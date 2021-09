คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 7/9/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย@ ฟาดมาก สตรีมวันนี้ ซีรีส์โปรเจ็กต์ Sweet On ของ อ้ายฉีอี้ “Forever And Ever - ทุกภพชาติกระดูกงดงามภาคปัจจุบัน” ยอดวิวคนดูในจีนพุ่ง 75 ล้านวิว ยังไม่พ้นคืนดี ฟินพร้อมจีน ตั้งแต่ 19.00 น. พร้อมกันทั้งทาง iqiyii Q.com และ WeTV นำแสดงโดย #เหรินเจียหลุน , #ไป๋ลู่ , #สื่อซา , #หวังรุ่ยซิน และ #ลั่วหมิงเจี๋ย@ เรื่องราวของ สืออี๋ (ไป๋ลู่) นักพากย์สาวเสียงทอง ฝีมืออันดับต้นๆ ของวงการภาพยนตร์และละคร นิสัยอ่อนโยนและนอบน้อม ได้เจอกับ โจวเซิงเฉิน (เหรินเจียหลุน) ศาสตราจารย์ด้านเคมีที่สนามบิน ขณะที่เขากลับจากต่างประเทศกำลังต่อเครื่องเดินทางไปเมืองซีอาน ส่วนเธอกำลังจะบินไปเซี่ยงไฮ้@ เสียงพนักงานสนามบินตะโกนเรียกชื่อ “โจวเซิงเฉิน” ให้กลับมารับบัตรประชาชนที่ลืมหยิบไปหลังหยุดตรวจสิ่งแปลกปลอม ทำให้เธอหันไปมอง แล้ววิ่งตามเขาออกไปเพื่อทำความรู้จัก และได้อีเมลของเขามาแทน วีแชท และเบอร์โทร.ที่ขอไป@ สองคนได้เจอกันที่ซีอานอีกครั้ง จนกระทั่งบุพเพสันนิวาสได้ทำหน้าที่ในเวลาต่อมา โจวเซิงเฉิน ตัดสินใจตอบรับคำขอของมารดา ยอมหมั้นหมายกับสืออี๋ เพื่อช่วยพยุงกิจการของครอบครัว ลึกๆ แล้ว เขามีความรู้สึกดีๆ กับนักพากย์เสียงทองตั้งแต่แรกพบ ทั้งสองเรียนรู้กันและกัน จนความรู้สึกในใจค่อยๆ งอกงามมากขึ้นเป็นลำดับ@ เมื่อโจวเซิงเฉินต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบากกลืนไม่เข้าคายไม่ออก สืออี๋จะคอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอ ต่อมาโจวเซิงเฉินถูกทำร้าย เพื่อช่วยเหลือเขา สืออี๋ได้รับบาดเจ็บจนหมดสติ โจวเซิงเฉินคอยดูแลเธออย่างดี@ จนในที่สุดสืออี๋ก็ฟื้นขึ้นมา ทั้งสองต่างให้คำสัญญาต่อกันว่า ชีวิตนี้จะไม่พรากจากกันอีก และครองคู่กันอย่างสุขสม เพื่อชดเชย ความเจ็บปวด ความเสียใจ ที่ต้องพลัดพรากจากกันในชาติภพที่แล้วiQIYI : อัปเดตตอนใหม่ ทุกวันจันทร์ - วันพุธ เวลา 19:00 วันละ 2 ตอน VIP รับชมล่วงหน้า 4 ตอน ก่อนใครWeTV : อัพเดตตอนใหม่ ทุกวันจันทร์ - วันพุธ เวลา 19:00 น. 1EP/วัน | VIP วันละ 2EP/วัน@ อ่านเรื่องย่อ ก่อนรับชม เรื่องราวความรักสุดโรแมนติกของสืออี๋และโจวเซิงเฉิน รู้เรื่องที่สุด สมบูรณ์ที่สุด จบบริบูรณ์ ทาง ละครออนไลน์@เรื่องย่อ : https://mgronline.com/drama/detail/9640000088420@ โปสเตอร์แรกจาก Netflix Original เรื่องใหม่ ซีรีส์ แนวแอ็คชั่น-ดราม่า-ทริลเลอร์ “My Name” (마이 네임) นำแสดงโดย #ฮันโซฮี , #พัคฮีซุน และ #อันโบฮยอน ผลงาน #คิมจินมิน ผู้กำกับ “Extracurricular - ชมรมลับ ธุรกิจรัก” คอนเฟิร์ม ออนแอร์ 15 ตุลาคม นี้@ เรื่องราวของหญิงสาวผู้สูญเสียพ่อไป ต้องแฝงตัวเข้าไปในแก๊งค้ายาเสพติดเพื่อเป็นสายให้กับตำรวจ และเพื่อค้นหาความจริง และแก้แค้นคนที่ทำให้พ่อเธอต้องตาย@ ถือเป็นการพลิกบทบาทสุดขั้วของคนสวย “ฮันโซฮี” น่าดูมากๆ#MyName cr : NetlixKR , naver.me/xKQT3qDC@ เตรียมพบกับซีรีส์แนวโรแมนติก สร้างจากการ์ตูนชื่อเดียวกัน “The King’s Affection” (연모) นำแสดงโดย พัคอึนบิน และ โรอุน SF9 ผลงาน ซงฮยอนอุค ผู้กำกับซีรีส์ The Beauty Inside และ Another Miss Oh ออกอากาศ ทางช่อง KBS@ เรื่องราวขององค์หญิงที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวไปนาน แต่กลับต้องมารับหน้าที่องค์รัชทายาท เพราะรัชทายาทฝาแฝดชายเพิ่งตายจากไป@ ทันทีทันควัน NetflixTH ประกาศตัวเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ พร้อมประกาศวันออนแอร์ 11 ตุลาคม นี้#TheKingsAffection #NetflixTH #KBSDrama #ParkEunbin #RowoonSF9cr : KBSDrama , NetflixTH@ “Bad and Crazy” ซีรีส์ใหม่ “อีดงอุค” ซับไทยพร้อมเกา ทาง iQIYI@ ช่อง OCN ประกาศรายชื่อนักแสดงนำในซีรีส์เรื่องใหม่ Bad and Crazy เป็นทางการ นำโดย #อีดงอุค #วีฮาจุน #ฮันจีอึน และ #ชาฮักยอน ผลงานผู้กำกับ ยูซอนดง และผู้เขียนบท คิมแซบม ที่เคยร่วมงานกันใน The Uncanny Counter - วันพุธ เวลา 19:00 วันละ 2 ตอน VIP รับชมล่วงหน้า 4 ตอน ก่อนใคร

WeTV : อัพเดตตอนใหม่ ทุกวันจันทร์ - วันพุธ เวลา 19:00 น. 1EP/วัน | VIP วันละ 2EP/วัน

อ่านเรื่องย่อ ก่อนรับชม เรื่องราวความรักสุดโรแมนติกของสืออี๋และโจวเซิงเฉิน รู้เรื่องที่สุด สมบูรณ์ที่สุด จบบริบูรณ์ ทาง ละครออนไลน์

เรื่องย่อ : https://mgronline.com/drama/detail/9640000088420

โปสเตอร์แรกจาก Netflix Original เรื่องใหม่ ซีรีส์ แนวแอ็คชั่น-ดราม่า-ทริลเลอร์ "My Name" (마이 네임) นำแสดงโดย #ฮันโซฮี , #พัคฮีซุน และ #อันโบฮยอน ผลงาน #คิมจินมิน ผู้กำกับ "Extracurricular - ชมรมลับ ธุรกิจรัก" คอนเฟิร์ม ออนแอร์ 15 ตุลาคม นี้

เรื่องราวของหญิงสาวผู้สูญเสียพ่อไป ต้องแฝงตัวเข้าไปในแก๊งค้ายาเสพติดเพื่อเป็นสายให้กับตำรวจ และเพื่อค้นหาความจริง และแก้แค้นคนที่ทำให้พ่อเธอต้องตาย

ถือเป็นการพลิกบทบาทสุดขั้วของคนสวย "ฮันโซฮี" น่าดูมากๆ
#MyName cr : NetlixKR , naver.me/xKQT3qDC

เตรียมพบกับซีรีส์แนวโรแมนติก สร้างจากการ์ตูนชื่อเดียวกัน "The King's Affection" (연모) นำแสดงโดย พัคอึนบิน และ โรอุน SF9 ผลงาน ซงฮยอนอุค ผู้กำกับซีรีส์ The Beauty Inside และ Another Miss Oh ออกอากาศ ทางช่อง KBS

เรื่องราวขององค์หญิงที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวไปนาน แต่กลับต้องมารับหน้าที่องค์รัชทายาท เพราะรัชทายาทฝาแฝดชายเพิ่งตายจากไป

ทันทีทันควัน NetflixTH ประกาศตัวเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ พร้อมประกาศวันออนแอร์ 11 ตุลาคม นี้
#TheKingsAffection #NetflixTH #KBSDrama #ParkEunbin #RowoonSF9
cr : KBSDrama , NetflixTH

"Bad and Crazy" ซีรีส์ใหม่ "อีดงอุค" ซับไทยพร้อมเกา ทาง iQIYI

ช่อง OCN ประกาศรายชื่อนักแสดงนำในซีรีส์เรื่องใหม่ Bad and Crazy เป็นทางการ นำโดย #อีดงอุค #วีฮาจุน #ฮันจีอึน และ #ชาฮักยอน ผลงานผู้กำกับ ยูซอนดง และผู้เขียนบท คิมแซบม ที่เคยร่วมงานกันใน The Uncanny Counter -