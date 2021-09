คอลัมน์ “เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์” 5/9/64

ความเคลื่อนไหวของซีรีส์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่นอกเหนือจากละครไทยในช่องฟรีทีวี เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในทุกค่ำคืน ผ่านแฟนเพจของ “ละครออนไลน์” ทีมงานตัดสินใจที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เคยบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหวใหม่ๆของซีรีส์ คืนละ 2-3 ข่าวในแฟนเพจ มารวมเป็นการเคลื่อนไหว ทุกคืนวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เพื่อมิให้สูญหายและกระจัดกระจาย@ สุดทน!! ทีมงานบริษัท Shanghai Films & Media Corporation ผู้ผลิตซีรีส์ “Legend of Anle”หรือ “Anle Zhuan” (安乐传 - อันเล่อฉวน) ที่นำแสดงโดย #ตี๋ลี่เร่อปา และ #กงจวิ้น ได้ออกแถลงการณ์ ทั้งเรื่องที่สำนักข่าว แฟนคลับ ไปตามปีนโรงถ่าย (เหิงเตี้ยน) เพื่อแอบถ่ายภาพ และ วิดีโอ แล้วนำรูปมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำดังกล่าว รบกวนการทำงานของทีมงานอย่างรุนแรง ทางทีมงานขอต่อต้านพฤติกรรมนี้ และจะดำเนินคดีตามกฎหมาย@ ขอให้การถ่ายทำเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งตารอชมทาง #YOUKU จ้าcr : YOUKU , GONGJUN THAILAND@จิตรกรหญิงอัจฉริยะ ยอมถูกผู้คนติฉินนินทาว่าไปรับจ้างวาดภาพเลียนแบบ ทั้งนี้เพื่อหาเงินมารักษาพ่อที่ป่วยหนัก บทบาทในซีรีส์พีเรียดเรื่องล่าสุดของ #คิมยูจอง ประกบคู่ #อันฮโยซอบ ใน #LoversOfTheRedSky ออริจินัลซีรีส์ ของ Viu รับชมซับไทย ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. (ตามไทย) ทาง Viu #ViuOriginalอ่านเรื่องย่อกัน https://mgronline.com/drama/detail/9640000087505@ ตามกันมาติดๆ ภาพแรก “อีเซยอง” จากบทบาทในซีรีส์ย้อนยุค โรแมนติก อิงประวัติศาสตร์ เรื่องใหม่ “The Red Sleeve Cuff” หรือ “Red Sleeve” (ชื่อไม่เป็นทางการ) ร่วมงานกับ “อีจุนโฮ” 2PM ฝีมือผู้กำกับหญิง จองจีอิน (ผลงานซีรีส์ Let's Watch the Sunset ช่อง MBC ปี 2018) บทโดย จองแฮรี ผู้(ร่วม)เขียนบท Ruler: Master of the Mask ช่อง MBC ปี 2017 ออกอากาศ พฤศจิกายน นี้อีเซยอง ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในยามนี้ เพราะซีรีส์ The Crowned Clown ถูกนำมาสตรีม ทั้งทาง Netflix และ Viu_Thailand ในตอนนี้ นอกจากหน้าตาสวยฝีมือยังจัดจ้านอีกด้วย เซยองเป็นนักแสดงอีกคนที่เริ่มต้นในวงการบันเทิงตั้งแต่เป็นนักแสดงเด็ก และโตคาวงการ#LeeSeYoung #이세영 #TheRedSleeveCuff #MBCDramacr : MBCDrama@ “Forever and Ever” ประกาศออนแอร์ 6 กันยายน | “Now And Only – ทุกภพชาติกระดูกงดงามภาคอดีต” จะลาจอในวันที่ 8 กันยายน นี้ โดยจะสตรีม 2 ตอนสุดท้าย อันโศกซึ้งชวนน้ำตาทะลักให้ตราตรึงใจผู้ชม และ ในวันนี้ (4 กันยายน) ก็มีการเผย โปสเตอร์ตัวละครจากซีรีส์ภาคต่อ “Forever and Ever” ออกมาให้แฟนๆ ได้ยลอย่างกระชุ่มกระชวย@ เป็นตัวละครหลักทั้ง 5 อันมี #เหรินเจียหลุน รับบท โจวเซิงเฉิน , #ไป๋ลู่ รับบท ชุยสืออี๋ , #สื่อซา รับบท เหมยสิง , #หวังรุ่ยซิน รับบท โจวเหวินซิ่ง และ #ลั่วหมิงเจี๋ย รับบท โจวเหวินชวน@ ไม่ได้มามือเปล่า แต่มาพร้อมกับข่าวดีว่า เตรียมจะออกอากาศตอนแรก 6 กันยายน นี้ จำนวน 30 ตอนจบ ทาง #iQIYI และ iQ.com ขณะที่ทาง WeTV ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ แต่คาดว่าน่าจะสตรีมคู่ เหมือน พาร์ทอดีต@ ที่สำคัญพาร์ทปัจจุบันนี้ จอมยุทธ์ นายอำเภอ เสี่ยวเอ้อร์ ผู้คนใต้หล้าทั่วทั้งแผ่นดิน ก็จะได้เห็น อดีตอ๋องน้อยแห่งหนานเฉิน และ สิบเอ็ด หรือ ชุยสืออี๋ ได้ครองคู่ สุขสมหวังในรัก แน่นอน@ “Forever and Ever - ทุกภพชาติกระดูกงดงาม” บอกเล่าถึงเรื่องราวในชาติภพปัจจุบัน “ชุยสืออี๋” (ไป๋ลู่) ได้กลับมาเกิดใหม่เป็น สาวสวยนักพากย์เสียงดีมากฝีมือของวงการ เธอจดจำเรื่องราวในอดีตเมื่อหลายร้อยปีก่อนได้ทั้งหมดจด@ กระทั่งวันหนึ่งสืออี๋ได้พบเจอกับ “โจวเซิงเฉิน” ผู้ซึ่งกลับชาติมาเกิดใหม่เป็นศาสตราจารย์ด้านเคมี เธอฝ่าฝูงชนเดินลุยเข้าไปหาเขา แล้วพบว่า อดีตอ๋องน้อยผู้ห้าวหาญเทียมฟ้า จดจำเรื่องราวอะไรในอดีตไม่ได้เลย แม้นสักน้อย!!!@ แต่แล้วในเวลาต่อมา มีเหตุที่ทำให้ทั้งคู่ต้องมาหมั้นหมายกัน@ สืออี๋ และ โจวเซิงเฉิน ยังคงต้องพบเจออุปสรรค ขวากหนามมากมายในชาติภพปัจจุบันนี้ แต่ด้วยความรักความผูกพันที่มีต่อกันมานาน ทั้งสองจับมือกันฝ่าฝันอุปสรรค และ ลิขิตโชคชะตารักครั้งใหม่นี้ไปด้วยกัน เพื่อชดเชยความเสียใจที่ต้องพลัดพรากจากกันในชาติภพที่แล้ว#ForeverAndEver #ทุกภพชาติกระดูกงดงาม #一生一世 #RenJiaLun #BaiLu #CiSha #WangRuiXin #LuoMingJie@ สตรีมวันนี้ “Lost” หรือ “No Longer Human” (인간실격) ซีรีส์ดราม่าเข้มข้น ฉลอง 10 ปี ช่อง jTBC เรื่องราวของ สาวใหญ่วัย 40 อาชีพนักเขียนเงา ที่ไม่ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่าง กับหนุ่มแน่นวัย 27 ที่กลัวว่าเขาจะทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่าง@ ช่อง JTBC ประเดิมเวลาใหม่ ไทม์สล็อต คืนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 22.30 น. (ตามเกาหลี) นำแสดง จอนโดยอน และ รยูจุนยอล #ซับไทยพร้อมเกาหลี 20.30 น. (ตามไทย) เริ่มวันนี้ 4 กันยายน ตอนแรก ทาง iQIYI และ iQ.com@ ผลงาน 2 ผู้กำกับสายภาพยนตร์ ฮอจินโฮ (ผลงาน ภ. April Snow - 2005, Christmas In August -1998, Forbidden Dream - 2018) และ พัคฮงซู (ผลงานกำกับร่วม ภ. #XiaoZhan #YangZi #余生请多指教 #TheOathOfLove #คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก #TencentVideo #WeTVth#lakornonlinefan #lakorn_online #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร #เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์