เรื่องย่อซีรีส์จีน “My Bargain Queen – ราชินีนักเจรจาของผม” [2021]

My Bargain Queen我的砍价女王ราชินีนักเจรจาของผมโรแมนติกหวานแหวว , ดราม่า , ธุรกิจ , ร่วมสมัยจางซื่อหลิน (ผลงาน My True Friend - เพื่อนที่รัก 2019)砍价女王อวี๋เสี่ยวเชียน40 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที3 ก.ย. 2564 - 25 ก.ย. 2564ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ดราก้อนทีวี , iQiyi , YoukuYouku Youtubeหลินเกิงซิน รับบท เซิ่งเจ๋อหนิง , อู๋จิ่นเหยียน รับบท เซี่ยเฉียนเฉี่ยน , อู๋ฉีหลง รับบท ฉินเฮ่อป๋อ , หวังเฮ่อรุ่น รับบท ฟู่ซวงซวง , หม่าซือเชา รับบท เหอจือเจวี้ยน , ซ่งอี้ซิง รับบท หนิงเหมิง , เฉินซีจวิ้น รับบท อันอัน อ้ายเสี่ยวฉี รับบท ฉีหลิน เจียอี้ รับบท มู่เสี่ยวเหยียนเมื่อสองปีที่แล้ว เซี่ยเฉียนเฉี่ยน (อู๋จิ่นเหยียน) หรือ เซี่ยเฉี่ยน ถูก เหอจือเจี้ยน (หม่าซือเชา) คู่หมั้นหนุ่ม เทงานหมั้น และทิ้งไปโดยไม่บอกเหตุผล เธอรู้สึกเสียใจมาก พยายามจะตามไปปรับความเข้าใจกับคนรัก แต่ถูก เซิ่งเจ๋อหนิง (หลินเกิงซิน) ผู้จัดการโรงแรมฉางเซิ่ง สถานที่จัดงานหมั้น ขัดขวางไม่ยอมให้ไป บอกว่าเธอไปกดออดสัญญาณเตือนภัย จนทำให้ลูกค้าแตกตื่นสร้างความเสียหายให้กับทางโรงแรม จึงควบคุมเธอไว้ พาไปแผนกรปภ.ของโรงแรมเฉียนเฉี่ยน ปะทะคารมกับ เซิ่งเจ๋อหนิง อย่างหนัก แต่เขาไม่ยอมให้เธอไปอยู่ดี สุดท้ายก็ตาม เหอจือเจี้ยน ไม่ทัน ได้แต่ยืนมองเขานั่งรถแท็กซี่จากไป ความผิดพลาดในครั้งนี้ ทำให้เธอตัดสินใจเปิดบริษัทรับเจรจา “Worth or not” ทั้งที่ที่ไม่มีใครเห็นงามด้วย โดยเฉพาะแม่ของเธอบริษัทเจรจาของ เซี่ยเฉียนเฉี่ยน กำลังเจอวิกฤตหนัก ไม่มีลูกค้าเข้า จนเดือนที่แล้วเธอต้องตัดสินใจขายรถยนต์เพื่อนำเงินมาเลี้ยงบริษัท และจ่ายเงินเดือนเพื่อนร่วมงานสองคน ฟู่ซวงซวง (หวังเฮ่อรุ่น) กับ มู่เสี่ยวเหยียน (เจียอี้)นี่เป็นเหตุผลสำคัญทำให้เธอลดทิฐิ สลัดการไม่ชอบขี้หน้า เซิ่งเจ๋อหนิงทิ้ง ตัดสินใจรับงานเจรจาให้ หนิงเหมิง (ซ่งอี้ซิง) ที่ต้องการจัดงานแต่งงานกับแฟนหนุ่มตามกำหนดเวลาให้ได้ และต้องเป็นที่โรงแรมดัง ฉางเซิ่ง เท่านั้นเซี่ยเฉี่ยน ได้ข้อมูลมาว่า ห้องจัดเลี้ยงหมายเลข 8 ของโรงแรมว่างอยู่เพราะปิดซ่อม ในวันที่ 15 จึงไปเจรจาขอเช่า แต่ถูกฝ่ายจัดเลี้ยงปฏิเสธ บอกว่าต้องไปคุยกับผู้จัดการเซิ่งเท่านั้น เมื่อติดต่อขอคุยแต่ถูกปฏิเสธเธอจึงไปดักรอเขาที่ลอบบี้โรงแรม ตั้งแต่เช้ายันค่ำทุกวัน แต่ เซิ่งเจ๋อหนิง ก็ไม่ยอมมาพบหน้าให้เจรจาจนกระทั่ง เซี่ยเฉี่ยน ได้เจอกับ อันอัน เลขาหนุ่มและคนขับรถของเซิ่งเจ๋อหนิง อันอันจำเธอได้ว่าเป็นผู้หญิงที่ถูกเจ้านายของตนจูบที่ป้ายรถเมล์ และได้อธิบายเรื่องราวให้เขาฟัง จนอันอันตัดสินใจพาเธอไปพบผู้จัดการเซิ่ง และได้ห้องจัดเลี้ยงเพื่อจัดงานแต่งงานสำเร็จ แต่ยังไม่เซ็นสัญญาแต่แล้ว เซี่ยเฉียนเฉี่ยน แทบหมดแรง เมื่อพบว่าคู่หมั้นของ เหมิงหนิง ลูกค้าของเธอ เหอจือเจี้ยน (หม่าซือเชา) แฟนเก่าที่เทงานหมั้นหนีไปนั่นเองไม่มีเวลาให้ความเสียใจอีกแล้ว เซี่ยเฉี่ยน เดินหน้าลุยงานเจรจาต่อรอง แต่เป็นฝ่ายเหอจือเจี้ยนเองที่มาขอให้เธอยกเลิกงานนี้ เพราะไม่อยากให้แฟนสาวรู้เรื่องความสัมพันธ์ในอดีต และเขาจะจ่ายค่าเสียหายให้เองไปคุยที่ไหนก็ไม่คุย ดันมาคุยตรงสวนสวยของโรงแรม ซึ่งผู้จัดการเซิ่งของเราชอบปลอมตัวเป็นคนสวนสวมแมสก์ มารดน้ำตัดแต่งกิ่งต้นไม้อยู่ ก็เลยโป๊ะแตกผู้จัดการใหญ่โรงแรมดัง จึงขอยกเลิกข้อตกลงเรื่องห้องจัดงานแต่งงาน โดยชดเชยงานให้เป็นการไปเจรจาข้อตกลงทางธุรกิจให้กับโรงแรมของเซิ่งเจ๋อหนิงแทนจนบริษัทประสบความสำเร็จเติบโตขึ้น เธอได้รับคำชมจากผู้จัดการเซิ่งคู่ปรับ ซึ่งเวลานี้ความรู้สึกของ เซี่ยเฉียนเฉี่ยน ที่มีต่อ เซิ่งเจ๋อหนิง ก็เปลี่ยนไปเช่นกันขณะที่บริษัทเจรจา “Worth or not” เติบโตขึ้นอย่างมาก ด้วยความช่วยเหลือจากเซิ่งเจ๋อหนิง แต่แล้วระหว่างนี้ ผู้จัดการเซิ่ง กลับตกหลุมพรางของ รองผู้จัดการใหญ่ ฉินเฮ่อป๋อ (อู๋ฉีหลง) ที่เขาไว้วางใจรักเคารพเหมือนพี่ชายแท้ๆ และแต่งตั้งให้ร่วมบริหารโรงแรมด้วยความเชื่อใจ ฉินเฮ่อป๋อ กลับวางแผนร่วมมือกับกลุ่มทุนลี่เหอควบรวมกิจการโรงแรม และไล่ เซิ่งเจ๋อหนิง ออกจากโรงแรมฉางเซิ่งที่เขารักเหอจือเจี้ยน ปรากฏตัวในชีวิตของเซี่ยเฉียนเฉี่ยนอีกครั้งในฐานะคู่หมั้นของหนิงเหมิง ซึ่งที่แท้เป็นน้องสาวของเซิ่งเจ๋อหนิงนั่นเอง ทุกคนแท็กทีมร่วมมือกันสู้กับเฮ่อป๋อและกลุ่มทุนลี่เหอ เพื่อนำโรงแรมกลับมาในวิกฤต เซี่ยเฉียนเฉี่ยน และ เซิ่งเจ๋อหนิง คอยให้กำลังใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนผ่านปัญหาหนักหนาสาหัสมาได้ พร้อมๆ กับความรู้สึกในใจกันและกันที่เบ่งบาน โดยเฉพาะในที่สุด เซี่ยเฉี่ยน ก็สามารถเจรจาต่อรอง นำโรงแรมของเซิ่งเจ๋อหนิงกลับคืนมาได้สำเร็จ และเธอยังได้ให้อภัยอดีตคนรักด้วยติดตามชม “My Bargain Queen – ราชินีนักเจรจาของผม” ซีรีส์แนวร่วมสมัย โรแมนติก ธุรกิจ ซับไทยคุณภาพ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 กันยายน ทางเว็บ Youkuเรียบเรียงจาก : Youku Youtube , mydramalist.comภาพประกอบจาก : ทวิตภพ Youku