คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 16/9/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ "ละครออนไลน์" ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย@ ให้เวลาปรับโหมดทำใจ แล้วเตรียมพบกับบทบาทใหม่ของ #หวังซิงเย่ว หรือ หลิวจื่อสิง - กว่างหลิงอ๋อง หล่อร้ายๆ ที่ทำให้อ๋องน้อยหนานเฉิน ต้องตาย จาก "One And Only – ทุกชาติภพกระดูกงดงามภาคอดีต" คราวนี้เขากลับมาพร้อมกับบทหล่อนิ่งๆ คุณชายมาดเข้ม ในซีรีส์พีเรียดโรแมนติกคอมเมดี้ เรื่องใหม่ "Your Sensibility My Destiny – พรหมลิขิตรักคุณชายเย็นชา" ประกบคู่ #หลินฉื่อ ร่วมด้วย #เนี่ยจื่อฮ่าว@ เล่าถึงเรื่องราวความรักความแค้นระหว่าง ปู่ก้วนจิน (รับบทโดย หลินฉื่อ) ลูกสาวคนเดียวของพ่อค้าผู้มั่งคั่งแห่งเจียงหนาน หรือจอมโจรสาวน้อยแก่นแก้ว ผู้ปล้นคนรวยมาช่วยคนจน และ โม่ชิงเฉิน (รับบทโดย หวังซิงเย่ว) องค์ชายผู้แปลกประหลาด และแสนเย็นชา พระโอรสองค์โตของฝ่าบาท ทั้งคู่จับพลัดจับผลูต้องทำสัญญาพิสดารฉบับหนึ่งร่วมกัน โดยที่อีกฝ่ายไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธ@ จะหรรษาเฮฮาขนาดไหน รับชมซับไทย ทาง iQIYI และ iQ.com เริ่มพรุ่งนี้ 16 กันยายน ตอนแรก อัปเดตตอนใหม่ทุกวันพฤหัสบดี - วันเสาร์ เวลา 19:00 น. วันละ 2 ตอน สมาชิก VIP รับชมก่อนใคร#YourSensibilityMyDestiny #พรหมลิขิตรักคุณชายเย็นชา #iQIYI #WangXingYue #NieZiHao@ "นัมกุงมิน" ปั้นหุ่นหนักมาก เพื่อ "The Veil" ภาพยนตร์ซีรีส์ฉลอง 60 ปี ช่อง MBC@ แฟนๆ ที่ติดตาม ไอจี นักแสดงจอมบทบาท "นัมกุงมิน" @min_namkoong ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาจะต้องอ้าปากหวอ กับลุคของเขาที่เปลี่ยนไป เพื่อภาพยนตร์ซีรีส์แนวแอ็คชั่นสายลับ เรื่องใหม่ #TheVeil เฉลิมฉลอง 60 ปี ช่อง MBC เขาทุ่มเทกับการปั้นหุ่นหนักมาก เพื่อสวมบมบาท ฮันจีฮยอก เจ้าหน้าที่ภาคสนาม สายลับเอ็นไอเอส (NIS) หน่วยข่าวกรองต่างประเทศ และเห็นชัดว่าหุ่นที่เขาบรรจงปั้น เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนจริงๆ@ รับชม The Veil ออนแอร์ 17 กันยายนนี้ ทางช่อง MBC ซับไทย #ดูได้ที่Viu เริ่ม 18 กันยายน นี้อ่านเรื่องย่อก่อนชม https://mgronline.com/drama/detail/9640000077797#Viu_Thailand #MBCDrama - - cr : MBCDrama@ เกวนเดอลีน คริสตี้ (Gwendoline Christie) ร่วมทีมนำแสดงใน #Wednesday ซีรีส์ทาง Netflix ผลงานกำกับโดย ทิม เบอร์ตัน โดยเธอจะรับบทเป็น Larissa Weems อาจารย์ใหญ่ของ Nevermore Academy ที่จะมาบดขยี้กับ มอร์ทิเซีย แอดดัมส์ (Morticia Addams) อดีตเพื่อนร่วมชั้นเรียนcr : Netflix@ เผยโปสเตอร์แรก และเบื้องหลัง Jirisan ลงจอ ตุลาคม นี้@ เพิ่งยิงทีเซอร์สร้างความฮือฮาไปเมื่อไม่กี่วันก่อน วันนี้ tvN เปิดเผยโปสเตอร์แรก พร้อมภาพเบื้องหลังการทำงานอย่างยากลำบากของซีรีส์ฟอร์มยักษ์ Jirisan นำแสดงโดย จอนจีฮยอน กับ จูจีฮุน ออกมาป้ายยาต่อเนื่อง@ Jirisan เล่าเรื่องราวลึกลับในภูเขาจีรีภายในอุทยานแห่งชาติจีรีอันกว้างใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติพยายามช่วยชีวิตผู้คนมากมาย ทั้งที่พยายามจะฆ่าตัวตาย คนที่หายตัวไปอย่างลึกลับ หรือกลุ่มนักปีนเขาที่ตกเป็นเหยื่อจากสภาพอากาศอันเลวร้ายในภูเขาจีรี@ Jirisan ทำพิธีบวงสรวงเปิดกล้อง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมปีที่แล้ว หลังจากที่เริ่มเข้ากองถ่ายทำมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเดียวกัน นอกจาก จอนจีฮยอน กับ จูจีฮุน แล้วยังมีนักแสดงจอมบทบาทแถวหน้ามาสมทบคับคั่ง ทั้ง ซงดงอิล, โอจองเซ, โจฮันชุล, จุนซกโฮ, โกมินซี และ อีกาซบ เป็นผลงานเขียนบทล่าสุดของ "คิมฮึนฮี" ผู้เขียนบทซีรีส์ซอมบี้ Kingdom และได้ "อีอึงบ๊ก" ผู้กำกับจาก Goblin และ Descendants of the Sun มารับหน้าที่กำกับซีรีส์@ "ภารกิจของเราคือ การไปยังสถานที่อันตราย และกลับมาอย่างปลอดภัย" เป็นคำโปรยบนปกโปสเตอร์แรกนี้ ตั้งตารอชม #ซับไทยพร้อมเกาหลี ตุลาคมนี้ ทาง iQIYI และ iQ.com #JiriSan #IQIYIOriginal #tvNDramacr : tvNDrama , iQIYI@ ภาพนิ่งชุดแรกจาก "My Name"@ ซีรีส์ แอ็คชั่น ดราม่า ทริลเลอร์ "My Name" (마이 네임) Netflix Original เรื่องใหม่ นำแสดงโดย #ฮันโซฮี , #พัคฮีซุน และ #อันโบฮยอน ผลงาน #คิมจินมิน ผู้กำกับ "Extracurricular - ชมรมลับ ธุรกิจรัก" เผยภาพนิ่งชุดแรก น่าดูชมแท้เทียว สายบู๊ห้ามพลาด ประกาศสตรีมให้ดูรวดเดียว 15 ตุลาคม นี้ ทาง NetflixTH@ เรื่องราวของหญิงสาวที่ต้องแฝงตัวเข้าไปในแก๊งค้ายาเสพติดเป็นสายให้กับตำรวจ และเพื่อสืบค้นหาความจริง และแก้แค้นคนที่ทำให้พ่อของเธอต้องตาย#MyName #NetflixTH@ สตรีมแล้ว ซีรีส์แนวพีเรียด เยาวชนสร้างอนาคต รักสดใส "Our Times - ฝันเหนือกาลเวลา" นำแสดงโดย #อู๋เหล่ย, #โหวหมิงฮ่าว, #เหมาเสี่ยวฮุ่ย และ #เซี่ยงหานจือ@ เรื่องราวของหนุ่มสาวในโลกยุค 90 ผู้มีความฝันที่จะเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจอินเตอร์เน็ตกลุ่มแรกของจีน พวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่? ดูซับไทยฟรี ที่ WeTV เท่านั้น!#WeTVth #WeTVซีรีส์จีน #OurTimes #ฝันเหนือกาลเวลา #启航当风起时 #WuLei #HouMinhao #MaoXiaohui #XiangHanzhicr : WeTV , weibo.com