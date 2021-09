Scoop : Cap is Black! กัปตันผิวสี ประเด็นดราม่าและอาจค้านสายตาชาวอเมริกัน

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

เมื่อสตีฟ โรเจอร์ส ตัดสินใจวางมือจากหน้าที่อันหนักอึ้งในการรับใช้ชาติและปกป้องโลกในฐานะกัปตันอเมริกา พร้อมกับส่งต่อโล่กัปตันอเมริกาให้กับฟอลคอน-สหายร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่ในทุกศึก นั่นคือเรื่องราวตอบจบในหนังเรื่อง ‘Avengers : Endgame’ ที่ทำเอาคนทั่วโลกใจหายกับการอำลาตำแหน่งของคริส อีแวนส์ ในฐานะกัปตันอเมริกาทว่าเส้นทางสู่ดวงดาวของฟอลคอลในฐานะ ‘Black Captain America’ อาจไม่ง่ายสำหรับมาร์เวล นอกจากจะเกิดดราม่าและค้านสายตาผู้ชมบางกลุ่ม จนถึงขัดต่อภาพลักษณ์ฮีโร่ในอุดมคติของชาวอเมริกันนับตั้งแต่ Disney+ เปิดตัวมินิซีรีส์ 6 ตอนในชื่อ ‘The Falcon and the Winter Soldier’ ก่อนจะเปลี่ยนชื่อในตอนจบซีซั่นว่า ‘The Captain America and the Winter Soldier’ เท่ากับประกาศตัวให้ แซม วิลสัน หรือฟอลคอน (รับบทโดย แอนโทนี แม็คกี) เป็นกัปตันอเมริกาคนใหม่ แต่เส้นทางสู่การเป็นฮีโร่ของเขาดูจะไม่ง่ายเอาเสียเลย ทั้งยังสะท้อนความซับซ้อนชีวิตของเหล่าฮีโร่ผิวสีในอเมริกาที่ใช่ว่าทุกคนจะยอมรับเสมอไป เพราะชาวอเมริกันบางกลุ่มเลือกที่จะไม่พูดถึงคนผิวสีและชาวเอเชีย ที่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่ในการสร้างชาติร่วมกับคนผิวขาวหรือที่เรียกว่า ‘The Dark Side of American History’ก่อนจะไปแตะประเด็นดราม่าใดๆ เราอยากชวนคุณมาทำความรู้จักกัปตันอเมริกาคนใหม่ แม้จะเป็นคนคุ้นเคยในทีม Avengers แต่คุณอาจไม่รู้ถึงความยากลำบากเบื้องหลังการก้าวสู่ตำแหน่ง Black Captain AmericaThe Falcon and the Winter Soldier ว่าด้วยเรื่องราวในปี 2024 หลังจากสตีฟ โรเจอร์ส ตัดสินใจปลดเกษียณตัวเองจากการเป็นกัปตันอเมริกาแล้วส่งต่อโล่ไวเบรเนียมให้กับวิลสัน ทว่าวิลสันกลับมอบโล่ให้กับทางการและหันไปใช้ชีวิตเรียบง่ายในเมืองเล็กๆ กับพี่สาว พร้อมกับความฝันที่จะสืบทอดธุรกิจเรือหาปลาของครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง ขณะที่คู่หูที่กลายเป็นคู่กัดตลอดทั้งซีรีส์อย่าง บัคกี้ บาร์นส หรือ Winter Soldier (รับบทโดย เซบาสเตียน แสตน) ก็ต้องเข้ารับการบำบัดกับจิตแพทย์ที่ทางรัฐบาลจัดหาให้เพื่อแลกกับการที่เขาไม่ต้องติดคุก บัคกี้ยังต้องวนเวียนร่วมภารกิจกับวิลสันตลอดทั้งเรื่อง (ทั้งๆ ที่ไม่ค่อยลงรอยกัน แต่ดูไปดูมาก็มีฉากชวนจิ้นอยู่หลายตอนเลยล่ะ) เพื่อปราบเหล่าวายร้ายในซีรีส์กลุ่ม Super Soldierตัดภาพมาที่รัฐบาลสหรัฐฯ เมื่อได้รับโล่จากวิลสันจึงไม่รอช้าที่จะเปิดตัวกัปตันอเมริกาคนใหม่ชื่อ ‘จอห์น วอลค์เกอร์’ อดีตทหารผ่านศึกจากสงครามในอัฟกานิสถาน ชายผิวขาว ตาฟ้า รูปร่างสูงใหญ่ต้องตรงกับฮีโร่ในอุดมคติของชาวอเมริกันแต่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถแบกภาระอันหนักอึ้งด้วยใจที่เสียสละและความอ่อนโยนเช่นเดียวกับสตีฟ โรเจอร์ส เพราะอำนาจและชื่อเสียงมักมาพร้อมความรับผิดชอบใหญ่หลวงและความกดดัน เมื่อคู่หูของจอห์นเกิดตายในระหว่างทำภารกิจ จอห์นก็ระงับอารมณ์ไม่อยู่พลั้งมือใช้โล่ฆ่าคนตายต่อหน้าสาธารณชนและถูกปลดจากการเป็นกัปตันอเมริกา ถึงอย่างนั้นฟ้าก็ให้โอกาสเขาแก้ตัวและทำสิ่งที่ถูกต้องตอนท้ายเรื่องในส่วนของวายร้ายในซีรีส์ คือขบวนการต่อต้านรัฐบาลของกลุ่มปฏิวัติที่ถูกเพิกเฉยและปฏิบัติแบบไม่เท่าเทียม (หลังจากทีมอเวนเจอร์สกู้คืนทุกชีวิตที่ธานอสดีดนิ้วปลิวหายไปกลับคืนมา คนกลุ่มนี้รู้สึกเหมือนถูกลืมเลือน) โดยมี คาร์ลี มอร์เกนเธา (รับบทโดย เอริน เคลลีแมน) เป็นแกนนำกลุ่ม ‘แฟล็ก สแมชเชอร์’ แอบขโมยเซรุ่มที่ใช้ในการสร้าง Winter Soldier ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหรือเซรุ่ม ‘Super Soldier’ มาใช้ในการสร้างกองทัพผู้มีพลังพิเศษ ซึ่งเซรุ่มนี้เป็นที่ต้องการของรัฐบาล โลกมืด และพาวเวอร์โบรกเกอร์ (ตัวละครลับที่เฉลยแบบหักมุม)เมื่อมีกองทัพมนุษย์จอมพลัง บัคกี้จึงตัดสินใจช่วยบารอน ซีโม (วายร้ายใน Captain America Civil War ที่เคยสะกดจิตบัคกี้ให้ไปลอบสังหารกษัตริย์แห่งวาคานด้า) แหกคุกลับในเยอรมนี เพราะซีโมมีเป้าหมายในการล้างบางซูเปอร์เซรุ่มนี้ให้สิ้นซาก แล้วยังเป็นคนที่เข้าถึงข้อมูลลับของกลุ่มไฮดร้าและมีคอนเน็คชั่นกับวายร้ายที่ต้องการซูเปอร์เซรุ่มแต่การปล่อยซีโมออกมาทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบัคกี้กับวาคานด้าถึงกับสั่นคลอน ในซีรีส์จึงเห็นการปรากฎตัวของนักรบหญิงแห่งวาคานด้ามาสร้างสีสัน และการันตีความมันของฉากแอ็คชั่นด้วยผลงานการเขียนบทจากทีมจอห์น วิค รวมถึงการปรากฏตัวของอดีตเอเจนต์แห่งชีลด์ที่ทำให้คุณต้องอึ้งกับชีวิตที่เปลี่ยนไปของเธอภายใต้ส่วนผสมอันกลมกล่อมของซีรีส์แนวแอ็กชั่น-คอเมดี้ (สไตล์ถนัดของมาร์เวล) ซีรีส์เรื่องนี้ยังสะท้อนปมดาร์คไซต์ในประวัติศาสตร์อเมริกา ผ่านเรื่องราวดราม่าของอิสยาห์ แบรดลีย์ อดีตทหารผิวสีที่รับใช้ชาติในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง (ยุคเดียวกับกัปตันอเมริกา) เขากลายเป็นเหยื่อทดลองเซรุ่มแบบเดียวกับสตีฟ โรเจอร์ส แต่โดนหลอกว่าฉีดวัคซีนกันบาดทะยัก ทำให้มีทหารผิวสีเสียชีวิตระหว่างการทดลองและเหลือรอดแค่คนเดียว แต่เขากลับไม่ได้รับการยกย่องใด ๆ ในฐานะฮีโร่ (ในเวอร์ชั่นคอมมิคเรียกว่า Black Captain America คนแรก) ทั้งยังกลายเป็นหนูทดลองจนบอบช้ำทั้งกายและใจ ทำให้อิสยาห์ถึงกับต่อต้านและปฏิเสธวิลสันอย่างแรงในตอนกลางๆ ของซีรีส์ ที่พยายามจะรับบทฮีโร่ผิวสีที่เสียสละเพื่อประเทศชาติพีเนียล อี. โจเซฟ (Peniel E. Joseph) ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ จริยธรรม และค่านิยมทางการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัส ผู้เขียนหนังสือขายดีหลายเล่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น Black Captain America ไว้ใน CNN อย่างน่าสนใจ"The Falcon and the Winter Soldier สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้อเมริกา เมื่อแซม วิลสันกลายเป็น Black Captain America ที่ท้าทายความคิดเกี่ยวกับ The Great American Hero ที่มักจะมองข้ามเรื่องราวส่วนที่เจ็บปวดที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติ แม้การเปิดตัว Black Panther จะได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น เพราะเขานำวิสัยทัศน์แบบ Afro-futurism มาสู่วัฒนธรรมกระแสหลักของอเมริกา แต่ไม่ใช่สำหรับกัปตันอเมริกา ซึ่งเป็นตัวละครในหนังสือการ์ตูนที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกายุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง"สตีฟ โรเจอร์ส มีผมบลอนด์ ตาฟ้า ร่างสูงใหญ่ และกรามเหลี่ยม ตรงกับฮีโร่ในอุดมคติของชาวอเมริกัน แม้ผู้ชมจะเห็นถึงความรักและความพยายามในการรับใช้ชาติของวิลสัน ขณะเดียวกันก็มองเห็นความบกพร่องทางเชื้อชาติด้วยเช่นกัน ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ถูกนำไปเชื่อมโยงกับการเหยียดเชื้อชาติและการยกย่องเชิดชูทหารผิวสีที่รับใช้ชาติอย่างกล้าหาญ ที่เคยถูกทำให้อับอาย เป็นที่รังเกียจ และถูกทำร้ายร่างกายจนถึงชีวิต"นั่นเป็นเหตุผลที่วิลสันปฏิเสธโล่กัปตันอเมริกาในตอนต้นของซีรีส์ ซึ่งเป็นชนวนเหตุให้เขาขัดแย้งกับบัคกี้ ที่มองโล่เป็นตัวแทนของสตีฟ แต่จริงๆ แล้วบัคกี้ไม่รู้ว่า ด้วยความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนและความกลัวที่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจ ทำให้วิลสันรู้ดีว่าชาวอเมริกันไม่มีวันยอมรับชาวแอฟริกัน-อเมริกันให้เป็นศูนย์รวมของความรักชาติและตัวแทนอำนาจของชาวอเมริกัน แม้พวกเขาจะมีส่วนร่วมอย่างมากต่อความเจริญรุ่งเรืองและการสร้างชาติให้ยิ่งใหญ่ แต่กลับถูกปฏิเสธอย่างรุนแรงในการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในหน้าประวัติศาสตร์ถึงอย่างนั้นซีรีส์ก็ค่อย ๆ เผยให้เห็นความพยายามและจิตใจที่อ่อนโยนของวิลสัน ที่คู่ควรกับตำแหน่งฮีโร่คนใหม่ของอเมริกา แม้เขาจะไม่ได้รับซูเปอร์เซรุ่มเหมือนสตีฟ โรดจอร์ส แต่วิลสันก็พร้อมจะเป็นกัปตันอเมริกาที่แข็งแกร่งด้วยการฝึกฝนตนเองอย่างสุดพลัง เพราะเขาตระหนักได้ในตอนท้ายเรื่องว่า ตนคู่ควรกับชุดเกราะและโล่ของกัปตันอเมริกา ในฐานะตัวแทนของประเทศที่มีข้อบกพร่องมากมาย แต่เขายังคงรักอเมริกาอย่างสุดหัวใจBlack Captain America ของวิลสันจึงตั้งคำถามอย่างกล้าหาญเกี่ยวกับแนวคิดของชาวอเมริกัน รวมถึงวิพากษ์วิจารณ์อำนาจสูงสุดของคนขาวอย่างเปิดเผย ผ่านฉากสุดท้ายที่วิลสันสวมชุดกัปตันอเมริกาคนใหม่ แล้วยืนปราศรัยต่อหน้าวุฒิสมาชิกของอเมริกา แม้พวกเขาจะเห็นด้วยกับมุมมองของวิลสัน แต่กลับไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะเผชิญหน้ากับการเหยียดเชื้อชาติและความไม่เท่าเทียมกันอย่างจริงจัง เป็นการเสียดสีสังคมอย่างแสบๆ คันๆ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ของอเมริกา หลังการตายของจอร์จ ฟลอยด์ สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ชาวผิวสีในประเทศมหาอำนาจของโลก"ในฐานะที่เป็นทั้งนักวิชาการประวัติศาสตร์ คนผิวสี และคนรักฮีโร่ ผมมองเห็นแซม วิลสันเป็นศูนย์รวมที่สมบูรณ์แบบของกัปตันอเมริกาในยุคปัจจุบันของเรา" ศาสตราจารย์พีเนียลกล่าวทิ้งท้าย และยังชื่นชมซีรีส์เรื่องนี้ที่ทำออกมาได้อย่างสง่างาม แม้จะมีนักวิจารณ์บางส่วนไม่ค่อยปลื้ม Black Captain America ก็ตาม