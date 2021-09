Review : “Lovers of the Red Sky” ทุบสถิติใหม่ กร้าวใจสาวๆ ด้วย “ผีเสื้อหนุ่มแห่งยุคโชซอน”

ละครพีเรียดที่มาแรงสุดๆ ในเกาหลี ชนิดที่ Ep.4 ทำลายสถิติเรตติ้งผู้ชมทั่วเกาหลีใต้สูงถึง 10.2% หลังจากที่สามตอนแรกได้รับความนิยม 9.7% จากการรายงานของ Nielson Korea จนเกิดกระแส ‘ผีเสื้อตัวใหม่แห่งยุคโชซอน’ ที่กร้าวใจสาวๆ เหลือเกิน บวกกับพล็อตเรื่องที่มีครบทั้งความโรแมนติกและความลี้ลับ ส่งผลให้ “Lovers of the Red Sky รอยรักลิขิตเลือด” เป็นซีรีส์ย้อนยุคแนวโรแมนติก-แฟนตาซี ชนิดที่คุณยากจะละสายตาจากหนุ่มๆ งานดีหลายคนเลยล่ะ (แซ่บซี้ดจี๊ดใจมนุษย์ป้า)Lovers of the Red Sky ว่าด้วยเรื่องราวลี้ลับในสมัยราชวงศ์โชซอน ยุคที่เชื่อกันว่า เทพ ปีศาจ และมนุษย์ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบนโลก โดยมีเทพสามองค์ที่สถิตอยู่ในร่างเดียวกัน ทำหน้าที่รักษาสมดุลเอาไว้ องค์โตสุดคือ “คุณยายซัมชิน” หรือ “เทพแห่งการให้กำเนิด” องค์ที่สองคือ “ปีศาจ” หรือ “เทพแห่งความตาย” และองค์ที่สามคือ “เทพแห่งสมดุล”วันหนึ่งปีศาจเกิดอยากครอบครองโลกมนุษย์ (ตามฟอร์ม) จึงกลืนกินเทพเจ้าแห่งสมดุล ทำให้สมดุลระหว่างความเป็น-ความตายพังพินาศ และปีศาจก็เข้าสิงร่างกษัตริย์จนก่อให้เกิดสงครามการฆ่าล้างผู้บริสุทธิ์มากมาย เรื่องราวจึงเริ่มต้นด้วยพิธีกรรมขับไล่ปีศาจออกจากร่างของกษัตริย์ แล้วผนึกไว้ในภาพวาดของจิตรกรมากฝีมือแห่งยุค ร่วมกับปราชญ์ด้านโหราศาสตร์ระหว่างทำพิธีปีศาจที่มีรูปร่างคล้ายกับเซอร์เทอร์ในหนัง Thor Ragnarok ก็พยายามฝืนสุดกำลังเพื่อจะหนีจากการจองจำ แต่นักปราชญ์ได้รับความช่วยเหลือจากคุณยายซัมชินที่ส่งพลังผนึกมารจนสำเร็จทว่าในช่วงเวลาเดียวกับการทำพิธีผนึกมาร ภรรยาท้องแก่ของจิตรกรที่สวดมนต์อ้อนวอนเทพเจ้าอยู่ใต้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เกิดคลอดลูกและเสียชีวิตลง ด้วยความช่วยเหลือของคุณยายซัมชินทำให้ทารกน้อยรอดพ้นจากการถูกฝูงหมาป่าขย้ำ และเรียกแม่หนูน้อยว่า “ฮงชอนกี” แต่เธอก็ไม่วายโดนคำสาปของปีศาจทำให้ตาบอดแต่กำเนิด ส่วนพ่อที่เป็นจิตรกรหลวงก็กลายเป็นคนจิตใจไม่สมประกอบนับแต่นั้นเป็นต้นมาใช่ว่าปีศาจจะยอมจากไปง่ายๆ ก่อนถูกจองจำ เขาได้สาปแช่งแผ่นดินให้เผชิญกับความอดอยากและแห้งแล้ง ทำให้ชาวเมืองเดือดร้อนอย่างหนักเป็นเวลา 9 ปี จนเมื่อชอนกีอายุได้ 9 ขวบก็ได้พบกับคู่รักตามลิขิตสวรรค์นั่นคือ “ฮารัม” บุตรชายของนักปราชญ์ (ผู้โดนคำสั่งของกษัตริย์องค์เก่าให้ฆ่าทิ้งทันทีหลังเสร็จพิธีผนึกมาร โชคดีที่รอดตายมาได้) ฮารัมเกิดวันเดียวกับชอนกี และเกิดมาพร้อมพรสวรรค์พิเศษจนชาวบ้านร่ำลือกันว่าเป็น “เทพวารี” จึงทำให้ร่างทรงหลวงนำเขาไปวังหลวงเพื่อทำพิธีขอฝนจากเทพเจ้ามังกรการพบกันครั้งแรกของฮารัมและชอนกีถูกกำหนดโดยคุณยายซัมชิน ซึ่งคุณยายได้ลงอักขระผีเสื้อ (ร่างสองของคุณยาย) บนท้ายทอยของฮารัมอย่างเนียนๆ ก่อนที่เด็กทั้งสองจะใช้เวลาโรแมนติกด้วยกันตลอดหนึ่งวัน ท่ามกลางความสวยงามของต้นดอกท้อสีชมพูหวาน และคืนนั้นชอนกีก็จุ๊บฮารัมเบาๆ เป็นอันส่งท้ายความทรงจำถึงรักแรกในวัยเด็กได้อย่างโรแมนติกเช้าวันรุ่งขึ้นฮารัมทำพิธีขอฝนและถูกร่างทรงหลวงใช้เป็นเครื่องบูชายัญโดยที่เขาไม่รู้ตัว ระหว่างนั้นองค์ชายใหญ่และองค์ชายรองนึกสนุกบุกหอลับของบูรพกษัตริย์ จนองค์ชายใหญ่ผู้มีจิตใจทะเยอทะยานหวังจะเป็นกษัตริย์แทนองค์รัชทายาทเกิดปล่อยปีศาจออกจากภาพวาด แต่แล้วปีศาจก็ไม่อาจสิงร่างของเขาได้จึงพุ่งไปหาร่างอื่นที่เหมาะสมกว่า ซึ่งตรงกับฮารัมที่พลัดตกน้ำและจมลงก้นบึ้งของสระลึก เช่นเดียวกับชอนกีที่จมน้ำในเวลาเดียวกันก่อนที่เด็กน้อยทั้งสองจะหมดลมหายใจปีศาจได้พุ่งไปสิงร่างของฮารัม ทำให้เขามีตาสีแดงเพลิงและคุณยายซัมชินก็รีบปิดผนึกปีศาจไว้ในรอยสักรูปผีเสื้อของฮารัม พร้อมขโมยดวงตาของปีศาจไปไว้กับชอนกี ทำให้ฮารัมตาบอดทันทีส่วนชอนกีก็มองเห็นราวปาฏิหาริย์19 ปีผ่านไปทั้งสองโคจรมาพบกันอีกครั้ง ในวันที่ฮารัมกลายเป็นนักปราชญ์หลวงรูปงาม ปราดเปรื่อง และมีอาชีพลับเป็นมือปราบความอยุติธรรมประจำเมือง ส่วนชอนกีก็เป็นจิตรกรหญิงคนเดียวของเมืองที่สวยและพรสวรรค์เป็นเลิศ ชอนกีเป็นตัวแม่ด้านการลอกเลียนแบบภาพวาด และมีพรสวรรค์ในการถ่ายทอดผลงานศิลปะชนิดหนุ่มๆ ทั้งสำนักยังซูฮกโดนความสวยของเธอตกจนใจบางไปหมดถึงอย่างนั้นชอนกีผู้กล้าหาญก็ตกเป็นเหยื่อของนักต้มตุ๋นที่หลอกขายยาเพื่อรักษาอาการทางประสาทของพ่อ ทำให้เธอบังเอิญพบกับชอนกีและมีโมเมนต์โรแมนติกในเกี้ยวด้วยกัน แม้จะคับแคบแต่กล้ามแน่น ๆ ของฮารัมก็ทำให้ชอนกีถึงกับไร้เรี่ยวแรงการพบกันของทั้งสองก็มาพร้อมลิขิตเลือดที่ทำให้ชอนกีปลุกความเป็นปีศาจในตัวฮารัมให้ตื่นขึ้น แต่ก็ได้ความช่วยเหลือจาก “พยัคฆี” หรือ “เทพผู้พิทักษ์ป่า” ร่วมกับคุณยายซัมชินผนึกปีศาจในร่างฮารัมได้อีกครั้ง จนกว่าจะถึงวันที่ชอนกีฝึกฝนวรยุทธ์ในการวาดรูปผนึกมารได้สำเร็จ (เหมือนที่พ่อของเธอเคยทำในอดีต) เพื่อคืนความสุขสงบและสมดุลให้แก่โลกทั้งสามอีกครั้งความดีงามของซีรีส์เรื่องนี้จึงเต็มไปด้วยคนหน้าตาดี ได้แก่ ฮารัม (รับบทโดย อันฮโยซอบ) ชอนกี (รับบทโดย คิมยูจอง) รวมถึงบรรดาองค์ชายใหญ่ องค์ชายรอง จนถึงจิตกรร่วมสำนักกับชอนกี (ที่ดูแล้วกร้าวใจยิ่งนัก) ส่วนจะปลื้มแนวไหนก็เลือกได้ตามรสนิยมเพราะมีทั้งสุภาพบุรุษสุดซอย หนุ่มขี้เล่น หนุ่มมาดนุ่มเหมือนฟองนมบนกาแฟ จนถึงแบดบอย (องค์ชายใหญ่)Lovers of the Red Sky เป็นซีรีส์ 16 ตอน ผลงานการกำกับของจางแทยู ผู้ประสบความสำเร็จกับซีรีส์ You Who Came From The Stars ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว และเขียนบทโดยฮาอึน ออนแอร์ระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-19 ต.ค. 64 ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 22.00 น. (เวลาเกาหลี) เปิดให้สตรีมมิ่งทางช่อง VIU Thailandhttps://mydramalist.comhttps://www.hancinema.nethttps://gossipchimp.com/