คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 14/9/64

เรตติ้ง "Hometown Cha Cha Cha" สร้างสถิติใหม่ ทะลุ 2 หลัก@ ซีรีส์โรแมนติก ฮีลใจ เรื่องใหม่ ทางช่อง tvN "Hometown Cha Cha Cha" นำแสดงโดย #คิมซอนโฮ และ #ชินมินอา ตอนล่าสุดที่ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน ผ่านมา คว้าเรตติ้ง 10.270 % คนดู 2.6 ล้านคน นับเป็นเรตติ้งสูงสุดนับตั้งแต่ออกอากาศ ตามผลสำรวจของ Nielsen Korea@ นอกจากนี้ EP5 ของ "Hometown Cha Cha Cha" ยังโกยเรตติ้งทั่วประเทศเฉลี่ย 10.0 เปอร์เซ็นต์ (9.996%) ขึ้นแท่นแชมป์เรตติ้งอันดับหนึ่ง ในช่วงเวลาเดียวกันของทุกช่อง และสร้างสถิติใหม่ให้ตัวเองอีกด้วย@ ไม่เท่านั้น "Hometown Cha-Cha-Cha" ยังทำสถิติสูงสุด ในกลุ่มผู้ชมอายุ 20-49 ปี เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 5.0 % และสูงสุด 5.7 %@ และมีแนวโน้มที่เรตติ้งจะสูงขึ้นอีก เพราะเริ่มคลี่ปมชีวิตของ หัวหน้าฮง (คิมซอนโฮ) ออกมาป้ายยาคนดูให้จ้องจอรอดู รับชมซับไทย ทุกเสาร์-อาทิตย์ (ประมาณ) 3 ทุ่ม ทาง NetflixTH@ เรตติ้ง EP1-EP6 | EP1 : 6.821% , EP2 : 6.666% , EP3 : 8.733% , EP4 : 8.742% , EP5 : 9.996% , EP6 : 10.270%อ่านเรื่องย่อ สนุก และ รู้เรื่องที่สุดในสามโลก https://mgronline.com/drama/detail/9640000085426cr : soompi.com , tvNDrama , NetflixKR , Wikipedia@ VogueChinaXกงลี่ 4 ปก สดุดี "สแตนลีย์ คูบริก"@ แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์แฟชั่นเซ็ตของนิตยสาร Vogue China ฉบับเดือน ตุลาคม 2021 เล่มนี้ มาจากภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์สุดคลาสสิก "2001 A Space Odyssey" โดยผู้กำกับชาวอเมริกัน สแตนลีย์ คูบริก (Stanley Kubrick) นั่นเอง@ โดย "กงลี่" รับบทบาทเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงาม ซึ่งอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์แห่งอนาคต ความแวววาวของอาภรณ์โลหะ สะท้อนถึงความงดงามบนความขัดแย้งและความสมดุล ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร@ ออร่าที่เห็นไม่ได้มาจากชื่อเสียง และตัวเลขรายได้บนตารางบ๊อกซ์ออฟฟิศเท่านั้น หากแต่ยังมาจากความทุ่มเท ความเพียร ตลอด เวลา 30 ปี ในวงการ ซึ่งผ่านการคิดและสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงอย่างต่อเนื่อง ภาพถ่ายโดย : Feng Hai , บรรณาธิการแฟชั่น : Audrey Hucr : m.weibo.cn/1765870915/4680958764122557@ สื่อบันเทิงทุกสำนักของเกาหลีใต้ พร้อมใจกันรายงานข่าว การคืนจอแก้วรับงานแสดงซีรีส์ของ #ชเวจีอู นักแสดงระดับแถวหน้าอีกคน โดยมีรายงานว่านักแสดงหญิงตัวแม่ได้คอนเฟิร์มแสดงในซีรีส์แนวระทึกขวัญ เรื่อง #Goosebumps #소름 (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) ของผู้กำกับสายภาพยนตร์แนวระทึกขวัญ #จองบอมซิก (ผลงาน ภ. Epitaph - 기담 , ผลงานในปี 2007 แต่เพิ่งเข้าฉายในเกาหลีใต้ปีนี้) โดยทีมงานเตรียมเปิดกลองถ่ายทำ และจะออนแอร์ทาง KakaoTV ครึ่งหลัง ปี 2022@ ครั้งล่าสุดที่ชเวจีอูปรากฏตัวในจอทีวีคือเมื่อ 4 ปีที่แล้ว จากผลงานในปี 2017 เรื่อง The Most Beautiful Goodbye ช่อง tvN และแอบไปรับเชิญเบาๆ ในซีรีส์ปัง Crash Landing on You (Ep.13) แฟนๆ จำนวนมาก ต่างเฝ้ารอ อยากเห็นบทบาทที่เธอจะกลับมาในครั้งนี้@ ใน “Goosebumps” ชเวจีอูจะรับบทเป็น ฮยอนจอง หญิงสาวสวยที่ชีวิตเต็มไปด้วยความลับ แม้แต่ชีวิตประจำวันที่สงบสุขของเธอก็กลายเป็นเรื่องสยองขวัญได้ ซีรีส์เรื่องนี้จะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นความบันเทิงอันแสนสนุก และน่าขนลุก ขนาดที่ว่าจะทำให้เราท่านเหงื่อตก#ChoiJiWoo cr : soompi.com , hancinema.net@ เปิดตัวภาพนิ่งโทนภาพ สวยๆ ซึ้งๆ ออกมาป้ายยาติ่งวันนี้บนเวยป๋อ ซีรีส์โรแมนติก คอมเมดี้ ชื่อยาวไปไหน “A Female Student Arrives At TheImperial College” นำแสดงโดย #จ้าวลู่ซือ, #สวีไคเฉิ่ง, #เหรินหาว และ #จางเยว่ ซับไทย แสดงตัวทันควัน รอรับชม ซับไทย ทาง WeTV เท่านั้น มาพร้อมกับชื่อไทยม่วนๆ ว่า "ศิษย์สาวป่วนสำนัก"#WeTVth #WeTVซีรีส์จีน #AFemaleStudentArrivesAtTheImperialCollege #ศิษย์สาวป่วนสำนัก@ สตรีมแล้ว ซีรีส์แนวดราม่าเข้มข้น “The Justice - แสงแห่งยุติธรรม” นำแสดงโดย #จางซินเฉิง #ไช่เหวินจิ้ง และ #เหลียงเจี๋ย ซับไทยพร้อมจีน ทาง iQIYI และ iQ.com@ เรื่องราวของ เฉิงอี้จื้อ (รับบทโดย จางซินเฉิง จากซีรีส์ วันนั้นที่ฉันเป็นเธอ) เด็กหนุ่มจากครอบครัวยากจนขั้นสุด จิตใจดีงาม ซื่อสัตย์ ฉลาด พากเพียร และขยันขันแข็ง ต้องดูแลแม่ที่เป็นบ้า และพ่อที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นไผ วันหนึ่งเขาได้พบเจอกับ อู๋จือฝู นายธนาคารใหญ่เข้าโดยบังเอิญ จึงได้ก้าวไปทำงานแบงค์ และเข้าสู่ธุกิจการเงินนับจากนั้น@ วันหนึ่ง เขาได้แต่งงานหลอกๆ กับ ลี่จือ (รับบทโดย ไช่เหวินจิ้ง) คุณหนูตกอับ ลูกสาวเจ้าของธนาคารที่ถูกใส่ร้าย ต่อมาเฉิงอี้จื้อพบความจริงว่าเถ้าแก่เจ้าธนาคารมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของ อู๋จือฝู และยังร่วมมือกับหลายภาคส่วน เพื่อสร้างอาณาจักรทองคำสีดำขนาดมหึมา@ เมื่อเขารู้ความจริง จึงเลือกที่จะเดินออกมาจากธนาคารอย่างเด็ดเดี่ยว และลงมือสร้างธนาคารแห่งใหม่ขึ้นด้วยตัวเอง จากสามีภรรยากำมะลอ ความสัมพันธ์ของเฉิงอี้จื้อและลี่จือค่อยๆ เติบโตขึ้น ทั้งคู่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรค จนกลายเป็นคู่รักกันในที่สุด@ ใครชอบซีรีส์ดราม่าเข้มข้น แนวพระเอกสู้ชีวิต สร้างตัวเองจากศูนย์จนได้ดี ห้ามพลาดเด้อ ม่วนอีหลี อัพเดตตอนใหม่ ทุกวัน อาทิตย์ - วันพฤหัส เวลา 23.00 น. (เริ่มตอนแรก ตั้งแต่ 8 กันยายน) จำนวน 41 ตอนจบ#TheJustice #แสงแห่งยุติธรรม #ZhangXinCheng #CaiWenJing@ เปิดตัวออนไลน์วันนี้ (14 กันยายน) ซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซี "Yumi's Cells" (유미의세포들) นำโดย 2 นักแสดงนำ คิมโกอึน และ อันโบฮยอน ที่ แฟนๆ ต่างแซ่ซ้องว่าเคมีดีงาม 100 คะแนนไม่หัก@ เล่าเรื่องราวความรักของ "ยูมิ" พนักงานสาวออฟฟิศธรรมดาๆ จากมุมมองของเซลล์สมองตัวเล็กตัวน้อยจำนวนมากในกบาล ที่คอยควบคุมทุกความคิด ความรู้สึก และการกระทำของเธอ กับ "กูอุง" หนุ่มนักพัฒนาเกมจิตใจดีมีความอบอุ่นให้ และเป็นคนปากตรงกับใจ@ "Yumi's Cells" ออกอากาศตอนแรก ศุกร์ที่ 17 กันยายน เวลา 22:50 น. ทางช่อง tvN และสตรีม TVING ซับไทย รับชมพร้อมเกาหลี ทาง iqiyi และ iQ.com#YumisCell #유미의세포들 #tvN #TVING #iqiyicr : tvNDrama