุบันอายุ 28 ปี สูง 183 ซ.ม. น้ำหนัก 75 ก.ก. จบการศึกษาจาก Capital Normal University เอกวิชาดนตรี แถมยังมีทักษะการเล่นเปียโนเป็นเลิศอีกต่างหาก! “ไป๋จิงถิง” เริ่มเข้าวงการบันเทิงอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2014 และเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศจีนจากเรื่อง The Whirlwind Girl โดยมีผู้ติดตามใน Weibo สูงถึง 28 ล้านคน จนเริ่มมีการตั้งกลุ่มแฟนคลับและตั้งฉายาให้ “ไป๋จิงถิง” ว่า “ชายในโลกการ์ตูน” เพื่อเป็นการสื่อว่าผู้ชายคนนี้หล่อ เพอร์เฟค เป็นผู้ชายในฝันของสาวๆ ราวกับหลุดออกมาจากในโลกการ์ตูนนั่นเอง! จากนั้น “ไป๋จิงถิง” เริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากขึ้นจากซีรีส์วัยรุ่นแนวโรแมนติกเรื่อง Rush to the Dead Summer และมีผลงานตามมาอีกหลายเรื่องจนสามารถติดลิสต์ขึ้นแท่น “สามีทิพย์” ของเหล่าสาวๆ ทั่วเอเชียได้ในเวลาอันรวดเร็วเช่นกันล่าสุดกับผลงานซีรีส์แนวรักโรแมนติกสุดฟิน “You are my Hero คุณคือป้อมปราการของฉัน” ในบทบาทชายหนุ่มในเครื่องแบบ ซึ่งเป็นผู้สร้างกระแสให้สาวๆ หันมาสนใจชายหนุ่มในเครื่องแบบอย่าง ผู้กองสิงเค่อเหล่ย หัวหน้าหนุ่มหล่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษหน่วย SWAT ถือเป็นหัวหน้าที่อายุน้อยสุดในประวัติศาสตร์ของหน่วยจู่โจม ได้ฉายาว่าเป็นหัวหน้าครูฝึกสุดโหด ยึดมั่นกฎระเบียบ แข็งแกร่งและเป็นที่ไว้วางใจของลูกน้อง ในอดีตเขาได้ลงพื้นที่ปฎิบัติภารกิจลับเสี่ยงอันตรายและก็ได้ตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งนั่นเอง!ติดตามชม “ไป๋จิงถิง” ในลุคของ ผู้กองสิงเค่อเหล่ย สุดคูลได้ในซีรีส์ “You are my Hero คุณคือป้อมปราการของฉัน” ผ่านทาง MONOMAX (โมโนแมกซ์) พากย์ไทยครบทุกเรื่อง!