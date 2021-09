“เป้ อารักษ์” แฮปปี้ เล่นละครช่อง 3 ครั้งแรกในชีวิต

นักแสดงขวัญใจวัยรุ่น “เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ” กับบทบาทพระเอกในซีรีส์ “Me always You รักวุ่นวาย ยัยตัวป่วน” ซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้อารมณ์ดีนอกจากได้ประกบคู่กับ “ฟาง ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์” เป็นเรื่องแรกแล้วยังเป็นครั้งแรกที่ “เป้ อารักษ์” ได้มาเล่นให้ช่อง 3 อีกด้วย ซึ่งหลังจากออกอากาศไปเพียง 2 ตอน ก็ได้รับกระแสฮอตติดเทรนโซเชียลมีเดีย รวมถึงประกายเคมีความน่ารักของพระนางก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีจนได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดจากคนดู ถึงขนาดต้องเอ่ยถึงความรู้สึกว่า “ดีใจและคุ้มค่ามากที่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้” ภายใต้การผลิตของ บริษัท เซนจูรี่ ยูยู (Century UU) ผู้จัดหน้าใหม่และการดำเนินงานของ Li Fude (หลี่ ฝูเต๋อ) CEO Century UUโดย “เป้ อารักษ์” ยังได้เปิดใจแบบเต็ม ๆ ถึงความคุ้มค่าที่ได้มารับบทพระเอกของเรื่อง “Me always You รักวุ่นวาย ยัยตัวป่วน” และได้เล่นซีรีส์ทางช่อง 3 ครั้งนี้ว่า “เรื่องนี้ผมชอบจริง ๆ ครับ เพราะปกติตัวผมก็เล่นละครมาหลายเรื่องนะ โปรดักชั่นในแต่ละเรื่องก็จะไม่เหมือนกัน สำหรับเรื่องนี้เป็นโปรดักชั่นที่ถือว่าซีเรียสมาก ๆ นะครับ เหมือนกำลังถ่ายทำภาพยนตร์อยู่เลยหรือเหมือนถ่ายทำโฆษณาอยู่เลยในบางจังหวะ คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำกับ เรื่องภาพ เรื่องบท ตลอดจนตัวนักแสดงทุกอย่างถูกเตรียมงานไว้เป็นอย่างดีงานก็ออกมาดีน่ารักอย่างที่ตั้งใจคุ้มค่ามาก ๆ ที่ได้มาเล่น ทุกฝ่ายทำงานกันเป็นทีมเวิร์ครวมถึงนักแสดงทุกคนด้วยนะครับแฮปปี้มาก ๆส่วนในบทผมเล่นเป็น กวินทร์ ตัวพระเอก ที่ตอนสมัยเด็กเคยอ้วนไม่มีความมั่นใจตัวเองเหตุเพราะโดนรุมกลั่นแกล้ง ซึ่งจริง ๆ ความอ้วนอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องแย่ แต่โดนเพื่อน ๆ กลั่นแกล้งนี่สิทำให้กดดัน โดยมีเด็กผู้หญิงเพียงคนเดียวที่สวยน่ารักเป็นคนมาคอยปกป้องช่วยเหลือ พอโตขึ้นมากวินทร์ก็เลยฝังใจและเชื่อสนิทใจว่าพลอยไพลินโตขึ้นมาก็ต้องสวย สิบกว่าปีที่พยายามติดต่อผ่านอีเมลแต่พลอยไพลินก็ไม่ได้ตอบกลับมาเลยเพิ่งมาตอบตอนจะกลับเมืองไทย พอกลับมาและมาเจอพลอยไพลินตัวปลอมที่เป็นเพื่อนสนิทมาสวมรอยแทนก็เลยเชื่อและหลงรักทันที ซีรีส์เรื่องนี้ผมมีความสุขมากที่ได้มาเล่น ขอบคุณ 2 ผู้กำกับ พี่ “เสือ ยรรยง คุรุอังกูร” พี่ “ดรีม ฐานิกา เจนเจษฎา” ด้วยครับ” พร้อมกับได้เผยความ (ไม่ลับ) ที่อยากจะบอกเพิ่มเติมอีกว่า“นี่เป็นครั้งแรกของผมเลยจริง ๆ นะที่ได้มาเล่นละครของช่อง 3 ตื่นเต้นและเป็นเกียรติภูมิของผมเลย ที่อยู่ดี ๆ ได้มาเล่นช่อง 3 นี่ผมต้องอัดคลิปวีดีโอเก็บไว้ดูเลยนะ ตอนที่เราเริ่มทำละครเรารู้แค่ว่าจะได้ไปออกที่ประเทศจีนและเวียดนามด้วยแค่นั้น พอตอนหลังมารู้ว่าจะไปออกที่ช่อง 3 ดีใจครับ ผมไม่เคยเล่นช่องนี้มาก่อนฝากตัวด้วยนะครับต้องบอกอีกครั้งว่าแฮปปี้มากและฝากติดตาม Me always You รักวุ่นวาย ยัยตัวป่วน ด้วยครับขอบคุณครับ”ติดตามซีรีส์ “Me always You รักวุ่นวาย ยัยตัวป่วน” ซีรีส์ 24 ตอนจบ กับความรักป่วน ๆ ของพลอยไพลินและกวินทร์ ทางช่อง 3 กด 33 ทุกวันศุกร์ เวลา 23.00-24.00 น. และวันเสาร์ เวลา 22.55-23.55 น.