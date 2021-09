“ผู้พันเบิร์ด” ยกนิ้ว “มุก” น้องใหม่ไฟแรง อนาคตไกล

ที่สุดของพลังการแสดงสำหรับ “ผู้พันเบิร์ด” หรือ “พันเอก (พิเศษ) วันชนะ สวัสดี” โดยเฉพาะบทบาทที่ต้องบู๊-แอ็คชั่นทุกเรื่องที่ไม่เคยทำให้ผู้ชมผิดหวัง ล่าสุด จัดเต็มแสดงเองทุกฉากในภาพยนตร์ เรื่อง “บุษบา (The Secret Weapon)” งานกำกับฯ “ปีเตอร์ นพชัย ชัยนาม” ค่าย “โมโน ออริจินอลส์ (MONO ORIGINALS)” ออกอากาศให้ชมทาง “โมโนแมกซ์ (MONOMAX)” ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ในเครือ โมโน เน็กซ์ (MONO NEXT) อยู่ในขณะนี้ พร้อมเผยว่า…“นานแล้วนะที่ผมไม่ได้เล่นบทแอ็คชั่นหนักๆ แบบนี้ มันเหมือนได้หวนคืนสนามรบอีกครั้ง ฉากแอ็คชั่นใน “บุษบา” เล่นเองทั้งหมดครับ ซึ่งก็ต้องใช้สมาธิพอสมควร เพราะถ้าเราหรือคนที่แสดงด้วยกันพลาดขึ้นมา มันคือการเจ็บตัว เพราะฉะนั้นต้องมีการเตรียมตัวในการฝึกซ้อม ร่างกายต้องพร้อม รวมถึงต้องมีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับ เรื่องนี้นอกจากแอ็คชั่น ก็มีเรื่องของความเป็นพ่อ ส่วนใหญ่ผมต้องเข้าฉากกับ “น้องมุก” (พิชานา-อยู่สุข) รับบทเป็นลูกสาว ตอนแรกผมถามปีเตอร์ว่าน้องจะเล่นได้หรือเปล่า เพราะก่อนหน้านี้ น้องยังไม่เคยมีผลงานเกี่ยวกับหนังแอ๊คชั่นมาก่อน แต่ปีเตอร์คอนเฟิร์มมาว่าน้องเอาอยู่ ผมก็ค่อนข้างมั่นใจระดับหนึ่ง พอได้มาเจอในระหว่างที่เขาถ่ายเราก็สังเกตุว่าน้องแสดงเป็นยังไง ผลที่ได้คือ ความใส ที่น้องไม่เคยแสดงภาพ-ยนตร์แอ็คชั่นมาก่อน ทำให้การเปิดรับทุกๆ สิ่งทุกๆ อย่างที่ผู้ใหญ่สอน น้องทำออกมาได้ดี ในอนาคตถ้าน้องจะใช้อาชีพนักแสดงต่อไป ผมว่าเขาต้องเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพอีกคนนึงเลยครับ”ติดตามชมความสนุกสุดมันส์ กับการหวนกลับมาลงสนามรบอีกครั้ง ของ “ผู้พันเบิร์ด พันเอก(พิเศษ) วันชนะ สวัสดี” ปะทะนักแสดงมากมาย มุก-พิชานา อยู่สุข,ตั๊ก-นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์, ตูมตาม-ยุทธนา เปื้องกลาง, เกรซ มหาดำรงค์กุล และ ธิชา วงศ์ทิพย์กานนท์ ในภาพยนตร์ เรื่อง “บุษบา (The Secret Weapon)” สามารถรับชมได้ทาง “MONOMAX (โมโนแมกซ์)” ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ในเครือโมโน เน็กซ์ www.monomax.me หรือสอบถามรายละเอียดที่ 02-100-7007