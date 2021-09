คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 19/9/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย@ โปสเตอร์แรก “One Ordinary Day” ซีรีส์ใหม่ “คิมซูฮยอน.@ ภาพโปสเตอร์แรกจากมินิซีรีส์ 8 ตอนจบ “One Ordinary Day” (어느날) นำแสดงโดย คิมซูฮยอน และ ชาซึงวอน มีกำหนดฉายบนแอป Coupang Play เดือนพฤศจิกายนนี้ ซับไทยแสดงตัวแล้ว #ดูได้ที่Viu นอกจากนี้ยังมีการปล่อยทีเซอร์แรกความยาว 20 วินาที ทางยูทูบ Coupang Play อีกด้วย@ “เพียง 1 คืน... ชีวิตธรรมดาของเขา กลับกลายเป็นนรก”@ One Ordinary Day รีเมกจาก “Criminal Justice” ซีรีส์ทางช่อง BBC โดยคิมซูฮยอนจะรับบทเป็น “คิมฮยอนซู” นักศึกษาหนุ่มธรรมดาๆ ที่ชีวิตกลับหัวกลับหางเมื่อเขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญของคดีฆาตกรรมโดยไม่คาดคิด ขณะที่ชาซึงวอนจะรับบทเป็น ชินจุงฮัน ทนายความที่สอบผ่านเนติฯเฉียดฉิว และเป็นคนเดียวที่ยื่นมือมาช่วยคิมฮยอนซูทีเซอร์แรก https://www.youtube.com/watch?v=lGYYADuN1wk#OneOrdinaryDay #어느날 #KimSooHyun #ChaSeungWon #Viucr : Viu_Thailand , Viu@ ชีวิตของ คิมยูมี สาวโสดวัย 32 ปี พนักงานบัญชี ทั้งจืดชืดและไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยหลังถูกแฟนหนุ่มเท เมื่อ 3 ปีก่อน จนกระทั่งวันหนึ่ง กูอุง หนุ่มเนิร์ดนักพัฒนาเกม ก็ได้ก้าวเข้ามาในโลกอันสงบสุขของยูมี และทำให้ “เมืองเซลล์” ในร่างกายของเธอ เกิดความโกลาหลครั้งมโหฬาร อ่าน เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี Yumi’s Cells กันจย้า แล้วไปรับชมซับไทยพร้อมเกาหลี ศุกร์-เสาร์ เวลา 21.50 น. ทาง iQIYI และ iQ.com@ เรื่องย่อของเรา รู้เรื่องที่สุดในสามโลก https://mgronline.com/drama/detail/9640000092554#YumisCell #iQIYI #lakornonlinefan@ Hometown Cha Cha Cha EP7 นี้ ความรู้สึกของ คิมซอนโฮ กับ ชินมินอา เติบโตอย่างซับซ้อนสับสน พร้อมการมาถึงของ อีซังอี รักมันต้องมีสองคนถูกปะ? สปอยล์แม่เอ๊ย มาสปอยล์กันเถอะ@ ความสัมพันธ์ระหว่าง หมอยุน (ชินมินอา) กะ หัวหน้าฮง (คิมซอนโฮ) ขึ้นๆ ลงๆ เมื่อจำจูบของกันและกันได้ก็รู้สึกผิดหวังกับท่าทีของฮงดูชิกที่แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ บรรยากาศโรแมนติกหดหายกลายเป็นเย็นชาอย่างรวดเร็ว แต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในช่วงงานเทศกาลประภาคารของกงจิน เมื่อทั้งคู่ช่วยเด็กผี โอจูริ (คิมมินซอ) ซึ่งได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้า ความอบอุ่นค่อยๆ ฟื้นคืน@ ภาพนิ่งใหม่เผยให้เห็นว่า ยุนฮเยจิน, ฮงดูชิก และ จีซองฮยอน (อีซังอี) มารวมตัวกันอยู่ในที่เดียวกัน ผู้ใหญ่บ้าน ชางยองกุก ( อินกโยจิน ) แนะนำยูทูบเบอร์คนดัง จีซองฮยอน ให้ชาวบ้านรู้จักอย่างตื่นเต้น หมอยุนจ้องมองรุ่นพี่คนเก่งอย่างอายๆ ขณะที่ยูทูบเบอร์คนดัง มองตอบด้วยรอยยิ้มดวงตาเป็นประกายอย่างเป็นมิตร ส่วนฮงดูชิก จ้องเขม็งที่หมอยุน ด้วยสีหน้าและความรู้สึกอันซับซ้อนสับสน ทำให้ผู้ชมตาดำๆ อดสงสัยไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้อ หรืองานนี้รักสามเส้าต้องมาแล้วปะ@ ภาพล่าสุด หมอยุน กะ หัวหน้าฮง ของพวกเรายิ้มแต้ โชว์แก้มบุ๋ม สดใสขั้นสุด ขณะที่พวกเขาทำงานบ้านด้วยกันแล้วจ้ะแม่@ โดยทั้งคู่กำลังซักผ้าด้วยวิถีบาทาขยี้ด้วยกัน ไปทั่วเครื่องซักผ้าอ่างขนาดใหญ่ด้วยเท้าเปล่า ก่อนจะล้างแล้วบิดน้ำออกจากผ้าห่มที่เปียกแล้วนำไปแขวนตากให้แห้ง การซักผ้าด้วยท่านี้ทั้งสองไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องใกล้ชิดกันมากขึ้น ทำให้หัวใจของผู้ชมตาดำๆ เราท่านต้องสั่นไหวไปด้วย@ ยิ่งไปกว่านั้นฮุนฮเยจินและฮงดูชิก ยังใส่ชุดคู่อีกต่างหาก ทั้งคู่สวมเสื้อสีขาวกับกางเกงลายดอกไม้สีสันสดใส ยิ้มมมจนเห็นลักยิ้ม จะไม่ให้ผู้ชมคาดหวังที่เห็นความรักของพวกเขาลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้ไง แม่นบ่ ใดๆ ติดตาม ใน Hometown Cha Cha Cha คืนนี้ เวลา 21.00 น. ในตอนก่อนหน้านี้ ยุนฮเยจิน ฮงดูชิก และ จีซองฮยอน ซี้กันมากขึ้นหลังจากร่วมวงก๊งโซจูทั้งคืน นอกจากนี้สองหนุ่มต่างเคยช่วยชีวิตกันและกัน แถมพบว่าพวกเขาอายุเท่ากันอีกด้วย ทำให้ยิ่งสนิทสนมกันมากขึ้น ฮงดูซิกตกลงเป็นไกด์ให้ทีมงานรายการวาไรตี้ตระเวนชิมของจีซองฮยอน@ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม วงสนทนาของทั้งสามคน เกิดความตึงเครียดเบาๆ เมื่อฮงดูซิกตระหนักว่าเขาเป็นส่วนเกินระหว่างยุนฮเยจินและจีซองฮยอน ในขณะที่สองคนเมาท์มอยสมัยเรียนมหา'ลัยอย่างสนุกสนาน@ ยิ่งไปกว่านั้น ในตอนจบของ EP7 จีซองฮยอน ดันถาม ฮงดูชิก ขึ้นว่า "ยุนฮเยจินกำลังคบใครอยู่หรือเปล่า" คำถามนี้จี้ใจดำหัวหน้าฮงขั้นสุด ทำให้เขาอึ้ง ตกตะลึงไปไม่เป็นชั่วขณะหนึ่ง ท้ายสุดจึงตอบว่า "ไม่นะ เหมือนจะไม่คบใคร"@ ฉากนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า หมอแก้มบุ๋มยุนฮเยจิน ของเรา เป็นกุญแจสำคัญในความสัมพันธ์ของสองหนุ่ม แน่ๆ@ จากเหตุการณ์นั้นหรือเปล่านะ ที่ดูเหมือนจะทำให้หัวหน้าฮงสงวนท่าที ขณะที่เผชิญหน้ากับซองฮยอน ด้วยการกอดอก ในขณะที่ พีดีซุปตาร์ เองก็มองเขาด้วยท่าทางที่น่าสงสัย ตรงกันข้ามกับการแสดงออกที่สดใสของ ยุนฮเยจินที่เผยเสน่ห์ของเธอด้วยรอยยิ้มกว้าง...ทอดยาวจากหูถึงหู ภาพนิ่งใหม่ยังบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของชายสองคน เพราะพวกเขาต่างคอยระวังตัวเมื่ออยู่ต่อหน้าหมอยุนในขณะเดียวกันหมอยุนกับหัวหน้าฮง ก็ทำให้คนดูฟินไปตามๆ กัน ขณะที่ ยุนฮเยจินจะกลับบ้าน ดันไปเจอ ฮงดูซิกนั่งอยู่ลำพัง เมื่อดูใกล้ๆ จึงพบว่าฮงดูซิกหลั่งน้ำตาออกมาแล้วพูดขอร้องไม่ให้เธอจากไปไหน ยุนฮเยจินต้องปลอบโยนเขาโดยกล่าวว่า "ไม่ต้องกังวล ฉันจะไม่ไปไหน"ภาพนิ่งอีกเซ็ต กลิ่นรักสามเส้ (ตามเกาหลี) ทางช่อง tvN ซับไทย (ประมาณ) 3 ทุ่ม ทาง NetflixTH@ อ่านเรื่องย่อ https://mgronline.com/drama/detail/9640000085426@ อ่านรีวิว https://mgronline.com/drama/detail/9640000091145#tvNDrama #NetflixTH - - cr : soompi.com , tvNDrama@ “กงจวิ้น” รีโพสต์ โศก ซึ้ง รำลึก 90 ปีญี่ปุ่นบุกจีน@ วันนี้ 918 หรือ 18 กันยายน คือวันครบรอบ 90 ปี ที่ญี่ปุ่นบุกจีน ใครเข้าเวยป๋อจะพบว่า หลายบ้านของศิลปินดัง ประกาศห้ามลงโพสต์บันเทิง และ ศิลปินนักแสดงต่างพากันโพสต์เตือนให้รำลึกถึงความขมขื่นและปลุกสำนึกรักชาติ หนึ่งในนั้นคือ #กงจวิ้น รีโพสต์จากเวยป๋อ กลางดึกวันที่ 17 ก.ย. ที่มากับแคปชั่น โศก ซึ้ง@ "เสียงสัญญาณเตือนภัยดังระงม ความขื่นขมของชาติมิลืมเลือน ยิ่งย้ำเตือนให้พัฒนาตน"#GongJun - - cr : weibo.com , GQ China“จางจื่ออี๋” ก้าวขึ้นเป็น “ผู้กำกับหญิง” ของวงการบันเทิงจีน@ “จางจื่ออี๋” หรือ จางซิยี่ ที่เราท่านคุ้นเคย วันนี้เธอก้าวขึ้นเป็น “คุณผู้กำกับหญิง” ของวงการบันเทิงจีนอย่างเต็มภาคภูมิไปแล้ว ผลงานชิ้นแรก เป็นโปรเจ็กต์ "My Fathers and Me" #我和我的父辈 ซึ่งเธอกำกับและแสดงนำเอง 1 ใน 4 เรื่อง@ โดย นิตยสาร ELLE China เดือน ตุลาคม 2021 ฉบับครบรอบ 33 ปี จับเธอมาถ่ายปก และแฟชั่นเซ็ต กับ พร้อมเปิดใจในการสร้างงานภาพยนตร์เรื่องนี้ ว่าต้องการนำเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่เรา(ชาวจีน)ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษรุ่นก่อนๆ ว่าเราควรส่งต่ออะไรให้ลูกหลานของเรา ในที่สุด เธอได้ค้นพบคำตอบว่า มันคือ "จิตวิญญาณ" , "อุดมคติ" และ "ความรับผิดชอบ" ซึ่งเธอนำเสนอมันออกมาผลงานที่เธอกำกับและนำแสดง@ ภาพยนตร์ 4 เรื่อง เป็นฝีมือของผู้กำกับและนักแสดงชื่อดังทั้ง อู๋จิง #WuJing, จางจื่ออี๋ #ZhangZiyi, ซูเจิ้ง #XuZheng และ เสิ่นเถิง #ShenTeng@ นอกจากตัวเธอเองแล้ว ยังนำแสดงโดยทัพนักแสดงชื่อดังคับคั่ง อาทิ อู่เหล่ย, หวงซวน, หานฮ่าวหลิน และอีกมากมาย กำหนดฉายรอบปฐมทัศน์ 30 กันยายน และเข้าฉายจริงทั่วประเทศในวันชาติจีน 1 ตุลาคม นี้cr : ถ่ายภาพแฟชั่นโดย Charles Guo Pu , m.weibo.cn/1273610165/4682370604600909@ เมื่ออัยการห้าวเป้ง หนึ่งเดียวเรื่องความซ่าส์ ทายาทแก๊งอันธพาล เก่งสอพลอ ถนัดคอรัปชั่น ฟื้นขึ้นมากลายไปเป็นลูกสะใภ้ไฮโซตระกูลดังเฉยเลย ซีรีส์ม้ามืด One The Woman นำแสดงโดย อีฮานี และ อีซังยุน เปิดตัวสุดปัง ขึ้นแชมป์เรตติ้งตอนแรกที่ออกอากาศ อ่านเรื่องย่อ รู้เรื่องที่สุดในสามโลก ก่อนรับชม ซับไทย สตรีม เสาร์-อาทิตย์ ทาง Viu Thailand@ อ่านเรื่องย่อ https://mgronline.com/drama/detail/9640000092968#SBSDrama #Viu #Viu_Thailand@ ต้นสังกัด #historydnc โพสต์อวยพรวันเกิด ซงจุงกิ 19 กันยายน 2021 บนไอจี ความตามนี้@ [#HBD ] #20210919 HAPPY JOONGKI DAY송중기 배우의 생일을 축하합니다@ ทางเราชาวคณะ ละครออนไลน์ ก็ขอแจมร่วมอวยด้วย"ขอให้แฟนรักติ่งหลง ไปอีกนานเท่านานนะพ่อ" สำหรับข่าวซีรีส์ใหม่ The Youngest Son of Chaebol Family ยังไม่มีอัพเดตใดอื่น ทราบว่า รับเล่นแน่นวลล หากมีข้อมูลใหม่ ก็รีบนำมาเสนอเพื่อทราบ ในวาระต่อไป ณ ตอนนี้ … แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยู กันนนน#송중기 #SONGJOONGKI #하이스토리디앤씨 #historydnc #HAPPYBIRTHDAY #송중기데이 #모두송중기하세요 #สุขสันต์วันเกิดนักแสดง #ซงจุงกิ #HappyJoongKiDay -- cr : historydnc , GQ Korea@ 26 ก.ย.นี้ เตรียมพร้อมรับอุ่นไอของความน่ารักกันได้เลย ซีรีส์ WeTV Original #อุ่นไอในใจเธอ2021 รีเมกจากซีรีส์จีน #PutYourHeadOnMyShoulder นำแสดง นิว ฐิติภูมิ, ไข่มุก นิลาวัลย์, ชิม่อน วชิรวิชญ์, จีจี้ ชณันภัสร์, คชา นนทนันท์ และ พิพลอย กัญญารัตน์@ https://bit.ly/PutYourHead2021#WeTVth #WeTVOriginal #PutYourHeadOnMyShoulder2021#lakornonlinefan #lakorn_online #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร #เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์เว็บไซต์ยูทูปIG : https://www.instagram.com/lakorn_online/ TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/